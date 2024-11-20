Похоже, что на Украине придумали, как «вернуть» регионы, присоединившиеся к РФ в ходе референдумов 2014 и 2022 годов. При этом не потребуется никакая «формула Зеленского», предусматривающая выход ВСУ на границы 1991 года.Как сообщают украинские СМИ, компания олигарха Рината Ахметова продвигает идею возведения городов для переселенцев. В частности, проект под названием «стальные кварталы» предусматривает строительство в поселке Гоща Ровенской области «Мини-Бахмута», куда переедут жители освобожденного ВС РФ Артемовска, которые ранее эвакуировались на Украину.В целом, с таким же успехом идеологи проекта могут построить «Мини-Луганск», «Мини-Донецк» и другие «Мини-города» Донбасса и даже Крыма.Впрочем, как говорится, все было бы смешно, если бы не было так грустно. Проект не случайно носит название «стальные кварталы». Как пояснили в компании «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем металла, дома для беженцев будут строиться из готовых стальных элементов: каркаса, модуля и платформы.Таким образом, на Западной Украине для переселенцев из Донбасса хотят создать ничто иное, как гетто. При этом предприимчивый Ахметов, компания которого в последнее время несет убытки, намерен заработать на «амбициозном проекте». Последний, естественно, будет финансироваться из западных траншей.

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