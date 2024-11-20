На Западе нашли «русский след» в повреждении кабелей в Балтийском море

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На Западе нашли «русский след» в повреждении кабелей в Балтийском море

На Западе пытаются «состряпать» версию с диверсией в Балтийском море, в ходе которой были повреждены телекоммуникационные кабеля, соединяющие Финляндию с Германией и Швецию с Литвой.

Сведения об обрыве распространились в западных СМИ в понедельник, 18 ноября. Между тем заявляется, что сам инцидент произошел в воскресенье.



Стоит отметить, что изначально рассматривалась версия со случайным повреждением двух подводных кабелей в результате прохода судов.

Однако позднее глава Минобороны ФРГ Писториус увидел в произошедшем «явный признак диверсии», назвав инцидент с телекоммуникационными кабелями «гибридным действием».

Сегодня стало известно, что ВМС Дании остановили китайский сухогруз, подозреваемый в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает польское издание Defence24. При этом в немецкой прессе уже даже нашли в произошедшем «русский след».

Так, авторы статьи в Bild пишут, что капитаном задержанного сухогруза Yi Peng 3 из КНР, вышедшего из российского порта Усть-Луга, является гражданин РФ.

В целом стремление Запада обвинить Россию в повреждении телекоммуникационных кабелей имеет вполне очевидные мотивы. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море может превратиться во «внутреннее озеро» альянса.

В свою очередь, обвиняя нашу страну в вышеупомянутой диверсии, Запад, вероятно, готовит почву для перекрытия российскому флоту выхода в Балтику.
39 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +5
    Вчера, 17:46
    Это все аналогично ведению санкций на Россию из-за любой причины.
    Сейчас Песков начнет себя ногой в грудь бить, что это не мы, потому, что мы - хорошие. Кому он это говорит, и зачем?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Вчера, 17:53
      Цитата: Ясная
      Это все аналогично ведению санкций на Россию из-за любой причины.

      Но, якорь то был китайский! Он случайно отдался(вы же знаете эти китайские якоря) и капитан ни в чем не виноват!
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Вчера, 18:03
        Цитата: михаилл
        Цитата: Ясная
        Это все аналогично ведению санкций на Россию из-за любой причины.

        Но, якорь то был китайский! Он случайно отдался(вы же знаете эти китайские якоря) и капитан ни в чем не виноват!

        Понимаю ваше стремление держать меня за наивную, но даже из этой статьи понятно, что западники гнут на холодную.
        ВМС Дании остановили китайский сухогруз,
        но,
        Об этом сообщает польское издание Defence24.
        и хор, при общем дирижёре тут же разрастается
        в немецкой прессе уже даже нашли в произошедшем «русский след».

        Не успеем и глазом моргнуть, как прибалты, как ошпаренные заорут, что это - русские, клянусь своей мотыгой! am
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Вчера, 20:37
          Вроде как виновника еще вчера нашли, это был китайский Yi Peng.
          Он 2 кабеля умудрился повредить. Я же писал что в Балтике был сильный шторм.
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Вчера, 23:36
            Цитата: topol717
            Вроде как виновника еще вчера нашли, это был китайский Yi Peng.
            Он 2 кабеля умудрился повредить. Я же писал что в Балтике был сильный шторм.


            laughing В предыдущем случае тоже был китайский корабель, а в нынешнем так ещё и русский капитан! Потрясающий случай пристроить всех собак на широкой русской спине!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 18:24
      Цитата: Ясная
      Сейчас Песков начнет себя ногой в грудь бить, что это не мы, потому, что мы - хорошие. Кому он это говорит, и зачем?
      А Пескову бы сказать "хайли-лайкли" - "По данным наших спецслужб, кабели повредили спецслужбы тех же стран, которые совершили диверсию с "Северными потоками"
      Вот так вот.
      И пусть сидят там на Западе и репу чешут - на кого бы всё это свалить. На истинных исполнителей - боязно. Опять украинского "козла отпущения" на сцену выводить - так того и гляди, вместе с козлом побьют...
      Заодно коротенько перечислил бы списочек западных "самострелов" - от броненосца "Мэн" до 11 сентября. Специально для поляков - про Гляйвиц.
      Чешите репу, думайте, самострелы...
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Вчера, 18:33
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Ясная
        Сейчас Песков начнет себя ногой в грудь бить, что это не мы, потому, что мы - хорошие. Кому он это говорит, и зачем?
        А Пескову бы сказать "хайли-лайкли" - "По данным наших спецслужб, кабели повредили спецслужбы тех же стран, которые совершили диверсию с "Северными потоками"
        Вот так вот.
        И пусть сидят там на Западе и репу чешут - на кого бы всё это свалить. На истинных исполнителей - боязно. Опять украинского "козла отпущения" на сцену выводить - так того и гляди, вместе с козлом побьют...
        Заодно коротенько перечислил бы списочек западных "самострелов" - от броненосца "Мэн" до 11 сентября. Специально для поляков - про Гляйвиц.
        Чешите репу, думайте, самострелы...

