Подразделения группировки «Север» завершили уничтожение блокированной в Ольговском лесу группировки ВСУ - Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» завершили уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговского леса. Об этом сообщает Министерство обороны в новой сводке по ситуации на данном направлении.
Вчерашние новости о фактическом разгроме заблокированных в лесном массиве под Ольговкой формирований из состава 17-й танковой и 22-й механизированной бригад ВСУ подтвердились, прорваться на соединение с другими формированиями ВСУ на территории российского региона у них не получилось. Еще утром сообщалось, что в лесу присутствует очаговое сопротивление, но зачистка продолжается. Были попытки прорывов отдельных небольших групп, но все неудачные, есть пленные.
Из остального больших изменений нет, бои по-прежнему в районах Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово, но территория под ВСУ потихоньку уменьшается. Это хорошо видно по новым картам.
Штурмовые группы ВС России продолжают продвижение в районах Нижний Клин и Дарьино. Противник провел всего две контратаки, одну в районе Малой Локни, вторую у Новоивановки, обе нашими были отбиты. Бои в основном позиционные, противник упирается и не хочет отступать, несмотря на большие потери.
Нанесен очередной удар ОТРК «Искандер» по резервам ВСУ в Сумской области, в районе Юнаковки накрыто скопление техники и живой силы ВСУ. Операция по освобождению Курской области продолжается.
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