ФСБ задержала гражданина ФРГ, въехавшего в Россию для совершения диверсий

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ФСБ задержала гражданина ФРГ, въехавшего в Россию для совершения диверсий

ФСБ задержала жителя Гамбурга Николая Гайдука, пытавшегося въехать в Россию для совершения диверсий на объектах энергетики Калининградской области.

В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что в настоящее время устанавливаются лица, оказывавшие задержанному содействие в осуществлении противоправной деятельности. Установлено, что Гайдук причастен к совершенному в марте текущего года подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде.



Диверсант был задержан на границе непосредственно после въезда в российский регион с территории Польши. На допросе Гайдук рассказал, что в ноябре прошлого года в Гамбурге с ним связался бывший сослуживец, подполковник украинской полиции Александр Жоров, который предложил сотрудничать.

Жоров, в настоящее время являющийся сотрудником украинских спецслужб, съездил в Калининград и оставил там тайник со взрывчаткой, который впоследствии забрал Гайдук, и под руководством Гайдука использовал взрывное устройство для совершения диверсии на газораспределительной станции.

В этот раз Гайдук в очередной раз прибыл в Россию, чтобы по заданию своего украинского куратора осмотреть еще одну газовую станцию в Калининградской области и устроить там очередную диверсию. В автомобиле задержанного была обнаружена емкость с самодельным жидким взрывчатым веществом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Германия и другие страны Евросоюза в нарушение соглашений по борьбе с терроризмом сознательно закрывает глаза на откровенно террористическую тактику киевского режима.
17 комментариев
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  1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +4
    Сегодня, 10:18
    ФСБ задержала гражданина ФРГ, въехавшего в Россию для совершения диверсий
    На дыбу этого гада. am
    1. Наган Звание
      Наган
      +5
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Yf,k.lfntkm2012-2
      На дыбу этого гада.
      Да чего там, сразу на кол.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:22
    Диверсантов полезно отстреливать.
    их сразу становится меньше.
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      +4
      Сегодня, 10:41
      Диверсантов полезно отстреливать.
      их сразу становится меньше.

      Абсолютно согласен. Наказание должно быть жесточайшее
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:24
      rocket757
      Сегодня, 10:22
      Диверсантов полезно отстреливать.
      их сразу становится меньше.

      hi У силовиков и ФСБ службы-работы невпроворот, тому как до 2022-2023 с бандерштата въезд в РФ был щадящий-полупрозрачный, чем и пользовались всякие отмо розки. angry
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 10:30
    жителя Гамбурга Николая Гайдука
    Феерично! Справжний тевтон! laughing laughing
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +3
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Zoldat_A
      жителя Гамбурга Николая ГайдукаФеерично! Справжний тевтон!

      Бандеровец, арийского происхождения.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 10:52
        hi!
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Zoldat_A
        жителя Гамбурга Николая ГайдукаФеерично! Справжний тевтон!

        Бандеровец, арийского происхождения.
        Арийцы тоже, оказывается, от бандеровцев произошли? Гайдук - это из коренных германцев?laughing
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +2
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Zoldat_A
          Гайдук - это из коренных германцев?

          С такой фамилией, бывают только германьцы.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:15
      Интереснее Гайдук, под руководством Гайдука, сложная схема... lol
  4. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 10:33
    То, что задерживаем хорошо. И то, что сдаст всех с порохами, тоже не вызывает ни каких сомнений. А вот к санкциям, да, есть вопросы, причем в плане строгости наказания.
    В этот раз Гайдук в очередной раз прибыл в Россию, чтобы по заданию своего украинского куратора осмотреть еще одну газовую станцию в Калининградской области и устроить там очередную диверсию.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 10:42
    Иоанн Васильевич его бы на кол посадил и был бы прав, а мы...
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:10
      Иоанн Васильевич его бы на кол посадил

      Или на канистру с "самодельным жидким взрывчатым веществом", пущай полетает...
  6. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 11:07
    ФСБ молодцы! Изловили жовто-блакитного контрацептива тевтонского розлива. У нас бы ему вышка светила.
  7. обыватель Звание
    обыватель
    0
    Сегодня, 11:11
    Обвинить "ентого гражданина ФРГ" в подрыве Северных потоков, предъявить стране-диверсанту ФРГ счет, а "хлопчика" в расход.
  8. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +2
    Сегодня, 11:28
    Жоров, в настоящее время являющийся сотрудником украинских спецслужб, съездил в Калининград и оставил там тайник со взрывчаткой..
    странно, что подполковник украинской полиции беспрепятственно попадает на нашу территорию и так же легко с нее уходит.. Возникает резонный вопрос: а что, так можно было!?
  9. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 11:34
    И все еще удивляются почему при Сталине иногда сажали невинных граждан и тем более расстреливали(учитывая, что в то время ситуация была еще хуже).