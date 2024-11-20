Госдума в первом чтении приняла закон об особом порядке выплат иноагентам

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Госдума в первом чтении приняла закон об особом порядке выплат иноагентам

Сбежавшие за границу иноагенты и поддерживающие режим Зеленского перебежчики больше не смогут обогащаться за счет России. Госдума в первом же чтении единогласно приняла закон об особом порядке выплат средств за авторские права. Теперь все отчисления должны поступать на особый рублевый счет.

Согласно новому закону, все денежные средства иноагентов будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого обязательно. Если признанное иноагентом лицо не желает открывать такой счет, за него это сделает организация или лицо, перечисляющее средства. При этом иноагент может иметь только один такой счет, другие способы получения денег запрещены законодательно. Ограничения по авторским правам коснутся, среди прочего, сферы науки, литературы, искусства, изобретений, товарных знаков и сообщений в СМИ.



Несмотря на то, что средства будут зачисляться на специальный счет, воспользоваться им иноагент сможет только после того, как с него снимут этот статус. В некоторых случаях все средства могут быть перечислены в бюджет, но только по решению суда.

На сегодняшний день в России статус иноагента получили 493 человека, в основном это те, кто сбежал из России и не скрывает своего враждебного отношения к ней и ее гражданам. При этом они получают доход именно в России, обогащаясь за ее счет.

Для сбежавших за границу граждан, не признанных иноагентами, но негативно отзывающихся о России, также готовится ряд мер ограничительного характера.
32 комментария
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  1. spektr9 Звание
    spektr9
    -18
    Вчера, 15:13
    видимо это и есть асимметричный ответ на удары по РФ ....
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +5
      Вчера, 15:47
      видимо это и есть асимметричный ответ на удары по РФ ...

      Не, это всего-навсего то, что вам в голову взбрело.
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        -14
        Вчера, 15:48
        Не, это всего-навсего то, что вам в голову взбрело.

        О охранители вылезли, сейчас будут рассказывать что гарант имел в виду другое lol
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +8
          Вчера, 15:57
          Очень напоминает стиль скакуасов.
          Это ж вы вылезли с непонятным умозаключением. Не?
          Причём тут то, что имел ввиду гарант в отношении чего-то ещё? Вы, мил человек, в темах попутались?))
          1. spektr9 Звание
            spektr9
            -15
            Вчера, 15:59
            Очень напоминает стиль скакуасов.

            Вам виднее напоминает это ваш стиль или нет )
            Это ж вы вылезли с непонятным умозаключением. Не?

            Если вам что-то непонятно, то возможно причина в вашем уровне умственного развития. Не ?
            ричём тут то, что имел ввиду гарант в отношении чего-то ещё? Вы, мил человек, в темах попутались?))

            Не мне нравиться уря "патриотов" на ВО опускать только и всего )
            1. Tagan Звание
              Tagan
              +3
              Вчера, 16:06
              Не находите, что бред вообще трудно понимать кому угодно по определению?
              Не мне нравиться уря "патриотов" на ВО опускать только и всего )

              Опущенцы разве способны кого-то опускать?))
              И где вы увидели тут "уря"? Галлюцинации беспокоят?
              1. spektr9 Звание
                spektr9
                -14
                Вчера, 16:08
                Опущенцы разве способны кого-то опускать?))

                Вам тут опять виднее, ибо в моем кругу общения до сего дня таких не было, и с вами надеюсь мы общаться будем не долго wink
                И где вы увидели тут "уря"? Галлюцинации беспокоят?

                Вы предпочитаете называться охранителем, я оскорбил ваши чувства ?)
                1. Tagan Звание
                  Tagan
                  +2
                  Вчера, 16:30
                  ибо в моем кругу общения до сего дня таких не было

                  Да круг-то видимо ограничен одним диагнозом. А тут удалось вырваться на волю неожиданно.))
                  Ай как неловко, да? Ну никак не вывозите. Остаётся зеркалить. Лучше возвращайтесь в свой "круг". Там вас точно поймут.))
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Вчера, 15:48
      [quote]Для сбежавших за границу граждан, не признанных иноагентами, но негативно отзывающихся о России, также готовится ряд мер ограничительного характера[/quote
      Порасторопней пожалуйста...
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        -12
        Вчера, 15:50
        Для сбежавших за границу граждан, не признанных иноагентами, но негативно отзывающихся о России, также готовится ряд мер ограничительного характера[/quote
        Порасторопней пожалуйста...

