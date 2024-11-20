«Шансы на переговоры растут»: Экс-главком НАТО заявил о «впадающем в отчаяние» на фоне происходящих событий Зеленском

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«Шансы на переговоры растут»: Экс-главком НАТО заявил о «впадающем в отчаяние» на фоне происходящих событий Зеленском

Вероятность переговоров между Украиной и Россией возрастает, в заявлениях Зеленского все больше отчаяния. К такому мнению пришел экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Отставной адмирал считает, что дела у Украины идут «не очень хорошо», ВСУ испытывают проблемы с живой силой, а Запад рассматривает вариант с прекращением военной и финансовой поддержки Киева. Пытающийся исправить ситуацию Зеленский на фоне всего этого всё сильнее «впадает в отчаяние», а значит, имеются все шансы, что согласится на переговоры. Ведь в этой ситуации деваться больше некуда.



Шансы на то, что обе стороны захотят вести переговоры в следующем году, растут. В призывах Зеленского слышно все больше отчаяния, и никто из кандидатов в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева.

— заявил Ставридис, ранее утверждавший, что Россию и Украину разделят по «корейскому варианту».

Но это мнение отставного адмирала, сам Зеленский думает по-другому, он если и пойдет на переговоры, то только на собственных условиях. По крайней мере, так утверждают в Киеве. На сегодняшний день у него два варианта: первый — склонить на свою сторону США и попытаться вынудить Россию капитулировать, заставив ее принять «формулу мира». А второй — воевать до последнего украинца даже в отсутствии помощи Запада. Хотя сам Зеленский признает, что в этой ситуации Украина долго не протянет.

Россия еще в июне озвучила свои условия и отступать от них не намерена. Осталось дождаться, что предложит Трамп после своей инаугурации.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:50
    Ставридка - нас устроит только ваша капитуляция ,это вроде как переговоры - на начальном этапе капитуляции.Опять западная пропаганда на ВО. laughing
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:54
    Шансы на то, что обе стороны захотят вести переговоры в следующем году, растут.

    Ставридис выдает желаемое ,за действительное. Для переговоров нужна воля и понимание перспективы ,а Зеликлоун не видит дальше стола .Он ограничен в своем понимании происходящего ,его мир только в докладах западной разведки.А там он наступает,России нанесено стратегическое поражение ,экономика в клочья.Странно ,что пропали слухи про репарации
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 11:54
    С чего это они решили, что если у укропа дела идут хуже, то это значит шансы на переговоры растут? Тут наоборот скорее всего будет.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 12:00
    заявил Ставридис, ранее утверждавший, что Россию и Украину разделят по «корейскому варианту».

    Делитель нашелся. Делилка то выросла? Самому наверное не удрбно,что ляпнул...