Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать.

Я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать.

Украина не выстоит против России без западной помощи, даже несмотря на имеющиеся у нее ресурсы. С таким заявлением выступил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.Нелегитимный «президент» признал, что без западной помощи Украина проиграет России, а сейчас все к этому и идет. По его словам, если новая администрация США сократит финансовую и военную поддержку, то Киев еще немного побрыкается, а потом все, потому что воевать будет нечем и некем. Так что все сейчас в руках Трампа, который и будет решать судьбу нынешней Украины.- заявил глава хунты.Зеленский считает, что Трамп может повлиять на Путина, но сделать это будет «очень сложно». В то же время США «сильнее России», поэтому они должны давить на нее и дальше, тем самым выступив на стороне Украины. Одним из вариантов давления Зеленский предлагает снижение цен на нефть.- добавил он.Как отмечают эксперты, Зеленский сейчас готов к любым заявлениям и действиям, которые позволят ему втереться в доверие к Трампу. Однако сделать это будет очень непросто, так как ранее Киев делал ставку на демократов и всячески это выпячивал, в том числе заявлениями против республиканца.