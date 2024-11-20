В России разработали противодроновые укрытия для авиации
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Активное развитие беспилотной авиации вынуждает искать способы противодействия БПЛА, в том числе и с помощью защитных сооружений для различной техники. В России разработаны специальные противодроновые укрытия для самолетов и вертолетов, способные выдержать удар даже крупного БПЛА.
Складные сетчатые укрытия предназначены для защиты авиационной техники от FPV-дронов и более крупных беспилотников. Состоят они из стальных складывающихся арок и тросовых секций, различающихся размерами и формой, поскольку рассчитаны на укрытие вертолетов и более крупных самолетов, сообщают «Известия».
Например, защитная конструкция для вертолетов представляет собой полусферу диаметром 16 м. Вертолет садится в центр укрытия, после чего конструкция раскладывается над ним. Состоит она из жесткого каркаса и тросовой сетки со стороной ячейки от 50 до 180 мм. Ручной труд здесь не требуется, вся конструкция закрывается и открывается с помощью специальных гидроцилиндров. Масса укрытия — 10 тонн. В другом варианте, более простом, сооружается прямоугольное укрытие длиной 32 м и шириной 26 м при высоте 9 м. Защитное сооружение рассчитано на укрытие вертолета Ми-8, менее габаритные Ка-52 и Ми-28 также спокойно в нем размещаются.
Для самолетов разработана каркасная конструкция ангарного типа длиной 30, высотой 9 и шириной 12 метров. Каркас выполнен из арок-опор, между которыми натянута «паутина» из тросов. Конструкция устанавливается на ленточный фундамент или специальный контур из стального профиля.
Про интерес Минобороны к этим конструкциям ничего не сказано, но наша авиация срочно нуждается в укрытиях, которых до сих пор нет.
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