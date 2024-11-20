Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западными ракетами по России призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации»

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Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западными ракетами по России призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации»

Находясь в Бразилии на саммите «Большой двадцатки», французский лидер Эммануэль Макрон призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» на фоне обновления Россией своей ядерной доктрины и разрешения Вашингтона, данного Киеву на применение дальнобойного оружия против России.

Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации

- говорится в заявлении Макрона, опубликованном Елисейским дворцом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).



Напомним, что во время подготовки к совместному фото лидеров G20 в Рио-де-Жанейро Макрон подошел к российскому министру иностранных дел и пожал ему руку.

В то же время президент Франции выразил недовольство тем, что его бразильский коллега не дал им больше времени для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также тем, что в итоговом коммюнике не было более резких формулировок в отношении России.

В ночь на 19 ноября по Брянской области был нанесён удар американскими ракетами ATACMS. А вчера президент России утвердил обновленную ядерную доктрину страны, где агрессия против нашей страны или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного названа совместным нападением, которое будет иметь соответствующие последствия вплоть до ядерного ответа.
29 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +10
    Вчера, 15:28
    Ну сказал и сказал . Кому интересны эти выперды "господина ПэЖэ"
    1. Бомба Звание
      Бомба
      -2
      Вчера, 15:45
      Ну да, а оружие как ехало чубатым так и едет дальше, всеми возможными путями. Дожевали соплю до штормов, пока дубина по голове не прилетит мужик не зашевелится. Все по классике.
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      +1
      Вчера, 15:56
      Они бы лучше смотрелись в виде двух шаров из последним выдохом.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 18:08
        Цитата: torbas41
        Они бы лучше смотрелись в виде двух шаров из последним выдохом.

        На фото мы видим двух родных братьев, один в один.
  2. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +7
    Вчера, 15:32
    А какой пункт устава ООН этот петушок считает, что нарушили?
    1. NKT Звание
      NKT
      +6
      Вчера, 15:45
      Главное, красивое слово сказать - устав ООН. Я так понимаю, Израиль в настоящий момент соблюдает этот устав, раз о нем вообще никто на встрече не вспомнил, лупит налево и направо.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +5
        Вчера, 15:55
        США тоже всегда соблюдают устав ООН. Разгромили Ливию по уставу ООН, развязали войну в Сирии по уставу ООН, бандитствовали в Афганистане тоже по уставу ООН. Все делают по уставу, только вот одна Россия на пару с Китаем выбиваются из этого устава. Ну, никак не хотят ему следовать...
        Сама Франция вот тоже бандитствовала в Африке и уничтожала африканцев и тоже по уставу ООН. Запел гальский петух, раскукарекался. Теперь нужно ждать либо рассвета, либо вечера и ночи...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -5
          Вчера, 16:11
          Ради справедливости, США и коалиция разбомбили Ливию с "разрешения" ООН. Да Россия "не возражала".
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            +6
            Вчера, 16:18
            Тоже ради справедливости.
            Все там не так просто. Разрешение ООН было на введение бесполетной зоны над Ливией, но бомбить Ливию разрешения ООН не было, как не было и разрешения ООН на бомбежку Югославии...
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              -4
              Вчера, 16:28
              ООН разрешила любые действия "по защите мирных жителей и населённых ими территорий".
              Прямо ООН запретило только "иностранную оккупацию Ливии". Было бы очень странно, если бы евролюди не воспользовались этим. А вот на счёт Югославии согласен.
              1. Правдодел Звание
                Правдодел
                +2
                Вчера, 16:31
                Ну вы читайте прямо в лоб, что написано в резолюции СБ ООН
                Совет Безопасности ООН объявил о создании над Ливией бесполетной зоны для того, чтобы предотвратить бомбежки занятых оппозицией городов и спасти от гибели местное население.

