День Военной присяги в России

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День Военной присяги в России

21 ноября в России отмечается новая памятная дата – День военной присяги. Этот праздник был учрежден в 2023 году указом Президента РФ и включен в перечень памятных дат с целью подчеркнуть важность военной службы, а также укрепить патриотизм и уважение к защитникам Отечества. Введение такого дня способствует воспитанию граждан, особенно молодежи, в духе преданности стране и осознания ценности службы Родине.

История военной присяги в России восходит к эпохе Петра I, когда 21 ноября 1721 года был издан указ, обязывающий лиц, вступающих на государственную службу, приносить клятву верности. Этот документ распространялся не только на военных, но и на гражданских и духовных служащих, что подчеркивало универсальную значимость понятия верности государству. С тех пор военная присяга стала неотъемлемой частью российской истории, а её традиции, установленные в XVIII веке, продолжают оказывать влияние на современную армию.



Именно это событие и стало основой для сегодняшнего праздника.

Стоит отметить, что сегодня, как и во времена Петра I, военная присяга – это не просто слова, а глубокое обещание, заключающее в себе приверженность гражданина выполнению своего долга перед Родиной. Она представляет собой торжественную церемонию, в ходе которой военнослужащий принимает обязательства следовать законам, защищать суверенитет и независимость государства, а также соблюдать честь и достоинство российского солдата. Присяга сопровождается поднятием Государственного флага и демонстрацией Боевого знамени воинской части, что усиливает её символическое значение.

В свою очередь, установление Дня военной присяги направлено на сохранение памяти о героическом прошлом российских воинов. Этот день напоминает, что верность долгу, дисциплина и мужество всегда были и остаются важнейшими качествами защитников Отечества. Праздник стал не только днем памяти, но и возможностью для действующих военнослужащих и ветеранов осознать свою связь с традициями российских Вооруженных Сил.

Военная присяга имеет особую ценность для каждого, кто её приносит. Этот обряд символизирует вступление в новый этап жизни, где человек берет на себя ответственность за мир и безопасность страны. Для новобранцев это момент, когда они официально становятся частью армии и принимают на себя обязательства, которые будут определять их поступки на протяжении всей службы. Данный акт способствует формированию у молодых людей чувства долга и гордости за свою причастность к защите Родины.

Празднование Дня военной присяги способствует воспитанию у подрастающего поколения уважения к профессии военного, а также укреплению патриотизма. Особенно важно, что дата напрямую связана с историей российского государства и напоминает о том, что служение Родине всегда было и остается священной обязанностью для её граждан.
10 комментариев
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  1. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 05:48
    ого) скоро как в календарь не глянешь будет всегда повод принять стакаху больше праздников хороших и разных кстати сразу предложение есть день ключевой ставки сделать праздничным он хорошие процы по вкладам дал) у меня сейчас каждый месяц вторая пенсия капает купонами каап каап кап))
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 06:07
      скоро как в календарь не глянешь будет всегда повод принять стакаху

      ... День взятия Бастилии прошёл впустую... (х/ф Любовь и голуби).
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 06:07
        кстати помню такой)))было что то еще в 80е
      2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 06:15
        «... День взятия Бастилии прошёл впустую... » —
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 05:50
    «День Военной присяги в России» —

    — Вспомним свою ...
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 05:56
      За маршала Ахромеева тогда не чокаясь
    2. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 06:10
      Вспомним свою

      Вспомним...Приемственность поколений.
      Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
      Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество!»
  3. Pandemic Звание
    Pandemic
    +2
    Сегодня, 07:37
    Совеременное военно-политическое руководство предало и продало присягу. Ельциных и горбачевых никто не арестовал для суда и наказания.
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 07:41
    День Военной присяги в России


    hi: Святое дело, товарищи солдаты и офицеры, - Свой народ и свою Родину защищать!
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 08:02
    А сколь нынешних, даже не знает про присягу? Я даже не про разных релокантов. Я про депутатов, глав районов, городов, губернаторов, министров.