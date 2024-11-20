Киев назвал «информационным нагнетанием» заявления Запада об угрозе масштабных ударов по Украине
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МИД Украины назвал «информационным нагнетанием» заявления посольств ряда западных стран об угрозе масштабной ракетной атаки по объектам на Украине.
Украинское внешнеполитическое ведомство на своем официальном интернет-портале опубликовало заявление, в котором призвало западных партнеров Киева «не нагнетать обстановку» и продолжать реагировать на потенциальные угрозы ракетных ударов так же, как это делалось раньше. Однако при этом МИД Украины в том же сообщении порекомендовало населению страны не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в укрытиях.
По информации ряда украинских информационных ресурсов, ВС РФ якобы значительно увеличили количество стратегических бомбардировщиков в районах, из которых возможно наносить удары по территории Украины. Как сообщают украинские источники, ВКС России сосредоточили до 30 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в рамках подготовки к массированному удару по целям на Украине.
Ранее посольство США в Киеве заявило, что получило информацию о «потенциальной воздушной атаке» 20 ноября и в связи с этим в качестве меры предосторожности приостанавливает свою работу. Американские дипломаты также рекомендовали гражданам США в Киеве быть готовыми экстренно проследовать в укрытия. Примеру посольства США поспешили последовать дипмиссии еще нескольких стран Запада. В то же время МИД Казахстана и вовсе настоятельно рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины.
Wikipedia
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