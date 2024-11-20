На Западной Украине хотят создать гетто для переселенцев из Донбасса под названием «Мини-Бахмут»

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На Западной Украине хотят создать гетто для переселенцев из Донбасса под названием «Мини-Бахмут»

Похоже, что на Украине придумали, как «вернуть» регионы, присоединившиеся к РФ в ходе референдумов 2014 и 2022 годов. При этом не потребуется никакая «формула Зеленского», предусматривающая выход ВСУ на границы 1991 года.

Как сообщают украинские СМИ, компания олигарха Рината Ахметова продвигает идею возведения городов для переселенцев. В частности, проект под названием «стальные кварталы» предусматривает строительство в поселке Гоща Ровенской области «Мини-Бахмута», куда переедут жители освобожденного ВС РФ Артемовска, которые ранее эвакуировались на Украину.



В целом, с таким же успехом идеологи проекта могут построить «Мини-Луганск», «Мини-Донецк» и другие «Мини-города» Донбасса и даже Крыма.

Впрочем, как говорится, все было бы смешно, если бы не было так грустно. Проект не случайно носит название «стальные кварталы». Как пояснили в компании «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем металла, дома для беженцев будут строиться из готовых стальных элементов: каркаса, модуля и платформы.

Таким образом, на Западной Украине для переселенцев из Донбасса хотят создать ничто иное, как гетто. При этом предприимчивый Ахметов, компания которого в последнее время несет убытки, намерен заработать на «амбициозном проекте». Последний, естественно, будет финансироваться из западных траншей.
19 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -4
    Вчера, 15:43
    Это с ними мы "открыты к переговорам" и "чуть не договорились в 22-м", если бы не чертов джонсон?
    1. guest Звание
      guest
      +4
      Вчера, 15:59
      Цитата: ИванИванов
      если бы не чертов джонсон?

      Да Борька наш лучший агент, сперва сделал брексит, а потом нам ещё 2 региона бывшей Украины подарил. laughing
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 23:48
        Цитата: guest
        Да Борька наш лучший агент, сперва сделал брексит, а потом нам ещё 2 региона бывшей Украины подарил.

        Ждём чудес от п/полковника Трампенко! soldier
        1. guest Звание
          guest
          0
          Вчера, 23:52
          Цитата: isv000
          Ждём чудес от п/полковника Трампенко!

          Зачем, наш лучший агент известный как "дед замороз" сейчас и так уже в белом доме. laughing lol lol
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Вчера, 15:45
    На идею Гетто на Западной Окраине для жителей Восточной Окраины, в Польше подумали о создании там гетто, но уже в составе Польши. И всех Окраинцев ссылать в гетто (на Окраину) там им место.
  3. двейра63 Звание
    двейра63
    +2
    Вчера, 15:47
    А «желтые звезды» жителям гетто придется носить, господин Ахметов?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Вчера, 15:59
      И, непременно, вышки с пулемётами!! Всё должно быть аутентично
      1. двейра63 Звание
        двейра63
        0
        Вчера, 17:12
        Именно! Это какое - то глобальное помешательство!
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Вчера, 22:33
      жёлтую вряд ли
      её если только на спину зеле
      а вот красную запросто
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 23:49
      Цитата: двейра63
      А «желтые звезды» жителям гетто придется носить, господин Ахметов?

      yes Жовто-блакитные...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Вчера, 15:49
    Не жалко. Пусть вспомнят, чью сторону они выбрали в 2014 году.
    Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
    Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
    Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
    Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
    А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.

    Последний, естественно, будет финансироваться из западных траншей. А это сомнительно, это ведь не на войну траты.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Вчера, 15:54
    Как пояснили в компании «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем металла, дома для беженцев будут строиться из готовых стальных элементов: каркаса, модуля и платформы.

    Стесняюсь спросить...
    На колёсах?!
    Ну, платформы эти...
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Вчера, 15:54
    Помнится как они ещё в 2014 на каждом углу орали "Єдина Країна" (единая страна), вот вам и так называемое "единство" во всей красе. Нет исконно руские земли надо возвращать, иначе нормальной жизни людям на этих территориях не будет.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Вчера, 15:58
    Ему надо в Канаде за полярным кругом для украинцев землю попросить для образования " Северной Галиции" и Север станет их второй родиной. И ни одного москаля на десятки тысяч километров. bully
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Вчера, 22:36
      какие ещё десятки тысяч?
      вся планета Земля на круг меньше двадцати...
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Вчера, 16:19
    На Западной Украине хотят создать гетто для переселенцев из Донбасса

    Гетто это - как раз по-бандеровски, от своих учителей из 3-его рейха...
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Вчера, 16:33
    дома для беженцев будут строиться из готовых стальных элементов: каркаса, модуля и платформы.

    Видимо, это будут не дома, а вагончики-бытовки. Переселенцы будут очень разочарованы таким жильём. Надо было не драпать на Запад вместе с вермахтом, а сидеть и ждать прихода Красной Армии.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Вчера, 16:37
    Нацыя едына на все сто. Гестапо и шуцполицай создают прекрасные условия для перевоспитания дикарей с востока, вира с мовой и культурное наследие из щедрика, доносов, борща, галушек ждут новых прихожан.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 22:53
    В целом, с таким же успехом идеологи проекта могут построить «Мини-Луганск», «Мини-Донецк» и другие «Мини-города» Донбасса и даже Крыма.

    И выкопать "Мини-Чëрное море"...