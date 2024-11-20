Макрон на фоне сообщений о разрешении Киеву бить западными ракетами по России призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации»
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Находясь в Бразилии на саммите «Большой двадцатки», французский лидер Эммануэль Макрон призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» на фоне обновления Россией своей ядерной доктрины и разрешения Вашингтона, данного Киеву на применение дальнобойного оружия против России.
Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации
- говорится в заявлении Макрона, опубликованном Елисейским дворцом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
Напомним, что во время подготовки к совместному фото лидеров G20 в Рио-де-Жанейро Макрон подошел к российскому министру иностранных дел и пожал ему руку.
В то же время президент Франции выразил недовольство тем, что его бразильский коллега не дал им больше времени для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также тем, что в итоговом коммюнике не было более резких формулировок в отношении России.
В ночь на 19 ноября по Брянской области был нанесён удар американскими ракетами ATACMS. А вчера президент России утвердил обновленную ядерную доктрину страны, где агрессия против нашей страны или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного названа совместным нападением, которое будет иметь соответствующие последствия вплоть до ядерного ответа.
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