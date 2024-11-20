The New York Times: военнослужащие ВСУ сообщают о пропаже с фронта американских РСЗО HIMARS

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The New York Times: военнослужащие ВСУ сообщают о пропаже с фронта американских РСЗО HIMARS

Более десятка украинских военнослужащих на передовой отметили заметное снижение артиллерийского огня с их стороны за последние недели, в том числе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет газета The New York Times.

HIMARS – я их почти не слышу. Их почти не осталось. Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей

- сказал 33-летний командир роты Дмитрий, который является также оператором дронов.



Дмитрий пожаловался, что нехватка артиллерийских орудий вынуждает ВСУ больше использовать на передовой беспилотники, что превратило операторов дронов в приоритетную цель для российских военных.

Это постоянная борьба за выживание – каждый день зависит от удачи

- отметил старший сержант.

Как сообщает американское агентство The Associated Press, Вашингтон планирует направить Киеву новую партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. По данным издания, в новый пакет военной помощи войдут в том числе и пусковые установки РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена пытается сделать все возможное, чтобы помочь Киеву до вступления в должность президента США Дональда Трампа, которое должно состояться 20 января.
14 комментариев
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  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +7
    Вчера, 18:29
    Зеленский верещит, что ему мало оружия запад посылает. Запад верещит, что Зеленский мало людей на войну отправляет. Так и будут пищать твари, пока мы их не добъём.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Вчера, 18:37
      Цитата: th.kuzmichev
      Так и будут пищать твари, пока мы их не добъём.

      Бьем, их бьем, а потом читаем информацию про неоднократные (а иногда и дословно - мощные) атаки всушников на наши позиции. Ну, курская область, как... просто слов нет.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Вчера, 18:45
        Ясная hi, причём не первый месяц и даже не второй.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Вчера, 19:15
        И оружие - как доходило, так и доходит... Никакого противодействия логистике. Игра?
        Леди! hi
        1. Ясная Звание
          Ясная
          -4
          Вчера, 19:30
          Цитата: роман66
          И оружие - как доходило, так и доходит... Никакого противодействия логистике. Игра?
          Леди! hi

          Даже не знаю, что и думать request

          Привет, Рома hi
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Вчера, 18:30
    HIMARS – я их почти не слышу. Их почти не осталось. Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей
    - сказал 33-летний командир роты Дмитрий, который является также оператором дронов.
    Фокус в ушных палочках ! yes
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Вчера, 19:06
    Комроты - старший сержант. Нормально.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Вчера, 19:06
    Ну, так если от трёх до шести ПУ собраны на одном, не очень большом участке. Соответственно, другие остаются "голыми". С другой стороны, если в залпе будет мало ракет - это сильно упрощает работу русской ПВО. Поэтому, ПУ не может быть мало. Так что, остальные 1800 км. ЛБС выкручиваются как смогут.
  5. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    -1
    Вчера, 19:20
    А я уверен, что это очередная мишура.
    И они опять готовят бяку: или вторжение, или массированная атака из всего,что наэкономили!
    1. didra Звание
      didra
      -1
      Вчера, 19:41
      Возможно дело в том, что установки "переделали" для пуска ракет ATACMS и поэтому на фронте их не слышно.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        Вчера, 19:54
        Насколько я знаю(дилетант) ПУ хаймерса универсальная: хоть для обычных ракет,хоть для атакамс.
        1. didra Звание
          didra
          0
          Вчера, 20:52
          Я и имел в виду, что могли контейнер другой поставить.
  6. air wolf Звание
    air wolf
    -5
    Вчера, 19:46
    А я сегодня читал, что на ноябрь у нас и бандеровцев паритет по снарядам и техники у х.Ох.л.ов западной как грязи и новых яйцеголовых на фронт навезли, так что война еще на пару лет...
  7. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    Вчера, 23:28
    РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров

    А что это за калибр, 150мм? К каким орудиям?