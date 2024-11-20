Пресса США: Путин открыт для дискуссий с Трампом по Украине

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Пресса США: Путин открыт для дискуссий с Трампом по Украине

Пресса США считает, что президент России Владимир Путин открыт для дискуссий со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросам, касающимся украинского кризиса, однако при этом не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтрального статуса Киева.

Со ссылкой на неназванные источники среди бывших российских чиновников информационное агентство Reuters пишет, что Кремль якобы может согласиться на заморозку вооруженного конфликта по текущей линии фронта при условии предоставления гарантий отказа Украины от планов вступления в НАТО. Однако, по мнению источников американского издания, существует пространство для переговоров о разделе территорий четырех новых российских регионов. Кроме того, как утверждает информагентство, Россия может вывести войска с относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.



В публикации предполагается, что соглашение может быть достигнуто на основе Стамбульских соглашений, при этом Россия будет требовать признание уже подконтрольных ВС РФ частей новых регионов, нейтральный статус Киева и защиту прав русскоязычного населения Украины на свободное использование родного языка.

При этом решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России «может осложнить и задержать любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы», говорят источники агентства. В случае, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, «Россия будет продолжать борьбу».

Стоит отметить, что российский лидер минувшим летом озвучил четкие условия для начала каких-либо переговоров по Украине, предполагающие, помимо прочего, полный вывод украинских формирований с территорий новых российских регионов, включая областные центры Херсон и Запорожье.
13 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 11:46
    Пресса США: Путин открыт для дискуссий с Трампом по Украине
    Уточню, чтобы снять головокружение у этой... прессы: БЫЛ открыт.
    До вчерашнего вечера.
    1. д^Амир Звание
      д^Амир
      0
      Сегодня, 11:55
      ну так с тем эту провокацию и устроили, максимально осложнить жизнь новой администрации, устроить то устроили, но не учли, что у нас тут иллюзии давно закончились, амерам верить хоть в чем-то себя не уважать
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Смею_заметить_
      Уточню, чтобы снять головокружение у этой... прессы: БЫЛ открыт.
      До вчерашнего вечера.

      Америка сделала всё, чтобы закрыть.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:47
    Ссылочку можно на бывших российских чиновников это случайно ,не Касьянов с Чубайсом ?Мы всё скоро узнаем - смотрим кто будет главой ЦРУ . wassat
  3. kvv Звание
    kvv
    -3
    Сегодня, 11:47
    Путин многое чего уже говорил, но пока это все только разговоры, а вот стамбульский договорняк чуть не подписал и это говорит о том что может слиться и сейчас
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 11:49
      а вот стамбульский договорняк чуть не подписал
      Чем договоренности в Стамбуле были ли бы хуже нынешней ситуации?) Фактическая капитуляция украины без боя.
  4. GeorgeSev85 Звание
    GeorgeSev85
    -2
    Сегодня, 11:53
    За Путина не скажу но вся элита олигархов мечтают быстрее "Договориться" что-бы потом начать зарабатывает гроши в столь ненавистной европе и западе. А когда через "Цать" лет по новой начнется движуха они быстренько соберут чемоданчики и адьё .. туда же .. в ненавистный проклятый запад. На Маями - Бичь.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:56
      А когда через "Цать" лет по новой начнется движуха они быстренько соберут чемоданчики и адьё ..
      Учитывая сколько развелось всяких ЧВК у компаний, ЧОП, карманных армий в некоторых регионах, когда начнется движуха многие просто так, быстренько адье не собираются.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:59
      Даже олигархат уже знает с западом договорится не возможно - оставят без нитки ,обдерут как липку.Только капитуляция запада.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 11:56
    Западная пресса так запятнала себя последнее время,что веры им нет от слова совсем!
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:57
    Пресса США считает, что президент России Владимир Путин открыт для дискуссий со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросам, касающимся украинского кризиса,

    Еще одна встреча ,ради встречи ? А готов ли Запад к серьезным подвижкам. Трамп сейчас наговорит , а ВПК США думают совершенно противоположное ,его в первый срок загнали под лавку и сейчас могут загнать !
  7. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +1
    Сегодня, 11:57
    Из той же темы: Макрон призвал РФ к деэскалации на Украине. Это после разрешения на обстрел? Всё равно что дать в морду и призвать к примирению, кому уже интересно?
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 11:59
    Небензя, давеча, всё им популярно объяснил про "заморозки". Заморозки где и будут, то только на окраине, в свете последних событий.