Госдума в первом чтении приняла закон об особом порядке выплат иноагентам

Сбежавшие за границу иноагенты и поддерживающие режим Зеленского перебежчики больше не смогут обогащаться за счет России. Госдума в первом же чтении единогласно приняла закон об особом порядке выплат средств за авторские права. Теперь все отчисления должны поступать на особый рублевый счет.Согласно новому закону, все денежные средства иноагентов будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого обязательно. Если признанное иноагентом лицо не желает открывать такой счет, за него это сделает организация или лицо, перечисляющее средства. При этом иноагент может иметь только один такой счет, другие способы получения денег запрещены законодательно. Ограничения по авторским правам коснутся, среди прочего, сферы науки, литературы, искусства, изобретений, товарных знаков и сообщений в СМИ.Несмотря на то, что средства будут зачисляться на специальный счет, воспользоваться им иноагент сможет только после того, как с него снимут этот статус. В некоторых случаях все средства могут быть перечислены в бюджет, но только по решению суда.На сегодняшний день в России статус иноагента получили 493 человека, в основном это те, кто сбежал из России и не скрывает своего враждебного отношения к ней и ее гражданам. При этом они получают доход именно в России, обогащаясь за ее счет.Для сбежавших за границу граждан, не признанных иноагентами, но негативно отзывающихся о России, также готовится ряд мер ограничительного характера.