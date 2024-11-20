Bloomberg: Байден разрешил ВСУ бить вглубь территории РФ, чтобы дать Трампу «козырь» на переговорах

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Bloomberg: Байден разрешил ВСУ бить вглубь территории РФ, чтобы дать Трампу «козырь» на переговорах

Избранный президент США Дональд Трамп может вскоре инициировать мирные переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса на фоне разрешения действующей американской администрации ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Такое мнение выразил обозреватель американского информационного агентства Bloomberg Андреас Клут.

По мнению Клута, уходящий президент США разрешил Киеву применять американские дальнобойные вооружения для атак вглубь российской территории исключительно с целью снабдить Трампа еще одним «козырем» на предстоящих переговорах по разрешению украинского кризиса. Какой-либо военной целесообразности в подобном шаге Белого дома американский обозреватель не видит, отмечая, что это решение не способно привести к успехам ВСУ на поле боя.



Тем временем британская газета The Economist полагает, что боевые действия на Украине могут прекратиться уже в следующем году, поскольку у США заканчиваются деньги и вооружения для снабжения ВСУ, при этом Вашингтону еще приходится поддерживать Тайвань и Израиль. При этом Евросоюз располагает еще меньшим количеством ресурсов, а Украина ни при каких обстоятельствах не способна справиться самостоятельно. По мнению издания, Киеву придется смириться с потерей части своей территории и, по крайней мере, временно отказаться от вступления в НАТО, довольствуясь определенными гарантиями безопасности.

Стоит отметить, что западные кураторы киевского режима традиционно начинают говорить о мирных переговорах, когда ВСУ близки к полному разгрому на поле боя. Так было после Иловайского и Дебальцевского котлов, когда по инициативе украинской стороны и стоящего за ней Запада были заключены Минские соглашения. Однако тогда Киев продемонстрировал свою полную недоговороспособность и не выполнил ни одного пункта документа, использовав перемирие для передышки и подготовки к новой эскалации.
26 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -3
    Вчера, 15:44
    Ну если ответить мы не можем то хоть о причинах порассуждаем.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 16:16
      Цитата: ИванИванов
      Ну если ответить мы не можем то хоть о причинах порассуждаем.

      Откуда вы знаете что мы можем, а что нет? Вы не владеете информацией, я тоже не владею. Что и как лучше для страны в настоящем и будущем мы можем только гадать.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Вчера, 17:13
        topol717
        Сегодня, 16:16
        Откуда вы знаете что мы можем, а что нет? Вы не владеете информацией, я тоже не владею. Что и как лучше для страны в настоящем и будущем мы можем только гадать.

        hi В это трудно поверить, но некоторые политики РФ не исключают грязную миссию и игру простреленного Ушастика, когда на встрече в бидэ ( штаб Фашингтона ) , скорее всего не с дедом, а его кукловодами - дерьмократами глобалистами договорились 13 го ноября о принятии решения дальнобоя запугать руководство РФ дать задний ход, тем самым
        дать фору стреляному Уху объявить о победе наглосаксов над РФ.
        Блюмберг - обычный провокатор и дезинформатор дерьмократов-глобалистов.
        Подтверждение этому- вброс сми 17 ноября 2024 г., а потом появилась инфа, что разрешение выдано 3 дня назад, т.е. сразу после встречи- решал на следующий день 14го ноября. what
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        -1
        Вчера, 17:55
        Цитата: topol717
        Откуда вы знаете что мы можем, а что нет?

        А вы не знаете что мы можем сделать когда наши красные линии пересекают? По-моему, для всех это очевидно. До сих пор ничего.

        И дальше будет только хуже. Пока ответа достойного не будет. Я уже об этом давно писал. До сих пор так и идёт.
  2. NKT Звание
    NKT
    +2
    Вчера, 15:47
    снабдить Трампа еще одним «козырем» на предстоящих переговорах по разрешению украинского кризиса

    Такое ощущение, что умных там совсем не осталось.
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      0
      Вчера, 22:23
      Цитата: NKT
      Такое ощущение, что умных там совсем не осталось.

      Ну совершенно правильное ощущение-то :))
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Вчера, 15:53
    Надо же, до Блумберг дошёл похожий на правду расклад. А наши деби т.е с самой слабой степенью умственной отсталости, обусловленной задержкой развития или органическим поражением мозга плода, ждут января как манны небесной.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Вчера, 15:57
    Ну, вот...
    И подтвердилась моя версия про "плохого и хорошего" полицая... и безмозглого подозреваемого.
    "Козырь" он Трампу дал...
    Дурашка! Путин в карты не умеет.
    Он - шахматист!
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Вчера, 16:26
      ! Путин в карты не умеет.
      Он - шахматист!

