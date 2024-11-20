Украинский капитан: одними беспилотниками ситуацию на фронте не исправить, нужна пехота

Российским войскам удаётся окружать позиции на поле боя. Даже если сама позиция устоит, то боеприпасы, провизия в конце концов закончатся. Любой транспорт, который пытается подобраться к позиции, попадает в засаду.

Украина вступает в четвёртую военную зиму. Первый снег покрывает усеянным телами поля. Ситуация для украинских войск на фронте становится всё более сложной.

Одними беспилотниками ситуацию на фронте не стабилизировать. Ничто не может заменить пехоту, и беспилотники тоже. Они не могут остановить продвижение противника.