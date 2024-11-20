Депутат Госдумы: за время вторжения в Курскую область ВСУ сожгли 14 деревень

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Депутат Госдумы: за время вторжения в Курскую область ВСУ сожгли 14 деревень

С начала вторжения ВСУ в приграничный район Курской области боевики киевского режима сожгли в российском регионе 14 деревень и разрушили 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

По данным депутата Госдумы от Курской области Николая Петрова, озвученным им в беседе с RTVI, боевые действия в регионе затронули 629 гектаров пахотной земли. Военнослужащими украинских формирований убиты 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Кроме того, ВСУ украли и вывезли с этой территории более 350 тысяч тонн зерна и практически всю сельскохозяйственную технику. В связи с вышеперечисленным Петров внес на рассмотрение правительства предложение о выделении дополнительной господдержки Курской, Брянской и Белгородской областей на основе аналогичного опыта с новыми российскими регионами.



Ранее сообщалось, что, по информации уполномоченного по правам человека в Курской области Владимира Фирсова, по состоянию на начало ноября текущего года вторгшимися в приграничье украинскими военнослужащими были убиты около 100 мирных жителей, еще 350 ранены. Кроме того, из Курской области были вынуждены эвакуироваться более 120 тысяч жителей, среди которых около 65 процентов составляют пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

Минобороны сообщает о завершении разгрома группировки ВСУ, заблокированной и окруженной в роще возле села Ольговка в Курской области. Противник понес значительные потери в живой силе. Всего же на текущий момент потери ВСУ на Курском направлении составили более 34 390 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западного производства.
33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +11
    Вчера, 16:35
    С тех, кто весь этот "банкет" проспал будет какой-то спрос? Или опять молча затянем поясок потуже и всей страной скинемся, в виде подорожания всего и вся, увеличения поборов и тд. Сдаётся мне, что цели сво уже давно не те, что заявлялись изначально. Только вот о целях уже молчат. Просто какое-то эфимерное достижение чего-то там, после чего всё закончится.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Вчера, 16:41
      Цитата: al3x
      С тех, кто весь этот "банкет" проспал будет какой-то спрос?

      Вопрос риторический, ответ Вы и сами знаете!
      Помните как в первые сутки Герась докладывал верховному- Противник остановлен, не допущено проникновение его сил вглубь территории России.
    2. ААК Звание
      ААК
      -4
      Вчера, 16:44
      Тут как в прекрасном советском фильме - "...да хто-ж его посадит, он же ПАМЯТНИК!"
      1. ААК Звание
        ААК
        -7
        Вчера, 16:45
        А без окончательной победы (которую вряд-ли позволят Гаранту добыть) и репараций с бандер не получишь...
        1. ААК Звание
          ААК
          +4
          Вчера, 17:01
          Ещё одна крамольная мысль - интересно, сколько времени понадобилось бандерам для того, чтобы вывезти с курщины 300 тыс. голов "младших укропских братьев", 27 тыс. голов КРС, 350 тыс.т. зерна и "всю сельхозтехнику", наверняка не одна неделя... поэтому, исходя из фактической даты начала БД по освобождению курщины, получается, что власти РФ дали время бандерам на вывезти награбленное и только после этого начали бои за возвращение исконных российских территорий...
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Вчера, 17:36
            Цитата: ААК
            Ещё одна крамольная мысль - интересно, сколько времени понадобилось бандерам для того, чтобы вывезти с курщины 300 тыс. голов "младших укропских братьев", 27 тыс. голов КРС, 350 тыс.т. зерна и "всю сельхозтехнику", наверняка не одна неделя... поэтому, исходя из фактической даты начала БД по освобождению курщины, получается, что власти РФ дали время бандерам на вывезти награбленное и только после этого начали бои за возвращение исконных российских территорий...

            Что-то много "до одной тысячи человек" (цитата Герасимова) могли сделать what
          2. Фразах Звание
            Фразах
            -2
            Вчера, 17:37
            "Два шашлыка выбросила в пропасть... Три. Пиши три" Кто ж теперь разберёт, сколько там было чего. Дайте грошей.
          3. zloybond Звание
            zloybond
            +2
            Вчера, 18:58
            Зато с каким упоением пропаганда из каждого ящика вещает о бессмысленности и бесполезности Курского рейда.
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 17:32
      Цитата: al3x
      С тех, кто весь этот "банкет" проспал будет какой-то спрос?

      переведут на другое место работы, возможно с повышением
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Вчера, 17:40
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: al3x
        С тех, кто весь этот "банкет" проспал будет какой-то спрос?

        переведут на другое место работы, возможно с повышением

        Скорей - бы.
        Ну, не может такого быть, что-бы всю военную верхушку посадили, а потом еще и низы, вплоть да батальонных руководителей, военная полиция в автозаке увезла, а министр обороны (бывший) и НГШ не причем request
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Вчера, 17:54
          Цитата: Ясная
          Скорей - бы.

          из угоняли в рабство, но они и там не работали
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Вчера, 17:56
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: Ясная
            Скорей - бы.

