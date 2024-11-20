«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой

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«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой

МИД РФ поддержало претензии ОАЭ на три острова в Ормузском проливе, который Иран считает своими. А просьбу Тегерана об изменении своей позиции Москва оставила без удовлетворения. По мнению кандидата наук факультета региональных исследований Тегеранского университета Фардина Эфтехари, поведение России в этом вопросе выявило слабость её отношений с Западом, Ираном и арабскими странами.

В то время как Иран продолжает поддерживать Россию военными, политическими и дипломатическими средствами, Москва опасается, что Тегеран использует эту поддержку в качестве козыря на переговорах о возобновлении ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), с Соединёнными Штатами и Европой

– пишет ученый в своей статье для издания Middle East Eye.



Он добавляет, что недавно достигнутое неофициальное и неписаное соглашение между США и Ираном, которое уже начало реализовываться, по-видимому, вызвало обеспокоенность России. Ведь Иран обязался не только расширить сотрудничество с международными ядерными инспекторами, но и воздерживаться от продажи баллистических ракет России и прекратить атаки на американских подрядчиков в Сирии и Ираке.

Будучи главным партнёром Ирана по обеспечению безопасности и участником СВПД, Россия с подозрением отнеслась к последним положениям соглашения

– подчеркивает Фардин Эфтехари.

Кандидат наук обращает внимание на тот факт, что реакция иранских чиновников на действия России намного сильнее, чем реакция на аналогичную позицию китайского правительства в отношении иранских островов.

Это говорит о том, что Тегеран считает Россию хрупкой и слабой и не думает, что она способна использовать ирано-арабскую напряжённость в качестве рычага давления на Иран, поскольку у неё нет достаточной дипломатической, политической и экономической власти

– считает специалист.

Как утверждает Фардин Эфтехари, Иран в ближайшее время якобы может пересмотреть свою позицию по Украине.

Судя по реакции высокопоставленных иранских чиновников, очевидно, что Россия утратила своё влияние и силу, необходимые для существенной роли в международных и двусторонних экономических отношениях и вопросах безопасности

– отмечает кандидат наук.

По его мнению, такая позиция Тегерана связана с опасениями, что поддержка РФ со стороны Исламской Республики в украинском конфликте может нанести ущерб жизненно важным интересам Ирана, а также повысить вероятность неожиданных юридических, политических и военных заговоров Запада против Тегерана.

Приводя аргументы в поддержку своей позиции, Фардин Эфтехари обращает внимание на заявление верховного лидера Ирана о том, что народ Украины беден и беспомощен.

Он показал, что не считает действия России и последствия специальной военной операции на Украине положительными

– уверен эксперт.

Еще одним показательным моментом в отношениях Москвы и Тегерана эксперт называет нормализацию отношений Ирана со странами Персидского залива, которая стала возможной при посредничестве Китая.

Нормализация отношений Исламской Республики со странами Персидского залива, которая была проведена при посредничестве Китая, привели к дипломатическому провалу России

– подчеркивает ученый.

Однако, несмотря на все уязвимости позиции Москвы в отношениях с Тегераном, у РФ, по мнению Фардина Эфтехари, остаются весомые козыри для реализации своей политики в регионе.

Арабские страны рассматривают Москву как важный источник влияния на поведение Ирана в регионе. Кроме того, дипломатический и политический вес России может удержать Тегеран от новой эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, если ядерные переговоры зайдут в тупик, региональная напряжённость и конфликты могут вспыхнуть с новой силой, что сделает Россию полезным партнёром для арабов в вопросах контроля решений и действий Ирана в сфере региональной безопасности. Этот сценарий позволяет Москве создать пространство для политических и дипломатических манёвров

– считает ученый.

И все же фактор территориальной принадлежности трех островов в Ормузском проливе, по мнению Фардина Эфтехари, является серьезным камнем преткновения в вопросах будущего сотрудничества России и Ирана.



Тегеран считает, что если бы Россия действительно была заинтересована в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами и не стремилась бы использовать существующую трещину в отношениях между Ираном и ОАЭ в своих односторонних экономических или политических интересах, она могла бы помешать включению в многостороннее заявление вопроса об островах и могла бы посоветовать ОАЭ обсудить этот вопрос в двустороннем порядке с Тегераном. Вместо этого Россия предпочла использовать его в качестве рычага давления в отношениях с Ираном

– резюмирует эксперт.