        Буду надеяться, что Песков прочитает вашу рекомендацию.
        1. oldzek Звание
          oldzek
          0
          Вчера, 18:54
          и сам то ты горбат,жена твоя горбата...кто в этом виноват? Россия виновата.у дедушки Крылова ещё проще:..."ты виноват уж тем что хочется мне кушать." ну очень хочется!не получилось в начале 19го века;не получилось в 20ом,а вдруг получится в 21.что с ними(гейропейцами) не делай,они упорно ползут сами (и тащат за собой весь мир)на кладбище.я уже говорил и повторю :ощущение что там руководят инопланетяне.....а может просто идиоты.
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 23:41
        Цитата: Zoldat_A
        А Пескову бы сказать "хайли-лайкли"

        Вот! Зри в корень! С волками жить - по волчьи выть! А если ещё и рвануть пару-тройку раз то и еду станут приносить сами...
    3. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Вчера, 19:42
      Цитата: Ясная
      Сейчас Песков начнет себя ногой в грудь бить, что это не мы, потому, что мы - хорошие. Кому он это говорит, и зачем?

      Причем тут Песков? Он - птица подневольная. Какой сценарий руководство напишет, такую арию он и пропоет. И это правильно. Вопрос в другом. Какую цель преследовали те, кто это сделал? Уж не попытка это раскрутить общественную истерию в странах, чьих людей будут готовить на помощь рагулям? Может для того и форсировали прием шведов с финами в НАТО, чтобы использовать их людской ресурс. Война на Украине уже европейцам приелась, значит надо что-то, чтобы страдали непосредственно европейцы. Вот и инфоповод с реальными страдальцами. Как версия.
  2. General Failure Звание
    General Failure
    +2
    Вчера, 17:47
    Нууу, за "все хорошее" (сев.потоки и не только) надо было все Балтийское море (и не только Балтийское) плугом избороздить и еще этим громко хвастаться...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Вчера, 18:05
      Цитата: General Failure
      Нууу, за "все хорошее" (сев.потоки и не только) надо было все Балтийское море (и не только Балтийское) плугом избороздить и еще этим громко хвастаться...