            из угоняли в рабство, но они и там не работали

            Не мешают другим раьотать и то хорошо.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 17:57
              думается мне, что эти даже на сковороде в аду всем мешать будут
              1. Ясная Звание
                Ясная
                +2
                Вчера, 18:09
                Цитата: Василенко Владимир
                думается мне, что эти даже на сковороде в аду всем мешать будут

                Ведь нужно-же умудриться быть такими бездар... непрофессионалами военного дела.
    4. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Вчера, 19:45
      Проспал Герасимов, кстати, с подачи высшего политического рук-ва, которое переговорную губу в очередной раз раскатало, спрос с обоих гениев.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 16:41
    В Залежалой, по Форбсу, добра в недрах на $14 трлн, ок. 12 из них уже под контролем России. За убитых - отдельный счёт, поквитаемся.
    1. al3x Звание
      al3x
      +7
      Вчера, 16:49
      Может там и есть недра на 14трлн, но эти недра достанутся сами понимаете кому. Народ там максимум получит работу за зарплату, а доход от распродажи недр пойдёт в карманы избранных.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Вчера, 16:51
        Цитата: al3x
        Может там и есть надра на 14трлн, но эти недра достанутся сами понимаете кому. Народ там максимум получит работу за зарплату, а не недра.

        Недра принадлежат народу!
        Пока они недра а, как народ их достанет, уже аллигаторам... wink
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Вчера, 17:41
          Цитата: isv000
          уже аллигаторам...

          Кому??? belay
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Вчера, 22:32
            Цитата: Ясная
            Кому???

            Сойду я с блесны, от греха подальше...
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Вчера, 16:58
      Цитата: isv000
      В Залежалой, по Форбсу, добра в недрах на $14 трлн, ок. 12 из них уже под контролем России.

      Не бегите впереди паровоза.
      Уран -основные запасы в Кировоградской, Житомирской, Волынской областях
      Литий- из 4-х месторождений три под контролем Окраины
      Титан - основные запасы (могут достигать 20% мировых) в Житомирской области
      Графит - Кировоградская область hi
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Вчера, 17:00
        [quote=LIONnvrsk][quote=isv000]В Залежалой, по Форбсу, добра в недрах на $14 трлн, ок. 12 из них уже под контролем России. [/quote
        Не бегите впереди паровоза.
        Уран -основные запасы в Кировоградской, Житомирской, Волынской областях
        Литий- из 4-х месторождений три под контролем Окраины
        Титан - основные запасы (могут достигать 20% мировых) в Житомирской области
        Графит - Кировоградская область hi[/quote]

        А ЛДНР не в счёт?!
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Вчера, 16:43
    за время вторжения в Курскую область ВСУ сожгли 14 деревень

    Все как во время ВОВ: сжигают деревни, угоняют в плен и уничтожают мирных жителей, издеваются над мирными, включая детей... И после этого кто-то еще смеет говорить, что Россия воюет не по правилам, а Украина защищает себя...
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +7
      Вчера, 16:51
      Я вам не открою Америку,если скажу что во всём мире только Россия воюет по правилам,все остальные воюют не по правилам.А те кто создаёт негативный образ России различными выбросами просто напросто ведёт против нас ещё и информационную войну.А так никакая правда никому в мире особо то и не нужна.Так что никому не интересно кто воюет по правилам,а кто не по правилам.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +1
        Вчера, 16:58
        Так что никому не интересно кто воюет по правилам,а кто не по правилам.И попытки кому то что то доказать просто смешны.Всем пофиг.Каждый отстаивает только свои интересы,иногда образуются клубы с общими интересами как у нас с КНДР,Ираном и отчасти Китаем,но не всегда эти союзы долговечны.Интересы то со временем меняются.А хороший парень ,как говорится, не профессия.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 16:53
      Все как во время ВОВ: сжигают деревни, угоняют в плен и уничтожают мирных жителей, издеваются над мирными, включая детей... И после этого кто-то еще смеет говорить, что Россия воюет не по правилам, а Украина защищает себя...[/quote]
      Не зря х.охлов на фронте немцами зовут. Старательные ученики. Вучни, как они лают.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Вчера, 16:49
    Что- что а жечь деревни,укро- каратели умеют. Хатынь,например.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 16:50
      ...если бы только одну Хатынь....
  5. Комментарий был удален.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Вчера, 17:38
    С начала вторжения ВСУ в приграничный район Курской области боевики киевского режима сожгли в российском регионе 14 деревень
    Что характерно не 13 и не 15, а именно 14. fellow К чему бы такая нумерология про таинственную цифру 14 от депутата Госдумы РФ ?! what request recourse
  7. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +3
    Вчера, 17:38
    Военнослужащими украинских формирований убиты 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Кроме того, ВСУ украли и вывезли с этой территории более 350 тысяч тонн зерна и практически всю сельскохозяйственную технику
    головы на пиках где ? тех кто просрал всё это ? лодка то шатается...
  8. Комментарий был удален.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Вчера, 17:41
    Сильны пока твари. Но мы их уничтожим. А каждого выжившего будем судить. Однозначно.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 17:46
    А всё что не успели на курщине укры сжечь,украсть и угнать в рiдну краiну укровояки понадкусывали . negative
  11. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +6
    Вчера, 18:08
    Смешно то,что опять ВВП все проспал со своими службами. Что за детский сад? Как можно не знать и не понимать то,что если ты воюешь ,то надо уметь и свое защищать. Ведь и дураку ж понятно ,что враг то не спит. Кааак,вот кааак ВСУ в таком количестве бац и оказались в Курской области,а?