Напомним, в настоящее время Россия и Иран ведут подготовку к подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По имеющейся информации, документ может быть подписан уже в декабре этого года, и это подписание никак не зависит от мнения тех или иных экспертов, включая иранских. В Тегеране прекрасно понимают, что партнёрство с Россией выстраивается на взаимовыгодных условиях и отсутствие такого партнёрства может сыграть на руку исключительно противникам и Ирана, и России.
26 комментариев
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 10:10
    "Тегеран считает, что если бы Россия действительно была заинтересована в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами и не стремилась бы использовать существующую трещину в отношениях между Ираном и ОАЭ в своих односторонних экономических или политических интересах, она могла бы помешать включению в многостороннее заявление вопроса об островах и могла бы посоветовать ОАЭ обсудить этот вопрос в двустороннем порядке с Тегераном. Вместо этого Россия предпочла использовать его в качестве рычага давления в отношениях с Ираном

    – резюмирует эксперт."
    Ой как интересно получается по поводу "Иран нам союзник, друг и брат". laughing
    1. K._2 Звание
      K._2
      +8
      Сегодня, 10:12
      А где мы не обделались и не провалились на дипломатическом поприще в угоду уважаемым западным партнёрам?? В Беларуси? Всё продали, что сначала Российская Империя, а потом СССР отстаивали потом, кровью, вливаниями и веками. Ото всюду нас попёрли. Причём из ближнего окружения. А ну-да, ну-да. Что-то там в африке чьи то бизнес интересы отстаиваются... а под боком...
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: K._2
        А ну-да, ну-да. Что-то там в африке чьи то бизнес интересы отстаиваются...

        А какой толк от Африки? Мы им зерно бесплатно, военных (ЧВК), долги списали на 23 миллиарда... А обратно хоть зачуханный миллиардик пришел?
        1. слава1974 Звание
          слава1974
          +2
          Сегодня, 11:33
          А обратно хоть зачуханный миллиардик пришел?

          нам говорят ,что всё хорошо, всё правильно. Значит кому -то этот миллиардик пришел.Только мы этого не почувствуем. Этот миллиардик, кого надо миллиардик.
      2. ААК Звание
        ААК
        -1
        Сегодня, 11:16
        Эх и где наша не пропадала - наша, однако, везде пропадала...
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 10:47
      Цитата: AdAstra
      как интересно получается по поводу "Иран нам союзник, друг и брат"

      Полагаю, теперь надо ожидать череду публикаций в СМИ, что Тегеран никогда и не был нашим союзником, что это просто сиюминутное политическое лавирование, ну и, разумеется, нам проведут пару-другую экскурсов в глубокую историю, которые подтвердят вероломность и двуличие Иранской республики
      Собственно, это уже началось
      Вот, как пример, заголовок самой первой сегодняшней статьи, тут, на ВО:
      С Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном возможно не стоит торопиться
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 11:59
        Цитата: sdivt
        Полагаю, теперь надо ожидать череду публикаций в СМИ, что Тегеран никогда и не был нашим союзником,

        Ну, если быть честным, то такие публикации от наших востоковедов неоднократно были во времена первого правления Трампа. Примерно в том ключе, что нам бы надо дружить и расширять сотрудничество с Ираном как с соседом, но это не получится, поскольку мы временные попутчики и мы нужны Ирану временно и у него в итоге другие интересы.
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:16
      Вот я и говорю, сколько разрушенных планов и несбывшихся прогнозов! Такие союзы, сякие союзы, а потом оказывается, что всё разваливается. Будет просто удивительно, если в Африке не кинут.
      Если какие-то страны и хорошо с нами, то исключительно в память о советском прошлом. Не знаю, что хорошего создала Россия в международном плане после разрушения СССР.
      ОБРЫБЕНИЕ прододжается(слово из произведения С.Лема)
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:42
      AdAstra
      Сегодня, 10:10
      Тегеран считает, что если бы Россия действительно была заинтересована в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами и не стремилась бы использовать существующую трещину в отношениях между Ираном и ОАЭ в своих односторонних экономических или политических интересах