      Именно так сейчас и нужно действовать.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Вчера, 20:13
      Так что вражеские СМИ не "состряпали" версию, а просто озвучили! tongue
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Вчера, 20:38
        Странно, но в их прессе совсем другая версия гуляет, и никто там РФ не обвиняет.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    Вчера, 17:48
    Все это булавочныц укол для геропейцев. Надо атлантические кабели резать, вот тогда будет самый настоящий гуд!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Вчера, 18:42
      Вот поэтому, это, скорее всего, они сами и сделали, чтобы обвинить Россию. Россия такой чепухой и заниматься не станет. Дел что-ли других нет, как троебалтам интернет замедлять.
  4. lwxx Звание
    lwxx
    +1
    Вчера, 17:49
    Что то они долго. Обычно сразу-РОССИЯ виновата. Сначала крикнут , а потом уже сову на глобус натягивают.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Вчера, 18:01
      Действительно подзадержались они с обвинением. Видимо эстонцы в коммисии.))) Рыба -пила это стопудово.))
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Вчера, 18:43
        Рыба -пила это стопудово
        Конечно, пила. Капитан Рыба обмывала очередную звездочку, вот и пила. В компании товарищей Б. и П. wassat
  5. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Вчера, 17:50
    Ради подготовки почвы для перекрытия российскому флоту выхода в Балтику и сами свой кабель порвут или при целом кабеле заявят, что кабель порван.
    Хотя, безусловно, все их коммуникации надо нарушать, но не так единично, а массово все.
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Вчера, 20:36
      Во-первых ВРЁЁЁЁТИИИИИ, а во-вторых, всё правильно, это вам за Атакмсы.
  6. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Вчера, 17:57
    Сегодня птица-говорун отправила всех к хохлам с этими кабелями.Мол,любители похудиганить на дне Балтийского моря,то СП взорвут,вот и до этого добрались
  7. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    Вчера, 17:58
    Ню,ню.... Динозавров тоже мы грохнули ?
    При таком раскладе надо срочно высылать нашего "лошарика" и пусть режет все подряд, будет хоть за что выслушивать !
  8. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +3
    Вчера, 17:58
    А если вздумают, то нам придется увеличить Балтику вдвое !
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Вчера, 18:02
    Баба Люба оставила свои следки в Балтийском море
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Вчера, 18:04
    Я бы уничтожил газопроводы из Норвегии и из Африки, ну и попутно начать топить газовозы идущие в ЕС.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Вчера, 18:44
      Я бы уничтожил газопроводы из Норвегии и из Африки, ну и попутно начать топить газовозы идущие в ЕС.
      Мы все не против. Можете начинать.
  11. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Вчера, 18:26
    Даже если так. Нас рать. Это враги.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Вчера, 18:26
    На Западе нашли «русский след» в повреждении кабелей в Балтийском море...
    ...обвиняя нашу страну в вышеупомянутой диверсии, Запад, вероятно, готовит почву для перекрытия российскому флоту выхода в Балтику.

    Уже пора и России показать, что в игры с повреждением подводных коммуникаций можно играть в компании...
    Что касается перекрытия Балтийского моря, то этим шавкам давно пора напомнить, что такое блокада акватории и как она разрушается...
  13. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Вчера, 18:26
    На дне был найден след русского кирзового сапога. Гонево из оперы тысяч корейцев на фронтах Украины. Сочинить повод, как два пальца. Сложно понять с кем там собираются вести переговоры.
  14. mgb250 Звание
    mgb250
    +1
    Вчера, 18:27
    Ну конечно, конечно это "рука Москвы". Кроме Петрова и Баширова достойных кандидатур и искать не надо.
  15. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Вчера, 18:28
    Donc en DEUX jours ils "trouvent " une trace Russe pour le sectionnement des câbles ...MAIS en DEUX ANS ils n'ont toujours pas été capables de trouver les traces Américaines sur l'explosion des gazoducs ...
    Toujours la même "honnêteté" (notez bien les guillemets :-) )

    Таким образом, за два дня они "находят" российский след для перерезания кабелей ...Но за два года они так и не смогли найти американские следы взрыва газопроводов ...
    Все та же "честность" (обратите внимание на кавычки: -))
  16. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Вчера, 18:33
    Думаю они придерживают выводы, чтобы сначала посмотреть, как мы на ракеты отреагируем. Если война с НАТО ещё не начнется, то в ход перекрытие Балтики и блокада Калининграда пойдет.
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 18:35
    Вообще подозрение сразу падает на украинских водолазов.
  18. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Вчера, 18:48
    ..........................................
  19. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Вчера, 18:58
    Так то был грозный призрак "Посейдона", Посейдон - это такой мирный дядюшка, который счастлив исследовать водопроводные пути... назло злым дядькам. И в нужном месте лежит себе тихо мирно. Так что не трогайте Россию и будет вам счастье.
  20. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Вчера, 19:09
    Судя по прилагаемому рисунку, кабель переехал Т-90 в подводном исполнении - "Разрыв", не иначе как туда и обратно.
  21. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Вчера, 20:46
    На Западе нашли «русский след» в повреждении кабелей в Балтийском море

    Кто бы сомневался, что Россию обязательно и к этому прицепят.
  22. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 23:32
    На Западе нашли «русский след» в повреждении кабелей в Балтийском море

    Кто бы сомневался... wink