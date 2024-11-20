Глава СВР пообещал не оставить безнаказанными попытки стран НАТО участвовать в нанесении ударов по РФ
Россия не оставит без ответа попытки стран-членов Североатлантического альянса принимать участие в нанесении ударов по РФ. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Запад прекрасно понимает все последствия подобных действий.
– заявил Нарышкин.
Он добавил, что расширение перечня оснований применения ядерного оружия Россией фактически исключает возможность победы над ней на поле боя.
– подчеркнул глава СВР.
Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли шестью американскими тактическими ракетами ATACMS удар по военному объекту России в Брянской области. По информации военного ведомства, пять боеприпасов были сбиты, еще один поврежден.
Накануне же Москва утвердила обновленную ядерную доктрину РФ, согласно которой, российский ответ на атаку ВСУ в Брянской области может носить ядерный характер.
Добавим, что в Пентагоне, комментируя утверждение Россией обновленной ядерной доктрины, заявили, что ни США, ни НАТО не представляют угрозы для РФ.
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