Депутат Госдумы: за время вторжения в Курскую область ВСУ сожгли 14 деревень
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С начала вторжения ВСУ в приграничный район Курской области боевики киевского режима сожгли в российском регионе 14 деревень и разрушили 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.
По данным депутата Госдумы от Курской области Николая Петрова, озвученным им в беседе с RTVI, боевые действия в регионе затронули 629 гектаров пахотной земли. Военнослужащими украинских формирований убиты 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Кроме того, ВСУ украли и вывезли с этой территории более 350 тысяч тонн зерна и практически всю сельскохозяйственную технику. В связи с вышеперечисленным Петров внес на рассмотрение правительства предложение о выделении дополнительной господдержки Курской, Брянской и Белгородской областей на основе аналогичного опыта с новыми российскими регионами.
Ранее сообщалось, что, по информации уполномоченного по правам человека в Курской области Владимира Фирсова, по состоянию на начало ноября текущего года вторгшимися в приграничье украинскими военнослужащими были убиты около 100 мирных жителей, еще 350 ранены. Кроме того, из Курской области были вынуждены эвакуироваться более 120 тысяч жителей, среди которых около 65 процентов составляют пенсионеры и люди предпенсионного возраста.
Минобороны сообщает о завершении разгрома группировки ВСУ, заблокированной и окруженной в роще возле села Ольговка в Курской области. Противник понес значительные потери в живой силе. Всего же на текущий момент потери ВСУ на Курском направлении составили более 34 390 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западного производства.
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