        Надо добавить в закон о негативно отзывающихся об уря "патриотах" с ВО winked
        Вы там передайте )
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Вчера, 15:53
          Цитата: spektr9
          Для сбежавших за границу граждан, не признанных иноагентами, но негативно отзывающихся о России, также готовится ряд мер ограничительного характера[/quote
          Порасторопней пожалуйста...

          Надо добавить в закон о негативно отзывающихся об уря "патриотах" с ВО winked
          Вы там передайте )

          Я не передаст! laughing
          Я к тому сказал, чтобы законы такие принимали порасторопней
          1. spektr9 Звание
            spektr9
            -11
            Вчера, 15:55
            Я не передаст! laughing
            Я к тому сказал, чтобы законы такие принимали порасторопней

            Это да я бы сказал что вы не передаст, а пе... ну не будем об этом lol
            А не страшно что не поймет народ и придется вам к родне в Украину назад ехать ? hi
      2. guest Звание
        guest
        0
        Вчера, 16:27
        Цитата: ваш вср 66-67
        Порасторопней пожалуйста...

        Ну так наши эстонцы и так уже спешат как могут. laughing lol
  2. al3x Звание
    al3x
    +5
    Вчера, 15:18
    Тех госслужащих, кто до сво все прелести и блага западной жизни вдыхал всеми родственниками к иноагентам когда приравняют? Тех, кто обрастал недвижкой и счетами в Европе и США когда изменниками Родины признают? там каждый второй такой, а сейчас сидят из себя патриотов корчат. Тьфу.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Вчера, 15:46
      Тьфу

      Т.е. иноагентов пока не трогать?
      1. al3x Звание
        al3x
        +6
        Вчера, 15:47
        Трогать. Но самые главные "иноагенты", к сожалению, не за бугор свинтили, а заседают в высоких кабинетах на жирных должностях.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 17:37
      там каждый второй такой
      неправда! Там каждый первый такой!
  3. Roust Звание
    Roust
    -2
    Вчера, 15:19
    А зачем такие сомнительные церемонии!? Лучше на заработанные в России деньги купить им верёвку и мыло.
  4. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +3
    Вчера, 15:19
    Деньги этих предателей Родины перечислять на нужды бойцов СВО.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Вчера, 15:19
    Я принес вам посылочку, но я её вам не отдам.
  6. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Вчера, 15:22
    Не прошло и трех лет, как Дума сподобилась.
    Ну, и на том спасибо. Пусть галкины хоть теперь задумаются - где ж они теперь харчеваться будут..
    Кстати, не вижу тут доходов от аренды недвижимости. У них же у всех по 150 метров в центре Москвы, да по пол-гектара под Москвой.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Вчера, 16:07
      Я тоже восхищён оперативностью работы нашей родненькой Госдумы. Уханькались в трудах праведных болезные...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 15:28
    «Средства будут зачисляться на специальный счет, воспользоваться им иноагент сможет только после того, как с него снимут этот статус» —

    — «Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?» © ...
  8. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +4
    Вчера, 15:33
    Все денежные отчисления иноагентов нужно перечислять на нужды СВО.
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -5
    Вчера, 15:36
    Долго, ой, долго запрягали
    Чайлдфри и квадроберы интереснее?
    И то, счёт только какой-то

    Вон, только сегодня читал у Делового Петербурга, что
    прокуратура отозвала иски на изъятие у твари невзорова его земельных участков. У невзвора!!! Который самый ярый террорюга и враг
    Как это понимать?
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 15:52
      Понимайте так - у Невзорова есть влиятельные друзья, которые могут влиять на суд. Соответственно все они, и судья в том числе, иноагенты. Я только так могу это истолковать.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        -4
        Вчера, 16:12
        Сейчас охранители заминусуют!
        1. al3x Звание
          al3x
          0
          Вчера, 16:25
          Уже давно на минуса внимания не обращаю. И вам советую wink
        2. Альф Звание
          Альф
          -1
          Вчера, 18:05
          Цитата: Ivan№One
          Сейчас охранители заминусуют!

          Это решаемо. Поправил.
  10. Alex100 Звание
    Alex100
    +2
    Вчера, 15:45
    Это надо было сделать 2 года назад.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 16:33
      Цитата: Alex100
      Это надо было сделать 2 года назад.

      Так "испуганные патриоты" все бы с голоду сдохли, а мы ведь самые гуманные гуманисты. laughing lol
  11. ROSS_51 Звание
    ROSS_51
    0
    Вчера, 21:39
    Ну наконец то.. Изобрели крысиный яд.