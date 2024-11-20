Дебютировавший в Курской области оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» пошёл в серийное производство

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Дебютировавший в Курской области оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» пошёл в серийное производство

Российский дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управляемый по оптоволоконному кабелю, активно применяется в боевых действиях и уже доказал свою эффективность. Беспилотник запущен в серийное производство. Об этом рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

Дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» дебютировал в рамках СВО в августе этого года в ходе боев в Курской области. Как заявляют в «Ушкуйнике», боевой дебют произошел на 2,5 месяца ранее запланированных сроков, беспилотник должен был появиться сразу по всей линии фронта, а не в одной Курской области.



Это было не очень счастливое стечение обстоятельств. Ситуация с Курском заставила нас выкатить дрон на два с половиной месяца раньше, чем планировалось. Изделие было еще сырым. Если бы мы, условно говоря, потерпели еще два с половиной месяца, то могли бы применить «Князя Вандала» массово сразу на всем фронте и с максимальным эффектом.

— приводит ТАСС слова Чадаева.

Сейчас беспилотник применяется более широко с очень высокой эффективностью, бойцы в зоне СВО шлют положительные отзывы о данном БПЛА. Из преимуществ дрона на оптоволокне называют стабильную связь, нечувствительность к воздействию РЭБ, невозможность пеленгации, а также «хорошую картинку» до момента поражения цели. Из недостатков — не слишком высокую скорость, так как можно порвать оптоволокно.

Радиус действия дрона «Князь Вандал Новгородский» составляет несколько километров, он применяется точечно для решения определенных задач.
14 комментариев
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  1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    -9
    Сегодня, 10:46
    Это хорошо. А тубусы с оптоволокном для этого дрона в Китае конечно покупать будем. Ну да и ладно .На то оно и СВО а не война.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Yf,k.lfntkm2012-2
      Это хорошо. А тубусы с оптоволокном для этого дрона в Китае конечно покупать будем. Ну да и ладно .На то оно и СВО а не война.

      было уже написано про это, брак 50/50.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 10:47
    Хорошая штука КВН! Серийное производство это замечательно! Мололцы изготовители и разработчики!
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 10:49
    Из преимуществ дрона на оптоволокне называют стабильную связь, нечувствительность к воздействию РЭБ, невозможность пеленгации, а также «хорошую картинку» до момента поражения цели.

    Отлично. Теперь массовость надо осваивать.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:49
    А там, в Новгороде, ребята с юмором... good Предприятие "Ушкуйник", дрон "Князь Вандал"...
    Мне нравится. Цветочно-огородная тематика, конечно, тоже ничего, но тут что-то новое. Уж всяко лучше, чем какой-нибудь "Ужаснобезжалостныйуничтожитель", как на Западе любят. Ржу в голос всегда, как они свои учения обзывают.
    1. vet Звание
      vet
      -2
      Сегодня, 11:02
      То есть, Вам кажется смешным, когда ушкуйников практически прямым текстом называют вандалами либо сравнивают с ними? Да, ребята были суровыми, но в бессмысленном уничтожении культурных ценностей замечены не были. Вон, ворота сигтунской церкви не порубили в щепки, и не утопили, а бережно в Новгород привезли и почтительно местному храму в дар принесли.
  5. mark1 Звание
    mark1
    +2
    Сегодня, 10:51
    "Князь Вандал Новгородский", название уж больно величественное , больше подходит для межзвездного крейсера, а не для маленького дрона. Хотя если сократить... -КВН.
    Но главное, что бы хорошо воевал.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:46
      Цитата: mark1
      "Князь Вандал Новгородский", название уж больно величественное ,

      Представляю как это название перевести на английский ,с сохранением смысловой нагрузки ,этого выражения.
      1. sergey4791 Звание
        sergey4791
        0
        Сегодня, 11:59
        "Prince The Destroyer of New-York". Видимо, так :)
  6. vet Звание
    vet
    -1
    Сегодня, 10:59
    Скандальное и оскорбительное название придумал, видимо, замаскировавшийся иноагент
    1. mark1 Звание
      mark1
      0
      Сегодня, 11:19
      Чем вас оскорбляет имя древнего князя Словенска/Новгорода? Его именем даже корабли назывались, не то что дроны.
  7. ВлР Звание
    ВлР
    +3
    Сегодня, 11:15
    Ох, какие заголовки в зарубежных СМИ теперь пойдут!
    Русские вандалы атаковали Киев!
    Юмористы, блин. Или - деб...лы беспросветные.
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    -2
    Сегодня, 11:26
    Беспилоты на нитке всем хороши кроме дальности . Но как ударники на переднем крае идеальны .
    Правда нитки потом устанем собирать recourse
  9. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:48
    Оптоволокно практичнее для массового производства на предприятиях МО. Ни частот нет и вариаций....и актуально будет всегда. Можно на складах хранить