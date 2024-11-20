Пресса США: Путин открыт для дискуссий с Трампом по Украине
Пресса США считает, что президент России Владимир Путин открыт для дискуссий со своим американским коллегой Дональдом Трампом по вопросам, касающимся украинского кризиса, однако при этом не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтрального статуса Киева.
Со ссылкой на неназванные источники среди бывших российских чиновников информационное агентство Reuters пишет, что Кремль якобы может согласиться на заморозку вооруженного конфликта по текущей линии фронта при условии предоставления гарантий отказа Украины от планов вступления в НАТО. Однако, по мнению источников американского издания, существует пространство для переговоров о разделе территорий четырех новых российских регионов. Кроме того, как утверждает информагентство, Россия может вывести войска с относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях.
В публикации предполагается, что соглашение может быть достигнуто на основе Стамбульских соглашений, при этом Россия будет требовать признание уже подконтрольных ВС РФ частей новых регионов, нейтральный статус Киева и защиту прав русскоязычного населения Украины на свободное использование родного языка.
При этом решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России «может осложнить и задержать любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы», говорят источники агентства. В случае, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, «Россия будет продолжать борьбу».
Стоит отметить, что российский лидер минувшим летом озвучил четкие условия для начала каких-либо переговоров по Украине, предполагающие, помимо прочего, полный вывод украинских формирований с территорий новых российских регионов, включая областные центры Херсон и Запорожье.
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