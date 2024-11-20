«Шансы на переговоры растут»: Экс-главком НАТО заявил о «впадающем в отчаяние» на фоне происходящих событий Зеленском

Шансы на то, что обе стороны захотят вести переговоры в следующем году, растут. В призывах Зеленского слышно все больше отчаяния, и никто из кандидатов в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева.

Вероятность переговоров между Украиной и Россией возрастает, в заявлениях Зеленского все больше отчаяния. К такому мнению пришел экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.Отставной адмирал считает, что дела у Украины идут «не очень хорошо», ВСУ испытывают проблемы с живой силой, а Запад рассматривает вариант с прекращением военной и финансовой поддержки Киева. Пытающийся исправить ситуацию Зеленский на фоне всего этого всё сильнее «впадает в отчаяние», а значит, имеются все шансы, что согласится на переговоры. Ведь в этой ситуации деваться больше некуда.— заявил Ставридис, ранее утверждавший, что Россию и Украину разделят по «корейскому варианту».Но это мнение отставного адмирала, сам Зеленский думает по-другому, он если и пойдет на переговоры, то только на собственных условиях. По крайней мере, так утверждают в Киеве. На сегодняшний день у него два варианта: первый — склонить на свою сторону США и попытаться вынудить Россию капитулировать, заставив ее принять «формулу мира». А второй — воевать до последнего украинца даже в отсутствии помощи Запада. Хотя сам Зеленский признает, что в этой ситуации Украина долго не протянет.Россия еще в июне озвучила свои условия и отступать от них не намерена. Осталось дождаться, что предложит Трамп после своей инаугурации.