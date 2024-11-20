«Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию

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«Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию

Украина не выстоит против России без западной помощи, даже несмотря на имеющиеся у нее ресурсы. С таким заявлением выступил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Нелегитимный «президент» признал, что без западной помощи Украина проиграет России, а сейчас все к этому и идет. По его словам, если новая администрация США сократит финансовую и военную поддержку, то Киев еще немного побрыкается, а потом все, потому что воевать будет нечем и некем. Так что все сейчас в руках Трампа, который и будет решать судьбу нынешней Украины.

Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать.

- заявил глава хунты.



Зеленский считает, что Трамп может повлиять на Путина, но сделать это будет «очень сложно». В то же время США «сильнее России», поэтому они должны давить на нее и дальше, тем самым выступив на стороне Украины. Одним из вариантов давления Зеленский предлагает снижение цен на нефть.

Я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать.

- добавил он.

Как отмечают эксперты, Зеленский сейчас готов к любым заявлениям и действиям, которые позволят ему втереться в доверие к Трампу. Однако сделать это будет очень непросто, так как ранее Киев делал ставку на демократов и всячески это выпячивал, в том числе заявлениями против республиканца.
14 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 10:14
    так как ранее Киев делал ставку на демократов и всячески это выпячивал, в том числе заявлениями против республиканца.

    Давно известно:
    Не плюй в колодец...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:15
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 10:14
      Давно известно:
      Не плюй в колодец..

      hi Просроченному недолго осталось.
      Токсичные долго не живут, история всегда освобождается от Гитлеров.
      А чьи это будут руки, чужие или свои, не столь важно. crying
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 10:16
    Мерзкий червяк, он сам себе не противен?.
    . Одним из вариантов давления Зеленский предлагает снижение цен на нефть.

    Прошли те времена, когда цены на нефть снижались по щелчку америкосов.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Южноукраинец
      Мерзкий червяк, он сам себе не противен?.
      . Одним из вариантов давления Зеленский предлагает снижение цен на нефть.

      Прошли те времена, когда цены на нефть снижались по щелчку америкосов.
      Ещё большой вопрос, кто снижения цен на нефть больше хочет - "Недоделанный", чтобы нам навредить, или сами американцы, чтобы себе помочь.
      Да только вот... Вы правы, Максим, на 150%. Саудиты купили, наконец-то, калькуляторы и научились ими пользоваться. Сказали: "Ах, вон оно чо..." и перестали в вопросах арифметики доверять безоговорочно США.
  3. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +3
    Сегодня, 10:17
    «Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию
    Они всей толпой всё таки надавят рано или поздно на российскую красную кнопку. Этот факт неизбежен.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:26
    Почитав комментарии ниже, признаю:
    стадию отрицания и гнева мы миновали.
    А вот с торгом я бы не торопился, и,
    был бы я Царём (тм), на возможные звонки Трампа (или его присных) ВНИМАНИЯ БЫ НЕ ОБРАЩАЛ!
    Дело сделано. Мы со вчерашнего дня, 19.11.2024, находимся в состоянии войны с НАТО.
    Теперь... или/или.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:27
    «Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию
    . А до этого, с помощью полосаьиков и всей остальной шлблы, зелебобик выигрывали?
  6. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 10:36
    Все будет видно позже 20 января. А возможно, и раньше, если дадим соответствующий ответ амерам, по факту обстрела Брянской области.
    По его словам, если новая администрация США сократит финансовую и военную поддержку, то Киев еще немного побрыкается, а потом все, потому что воевать будет нечем и некем.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:37
    «Без помощи США Украина проиграет» —

    — Неужели дошло, или кто подсказал? ...
  8. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 10:41
    Трамп не забыл, за что его пытались импичнуть. А еще Трамп не забыл, как кое-кто поучаствовал в рекламной акции дерьмократов.
  9. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 10:52
    Зеленский сейчас готов к любым заявлениям и действиям, которые позволят ему втереться в доверие к Трампу.
    Предавший однажды, предаст ещё трижды. Местечковый.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:57
      Цитата: tihonmarine
      Предавший однажды, предаст ещё трижды. Местечковый.

      Здесь, сомнений не должно быть.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:11
      Что значит " Предаст" ? Это многовекторность! Есть такая " Матрица Якоби"
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:59
    воевать будет нечем и некем. Так что все сейчас в руках Трампа, который и будет решать судьбу нынешней Украины.

    Нечем понятно, по жизни попрашайки... а некем? Трамп им новых челов настругает? recourse