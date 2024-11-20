Подразделения группировки «Север» завершили уничтожение блокированной в Ольговском лесу группировки ВСУ - Минобороны

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Подразделения группировки «Север» завершили уничтожение блокированной в Ольговском лесу группировки ВСУ - Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» завершили уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговского леса. Об этом сообщает Министерство обороны в новой сводке по ситуации на данном направлении.

Вчерашние новости о фактическом разгроме заблокированных в лесном массиве под Ольговкой формирований из состава 17-й танковой и 22-й механизированной бригад ВСУ подтвердились, прорваться на соединение с другими формированиями ВСУ на территории российского региона у них не получилось. Еще утром сообщалось, что в лесу присутствует очаговое сопротивление, но зачистка продолжается. Были попытки прорывов отдельных небольших групп, но все неудачные, есть пленные.



Из остального больших изменений нет, бои по-прежнему в районах Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово, но территория под ВСУ потихоньку уменьшается. Это хорошо видно по новым картам.


Штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в районах Нижний Клин и Дарьино. Противник провел всего две контратаки, одну в районе Малой Локни, вторую у Новоивановки, обе нашими были отбиты. Бои в основном позиционные, противник упирается и не хочет отступать, несмотря на большие потери.

Нанесен очередной удар ОТРК «Искандер» по резервам ВСУ в Сумской области, в районе Юнаковки накрыто скопление техники и живой силы ВСУ. Операция по освобождению Курской области продолжается.
15 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -16
    Вчера, 14:42
    Ключевое слово "потихоньку" говорит насколько "насильственной" , по большей части, является мобилизация, которую здесь пиарят старательно.
    1. Магнетар Звание
      Магнетар
      +5
      Вчера, 14:45
      Цитата: ИванИванов
      Ключевое слово "потихоньку" говорит насколько "насильственной" , по большей части, является мобилизация, которую здесь пиарят старательно.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +5
        Вчера, 14:52
        laughing good
        Да, так бывает, когда по долгу службы нужно настрочить хоть что-то(для отчётности)
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          -12
          Вчера, 14:55
          Вот и местные конспирологи подтянулись оперативно.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            +3
            Вчера, 15:00
            Да в чем же конспирология? Это аналогия.
            1. ИванИванов Звание
              ИванИванов
              -12
              Вчера, 15:01
              Да.. конспирологическая.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Вчера, 15:16
      Ключевое слово "уничтожение" не выдавливание, не освобождение, и пленных нет, потому что пушки пленных не берут.
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Вчера, 19:13
      Цитата: ИванИванов
      насколько "насильственной" , по большей части, является мобилизация

      Более двухсот иностранных наёмников ликвидировано с начала ноября при попытках выйти из окружения в Курской области.
      https://topwar.ru/254094-bolee-dvuhsot-inostrannyh-naemnikov-likvidirovano-s-nachala-nojabrja-pri-popytkah-vyjti-iz-okruzhenija-v-kurskoj-oblasti.html
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 00:04
      Иванов Иван, вот кто Вас минусует?) Вы все верно подметили. Согласен! Так " насЫльно" мобилизовалЫ ,что из тысячи сдаются- десяток или два. Да и те- с пустым боекомплектом.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Вчера, 14:47
    Ну вот и хорошо. Хватит по лесам чубатым шастать. Грибов сейчас всеровно нет.А вот их трупов теперь много!
  3. rusich Звание
    rusich
    +1
    Вчера, 14:59
    Капут хохлам чтоб не гадили где попало. На удобрение для леса пойдут
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Вчера, 15:07
    Судя по соотношению пленных к отправленным экспрессом до батьки Бандеры , укропы из состава 37 обрмп и 21 омбр оказывали в Ольговской роще "ожесточенное" сопротивление и отказывались сдаваться в плен . Ну что же вольному -воля.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Вчера, 15:17
      А кто им плен предлагал? Пушки пленных не берут.
  5. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +1
    Вчера, 15:08
    Вчера писали - ВСУ попытались деблокировать тех, кто в лесу был. Цифра в 50+ человек была названа. Уже "сотнями" не ходят.
    Провели атаку встречную на кольцо вокруг леса - понесли потери почти в 1\3 сразу, потом ранеными столько же и часть отступила.
  6. Olive1 Звание
    Olive1
    0
    Вчера, 15:26
    Группировка - громковато сказано для пары сотен военнослужащих