The New York Times: военнослужащие ВСУ сообщают о пропаже с фронта американских РСЗО HIMARS

HIMARS – я их почти не слышу. Их почти не осталось. Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей

Это постоянная борьба за выживание – каждый день зависит от удачи

Более десятка украинских военнослужащих на передовой отметили заметное снижение артиллерийского огня с их стороны за последние недели, в том числе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет газета The New York Times.- сказал 33-летний командир роты Дмитрий, который является также оператором дронов Дмитрий пожаловался, что нехватка артиллерийских орудий вынуждает ВСУ больше использовать на передовой беспилотники , что превратило операторов дронов в приоритетную цель для российских военных.- отметил старший сержант.Как сообщает американское агентство The Associated Press, Вашингтон планирует направить Киеву новую партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. По данным издания, в новый пакет военной помощи войдут в том числе и пусковые установки РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена пытается сделать все возможное, чтобы помочь Киеву до вступления в должность президента США Дональда Трампа, которое должно состояться 20 января.