Дебютировавший в Курской области оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» пошёл в серийное производство
Российский дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управляемый по оптоволоконному кабелю, активно применяется в боевых действиях и уже доказал свою эффективность. Беспилотник запущен в серийное производство. Об этом рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.
Дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» дебютировал в рамках СВО в августе этого года в ходе боев в Курской области. Как заявляют в «Ушкуйнике», боевой дебют произошел на 2,5 месяца ранее запланированных сроков, беспилотник должен был появиться сразу по всей линии фронта, а не в одной Курской области.
— приводит ТАСС слова Чадаева.
Сейчас беспилотник применяется более широко с очень высокой эффективностью, бойцы в зоне СВО шлют положительные отзывы о данном БПЛА. Из преимуществ дрона на оптоволокне называют стабильную связь, нечувствительность к воздействию РЭБ, невозможность пеленгации, а также «хорошую картинку» до момента поражения цели. Из недостатков — не слишком высокую скорость, так как можно порвать оптоволокно.
Радиус действия дрона «Князь Вандал Новгородский» составляет несколько километров, он применяется точечно для решения определенных задач.
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