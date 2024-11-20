The New York Times: военнослужащие ВСУ сообщают о пропаже с фронта американских РСЗО HIMARS
Более десятка украинских военнослужащих на передовой отметили заметное снижение артиллерийского огня с их стороны за последние недели, в том числе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет газета The New York Times.
- сказал 33-летний командир роты Дмитрий, который является также оператором дронов.
Дмитрий пожаловался, что нехватка артиллерийских орудий вынуждает ВСУ больше использовать на передовой беспилотники, что превратило операторов дронов в приоритетную цель для российских военных.
- отметил старший сержант.
Как сообщает американское агентство The Associated Press, Вашингтон планирует направить Киеву новую партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. По данным издания, в новый пакет военной помощи войдут в том числе и пусковые установки РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена пытается сделать все возможное, чтобы помочь Киеву до вступления в должность президента США Дональда Трампа, которое должно состояться 20 января.
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