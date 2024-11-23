Перманентная война или корейский сценарий: как может развиваться конфликт на Украине
Победа Дональда Трампа на выборах в США позволила некоторым аналитикам предположить, что военный конфликт на Украине завершится в первой половине 2025 года, вскоре после того, как он вступит в должность. Однако решения об эскалации, которые приняла уходящая администрация Демократической партии в лице Джо Байдена, заставили некоторых экспертов усомниться в том, что конфликт все же будет завершен.
В частности, американское издание The American Spectator в материале «Байден пытается развязать Третью мировую войну до того, как Трамп вступит в должность?» о разрешении использовать американские ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России пишет следующее:
Однако, на взгляд автора, никакой жесткой реакции России на это решение, кроме усиления ударов по энергоструктуре Украины, ожидать не стоит – теоретически, можно допустить, что ВС РФ проведут демонстративные учения с симуляцией ядерного удара, скажем, по Парижу (с медийной точки зрения это подняло бы волну в западных СМИ), однако вероятность того, что РФ реально применит ядерное оружие, крайне невелика.
До прихода к власти Дональда Трампа ситуация, вероятно, продолжит накаляться (что в определенной степени выгодно самому Трампу, который сможет подать себя как «спаситель мира»), однако для того, чтобы мирные переговоры сорвались в декабре-январе, должны произойти еще некие события, ведущие к эскалации.
На данный момент представляется два наиболее вероятных сценария, по которым может развиваться СВО, и в данном материале мы постараемся их рассмотреть более-менее подробно.
Первый сценарий: перманентная война
Учитывая траекторию развития СВО, сценарий перманентной войны, или «вечной» войны, которая будет продолжаться еще много лет, представляется достаточно вероятным.
При подобном сценарии Дональд Трамп, совершив неудачную попытку провести переговоры, отстранится от происходящего на Украине, переложив бремя поддержки Киева на европейских партнеров, которые продолжат поставлять Украине вооружения и боеприпасы в ограниченных объемах. Ну и попутно усилит санкции против РФ и сильно «уронит» цены на нефть.
Чтобы этот сценарий реализовался, в декабре-январе должна произойти некая цепочка событий (разрешение США бить по территории «старой» России ракетами ATACMS в таком случае является лишь первой вехой), которая приведет к плохо контролируемой эскалации конфликта и отказу России вести любые переговоры с США и коллективным Западом.
Формат конфликта в таком случае практически не изменится – Россия будет продолжать вести «ползучее наступление», а Украина вести бои за каждое село, медленно отступая.
Среди некоторых военных экспертов и блогеров существует оптимистическое мнение о том, что оборона Украины вот-вот рухнет, однако, на взгляд автора, это едва ли имеет какое-то отношение к реальности – вести бои ВСУ могут еще очень долго, мобилизационный потенциал Киева еще не исчерпан. Запад будет давать ровно столько оружия, сколько необходимо, и требовать от Украины еще больше усиливать мобилизацию. Собственно, эту позицию глобалистских сил недавно вполне ясно высказал Джейк Салливан в интервью PBS News:
Иными словами, русским и украинцам будет предложено и дальше убивать друг друга на потеху западной публике. Запад продолжит выполнение задачи по ослаблению военного потенциала России руками Украины, вне зависимости от состояния дел в Киеве. Последнее мало интересно глобальным силам – полностью проиграть Украине никто не даст (в случае совсем негативного для Киева сценария нет особых сомнений, что на Украине появятся военные контингенты некоторых европейских стран), а победы над Россией от нее никто требовать и не будет.
При этом завершится конфликт через несколько лет приблизительно так же, как будет описано ниже, просто с несколько измененной линией фронта.
Второй сценарий: «38-я параллель»
Второй сценарий представляет собой заморозку конфликта по корейскому сценарию, о чем некоторые аналитики рассуждают еще с лета 2022 года, скорее всего, в первой половине следующего года. Автору этот сценарий представляется более вероятным, чем первый.
О том, как будет выглядеть данный сценарий, уже не раз писали западные СМИ и говорили представители Трампа, которые кратко излагали его план: объявление перемирия, создание демилитаризованной зоны, гарантии России, что Украина не вступит в НАТО, а также гарантии безопасности Украине от западных стран. В Москве не раз говорили о том, что готовы к переговорам, исходя из реалий на земле, и готовы выслушать план Трампа, поэтому, теоретически, при наличии политической воли такие переговоры могут состояться.
Об этом пишут и западные СМИ. Так, Reuters со ссылкой на свои источники совсем недавно сообщил, что Владимир Путин готов обсуждать мирные соглашения с Трампом без территориальных уступок Украине.
Reuters отмечает, что Москва в целом может согласиться заморозить конфликт, а точное определение новых границ четырех регионов будет предметом переговоров.
Данный сценарий представляется автору вполне реалистичным. Однако возникает вопрос: кто будет контролировать прекращение огня и создание демилитаризованных зон?
Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу надо готовиться к отправке войск на Украину для «подкрепления» мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Кажется, что данный сценарий представляется фантастическим, поскольку Россия публично не раз давала понять, что присутствие войск НАТО на украинской территории неприемлемо и будет считаться объявлением Альянсом войны России.
Однако, на взгляд автора, все далеко не так просто.
На данный момент для Москвы главное — добиться невступления Украины в НАТО, а также признания Крыма и новых границ. В этом и заключается цель СВО. И в случае завершения войны нужен будет кто-то, кто гарантировал бы, что военный конфликт вдруг не возобновится из-за провокаций на линии соприкосновения. И гарантировать это могут некие полицейские или миротворческие силы, которые могут быть размещены, скажем, в сотне километров от линии фронта и контролировать вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны.
И, теоретически, в случае заключения договоренностей с США и Украиной и получения гарантий безопасности Россия может согласиться на это, особенно если военный контингент будет смешанным и представлен в том числе формально нейтральными странами (Индия, Бразилия и т.д.). Тем более ввод на Украину воинских контингентов других стран будет фактически означать ее раздел на различные зоны контроля.
Заключение
Существуют ли другие сценарии развития СВО?
Да, существуют, в том числе вероятность прямого военного столкновения России и НАТО, однако степень реалистичности подобных сценариев представляется невысокой, поэтому обсуждать их отдельно не имеет смысла.
С высокой вероятностью военный конфликт на Украине завершится именно переговорами, а не военной победой, которой в условиях позиционной войны, длящейся уже без малого три года, добиться уже практически невозможно. По этой причине два вышеописанных сценария представляются наиболее реалистичными.
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