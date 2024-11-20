Немецкая пресса: Залужный предлагал взорвать не только «Северный поток», но и «Турецкий»

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Немецкая пресса: Залужный предлагал взорвать не только «Северный поток», но и «Турецкий»

На Западе продолжают раскручивать версию, в которой российские газопроводы СП-1 и СП-2 были взорваны украинскими «специалистами». Так, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники поведало об очередных подробностях операции, которая якобы называлась «Диаметр» и стоила 300 тысяч евро.

В материале говорится, что в проведении диверсии приняли участие 12 человек. При этом непосредственными исполнителями были пять из них, которых отобрали якобы из числа водолазов-любителей, специалистов по кондиционированию воздуха и ИТ-администраторов, вызвавшихся добровольцами.



Тренировки якобы проходили на территории Украины на одном из озер и в затопленной шахте. Бомбу некий специалист по сносу домов с позывным «Дедушка» разметил в баллонах для воздуха. Данные взрывные устройства водолазами были установлены у швов газовых магистралей.

В конечном счете, из-за ряда проблем, возникших в ходе операции, водолазы успели заложить аж 6 бомб, но одна не взорвалась, благодаря чему уцелела одна из нитей СП-2.

Впрочем, самое интересное не в самой диверсии, а в том, на кого на Западе решили «повесить» уничтожение российских газопроводов.

Der Spiegel пишет, что утверждал операцию бывший главком ВСУ Валерий Залужный. При этом ему она настолько понравилась, что он предлагал взорвать не только «Северный», но и «Турецкий поток».

В свою очередь, диверсию до последнего скрывали от Зеленского и его офиса. Однако, когда глава киевского режима узнал о ней от ЦРУ, то якобы приказал всё отменить.

Между тем, Залужный не выполнил приказ тогда еще президента Украины, и операция была проведена. Правда, от подрыва «Турецкого потока» пришлось отказаться.

В итоге, исходя из изложенной немецким изданием информации, Зеленский «не хотел» совершать диверсию на «Северных потоках», исполнителями были «добровольцы», имена которых не называются, а всю ответственность за произошедшее несет Залужный, который сегодня работает послом в Лондоне и имеет дипломатическую неприкосновенность. Удобно...

Напомним, что ранее американский журналист-расследователь С.Херш прямо указал на то, что подрыв газопроводов СП и СП-2 совершили спецслужбы США.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Вчера, 16:42
    «На Западе продолжают раскручивать версию, в которой российские газопроводы СП-1 и СП-2 были взорваны украинскими "специалистами"» —

    — Ложный след, но им это льстит ...
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Вчера, 16:48
    . Данные взрывные устройства водолазами были установлены у швов газовых магистралей.

    Ну это они врут. Трубы присыпаны грунтом, если я не ошибаюсь.
    . Der Spiegel пишет, что утверждал операцию бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

    Топят немцы Валерчика, с чего бы это?
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Вчера, 16:53
    Залужный от первого наезда руками, ногами открещивался. Тут на тебе еще! Не герой Валерик,не хочет на себя брать!)))
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:53
    Забулдыжним рулит его дядя по матери...
    1. napalm Звание
      napalm
      0
      Вчера, 17:24
      Ах вон оно чё. Уже даже не удивляет. Дядя конечно видел его нацистские наколки. Но одно другому не мешает.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Вчера, 17:45
        Это мы просто дядю с короткими рукавами или вообще топлес не видели, там может сам фюрер на груди наколот и руки по плечо забиты wassat
  5. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -1
    Вчера, 16:56
    Немецкая пресса: Залужный предлагал взорвать не только «Северный поток», но и «Турецкий»


    hi Весь мир знает и мы в том числе, что основные Заказчики-Организаторы - наглосаксы, а исполнители - специалисты НАТО не надо, тому как - это террор государственного уровня по всем техническим параметрам и почерку исполнения!
    С. Хёрш первый поднял тему и сделал вброс, дело за следствиес СК РФ и ГП РФ с наказанием всех виновных am
  6. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Вчера, 17:01
    Операция прикрытия продолжается. Ждем очередных баек.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 17:58
      А газ не мог сам взорваться? Искра проскочила...
  7. Etoya Звание
    Etoya
    0
    Вчера, 17:03
    НАТО взорвало потоки, англичани отказались платить страховку, всё что надо знать о западе
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 18:26
      англичани отказались платить страховку, всё что надо знать о западе

      Вот это очень интересный вопрос! Мелкой шушаре страховку такого объекта не доверят, значит, обеспечение должно быть солидным. Тогда, с одной стороны, страховые комиссары страховщика, которые за дольку малую (не такая уж и малая) будут доказывать, что это не страховой случай. С другой стороны, - представители компаний - терпил. Которые, за такую же дольку завалят все суды исками к страховой компании. Почему мы этого не наблюдаем? Ась?
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Вчера, 17:24
    ранее американский журналист-расследователь С.Херш прямо указал на то, что подрыв газопроводов СП и СП-2 совершили спецслужбы США.

    Если посмотреть с другой стороны, то власти германии, как продажные, итак находятся под ручным управлением из-за океана. С турками же пин дос сам немного сложнее там таракатый султан может взбрыкнуть и какую-нибудь операцию цру в унитаз спустить.
    Потому пин дос сам было безопаснее для отношений со своими союзниками ломать Северные потоки, чем южный.
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Вчера, 17:28
    Если все это правда, то НАТО и ЕС официально поддерживают терроризм!
    А поддержка терроризма в ЕС и США является наказуемым преступлением!
    Это была бы хорошая работа для умных юристов с яйцами в штанах!
    P.S. Подозрение в поддержке терроризма также является наказуемым преступлением в США и ЕС!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 17:33
      И чего в этом нового? Гестапо и СД по подозрению в связях с Сопротивлением или партизанами к стенке ставило и вешало. Калька то не поменялась.
  10. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    -1
    Вчера, 17:38
    Это надо понимать так, янки с бритами хотели взорвать и "Турецкий поток", но видимо получили от турок предостережение от подобных действий.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 18:42
    Наступает такое время, что можно любые потоки подрывать. Вот в СП 49% принадлежали транснационалам. Но они молча утерлись.
  12. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Вчера, 22:53
    По моему проще взорвать самого Залужного.