На Западе нашли «русский след» в повреждении кабелей в Балтийском море
На Западе пытаются «состряпать» версию с диверсией в Балтийском море, в ходе которой были повреждены телекоммуникационные кабеля, соединяющие Финляндию с Германией и Швецию с Литвой.
Сведения об обрыве распространились в западных СМИ в понедельник, 18 ноября. Между тем заявляется, что сам инцидент произошел в воскресенье.
Стоит отметить, что изначально рассматривалась версия со случайным повреждением двух подводных кабелей в результате прохода судов.
Однако позднее глава Минобороны ФРГ Писториус увидел в произошедшем «явный признак диверсии», назвав инцидент с телекоммуникационными кабелями «гибридным действием».
Сегодня стало известно, что ВМС Дании остановили китайский сухогруз, подозреваемый в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает польское издание Defence24. При этом в немецкой прессе уже даже нашли в произошедшем «русский след».
Так, авторы статьи в Bild пишут, что капитаном задержанного сухогруза Yi Peng 3 из КНР, вышедшего из российского порта Усть-Луга, является гражданин РФ.
В целом стремление Запада обвинить Россию в повреждении телекоммуникационных кабелей имеет вполне очевидные мотивы. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море может превратиться во «внутреннее озеро» альянса.
В свою очередь, обвиняя нашу страну в вышеупомянутой диверсии, Запад, вероятно, готовит почву для перекрытия российскому флоту выхода в Балтику.
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