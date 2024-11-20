В России разработали противодроновые укрытия для авиации

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В России разработали противодроновые укрытия для авиации

Активное развитие беспилотной авиации вынуждает искать способы противодействия БПЛА, в том числе и с помощью защитных сооружений для различной техники. В России разработаны специальные противодроновые укрытия для самолетов и вертолетов, способные выдержать удар даже крупного БПЛА.

Складные сетчатые укрытия предназначены для защиты авиационной техники от FPV-дронов и более крупных беспилотников. Состоят они из стальных складывающихся арок и тросовых секций, различающихся размерами и формой, поскольку рассчитаны на укрытие вертолетов и более крупных самолетов, сообщают «Известия».



Например, защитная конструкция для вертолетов представляет собой полусферу диаметром 16 м. Вертолет садится в центр укрытия, после чего конструкция раскладывается над ним. Состоит она из жесткого каркаса и тросовой сетки со стороной ячейки от 50 до 180 мм. Ручной труд здесь не требуется, вся конструкция закрывается и открывается с помощью специальных гидроцилиндров. Масса укрытия — 10 тонн. В другом варианте, более простом, сооружается прямоугольное укрытие длиной 32 м и шириной 26 м при высоте 9 м. Защитное сооружение рассчитано на укрытие вертолета Ми-8, менее габаритные Ка-52 и Ми-28 также спокойно в нем размещаются.


Для самолетов разработана каркасная конструкция ангарного типа длиной 30, высотой 9 и шириной 12 метров. Каркас выполнен из арок-опор, между которыми натянута «паутина» из тросов. Конструкция устанавливается на ленточный фундамент или специальный контур из стального профиля.

Про интерес Минобороны к этим конструкциям ничего не сказано, но наша авиация срочно нуждается в укрытиях, которых до сих пор нет.
16 комментариев
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  1. Vechernick Звание
    Vechernick
    +4
    Сегодня, 11:20
    Какая была бы позитивная, актуальная и своевременная новость .... в 2012 году максимум!

    P.S: а сейчас только "Прости нас, Юра..." (с)
    1. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 11:35
      В России РАЗРАБОТАНЫ специальные противодроновые укрытия для самолетов и вертолетов...ура!!!! не прошло и трёх лет СВО и десятков уничтоженных и повреждённых наших ЛА... думаю, что не более ещё трёх-четырёх лет и первые такие укрытия пойдут в войска.....
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        +1
        Сегодня, 11:47
        Так тогда Тимурка Иванов всем военным строительством заведовал, вот вместо защитных ангаров для нашей авиации и присвоил себе все средства, выделенные на эти и другие цели, ну и наверное не он один там такой был, с кем то же он и проворачивал все эти свои грязные дела.
  2. Aken Звание
    Aken
    +5
    Сегодня, 11:22
    Не прошло и 5 лет. Невиданная оперативность.
    Самое главное кто разработал? Народная инициатива? МО к этому причастно?
    Строить когда начнут? Лет через 8?
  3. Попандос Звание
    Попандос
    +2
    Сегодня, 11:23
    Хлипкие однако, от осколков вообще не защищают
  4. слава1974 Звание
    слава1974
    +4
    Сегодня, 11:23
    конечно это лучше ,чем ничего. Но терзают сомнения ,сможет ли эта конструкция защитить от подрыва дрона?
    От кассетных боеприпасов не защитит однозначно.
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 11:32
      В любом случае подрыв на сетке лучше подрыва при прямом попадании.
      Но даже если и бетонный ангар построить, дрон может влететь в ворота.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:35
      Конечно лучше железобетонные массивные укрытия , но и у этих есть по крайней мере один плюс , закрывает от любопытных глаз .
      1. слава1974 Звание
        слава1974
        0
        Сегодня, 11:44
        Судя по рисунку, от глаз тоже не спасает.
  5. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +3
    Сегодня, 11:26
    И как это должно спасти авиапарк от дрона с 50 кг взрывчаткой ,плюс готовыми поражающими элементами? Бетонные укрытия должны быть на авиабазах. Бетонные !!
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:30
    А от ракет? Бетонные, тока?
  7. Skif3216 Звание
    Skif3216
    0
    Сегодня, 11:36
    Сколько шуму было что минобороны ничего не делает.А тут вот на третий год войны разработали,думаю через пару лет внедрят, на зло всем критиканам.
  8. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 11:43
    .. Каркас выполнен из арок-опор, между которыми натянута «паутина» из тросов. Конструкция устанавливается на ленточный фундамент или специальный контур из стального профиля.
    Вещь хорошая и даже запоздалая, однако есть существенный недостаток - сквозь подобные конструкции просматривается содержимое. Нет эффекта маскировки/рассредоточения объектов. Нужно бы затенить хотя бы тканью/брезентом, чтобы можно было понаставить этих ангаров вдвое больше и рассовать самолеты хаотически, и иди определяй, где есть объект, а где нет
  9. Сергей Егоров_3 Звание
    Сергей Егоров_3
    0
    Сегодня, 11:46
    а чего сбоку дрон не залетит?да и для ракеты это не укрытие
  10. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    0
    Сегодня, 11:57
    Аэродром Громово. Действующий аэродром. Но укрытия для самолётов вот в таком состоянии.

    И вместо того, чтобы восстанавливать оные, сейчас сольют кучу денег на некое подобие пляжных зонтиков.
    Хотя чего удивляться, главное, чтобы "уважаемые люди" свою копеечку заработали.
    Аргументы, - хоть так, - уже не катят, актуальность утрачена, ВСУ получило право на ракетные удары.
  11. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 12:02
    Разработано? Это как? Есть эскизик с названием или есть тех документация с расчетами и созданы рабочие образцы.
    Согласно картинки для вертолета - где ангар с рабами крутить арки для поднятия-опускания, как с обледенением справятся? Как садить в порывистый ветер? Как выкатить при поломке или нештатной ситуации?
    Это все стационарные долговозводимые и узкоспециализированные фигни! Капонир, бетонное укрытие - по цене сопоставимы, а эффект выше - т.е. опять попил бабла.
    Это должен быть мобильный ангар, как минимум! на прицепе - подъехал в "поле" развернул укрытие и принял технику...