                Но здесь нет ни слова о том, что ООН разрешил бомбить Ливию и города Ливии.
                1. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  -3
                  Вчера, 16:45
                  Евролюди полное воспользовались п 4 и 7 резолюции ООН. Они трактовали эти пункты так, как им было удобно.
                  Согласно этих пунктов и наносились удары по армии Каддафи для "защиты мирного населения". Хотя там и близко не было мирных
                  1. Правдодел Звание
                    Правдодел
                    +2
                    Вчера, 16:50
                    США тоже всегда соблюдают устав ООН. Разгромили Ливию по уставу ООН

                    Так вот об этом и идет речь. Запад всегда действует, грабит, бомбит, уничтожает исключительно по решению ООН. Только Россия и Китай всегда действуют вопреки ООН.
      2. megadeth Звание
        megadeth
        0
        Вчера, 16:50
        Я так понимаю, Израиль в настоящий момент соблюдает этот устав, раз о нем вообще никто на встрече не вспомнил, лупит налево и направо
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 15:37
    Чо они там курят , или родились такими?
  4. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Вчера, 15:39
    Так заключали с вами, как их, Минские соглашения.
    А вы их впринципе выполнять не собирались...
    И еще у некоего гражданина Януковича к вам вопросы имеются по соблюдению других соглашений.

    А теперь сами себе ответьте - можно ли с вами о чём-то договариваться?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 16:15
      Цитата: Neo-9947
      И еще у некоего гражданина Януковича к вам вопросы имеются по соблюдению других соглашений.

      Про эти соглашения о политическом урегулировании политического кризиса, где они посредничали и свидетельствовали при подписании, господа европейские политики сами себе разрешили забыть и не вспоминать. Такие провалы в памяти им очень выгодны. smile
  5. Single-n Звание
    Single-n
    -5
    Вчера, 15:42
    Ну что же . Готовимся к тому что теперь нас будут словесно пинать все кто захочет. Я так понимаю что на очереди Прибалты.
    Законы что на улице , что в политике одни. Не можешь ударить-не угрожай. А если уж нож достал , то бей.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Вчера, 15:47
    Какие западные политики, руки жмут, потом приезжает домой, приказывает выдать СКАЛЬПы чтобы долбанули по русским, а потом улыбаясь требует соблюдать Устав ООН, призывает к здравому смыслу, коллективной деэскалации. А он сам член чего? Какого коллектива.? bully
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -3
      Вчера, 15:52
      Дипломатия - это искусство говорить "хорошая собачка!", пока не удастся найти камень
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Вчера, 15:51
    Макрон призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» на фоне обновления Россией своей ядерной доктрины и разрешения Вашингтона, данного Киеву на применение дальнобойного оружия против России.

    Вот пусть "коллектив НАТО" и покажет пример деэскалации, прежде, чем РФ предлагать в ней участвовать. Пока что, кроме нагнетания эскалации, ничего не происходит, поэтому и обновление ядерной доктрины появилось. Опять западная марионетка всё с ног на голову пытается поставить.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Вчера, 15:52
    во время подготовки к совместному фото лидеров G20 в Рио-де-Жанейро Макрон подошел к российскому министру иностранных дел и пожал ему руку.
    Вот интересно...
    Это уже считается, что Сергей Викторович... зашкварился?
  9. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Вчера, 15:57
    коллективно

    Какой коллектив Макрон имеет в виду? О чём это
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Вчера, 16:03
    Западные "лидеры" слишком уверенно себя чувствуют, либо тупеют прямо на глазах.
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 16:07
    бабушке советы давать будешь
  12. rusich Звание
    rusich
    +1
    Вчера, 16:42
    Мало что скажет лягушиный "любитель старушек". У него словесный понос
  13. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Вчера, 16:52
    Что лягушатник сыкотно?
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -2
      Вчера, 16:59
      РФ. давала ему хоть один повод чего то боятся? Или у него фобия на красные линии и озабоченности?
  14. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Вчера, 18:37
    этот петушара французский.. предлагает России..сдаться фашистам и выплатить репарации?