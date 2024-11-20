«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой

В то время как Иран продолжает поддерживать Россию военными, политическими и дипломатическими средствами, Москва опасается, что Тегеран использует эту поддержку в качестве козыря на переговорах о возобновлении ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), с Соединёнными Штатами и Европой

Будучи главным партнёром Ирана по обеспечению безопасности и участником СВПД, Россия с подозрением отнеслась к последним положениям соглашения

Это говорит о том, что Тегеран считает Россию хрупкой и слабой и не думает, что она способна использовать ирано-арабскую напряжённость в качестве рычага давления на Иран, поскольку у неё нет достаточной дипломатической, политической и экономической власти

Судя по реакции высокопоставленных иранских чиновников, очевидно, что Россия утратила своё влияние и силу, необходимые для существенной роли в международных и двусторонних экономических отношениях и вопросах безопасности

Он показал, что не считает действия России и последствия специальной военной операции на Украине положительными

Нормализация отношений Исламской Республики со странами Персидского залива, которая была проведена при посредничестве Китая, привели к дипломатическому провалу России

Арабские страны рассматривают Москву как важный источник влияния на поведение Ирана в регионе. Кроме того, дипломатический и политический вес России может удержать Тегеран от новой эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, если ядерные переговоры зайдут в тупик, региональная напряжённость и конфликты могут вспыхнуть с новой силой, что сделает Россию полезным партнёром для арабов в вопросах контроля решений и действий Ирана в сфере региональной безопасности. Этот сценарий позволяет Москве создать пространство для политических и дипломатических манёвров

Тегеран считает, что если бы Россия действительно была заинтересована в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами и не стремилась бы использовать существующую трещину в отношениях между Ираном и ОАЭ в своих односторонних экономических или политических интересах, она могла бы помешать включению в многостороннее заявление вопроса об островах и могла бы посоветовать ОАЭ обсудить этот вопрос в двустороннем порядке с Тегераном. Вместо этого Россия предпочла использовать его в качестве рычага давления в отношениях с Ираном