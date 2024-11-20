Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион

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Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион

Во вторник Пентагон объявил, что американские военные вывели свой единственный авианосец с Ближнего Востока, но подчеркнул, что у него достаточно возможностей для реагирования на различные угрозы и непредвиденные обстоятельства.

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» в минувшие выходные покинул зону ответственности Центрального командования ВС США и присоединился к 7-му флоту в Индо-Тихоокеанском регионе.



Ранее США объявили о развертывании в регионе дополнительных эсминцев, систем противоракетной обороны, истребительной эскадрильи и самолетов-заправщиков, а также нескольких дальних бомбардировщиков B-52.

Авианосец «Авраам Линкольн» прибыл на Ближний Восток в августе, чтобы заменить ударную группу авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» и сохранить присутствие в регионе.

Эти шаги были предприняты Вашингтоном на фоне угроз со стороны Ирана и его союзников в регионе отомстить Израилю за убийство высокопоставленных деятелей ХАМАС и «Хизбаллы» в ходе атак в Тегеране и Бейруте.

Несмотря на вывод авианосца, США сохраняют достаточно сил на Ближнем Востоке, отмечают в Пентагоне.

Мы сохраняем значительную огневую мощь в зоне ответственности Центрального командования, включая F-16, F-15, а также несколько бомбардировщиков B-52

— заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Напомним, что накануне в американской прессе со ссылкой на спецпосланника США в Йемене было заявлено о том, что велика вероятность новых атак хуситов на военные корабли США и их союзников в Красном море.
24 комментария
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 09:48
    Лучше бы американский авианосец не покинул,а сгинул . . . winked
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:00
      На дно!....negative ............
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 11:49
        Пацаны тапками его закидали! lol
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:51
    Сдристнул по хуситы не затопили.
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -2
    Сегодня, 09:55
    Мы сохраняем значительную огневую мощь в зоне ответственности Центрального командования, включая F-16, F-15, а также несколько бомбардировщиков B-52
    - и кто же матрасным иноходца угрожает на ближнем востоке? - уж не кочевники ли пустынь?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:00
      Цитата: SEVERIN
      и кто же матрасным иноходца угрожает на ближнем востоке? - уж не кочевники ли пустынь?
      Вчера насмешила фраза Салливана о том, что "КНДР лезет за тысячи километров от своих границ в дела, которые их не касаются"
      А он не пробовал в этой фразе заменить "КНДР" на "США"? Куда вернее получилось бы.laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:56
    «Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион» —

    — "Давай, до свидания!" ...
    - "هيا ، وداعا!"...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 10:03
      Ага!
      Запускаем новый мем:
      "Американский военный корабль! Иди на...@!"
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +1
        Сегодня, 10:41
        Ну что же вы разочаровываете , отсутствием креатива angry

        Не НА , а В....!!!!
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 11:06
          В дно?!.. belay
          Это... как-то не по-русски. )
          1. Single-n Звание
            Single-n
            0
            Сегодня, 11:09
            В то место где гинеколог трудится. Да и нерабы из 404 очень любят когда "В" говорят . laughing
            1. Смею_заметить_ Звание
              Смею_заметить_
              0
              Сегодня, 11:34
              Я врагам такого не пожелаю. Пускай... вон, за сараем глину месят!
              А я - натурал. drinks
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:58
    Пентагон очень обеспокое просто катастрофически отставанием в судостроении от КНР - 240 раз.Мощность всех чудоверфей США в год- 100 000 валовых/ тонн у КНР 24 млн таких же тонн.Потеря авика для США кретична- особенно идиотская и в бестолковом регионе.
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 10:08
      Украине "АТАКАМС", хуситам "Циркон", вот почему священную корову выводят с Ближнего Востока.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        +1
        Сегодня, 11:21
        Но пару тройку Арли Бёрков отправить на дно стоило бы.
  6. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 10:02
    Лучше бы было "авианосец США покинул чат".
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:02
    Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион

    Чтобы хуситы в тапках снова ракетой не нахлобучили? lol
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:04
    Авраам давно подозревал, что на него хуситы свой гиперзвук точат...
  9. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    0
    Сегодня, 10:19
    Цитата: tralflot1832
    Эти шаги были предприняты Вашингтоном на фоне угроз со стороны Ирана и его союзников в регионе отомстить Израилю за убийство высокопоставленных деятелей ХАМАС и «Хизбаллы» в ходе атак в Тегеране и Бейруте.


    Расставляем по местам страны с наиболее развитым судостроением в 2022 г..
    В качестве основного показателя принят общий тоннаж (грузоподъёмность) построенных судов.
    В 2022 году отечественные верфи передали заказчикам 86 судов. Из них 25 судов под классом Регистра судоходства (РС) и 61 судно под классом Российского классификационного общества (РКО).
    2022 год 1. Китай (25 894 тыс. тонн) 2. Южная Корея (16 254 тыс. тонн) 3. Япония (9 585 тыс. тонн) 4. Италия (731 тыс. тонн) 5. Франция (594 тыс. тонн) 6. Вьетнам (444 тыс. тонн) 7. Филиппины (396 тыс. тонн)8. Германия (321 тыс. тонн) 9. Россия (252 тыс. тонн) 10. Финляндия (245 тыс. тонн)
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 10:25
    "Линкольн" пробыл пять месяцев на оперативном развертывании, которое вообще не планировалось. Его загнали туда в экстренном порядке. Уже идет на смену "Трумэн". И поход французской АУГ видимо тоже для усиления позиций в районе Аравийского и Красного морей.
  11. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +1
    Сегодня, 11:03
    Когда РФ из Крыма вывела корабли, что бы какой не пуляли - только ленивый не хихикал во-всем мире.
    Сейчас картина аналогичная, только уже с англосаксонским кораблями.Их басмачи с рогаток обстреляли, они и опкакались.
    Где смеху@чки??? request
  12. alexfx
    alexfx
    0
    Сегодня, 11:22
    Авианосец «USS Abraham Lincoln» покинул регион Западной Азии из-за повреждений корпуса, уничтожения трех систем ПВО, повреждения трех истребителей и взлетно-посадочной полосы.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:30
    Израиль лучше возьмет деньгами ?
  14. D-Master Звание
    D-Master
    0
    Сегодня, 11:40
    Зачем рисковать белым слоном. Чай не совсем идиоты в штабе сидят. Москва четко предупредила о нелинейности ответов на разрешение бить в глубь территории. Авианосец потопленный "хуситами" идеально подходит для быстрого и доходчивого ответа.