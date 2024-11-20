Проверка на дорогах: киевские власти в ожидании авиаудара РФ объявили о проведении масштабных учений в столице Украины
Военная администрация Киева через свои интернет-ресурсы распространила предупреждение о проведении масштабных учений в украинской столице. Об этом сообщают киевские СМИ. В публикациях подчеркивается, что столичные власти информируют об увеличении количества блокпостов в городе и масштабных проверках автотранспорта.
– говорится в сообщении киевской городской военной администрации.
Напомним, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью американскими тактическими ракетами ATACMS по военному объекту России в Брянской области. Предварительно такие действия были санкционированы Белым домом.
После этого американское посольство на Украине предусмотрительно заявило об угрозе массированного авиационного удара ВС РФ, и объявило, что 20 ноября дипмиссия США в Киеве не будет работать.
По всей вероятности, в Вашингтоне уверены, что Москва не будет затягивать с ударом возмездия и показательно жестко осуществит его сегодня. Судя по всему, американские дипломаты считают, что основной целью предполагаемой российской атаки станут объекты в Киеве и Киевской области.
Добавим, что накануне в Кремле заявили, что согласно обновленной ядерной доктрине РФ, ответный удар Москвы на ракетную атаку ВСУ по Брянской области может носить ядерный характер.
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