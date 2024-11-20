Глава СВР пообещал не оставить безнаказанными попытки стран НАТО участвовать в нанесении ударов по РФ

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Глава СВР пообещал не оставить безнаказанными попытки стран НАТО участвовать в нанесении ударов по РФ

Россия не оставит без ответа попытки стран-членов Североатлантического альянса принимать участие в нанесении ударов по РФ. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Запад прекрасно понимает все последствия подобных действий.

Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными

– заявил Нарышкин.



Он добавил, что расширение перечня оснований применения ядерного оружия Россией фактически исключает возможность победы над ней на поле боя.

Запад настороженно встретил утверждение этого документа, так как там понимают, что такой шаг во многом обесценивает усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения

– подчеркнул глава СВР.

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли шестью американскими тактическими ракетами ATACMS удар по военному объекту России в Брянской области. По информации военного ведомства, пять боеприпасов были сбиты, еще один поврежден.

Накануне же Москва утвердила обновленную ядерную доктрину РФ, согласно которой, российский ответ на атаку ВСУ в Брянской области может носить ядерный характер.

Добавим, что в Пентагоне, комментируя утверждение Россией обновленной ядерной доктрины, заявили, что ни США, ни НАТО не представляют угрозы для РФ.
27 комментариев
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  1. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +6
    Сегодня, 11:15
    Попытка удара???????Это все были попытки?
    А что такое сам удар?
    Лучше бы промолчал
    1. ААК Звание
      ААК
      +6
      Сегодня, 11:26
      Ну а что ещё заикавшийся и потевший 24.02.2022 "главный разведчик РФ" мог сказать... тут намного более весомые в политическом плане персоны пару лет пугали "коллективных партнёров" про что-то там такое очень ужасное на счёт "центров принятия решений" и что...?
      1. Hagen Звание
        Hagen
        0
        Сегодня, 11:48
        Цитата: ААК
        Ну а что ещё заикавшийся и потевший 24.02.2022 "главный разведчик РФ" мог сказать...

        Он вообще не должен был ничего говорить. Вместо него должны говорить ликвидированные враги (по приговорам заочных судов) и горящие вражеские военные и промышленные объекты. А он мог бы только пожать плечами и удивиться: "впервые слышу". Разведчики - парни молчаливые, но решительные....
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 12:00
        Главный разведчик РФ по специальности экономист, сидел в совете директоров американской табачной компании. Что у нас вообще при нем в СВР творится?
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 11:56
      Ну вот и посмотрим,на сколько слова соответствуют- делу. За язык, его не тянули.
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    +4
    Сегодня, 11:17
    Обещать не значит жениться. Ждем конкретный действий.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:36
      Не ждите.Эттгт не будет.Доказано временем.В лучшем случае -удары по украинско энергетике и пунктам размещения ВСУ
    2. скептик Звание
      скептик
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: kebeskin
      Обещать не значит жениться. Ждем конкретный действий.

      Кто следующий?
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 11:18
    Ох... Слова, слова, слова... Сколько их уже было сказано и произносились то с устрашающего вида лицом разного чина персонажами, да только запад наглеет и наглеет, а мы всё говорим и говорим. request
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:34
      да только запад наглеет и наглеет, а мы всё говорим и говорим
      Что ему не наглеть? Он гадит, РФ типо сдачи дает украине...
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 11:41
      Он вслед за своим начальником повторяет очередное бла-бла. Много бровей было нахмурено, много пальчиков погрозило. Но вывод такой " Россия оставляет за собой право..". Ну да вот это точно право свое Россия оставляет у себя.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +11
    Сегодня, 11:20
    Раньше... когда деревья были большими (с)...
    мы таких людей... на таких должностях... даже не знали!
    Мы их не слышали, но о результатах их работы ЗНАЛ весь мир!
    Зато сегодня...
  5. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 11:20
    Грош цена твоим словам крыска норушка
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Сегодня, 11:21
    А что может сделать СВР? Что у них кроме плаща и кинжала есть? Сколько они ярых бандеровцев уничтожили? Разведчики принесли карты с отметкой где Зеленский прячется со своими подельниками чтобы одним ударом всех уничтожить? Дело надо делать. soldier
  7. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    -1
    Сегодня, 11:23
    Ставки на ядерный взрыв на Polymarket. Ранее платформа «предсказала» победу Трампа.

    Похоже, что «новая ядерная доктрина» никого не испугала, % тех кто «за» уменьшился по сравнению с началом месяца
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:25
    Это правда не мы? Суточная добыча 750 000 баррелей - умножаем на стоимость ,бешанные деньги.Как только этот сарай остановился - цены на нефть в Европах из Норвегии скаканули вверх на 2 бакса.Кстати откровение - месторождение запитывается элэнергией с берега. bully
  9. слава1974 Звание
    слава1974
    +1
    Сегодня, 11:26
    Кроме бла-бла-бла ничего нет. Никаких ответных действий.
    А значит, к сожалению ,что по обнаглевшим от безнаказанности супостатам придется бить ядеркой всё равно.Но позже, от безисходности и после большой пролитой крови.
  10. Курганец-45 Звание
    Курганец-45
    +6
    Сегодня, 11:28
    Тут даже не в том дело, что ещё никак не ответили, а в том, что не можете в открытую назвать вещи своими именами: сша таким ударом объявили нам войну, мы ответим и не раз. Всë. Вы же сопли жуете, уж лучше бы молчали, начиная от Лаврова-Пескова-Захаровой. За державу обидно, погибают родные, друзья, знакомые, жизни свои отдали, а вы..
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:31
    в Пентагоне, комментируя утверждение Россией обновленной ядерной доктрины, заявили, что ни США, ни НАТО не представляют угрозы для РФ.

    Это теперь не им решать, ангелочки блин, голуби мира с ножами за пазухой!
  12. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 11:40
    ..Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными
    Звучит грозно, право дело. Теперь ждем реализации этих ваших увесистых слов, господа руководители hi
  13. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 11:41
    гражданин Нарышкин вы хотя бы ликвидировали, хоть одного ответственного из стран Нато за удары по территории России и не важно как он там сдохнет, от новичка, рицина или ещё какого укола зонтиком, и чем больше таких трупов будет тем больше вам скажет спасибо народ России
  14. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 11:41
    Подобные статьи призваны притушить гнев электората. Сейчас он пообещал, а через неделю многие не вспомнят, ибо другие события перекроют сегодняшнее.
    1. Goscha Звание
      Goscha
      0
      Сегодня, 11:55
      Сейчас он пообещал, а через неделю многие не вспомнят, ибо другие события перекроют сегодняшнее.
      Именно, сейчас он пообещал, через неделю другой пообещает, ещё через неделю третий и т.д. Короче, - ,, Надувайте щеки, Киса..." И так до новой красной линии, какая то безвыходная безысходная бесконечность...
  15. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:42
    По всем правилам надо что то делать .Не хотят наши ядерной войны ,но передайте хуситам ПКР ,помогите народу.Да и от их имени можно завалить пару объектов.Все всё сразу поймут
  16. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:43
    молчали бы лучше, умнее бы выглядели, а то уже посмешищем стали на весь мир со своими "ответками"
  17. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 11:48
    Он добавил, что расширение перечня оснований применения ядерного оружия Россией фактически исключает возможность победы над ней на поле боя.

    Любопытно, как несколько абзацев, на куске финской бумаги могут исключить обстрел ракетами Брянской, и других областей РФ? belay
  18. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 11:54
    "- Это Неуловимый Джо!
    - А почему неуловимый?
    - А он нафиг никому не сдался"
    По этой же логике Нарышкин - господин Молчаливый.