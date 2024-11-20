На Западе продолжают раскручивать версию, в которой российские газопроводы СП-1 и СП-2 были взорваны украинскими «специалистами». Так, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники поведало об очередных подробностях операции, которая якобы называлась «Диаметр» и стоила 300 тысяч евро.В материале говорится, что в проведении диверсии приняли участие 12 человек. При этом непосредственными исполнителями были пять из них, которых отобрали якобы из числа водолазов-любителей, специалистов по кондиционированию воздуха и ИТ-администраторов, вызвавшихся добровольцами.Тренировки якобы проходили на территории Украины на одном из озер и в затопленной шахте. Бомбу некий специалист по сносу домов с позывным «Дедушка» разметил в баллонах для воздуха. Данные взрывные устройства водолазами были установлены у швов газовых магистралей.В конечном счете, из-за ряда проблем, возникших в ходе операции, водолазы успели заложить аж 6 бомб, но одна не взорвалась, благодаря чему уцелела одна из нитей СП-2.Впрочем, самое интересное не в самой диверсии, а в том, на кого на Западе решили «повесить» уничтожение российских газопроводов.Der Spiegel пишет, что утверждал операцию бывший главком ВСУ Валерий Залужный. При этом ему она настолько понравилась, что он предлагал взорвать не только «Северный», но и «Турецкий поток».В свою очередь, диверсию до последнего скрывали от Зеленского и его офиса. Однако, когда глава киевского режима узнал о ней от ЦРУ, то якобы приказал всё отменить.Между тем, Залужный не выполнил приказ тогда еще президента Украины, и операция была проведена. Правда, от подрыва «Турецкого потока» пришлось отказаться.В итоге, исходя из изложенной немецким изданием информации, Зеленский «не хотел» совершать диверсию на «Северных потоках», исполнителями были «добровольцы», имена которых не называются, а всю ответственность за произошедшее несет Залужный, который сегодня работает послом в Лондоне и имеет дипломатическую неприкосновенность. Удобно...Напомним, что ранее американский журналист-расследователь С.Херш прямо указал на то, что подрыв газопроводов СП и СП-2 совершили спецслужбы США.