      Вообще-то шахматисты очень хорошо играют в карты. Причём не только в преферанс. Так Анатолий Карпов в интервью говорил, что игра в дурака один на один является очень умной и сложной. Требует больших расчётов. Михаил Таль рассказывал, что он тоже играет в карты. В том числе в преферанс и даже в очко. Это он сказал в ответ на вопрос о словах в песне В. Высоцкого "Мы сыграли с Талем восемь партий / В преферанс, в очко и на бильярде..." Хотя с Высоцким он в эти игры не играл. Играл только в шахматы.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -1
        Вчера, 16:34
        Да. Верно.
        Но я никогда не видел, чтобы сидя у доски, они держали в руках "козыри". feel
        1. NKT Звание
          NKT
          +2
          Вчера, 16:39
          Козыри пока "лежат" мирно, до поры до времени
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Вчера, 17:35
            Дожить бы до этой "поры"
    2. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      0
      Вчера, 22:24
      Цитата: Смею_заметить_
      "Козырь" он Трампу дал...
      Дурашка! Путин в карты не умеет.
      Он - шахматист!

      Иногда это играет не на пользу. Потому что очень трудно играть в шахматы с тем, кто с тобой играет в карты... даже умея играть в карты :)))
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Вчера, 15:59
    исключительно с целью снабдить Трампа еще одним «козырем» на предстоящих переговорах по разрешению украинского кризиса.

    Благими намерениями вымощена дорога в ад....
    Да утопить Трампа хочет....
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Вчера, 16:04
    Он скорее не "козырь" дал,а "свинью" подложил...
  7. двп Звание
    двп
    -6
    Вчера, 16:04
    Нет ну ты только посмотри а, красные линии не помогают, изменения ядерной доктрины тоже! Уже ведь и командование сменили : вместо главного воеводы строителя(даже в армии не служившего) и его генералов из МЧС(тоже по большей части в армии не служивших),поставили видного экономиста-финансиста,племянницу и сына дружбана(Петю Фрадкова). Уж казалось бы должен Зеленский понять что шутки кончились. Что против такого руководства нашего МО его Сырский (закончившийся с отличием заштатное Московское ВВОКУ ) явно не потянет. Но на мирные переговоры эта сволочь Зеленский не идёт ни в какую .Ох и гад! Интересно,а до Рублёвки эти ракеты добьют? Может пора уже деловым людям поднять цены на земельные участки в Красноярске и Иркутске?
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +5
    Вчера, 16:10
    .По мнению Клута, уходящий президент США разрешил Киеву применять американские дальнобойные вооружения для атак вглубь российской территории исключительно с целью снабдить Трампа еще одним «козырем» на предстоящих переговорах

    Всё может быть. Не зря же Байден с Трампом полтора часа беседовали. Одна шайка, а разногласия у них только по поводу какие американские корпорации будут зарабатывать больше, а какие меньше.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +4
      Вчера, 16:31
      [quote=Южноукраинец] Одна шайка, а разногласия у них только по поводу какие американские корпорации будут зарабатывать больше, а какие меньше.[/quote] Да всё дело в доллярах .. Делят доходы .. Шкуру убитой Украины и ещё живой России .
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -2
    Вчера, 16:12
    Понагнетаю маленько. wassat

    ВКС России сосредоточили до 30 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в центральной части страны в рамках подготовки к массированному удару по целям на территории Украины.


    Только что Трам позвонил.

    Украинские ТГ-каналы сообщают о взлете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ


    Ребята небратьСя, та я ж пожартував, в смысле шутканул маленько.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Вчера, 16:19
      Цитата: Товарищ Берия
      ВКС России сосредоточили до 30 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в центральной части страны в рамках подготовки к массированному удару по целям на территории Украины.
      Центральная часть страны где то в районе Новосибирска или даже Иркутска. для удара по 404 Энгельс намного лучше подходит )))
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -6
    Вчера, 16:13
    Какой бред
    Байден козырь Трампу
    Смешно
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Вчера, 16:19
    Для США нет никаких угроз. РФ не угроза для США! проста играют как хотят с РФ и с украми вот и все
  12. al3x Звание
    al3x
    -4
    Вчера, 16:31
    Но, не очко обычно губит, а к одиннадцати туз. (С)
  13. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Вчера, 16:32
    Байден разрешил ВСУ бить вглубь территории РФ, чтобы дать Трампу «козырь» на переговорах

    Всё таки сказывается у янки наследственность. От осинки не родятся апельсинки. От потомков гопников и проституток что ожидать? Целый президент рассуждает как унылый картёжник, подсовывает краплёные "козыря" подельнику и рассчитывает на игру. А мы туда не собирались...
  14. Задира Звание
    Задира
    +1
    Вчера, 16:55
    Поскольку ракетные удары ВСУ не изменят ситуацию на поле боя

    Очень неуклюже выглядят навязчивые попытки сделать постулат из этого спорного утверждения.
    Возникает вопрос: а для чего тогда на протяжении всего периода СВО ВС РФ наносят ракетные удары по тыловой инфраструктуре Украины? Ведь указанные мероприятия не ведут к изменению ситуации на поле боя
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 17:52
    США- это историческое недоразумение, на её месте должны были быть СССР и Германия (не в географическом, а в геополитическом и геоэкономическом смысле), но время всё расставит по местам