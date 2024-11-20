Украинский капитан: одними беспилотниками ситуацию на фронте не исправить, нужна пехота

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Украинский капитан: одними беспилотниками ситуацию на фронте не исправить, нужна пехота

Американская пресса на фоне первых ударов по международно признанной территории России с территории Украины ракетами ATACMS рефлексирует о «плохом состоянии украинской армии». В издании The New York Times вышла статья, в которой говорится, что «Россия активизирует нападения на измученную Украину».

Американские авторы со ссылкой на украинских военнослужащих пишут о том, что Вооружённые силы России всё чаще применяют тактику блокирования украинских войск на позициях и отрезания их от основных путей снабжения.



Приводится заявление неназванного командира подразделения БПЛА в звании капитана.

Российским войскам удаётся окружать позиции на поле боя. Даже если сама позиция устоит, то боеприпасы, провизия в конце концов закончатся. Любой транспорт, который пытается подобраться к позиции, попадает в засаду.


Из материала NYT:

Украина вступает в четвёртую военную зиму. Первый снег покрывает усеянным телами поля. Ситуация для украинских войск на фронте становится всё более сложной.

Издание цитирует всё того же капитана ВСУ, заявляющего, что «бригады измотаны, его подразделение на пределе»:

Одними беспилотниками ситуацию на фронте не стабилизировать. Ничто не может заменить пехоту, и беспилотники тоже. Они не могут остановить продвижение противника.

Далее идут бравурные заявления о том, как украинские БПЛА «уничтожают пехоту противника», однако в конечном итоге NYT пишет, что при этом подразделения БПЛА зачастую сами оказываются разбитыми и теряют ранее контролируемые территории.
31 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -2
    Вчера, 17:09
    ...вообще показательный момент - западники все разрешили лупить по России вглубь, и тут же ломонулись все из окраины в плане закрывают посольства в ожидании удара. Спровоцировали и бежать?? Подставили под ответный удар своих холопов и в кусты???

    а наивные какелы всерьёз думают что за них станут впрягаться....
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -5
      Вчера, 17:13
      вообще показательный момент - западники все разрешили лупить по России вглубь, и тут же ломонулись все из окраины в плане закрывают посольства в ожидании удара.

      А мы обманули всех обещали жёсткий ответ и не ответили. Ха-ха-ха .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -4
        Вчера, 17:14
        О да, это конечно вообще... Но доктриной потрясли....В ответ на потрясание доктриной по Курской области прилетело 12 Штормов. Пока наши официалы не пишут сколько сбили.
        Как то вот так получается пока что....
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          -1
          Вчера, 17:19
          Курская область, применение Storm Shadow противником

          Нам сообщают, что с 14:50 противник выпустил по региону до 12 ракет Storm Shadow, осколки которых - на фото в н.п. Марьино.

          Сегодня США сняли возражения против применения ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщало The Times со ссылкой на источники.

          В 15:20 губернатор сообщил об отбое ракетной опасности.

          "Два майора"

          Фото.Видео.

          https://t.me/swodki/441418
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Вчера, 17:21
            я о том выше и написал.... в наших СМИ пока что тишина. официалы опять потрясут и нахмурятся? так ведь дойдём и до Томагавков и может и даже совсем не простом варианте. Мины противопехотные запрещённые Конвенцией - тоже уже разрешили.
            Скоро открыто разрешат наш мирняк резать как скот?
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              -2
              Вчера, 17:32
              Так что вас удивляет? Всё к этому и шло не один год,вот она игра в мы не такие,вот её плоды.Уважают только силу и тех кто даёт сдачи,а не тех кто увлечен благими намерениями.Прежние подходы к СВО надо менять в сторону ужесточения.

              Вот мнение украинцев/ВСУшников по этому поводу.

              "Толку нет,но будем продолжать ради удовольствия".
              https://www.politnavigator.net/tolku-net-no-budem-prodolzhat-radi-udovolstviya-vsushnik-ob-udarakh-raketami-po-rf.html
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -1
                Вчера, 17:36
                Да как бы я уже и не удивляюсь - я тихо офигеваю. Продолжать хмурится, грозится и трясти доктринами - так себе как то выглядит.... Особенно когда по нам реально влупливают и чего уже только не разрешают.... До Циклон Б оттуда дойдут или нет?

