Bloomberg: Байден разрешил ВСУ бить вглубь территории РФ, чтобы дать Трампу «козырь» на переговорах
Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре инициировать мирные переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса на фоне разрешения действующей американской администрации ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Такое мнение выразил обозреватель американского информационного агентства Bloomberg Андреас Клут.
По мнению Клута, уходящий президент США разрешил Киеву применять американские дальнобойные вооружения для атак вглубь российской территории исключительно с целью снабдить Трампа еще одним «козырем» на предстоящих переговорах по разрешению украинского кризиса. Какой-либо военной целесообразности в подобном шаге Белого дома американский обозреватель не видит, отмечая, что это решение не способно привести к успехам ВСУ на поле боя.
Тем временем британская газета The Economist полагает, что боевые действия на Украине могут прекратиться уже в следующем году, поскольку у США заканчиваются деньги и вооружения для снабжения ВСУ, при этом Вашингтону еще приходится поддерживать Тайвань и Израиль. При этом Евросоюз располагает еще меньшим количеством ресурсов, а Украина ни при каких обстоятельствах не способна справиться самостоятельно. По мнению издания, Киеву придется смириться с потерей части своей территории и, по крайней мере, временно отказаться от вступления в НАТО, довольствуясь определенными гарантиями безопасности.
Стоит отметить, что западные кураторы киевского режима традиционно начинают говорить о мирных переговорах, когда ВСУ близки к полному разгрому на поле боя. Так было после Иловайского и Дебальцевского котлов, когда по инициативе украинской стороны и стоящего за ней Запада были заключены Минские соглашения. Однако тогда Киев продемонстрировал свою полную недоговороспособность и не выполнил ни одного пункта документа, использовав перемирие для передышки и подготовки к новой эскалации.
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