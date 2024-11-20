Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»

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Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»

Американское посольство в Киеве сегодня будет закрыто в связи с ожиданием «значительной воздушной атаки». Об этом говорится на официальном сайте диппредставительства.

В сообщении указано, что посольство США на Украине располагает конкретными данными о крупной воздушной атаке, которая может произойти сегодня, 20 ноября. В связи с этим сотрудникам американского диппредставительства в Киеве были предварительно даны указания находиться в укрытиях.



Кроме того, соблюдать максимальную бдительность рекомендовано и гражданам США на Украине. В посольстве призвали последних немедленно отправляться в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что вчера, 19 ноября, стало известно о первом применении киевскими боевиками американских ракет ATACMS по территории России (в признанных на Западе границах). Согласно сообщению от Минобороны РФ, Брянская область подверглась атаке шестью ракетами, пять из которых были сбиты, а одна повреждена.

Вероятно, потенциальная массированная атака, о которой заявляют в американском посольстве, станет ответом на вчерашний удар со стороны ВСУ.

Стоит напомнить, что ранее российские власти предупреждали о том, что страна, разрешившая Украине наносить удары вглубь РФ своим вооружением, автоматически становится участницей текущего конфликта.
12 комментариев
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  1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    0
    Сегодня, 10:14
    Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»
    laughing Уморили.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Yf,k.lfntkm2012-2
      Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»
      laughing Уморили.
      Напомнило, как после 24 февраля посольства дружно подорвались из Киева и журавлиным клином потянулись на Запад.
      Потом смотрят - вроде бы, ничего не происходит страшного... "Аааа... Онижнетакие, они не посмеют..." Осмелели и всё вернулось обратно.
      Нельзя им позволять булки расслабленными держать, шугать надо периодически. Пусть "Недоделанный" со своими "гостями" хотя бы в Варшаве встречается, что ли... Пока...
      А лучше - чтобы никакими калачами их в Киев не заманить было - пусть сам к ним ездит. А то расслабились, катаются, как к тёще на блины...
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:03
        Zoldat_A
        Сегодня, 10:43
        Напомнило, как после 24 февраля посольства дружно подорвались из Киева и журавлиным клином потянулись на Запад.
        А лучше - чтобы никакими калачами их в Киев не заманить было - пусть сам к ним ездит. А то расслабились, катаются, как к тёще на блины...

        hi Считаю, было бы справедливым закрыть эти конторы во всех странах и перевести на БВ для решения вопросов гуманитарного характера. what
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -2
    Сегодня, 10:22
    Стоит напомнить, что ранее российские власти предупреждали о том, что страна, разрешившая Украине наносить удары вглубь РФ своим вооружением, автоматически становится участницей текущего конфликта.

    И какое по счету предупрееждение?
    1001 ?
  3. moscowp Звание
    moscowp
    +1
    Сегодня, 10:29
    В Банковую наконец полетит?
  4. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 10:31
    Я так понял, что "обломки дрона" мощностью килограмм примерно пятьсот, сегодня рухнут прямо на американское посольство в Киеве.
    Ну, что ж. Неплохой ход.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:34
    Жалко то как: неуспели...
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:35
    Американское посольство в Киеве сегодня будет закрыто в связи с ожиданием «значительной воздушной атаки».

    Я вот думаю, а наши-то что стесняются?
    В 90-м году пин до сы внаглую мочканули по китайскому посольству в Белграде и ничего. Китай там вообще не приделах был.
    Пин дос сия же напрямую и нагло помогает укрохунте, как и другие "страны запада".
    Что мешает "по ошибке" их по камешку снести, вместе "с послами", что постоянно подзуживают к атакам по России?
    Может пора уже показать, что послам в куеве не место, ибо это зона боевых действий?
  7. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 10:38
    Автор, определитесь с местом закрытия посольства.
    Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»
  8. Stoler Звание
    Stoler
    +1
    Сегодня, 10:48
    Даже не знаю гордится от такой "новости" , материться или ржать request
  9. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 10:49
    Если бы МИД РФ выпустил обращение ко всем гражданам России, находящимся не территориях стран, участвующих в поставках оружия на Украину, немедленно покинуть эти страны..., вот тогда можно было бы поверить в серьёзность намерений руководства России. Но это подразумевает возврат всех родственников высших чиновников в РФ, да разве это реально? Еще менее реальны ракетные удары по этим странам, где живёт вся их родня...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:53
    Кстати ,Трамп как 47 президент США начал получать разведданные - ежедневно! bully