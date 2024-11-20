Поступают данные, что ВСУ под натиском армии России покидают село Сонцовка севернее Курахово

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Поступают данные, что ВСУ под натиском армии России покидают село Сонцовка севернее Курахово

Фронт на оккупированной украинскими боевиками территории ДНР продолжает планомерно смещаться на запад. Российские бойцы ежедневно наносят поражение противнику на том или ином участке, освобождая очередной населенный пункт республики.

При этом основное внимание сейчас приковано к городу Курахово, расположенному в западной части ДНР. Именно здесь для ВСУ намечается котел, где киевский режим может потерпеть одно из самых ощутимых поражений.



По мнению некоторых экспертов, выйти из города без потерь у украинских подразделений уже не получится. Все дороги из Курахово находятся под плотным огнем ВС РФ. При этом, как прозвали данный участок в СМИ, «кураховская мышеловка» для ВСУ начинает захлопываться.

Как стало известно, боевики киевского режима начали уходить из села Сонцовка под натиском армии России. Российские бойцы уже находятся на южных окраинах населенного пункта.

Что характерно, Сонцовка находится северо-западнее Курахово, «выше» одноименного водохранилища. Следовательно, российские подразделения уже обошли водную преграду и продолжают формировать «кураховский котел».



Напомним, что серьезные проблемы у ВСУ имеются и в Часовом Яре, который на протяжении более чем семи месяцев был преградой для дальнейшего наступления российской армии после освобождения Артемовска (Бахмута). Теперь сообщается, что бои в городе идут за Огнеупорный завод, который является последним крупным опорником боевиков киевского режима в этом городе.
18 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Вчера, 16:02
    Говорят... в Сонцевке родился Сергей Прокофьев.
    Добро пожаловать домой!
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Вчера, 16:18
      Цитата: Смею_заметить_
      Говорят... в Сонцевке родился Сергей Прокофьев.

      Теперь Прокофьев на Украине не в чести .Интересно, все успели поломать музей европейцы ?
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +2
        Вчера, 16:28
        Цитата: APASUS
        Цитата: Смею_заметить_
        Говорят... в Сонцевке родился Сергей Прокофьев.

        Теперь Прокофьев на Украине не в чести .Интересно, все успели поломать музей европейцы ?

        Ломать не строить . Ума много не надо . Другие у них ХЕРои ... Зеля , Шухевич , Бандера .. УкраЫна понад усэ ... Что понад эсэ , куда понад усэ ... Но продолжают орать и скакать . Особенно сионобандеры .
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Вчера, 16:54
        У них теперь другие " херои". Даже те кто Хатынь сжег. Все отбросы истории теперь "херои" украинства.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Вчера, 16:43
    Наступающие с востока со строны нп Островское войска РФ соединились с десантом, форсировавшим вчера Кураховское водохранилище. С мест сообщают, что бои уже идут в районе рынка и на границе многоэтажек.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -1
      Вчера, 16:45
      И все таки я не понимаю -зачем мы так давим в лоб.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +3
        Вчера, 17:00
        Цитата: Single-n
        И все таки я не понимаю

        И не поймёте. Забейте и смиритесь – не ваше это...
      2. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        +2
        Вчера, 17:11
        зачем мы так давим в лоб.


        кто сказал что в лоб,
        во первых, мы не знаем что там, и давить можно по разному, например сносить огневые точки и укрепы различными средствами и потом продвигаться
        во вторых, если не давить, то противник перебросить войска на другие направления, а так их приковывают, в то время пока идет обход с другой стороны
        ну и в третьих, в тылу высадили десант взяв под контроль высокую точку городу, и десант нужно поддерживать атакой, иначе противник сконцентрируется на десанте

        в любом случае, что бы судить, нужно быть на месте
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +4
    Вчера, 17:11
    Сонцовка находится северо-западнее Курахово, «выше» одноименного водохранилища. Следовательно, российские подразделения уже обошли водную преграду и продолжают формировать «кураховский котел»

    Ещё южную дорогу перерезать где-то между Дачным и Константинополем и всё, тикать из Курахово можно будет только по полям и через речку.
  4. Александр S Звание
    Александр S
    0
    Вчера, 17:15
    До революции Сонцовка относилась к Днепропетровской губернии
    1. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 18:40
      Цитата: Александр S
      До революции Сонцовка относилась к Днепропетровской губернии

      До революции была Екатеринославская губерния.
      1. Александр S Звание
        Александр S
        0
        Вчера, 21:47
        Да, сорри, вы правы....
        1. guest Звание
          guest
          0
          Вчера, 22:06
          Цитата: Александр S
          Да, сорри, вы правы....

          Да не проблема. hi
  5. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +3
    Вчера, 17:26
    Если наши возьмут дачное и сонцовку, то блокируют курахово полностью. Но это надо делать быстро, иначе бандеровцы опять сумеют выйти из окружения. А этого нельзя допускать. Враги не должны оттуда уйти. Надо по полной использовать благоприятную для нас ситуацию.
    1. Sandy Andy Звание
      Sandy Andy
      0
      Вчера, 19:35
      Если им не оставить выхода - это будут крысы, забившиеся в норы и обороняющиеся до последнего. Разумнее оставить им узкое горло видимости выхода и косить на открытой местности.
      1. wladimirjankov Звание
        wladimirjankov
        0
        Вчера, 19:42
        это будут крысы, забившиеся в норы и обороняющиеся до последнего

        Если крыс оставить в норах без снабжения и припасов, то долго они не протянут или сами начнут пожирать друг друга. Мариуполь и Сталинград наглядный пример.
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Вчера, 17:30
    А жаль что ВСУки покидают н.п. ..... Надо чтобы они там все и остались в виде удобрений.
  7. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 18:37
    Российские бойцы водрузили флаг в центральном районе Курахово
    https://eadaily.com/ru/news/2024/11/20/rossiyskie-boycy-vodruzili-flag-v-centralnom-rayone-kurahovo-video