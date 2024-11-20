Посольство в США на Украине сегодня будет закрыто из-за ожидания «значительной воздушной атаки»
Американское посольство в Киеве сегодня будет закрыто в связи с ожиданием «значительной воздушной атаки». Об этом говорится на официальном сайте диппредставительства.
В сообщении указано, что посольство США на Украине располагает конкретными данными о крупной воздушной атаке, которая может произойти сегодня, 20 ноября. В связи с этим сотрудникам американского диппредставительства в Киеве были предварительно даны указания находиться в укрытиях.
Кроме того, соблюдать максимальную бдительность рекомендовано и гражданам США на Украине. В посольстве призвали последних немедленно отправляться в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
Напомним, что вчера, 19 ноября, стало известно о первом применении киевскими боевиками американских ракет ATACMS по территории России (в признанных на Западе границах). Согласно сообщению от Минобороны РФ, Брянская область подверглась атаке шестью ракетами, пять из которых были сбиты, а одна повреждена.
Вероятно, потенциальная массированная атака, о которой заявляют в американском посольстве, станет ответом на вчерашний удар со стороны ВСУ.
Стоит напомнить, что ранее российские власти предупреждали о том, что страна, разрешившая Украине наносить удары вглубь РФ своим вооружением, автоматически становится участницей текущего конфликта.
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