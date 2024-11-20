Проверка на дорогах: киевские власти в ожидании авиаудара РФ объявили о проведении масштабных учений в столице Украины

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Проверка на дорогах: киевские власти в ожидании авиаудара РФ объявили о проведении масштабных учений в столице Украины

Военная администрация Киева через свои интернет-ресурсы распространила предупреждение о проведении масштабных учений в украинской столице. Об этом сообщают киевские СМИ. В публикациях подчеркивается, что столичные власти информируют об увеличении количества блокпостов в городе и масштабных проверках автотранспорта.

Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учеб происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия

– говорится в сообщении киевской городской военной администрации.



Напомним, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью американскими тактическими ракетами ATACMS по военному объекту России в Брянской области. Предварительно такие действия были санкционированы Белым домом.

После этого американское посольство на Украине предусмотрительно заявило об угрозе массированного авиационного удара ВС РФ, и объявило, что 20 ноября дипмиссия США в Киеве не будет работать.

По всей вероятности, в Вашингтоне уверены, что Москва не будет затягивать с ударом возмездия и показательно жестко осуществит его сегодня. Судя по всему, американские дипломаты считают, что основной целью предполагаемой российской атаки станут объекты в Киеве и Киевской области.

Добавим, что накануне в Кремле заявили, что согласно обновленной ядерной доктрине РФ, ответный удар Москвы на ракетную атаку ВСУ по Брянской области может носить ядерный характер.
14 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:28
    Военная администрация Киева через свои интернет-ресурсы распространила предупреждение о проведении масштабных учений в украинской столице.
    - Что, боец, ссымся?
    - Так точно, ссусь!
    - Это, сынок, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка.
    Все ссутся. И я ссусь.
    Даже главком пысается, бывает... (с)
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:29
    По условиям учеб происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия

    А так же сбор информации и отправка в ВСУ ухилянтов имеющих наглость разъезжать по дорогам.
  3. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +1
    Сегодня, 11:30
    Нагадили ,а теперь притаились . Ждут ответку. Американцы в киевском посольстве разволновались.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:30
    «Киевские власти в ожидании авиаудара РФ объявили о проведении масштабных учений в столице Украины» —
    «Эти тренировки предполагают развёртывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений» —

    — В общем, всё что, может защитить от авиаудара ...
  5. ААК Звание
    ААК
    +1
    Сегодня, 11:31
    Надеюсь, что у ВПР и командования ВС РФ хватит ума в этот раз нанести удар не по киеву, а в других местах, по приоритетным объектам в киеве надо наносить удары постоянно и внезапно, причём самыми быстродействующими средствами поражения и с самого близкого расстояния, чтоб не одна крыса не успела сдрыснуть...
  6. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -4
    Сегодня, 11:31
    Это агония киевского режима... Мне кажется. smile
  7. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 11:32
    По всей вероятности, в Вашингтоне уверены, что Москва не будет затягивать с ударом возмездия и показательно жестко осуществит его tongue
    нет вы опять ошиблись,его опять перенесли....удар возмездия осуществляет только ДАМ в телеге
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:33
    Американское посольство заявило, что русские не пойдут на конфронтацию,но предусмотрительно переехало в бомбоубежище .
    Вот как верить американцам ?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:47
      верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно.... wink
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: Mouse
        верить в наше время нельзя никому,

        Это скорее сарказм ,чем утверждение. Верить американцам - себя не уважать. Они и раньше не гнушались обманом ,а сейчас с ними что то подписывать ,только руки марать
      2. Миллер Звание
        Миллер
        0
        Сегодня, 11:57
        Бессмертные слова шефа гестапо.
  9. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 11:38
    .в Кремле заявили, что согласно обновленной ядерной доктрине РФ, ответный удар Москвы на ракетную атаку ВСУ по Брянской области может носить ядерный характер
    Давно пора, чесслово!
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:44
    Ну конечно. Чем в окопах сидеть,лучше уж " учения" проводить и на блокпостах стоять.
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:48
    А Киев тут причём? У нас всем же объяснили, что наводят и вносят полётные задания в ракеты, не украинцы. Чтобы они эти не украинцы не баловались, президент подписал новую доктрину.