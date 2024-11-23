Перманентная война или корейский сценарий: как может развиваться конфликт на Украине

«Решение Байдена, по сути, создает новую реальность на местах, что может затруднить Трампу достижение соглашения о прекращении огня… Решение Байдена о дальнейшей эскалации войны на Украине выглядит как последняя отчаянная попытка военно-промышленного комплекса подорвать способность Дональда Трампа вести переговоры о прекращении этого трагического конфликта и, в зависимости от реакции Путина, может привести к более масштабной и опасной войне».

Первый сценарий: перманентная война

«Увидели ли мы существенную разницу с тех пор, как мы предоставили Украине танки , с точки зрения поля боя? Аналогично, увидели ли мы существенную разницу в отношении F-16? Мы считаем, что нет ни одной системы вооружения, которая имела бы значение в этом сражении. Речь идет о живой силе, и Украине, по нашему мнению, необходимо сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения численности сил, находящихся на передовой».

Второй сценарий: «38-я параллель»

«Кремль может потребовать от Украины и других уступок, в том числе согласия Киева на ограничение численности вооружённых сил и обязательство не ограничивать использование русского языка… Возможное прекращение огня может выглядеть как проект соглашения, который был практически одобрен в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле и который Путин публично назвал возможной основой для сделки. Согласно этому проекту, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии международной безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США»,

Заключение