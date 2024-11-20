Единственный американский авианосец на Ближнем Востоке покинул регион
Во вторник Пентагон объявил, что американские военные вывели свой единственный авианосец с Ближнего Востока, но подчеркнул, что у него достаточно возможностей для реагирования на различные угрозы и непредвиденные обстоятельства.
Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» в минувшие выходные покинул зону ответственности Центрального командования ВС США и присоединился к 7-му флоту в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее США объявили о развертывании в регионе дополнительных эсминцев, систем противоракетной обороны, истребительной эскадрильи и самолетов-заправщиков, а также нескольких дальних бомбардировщиков B-52.
Авианосец «Авраам Линкольн» прибыл на Ближний Восток в августе, чтобы заменить ударную группу авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» и сохранить присутствие в регионе.
Эти шаги были предприняты Вашингтоном на фоне угроз со стороны Ирана и его союзников в регионе отомстить Израилю за убийство высокопоставленных деятелей ХАМАС и «Хизбаллы» в ходе атак в Тегеране и Бейруте.
Несмотря на вывод авианосца, США сохраняют достаточно сил на Ближнем Востоке, отмечают в Пентагоне.
— заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Напомним, что накануне в американской прессе со ссылкой на спецпосланника США в Йемене было заявлено о том, что велика вероятность новых атак хуситов на военные корабли США и их союзников в Красном море.
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