Reuters: Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев
Европейские делегаты на саммите G20 в Бразилии были недовольны решением бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы быстрее завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы сократить напряжённую дискуссию о ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что с начала конфликта на встречах «Большой двадцатки» было трудно говорить об Украине, потому что за столом сидят представители России и её союзников.
Обычно коммюнике публикуется в конце саммита, но президент Бразилии решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник – в тот момент, когда лидеров Франции, Германии и США не было в зале.
- заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам в понедельник вечером, добавив, что в тексте можно было бы более чётко обозначить отношение к войне.
Один из европейских чиновников назвал манёвр бразильского лидера «жестоким», добавив, что его страна решила уважать право принимающей стороны саммита решать, когда выпускать совместное заявление, пишет Reuters.
- заявил канцлер Германии Шольц.
Напомним, что Зеленского на G20 в Рио-де-Жанейро не пригласили., а ведь он так хотел...
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