Reuters: Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев

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Reuters: Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев

Европейские делегаты на саммите G20 в Бразилии были недовольны решением бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы быстрее завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы сократить напряжённую дискуссию о ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что с начала конфликта на встречах «Большой двадцатки» было трудно говорить об Украине, потому что за столом сидят представители России и её союзников.



Обычно коммюнике публикуется в конце саммита, но президент Бразилии решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник – в тот момент, когда лидеров Франции, Германии и США не было в зале.

Коммюнике было закрыто президентом Лулой. Оно не соответствует той позиции, которую мы могли бы занять

- заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам в понедельник вечером, добавив, что в тексте можно было бы более чётко обозначить отношение к войне.

Один из европейских чиновников назвал манёвр бразильского лидера «жестоким», добавив, что его страна решила уважать право принимающей стороны саммита решать, когда выпускать совместное заявление, пишет Reuters.

Становится ясно, насколько геополитическая напряжённость влияет на G20. Ветер перемен в международных отношениях становится всё более сильным

- заявил канцлер Германии Шольц.

Напомним, что Зеленского на G20 в Рио-де-Жанейро не пригласили., а ведь он так хотел...
8 комментариев
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  1. Prapor Звание
    Prapor
    +6
    Сегодня, 11:15
    Лула красавчик! Сделал как надо..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:22
    «Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев» —

    — У себя в Ж-7 порядки будете устанавливать ...
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 11:22
    Хорошо.
    Как тебя, бишь... Макрон?
    Мы тебя из списка Гы20 вычёркиваем! am
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 11:23
    . Напомним, что Зеленского на G20 в Рио-де-Жанейро не пригласили., а ведь он так хотел...

    А кто он такой, что бы его звать? Еврей, убивающий славян. А Да Силва молодец!!!
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 11:26
    Молодец бразилец. Заткнул европейских шавок в самом начале, не дав им в очередной раз гавкать в адрес нашей страны. А вот рукопожатие Лаврова с лягушатником микроном - стыд и позор
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:38
    Страны G 7 получили по харе не только в Бразилии ,но и в Азербайджане на СОР 29 ,там вообще дошло до смешного - будут жаловаться в " спортлото",т.е в ООН.Следуюший СОР 30 в Бразилии.Червячков по 10 метров не кормить и тренировать на фото бешеной Греты.На сколько помню в конце 80 ых сельхозрабочий решил отлить в пару метрах от поля в джунглях ,так его не спасли - червяк уполз в джунгли ,с полным желудком.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:40
    Война на Украине поделил мир пополам .Страны все больше расходятся в политических взглядах на урегулирование.Главное в этой новости ,это поведение главы Бразилии .Дело в том что это американская вотчина ,такой протест много стоит
  8. Магнетар Звание
    Магнетар
    0
    Сегодня, 11:43
    Оно не соответствует той позиции, которую мы могли бы занять

    Ваша позиция давно и предельно ясна - коленно-локтевая перед Штатами. Уж, поди, затекли все, но куда деваться? Другая позиция вам неведома.