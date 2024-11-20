«Без помощи США Украина проиграет»: Зеленский призвал Трампа «надавить» на Россию
Украина не выстоит против России без западной помощи, даже несмотря на имеющиеся у нее ресурсы. С таким заявлением выступил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Нелегитимный «президент» признал, что без западной помощи Украина проиграет России, а сейчас все к этому и идет. По его словам, если новая администрация США сократит финансовую и военную поддержку, то Киев еще немного побрыкается, а потом все, потому что воевать будет нечем и некем. Так что все сейчас в руках Трампа, который и будет решать судьбу нынешней Украины.
- заявил глава хунты.
Зеленский считает, что Трамп может повлиять на Путина, но сделать это будет «очень сложно». В то же время США «сильнее России», поэтому они должны давить на нее и дальше, тем самым выступив на стороне Украины. Одним из вариантов давления Зеленский предлагает снижение цен на нефть.
- добавил он.
Как отмечают эксперты, Зеленский сейчас готов к любым заявлениям и действиям, которые позволят ему втереться в доверие к Трампу. Однако сделать это будет очень непросто, так как ранее Киев делал ставку на демократов и всячески это выпячивал, в том числе заявлениями против республиканца.
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