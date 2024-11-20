«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой
МИД РФ поддержало претензии ОАЭ на три острова в Ормузском проливе, который Иран считает своими. А просьбу Тегерана об изменении своей позиции Москва оставила без удовлетворения. По мнению кандидата наук факультета региональных исследований Тегеранского университета Фардина Эфтехари, поведение России в этом вопросе выявило слабость её отношений с Западом, Ираном и арабскими странами.
– пишет ученый в своей статье для издания Middle East Eye.
Он добавляет, что недавно достигнутое неофициальное и неписаное соглашение между США и Ираном, которое уже начало реализовываться, по-видимому, вызвало обеспокоенность России. Ведь Иран обязался не только расширить сотрудничество с международными ядерными инспекторами, но и воздерживаться от продажи баллистических ракет России и прекратить атаки на американских подрядчиков в Сирии и Ираке.
– подчеркивает Фардин Эфтехари.
Кандидат наук обращает внимание на тот факт, что реакция иранских чиновников на действия России намного сильнее, чем реакция на аналогичную позицию китайского правительства в отношении иранских островов.
– считает специалист.
Как утверждает Фардин Эфтехари, Иран в ближайшее время якобы может пересмотреть свою позицию по Украине.
– отмечает кандидат наук.
По его мнению, такая позиция Тегерана связана с опасениями, что поддержка РФ со стороны Исламской Республики в украинском конфликте может нанести ущерб жизненно важным интересам Ирана, а также повысить вероятность неожиданных юридических, политических и военных заговоров Запада против Тегерана.
Приводя аргументы в поддержку своей позиции, Фардин Эфтехари обращает внимание на заявление верховного лидера Ирана о том, что народ Украины беден и беспомощен.
– уверен эксперт.
Еще одним показательным моментом в отношениях Москвы и Тегерана эксперт называет нормализацию отношений Ирана со странами Персидского залива, которая стала возможной при посредничестве Китая.
– подчеркивает ученый.
Однако, несмотря на все уязвимости позиции Москвы в отношениях с Тегераном, у РФ, по мнению Фардина Эфтехари, остаются весомые козыри для реализации своей политики в регионе.
– считает ученый.
И все же фактор территориальной принадлежности трех островов в Ормузском проливе, по мнению Фардина Эфтехари, является серьезным камнем преткновения в вопросах будущего сотрудничества России и Ирана.
– резюмирует эксперт.
Напомним, в настоящее время Россия и Иран ведут подготовку к подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По имеющейся информации, документ может быть подписан уже в декабре этого года, и это подписание никак не зависит от мнения тех или иных экспертов, включая иранских. В Тегеране прекрасно понимают, что партнёрство с Россией выстраивается на взаимовыгодных условиях и отсутствие такого партнёрства может сыграть на руку исключительно противникам и Ирана, и России.
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