                зы Мнения какелов мне побоку. Меня другое волнует оч сильно, и я это озвучил. Во время ВОВ тоже были временные прорывы гансов во время которых они отрывались по полной, но в конце концов это им не помогло....
                А сейчас то совсем не так всё - одни песковские да медведевские россказни как накажем жестоко и всё такое....
                Ну блин прокси дайте вооружений и пусть они амеров дербанят если сами такие белые и пушистые...
                1. Orange-Bigg Звание
                  Orange-Bigg
                  -2
                  Вчера, 17:52
                  Так что вы хотите от элит,сформировавшихся в 90-ых на волне либеральной демократии,чтобы они с ней боролись?Иначе получится как пчёлы против мёда.Поэтому по нам бьют,а на верхах улыбаются и машут рукой в качестве приветствия.Вон Лавров на саммите G-20 поздоровался с Макроном,с тем кто передаёт ВСУ КР Scalp для ударов по нашей территории.
                  А тем временем Зеленский уже угрожает первому лицу страны,ему уже ударов по РФ мало.А мы что?Опять улыбаемся и машем?С такой политикой так себе перспективы.Или мы меняемся,меняем политику и выживаем или думать даже не хочется что будет в случае или.
                  https://www.politnavigator.net/zelenskijj-otkazyvaetsya-ot-vyborov-i-grozitsya-perezhit-kogo-to-v-moskve.html
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    -2
                    Вчера, 18:02
                    Вы правы. Это меня тоже удивило - нет, плевать в лицо Макрону конечно не стоит, но и ручкаться с таким тоже. Достаточно протокольного приветствия.

                    А всё остальное скорее так и продолжится пока ТУДА не прилетит и весьма серьёзно. Пока по мирняку прилетает - только одни угрозы и вырубание трансформаторов. Ни разу по какельским правительственным учреждениям не прилетало.... Случайность?
                2. Ясная Звание
                  Ясная
                  -1
                  Вчера, 17:55
                  Цитата: Nexcom
                  А сейчас то совсем не так всё - одни песковские да медведевские россказни как накажем жестоко и всё такое....

                  Ладно, хоть-бы они говорили это с передовой, как в ВОВ представители Ставки Верховного, а эти в Москве, в уютных кабиненах, с перерывом на обед и до окончания рабочего дня...
                3. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  +1
                  Вчера, 19:58
                  Цитата: Nexcom
                  Во время ВОВ тоже были временные прорывы гансов во время которых они отрывались по полной

                  Временные прорывы? Вы историю за углом школы скурили? Вообще-то, немцы дошли до Москвы и Кавказа, а полностью вышибли их с советской территории только в конце сорок четвёртого.
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    0
                    Вчера, 19:59
                    Речь шла о такой же ситуации когда гансам было уже совсем невесело, а не про первые годы ВОВ.
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      0
                      Вчера, 20:06
                      Цитата: Nexcom
                      Речь шла о такой же ситуации когда гансам было уже совсем невесело

                      Угу, а невесело гансам было, с самого начала вторжения в СССР. А особенно после Московского контрнаступления. И долбали их всем чем только можно, но что-то они не перестали воевать, аж, до самого Берлина и Праги. Т Короевские Тигры, ФАУ и даже реактивные Мессершмитты клепали до самого конца. Видимо, Совинформбюро нагло врало про наши успехи и немецкие потери.
                      В общем, как-то непонятно, с чего местные турбо-патриоты думают, что существуют какие-то настолько страшные ответы, что противник сразу испугается до усрачки, упадёт лапками кверху и растопчется.
            2. частное лицо Звание
              частное лицо
              -3
              Вчера, 19:29
              так ведь дойдём и до Томагавков и может и даже совсем не простом варианте

              Вспомните как всё начиналось когда только про танки разговоры были и запреты на их поставку теперь их всяких разных поставили всукам, и так во всём сперва запрет а потом разрешение. Так и с ракетами раз сразу жёстко не ответили теперь огребём по полной.
        2. kventinasd Звание
          kventinasd
          -7
          Вчера, 17:43
          Цитата: Nexcom
          Пока наши официалы не пишут сколько сбили.

          Походу вообще ничего не сбили. Только осколки подбирают. Ждем очередного озабоченного заявления минобороны.
          https://t.me/dva_majors/58191
          ЗЫ: Кому на ПВО скидываться?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -5
            Вчера, 17:47
            Хреново, если так.... Видимо потому даже про хлопки не пишут.

            Блин, ну вот просто вот какая то непонятно что вырисовывается.... Официальные заявы с точностью до наоборот появляются - то накажем и доктрину поменяли, то непротив переговоров.... А по нам тем временем лупят и лупят. Зато снесут подстанцию - сообщение как будто уже Киев штурмуем.
            1. kventinasd Звание
              kventinasd
              -4
              Вчера, 17:54
              Цитата: Nexcom
              Блин, ну вот просто вот какая то непонятно что вырисовывается....

