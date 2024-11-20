Поступают данные, что ВСУ под натиском армии России покидают село Сонцовка севернее Курахово

Фронт на оккупированной украинскими боевиками территории ДНР продолжает планомерно смещаться на запад. Российские бойцы ежедневно наносят поражение противнику на том или ином участке, освобождая очередной населенный пункт республики.При этом основное внимание сейчас приковано к городу Курахово, расположенному в западной части ДНР. Именно здесь для ВСУ намечается котел, где киевский режим может потерпеть одно из самых ощутимых поражений.По мнению некоторых экспертов, выйти из города без потерь у украинских подразделений уже не получится. Все дороги из Курахово находятся под плотным огнем ВС РФ. При этом, как прозвали данный участок в СМИ, «кураховская мышеловка» для ВСУ начинает захлопываться.Как стало известно, боевики киевского режима начали уходить из села Сонцовка под натиском армии России. Российские бойцы уже находятся на южных окраинах населенного пункта.Что характерно, Сонцовка находится северо-западнее Курахово, «выше» одноименного водохранилища. Следовательно, российские подразделения уже обошли водную преграду и продолжают формировать «кураховский котел».Напомним, что серьезные проблемы у ВСУ имеются и в Часовом Яре, который на протяжении более чем семи месяцев был преградой для дальнейшего наступления российской армии после освобождения Артемовска (Бахмута). Теперь сообщается, что бои в городе идут за Огнеупорный завод, который является последним крупным опорником боевиков киевского режима в этом городе.

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