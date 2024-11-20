Украинский капитан: одними беспилотниками ситуацию на фронте не исправить, нужна пехота
Американская пресса на фоне первых ударов по международно признанной территории России с территории Украины ракетами ATACMS рефлексирует о «плохом состоянии украинской армии». В издании The New York Times вышла статья, в которой говорится, что «Россия активизирует нападения на измученную Украину».
Американские авторы со ссылкой на украинских военнослужащих пишут о том, что Вооружённые силы России всё чаще применяют тактику блокирования украинских войск на позициях и отрезания их от основных путей снабжения.
Приводится заявление неназванного командира подразделения БПЛА в звании капитана.
Из материала NYT:
Издание цитирует всё того же капитана ВСУ, заявляющего, что «бригады измотаны, его подразделение на пределе»:
Далее идут бравурные заявления о том, как украинские БПЛА «уничтожают пехоту противника», однако в конечном итоге NYT пишет, что при этом подразделения БПЛА зачастую сами оказываются разбитыми и теряют ранее контролируемые территории.
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