              А ничего не вырисовывается. Сейчас у нас ещё раз доктрину перепишут и будут ждать очередной реакции супостата. А супостат походу дальше спокойно ноги вытирает об эти бумажки.
              https://t.me/voenkorKotenok/60227
          2. частное лицо Звание
            частное лицо
            -3
            Вчера, 19:31
            Цитата: Nexcom
            Пока наши официалы не пишут сколько сбили.

            А ещё над всуками смеялись что сбивают 100%.
      2. Алексей1052
        Алексей1052
        0
        Вчера, 20:03
        У Вас очень грустный и не всём доступный сарказм. Хотел Вам плюсануть - не получилось. Ловите, хоть так - "+"
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Вчера, 17:51
      The New York Times вышла статья, в которой говорится, что «Россия активизирует нападения на измученную Украину».

      Ну, если вы такие сердобольные, то постройте измученным на передовой пяти-звездочные отели, пусть всушники отдыхают после очередного наката или отката.
  2. strannik1985 Звание
    strannik1985
    -8
    Вчера, 18:01
    По факту противник планирует повторить успех компании 2022 года, всего к 21 сентября, не считая учебных центров, подразделений охраны Воздушных сил, добровольческих формирований было сформировано и развернуто не менее 446 батальонов различного рода пехоты(при этом к 1 января 2022 было 130), из них только 92 механизированные. Плюс добровольческие формирования территориальных общин, к 8 мая сформировано не менее 450, к 6 октября более 800, общая численность более 100 тыс. человек.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      -5
      Вчера, 18:17
      Не может быть, в новостях пишут что враг сжигает последние резервы и скоро крах.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Вчера, 18:49
      Цитата: strannik1985
      По факту противник планирует повторить успех компании 2022 года

      По какому факту? Откуда информация? Судя по фронтовым сводкам никакими сформированными 446 батальонами там близко не пахнет.
      1. strannik1985 Звание
        strannik1985
        -3
        Вчера, 18:55
        Статья на лостармор.
        https://lostarmour.info/articles/vsu_infantry_structure
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Вчера, 20:19
          Цитата: strannik1985
          Статья на лостармор

          Вы свою статью внимательно прочитали? Даты там нет, но судя по контексту, она написана в конце двадцать второго, начале двадцать третьего.

          Очередная шутка истории: «воины света» из Украины реализовали антисоветскую страшилку про «заваливание трупами» в чистом виде. Столь циничного, совершенно сознательного размена живой силы на огневую мощь противника, что стал характерной чертой украинского метода ведения боевых действий, не было даже при сталинском режиме, каковы бы ни были его недостатки.
          ...
          В конечном счёте политическое руководство России было вынуждено принять решение о проведении частичной мобилизации, чтобы хотя бы отчасти уровнять силы сторон на поле боя.
          1. strannik1985 Звание
            strannik1985
            0
            Вчера, 21:15
            Вы свою статью внимательно прочитали?

            Читал. Я же пишу противник планирует повторить успех компании 2022 года.
            Призвать много - много пушечного мяса и им остановить ВС РФ.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Вчера, 21:29
              Цитата: strannik1985
              противник планирует повторить успех компании 2022 года

              Вот на эти планы какой-нибудь пруфик не помешал бы. А проецировать события прошлого на прогнозы будущего – это не особо продуктивно.
              1. strannik1985 Звание
                strannik1985
                0
                Вчера, 21:35
                Вот на эти планы какой-нибудь пруфик не помешал бы.

                А как ещё трактовать перевод 25% л/с подразделений охраны Воздушных сил, ПВО, РЭБ в пехоту, пожелания призвать 160 тыс. за два месяца? Техники у них значительно не прибавилось, поэтому только стрелковые батальоны request
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  0
                  Вчера, 22:01
                  Цитата: strannik1985
                  Техники у них значительно не прибавилось, поэтому только стрелковые батальоны

                  Съесть-то он съест, да, кто же ему столько даст. Три года войны не очень благотворно влияют на мобилизационный ресурс. И совсем не факт, что через три года можно повторить то, что получилось через три месяца...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Вчера, 19:07
    Генитальная мысль, не побоюсь этого слова))) в середине 3 - го года войны, наконец-то дошло, как до жирафа)))
  4. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Вчера, 19:53
    Украина вступает в четвёртую военную зиму

    ЩИТО? Война началась в конце февраля 22, то есть зима уже кончилась. Зима 22-23 и 23-24. Всего две. Счетоводы, блин. И так во всём.