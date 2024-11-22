Производство ракет GMLRS: большие планы и новые проблемы
Помогая Украине, Пентагон существенно сократил собственные складские запасы различных вооружений, и теперь ему приходится вновь наполнять арсеналы. В частности, требуется закупить большое количество реактивных снарядов GMLRS для систем залпового огня. Соответствующие заказы уже размещены, однако их выполнение сталкивается с различными трудностями. Из-за этого темпы выпуска боеприпасов не соответствуют нуждам армии.
Вопросы производства
Новое семейство корректируемых реактивных снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), предназначенное для РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS, создавалось компанией Lockheed Martin в первой половине двухтысячных годов. В течение нескольких следующих лет новые ракеты прошли испытания и получили рекомендацию к принятию на вооружение.
Тогда же Пентагон разместил первые заказы на производство GMLRS. Планировалось наладить масштабный выпуск этих ракет - для полного переоснащения реактивной артиллерии требовались тысячи подобных боеприпасов. Кроме того, в перспективе рассматривалась возможность экспорта GMLRS, для чего потребовалось бы увеличить темпы выпуска.
Задача по массовому производству ракет решалась несколькими способами. Во-первых, компания Lockheed Martin освоила сборку боеприпасов с нуля, используя компоненты нового производства. Также часть ракет была изготовлена с использованием двигателей от более старых снарядов MFOM. К производству привлекли несколько субподрядчиков, которые поставляли отдельные компоненты, упрощая работу главного исполнителя.
За несколько лет промышленность вышла на требуемый темп производства. Ежегодно сухопутные войска США получали несколько тысяч ракет GMLRS. По данным Пентагона, с момента начала производства и до конца 2021 г. в армию поступило около 50 тыс. реактивных снарядов. Кроме того, производство велось и на экспорт, хотя и в меньших объёмах.
Сокращение запасов
С середины двухтысячных армия США активно использовала боеприпасы семейства GMLRS в ходе учений и реальных боевых действий. Расход ракет в этот период был относительно небольшим и нерегулярным, и имеющееся производство полностью его покрывало.
Весной 2022 г. Вашингтон принял решение оказать помощь Киеву, передав несколько РСЗО M142 и боеприпасы к ним. В дальнейшем эта помощь продолжалась: поставлялись дополнительные машины, в том числе унифицированные системы из третьих стран. В итоге общее количество систем залпового огня американского образца превысило 45-50 единиц.
Параллельно с этим осуществлялись поставки реактивных снарядов GMLRS в стандартизированных транспортно-пусковых контейнерах. С середины 2022 г. эти боеприпасы входят практически во все пакеты военной помощи, которые США предоставляет Украине. Точный объём поставок остается неизвестным, но, по различным оценкам, Украине могли быть переданы десятки тысяч ракет. Поставки осуществлялись со складов армии США.
Руководство США не планирует прекращать поддержку Киева и регулярно формирует новые пакеты помощи, в т.ч. включающие ракеты GMLRS. В результате общее количество поставленных ракет постоянно растёт, а запасы американской армии сокращаются.
Проблемы и решения
Ещё в конце 2022 г. в США начали говорить о негативных последствиях помощи Украине за счёт поставок вооружений и боеприпасов из наличия. Такое процессы рано или поздно должны были привести к истощению собственных запасов вплоть до опасного уровня. В перспективе армия США сама должна была столкнуться с проблемой нехватки боеприпасов.
В 2022-23 гг. начали принимать меры по восполнению запасов. В частности, появились дополнительные заказы на поставку различных боеприпасов. Согласно новым планам, промышленность должна была нарастить темпы выпуска подобных изделий. За счёт этого хотели компенсировать сокращение арсеналов, а также продолжить помощь Киеву.
В середине 2023 г. стало известно, что Пентагон планирует увеличить производство реактивных снарядов GMLRS. В проект военного бюджета на следующий финансовый год был заложен выпуск 14 тыс. таких снарядов вместо 6 тысяч годом ранее.
К настоящему времени стало ясно, что компания Lockheed Martin не справляется с этой задачей. Ей удалось выйти за пределы прошлогоднего плана на 6 тыс. снарядов, но цель в 14 тысяч остается недосягаемой. Из-за этого выполнение заказа Пентагона оказалось под угрозой. Кроме того, возможны негативные последствия и для экспортных заказов.
Тем не менее, промышленность и военное ведомство ищут выход из сложившейся ситуации и предлагают новые меры. В сентябре они договорились о привлечении новых субподрядчиков для изготовления некоторых элементов реактивных снарядов, что позволит разгрузить производство на заводах «Локхид-Мартин». При этом новые планы производства не ограничиваются только промышленностью США.
В сентябре были подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве с несколькими смежными организациями. В соответствии с первым из них, в следующем году компания General Dynamics начнет производство ракетных двигателей для GMLRS. Эти двигатели будут поставляться на Lockheed Martin для последующей сборки ракет. В дальнейшем такое сотрудничество будет расширено — субподрядчик освоит выпуск двигателей и для другого вооружения.
Производство реактивных снарядов на экспорт тоже упростится, и в этом поможет французская компания Thales. Она тоже должна будет освоить производство двигателей. Ракеты с французскими двигателями первыми в ближайшем будущем получит Австралия. В дальнейшем Thales будет обеспечивать выполнение и других контрактов.
Критическое значение
В настоящее время в армии США имеются реактивные системы залпового огня только двух типов — M270 и M142. Эти системы максимально унифицированы и используют общее семейство боеприпасов GMLRS, которое включает несколько ракет одного типоразмера.
Вся реактивная артиллерия Пентагона критически зависит от поставок всего одной линейки боеприпасов. Сокращение складских запасов или производственные ограничения могут существенно повлиять на боеспособность этого рода войск. Аналогичные проблемы возникают и у дружественных стран, которые закупили американские РСЗО и получают боеприпасы из США.
В ходе выполнения своих задач на Украине Вашингтон израсходовал значительную часть запасов реактивных снарядов, накопленных ранее. Теперь ему необходимо восполнить эти потери, чтобы избежать снижения показателей реактивной артиллерии. Для этого размещаются различные заказы, прорабатываются дополнительные соглашения и предпринимаются другие меры.
Основные и наиболее эффективные действия по увеличению производства запланированы на следующий год. Это означает, что реальный рост выпуска GMLRS следует ожидать лишь через несколько месяцев или позднее. Однако пока нельзя исключать, что даже новые меры и контракты не приведут к кардинальному изменению ситуации.
Таким образом, положение американской реактивной артиллерии за последние несколько лет стало более сложным, но всё же пока не критическим. Существуют факторы, которые могут как улучшить, так и ухудшить текущую ситуацию. Как будут развиваться события, станет известно в ближайшем будущем.
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