      hi Нельзя слепо доверять мнению какого-то кандидата каких-то наук, поскольку у ИРИ много внешних и внутренних врагов, желающих ослабить его влияние на БВ.
      Тоже самое касается и РФ, которая стремится соблюдать баланс сил и не вмешиваться во внутренние дела стран.
      Основной вектор внешней и внутренней политики ИРИ задаёт Верховный лидер, остальные все исполняют его волю, в том числе и президент ИРИ.
  2. Братец Лис_2 Звание
    Братец Лис_2
    +2
    Сегодня, 10:13
    если бы Россия поддержала персов НИЧЕГО бы не изменилось , просто слабая Россия поддержала нас сильных, это восток, здесь уважают силу. А так показали у любой игры есть последствия
    Трамп хочет выкрутить руки Ирану ,это у него идея фикс ,так что персы никуда не денутся да и деньги им нужны,а они под санкциями
  3. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    +9
    Сегодня, 10:16
    О, грантоедики начали судорожно статейки клепать
  4. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -6
    Сегодня, 10:16
    Наговаривает эксперт на братушек... Да и ладно... У нас их полно... Вся Африка и прочие передовые государства мира... И два лепших кореша - КНДР и КНР smile
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 10:17
    Ну...
    Если эти острова твои, пойди и забери их!
    Чего стонать?..
    Хотя... сначала на удар Израиля ответь.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Смею_заметить_
      Хотя... сначала на удар Израиля ответь.

      Для этого нужно иметь пару [отмодерировано]lol
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:31
        Та да...
        На это одного суверенитета маловато будет.
  6. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 10:17
    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами

    Вслед за КНДР,видимо к НГ подпишут.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:19
    Восток дело... смутное, в первую очередь...
    А так всегда и происходит, что на всех не угодишь.
    Ещё, в вдогонку, их что то не устраивает, пускай по базару походят найдут ДЕШЕВЛЕ.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 10:43
      Речь все же немного не об этом. Мир не делится на белое и черное, постоянных союзников не бывает и Иран, при наличии возможности, будет нормализовывать отношения с США и ЕС. У нас любят говорить, что кто-то сидит на двух-трех стульях и не выбирает безоговорочно Россию. Но так поступают практически все, включая саму Россию.
  8. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 10:24
    Если еще на годик - другой растянуть СВО, то, глядишь, и КНДР, и Беларусь изменят свою политику по Украине.
    А ведь всего то и надо - парализовать на Украине железную дорогу. И отвоевались.
  9. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    +1
    Сегодня, 10:25
    Цитата: AdAstra
    "Иран нам союзник, друг и брат"


    "Иран нам союзник, друг и брат"... в сознании недалеких обывателей.
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +5
    Сегодня, 10:25
    У России хорошие отношения с Ираном, но это не значит, что надо испортить такие же хорошие отношения с ОАЭ. Тем более, новый президент Ирана о чем то договаривается с нашими врагами.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 11:26
      А сотрудничество в военной сфере, забыли вы про шахеды?
  11. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    -3
    Сегодня, 10:26
    Цитата: rocket757
    Ещё, в вдогонку, их что то не устраивает, пускай по базару походят найдут ДЕШЕВЛЕ


    Они так и делают без всяких советов со стороны.
  12. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    -3
    Сегодня, 10:32
    Цитата: Мирный сеошник
    О, грантоедики начали судорожно статейки клепать


    Именно, "грантоедики начали судорожно статейки клепать" для медленно впрягающихся и медленно ездящих в плане знаний и логики турбопатриотов:
    "Президент Ирана назвал СВО «агрессией России против Украины».
    Кремль: Будем разъяснять нашу позицию
    23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что готов обсудить ситуацию на Украине с представителями европейских стран и США, передает ТАСС.
    «Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров», - сказал он, комментируя украинский кризис на круглом столе с журналистами. лова Пезешкиана приводит Agence France-Presse (AFP).
    «Мы никогда не одобряли агрессию против территории Украины», - добавил президент Ирана. «Нужно уважать границы каждой страны», - также отметил он. Пезешкиан указал, что верит в урегулирование конфликта на Украине «посредством диалога». https://www.rline.tv/news/2024-09-24-prezident-irana-nazval-svo-agressiey-rossii-protiv-ukrainy-kreml-budem-razyasnyat-nashu-pozitsiyu/
  13. vet Звание
    vet
    -1
    Сегодня, 11:06
    Не Россия слабая, а Путин. Большинство россиян тоже считают его слабым.
  14. слава1974 Звание
    слава1974
    0
    Сегодня, 11:36
    Интересно ,а можно ли было ответить так ,чтобы никто и не понял кого Россия поддержала? Ну очень дипломатично.
    Или так уже не учат в МГИМО?