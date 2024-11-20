Киев назвал «информационным нагнетанием» заявления Запада об угрозе масштабных ударов по Украине

11
Киев назвал «информационным нагнетанием» заявления Запада об угрозе масштабных ударов по Украине

МИД Украины назвал «информационным нагнетанием» заявления посольств ряда западных стран об угрозе масштабной ракетной атаки по объектам на Украине.

Украинское внешнеполитическое ведомство на своем официальном интернет-портале опубликовало заявление, в котором призвало западных партнеров Киева «не нагнетать обстановку» и продолжать реагировать на потенциальные угрозы ракетных ударов так же, как это делалось раньше. Однако при этом МИД Украины в том же сообщении порекомендовало населению страны не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в укрытиях.



По информации ряда украинских информационных ресурсов, ВС РФ якобы значительно увеличили количество стратегических бомбардировщиков в районах, из которых возможно наносить удары по территории Украины. Как сообщают украинские источники, ВКС России сосредоточили до 30 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в рамках подготовки к массированному удару по целям на Украине.

Ранее посольство США в Киеве заявило, что получило информацию о «потенциальной воздушной атаке» 20 ноября и в связи с этим в качестве меры предосторожности приостанавливает свою работу. Американские дипломаты также рекомендовали гражданам США в Киеве быть готовыми экстренно проследовать в укрытия. Примеру посольства США поспешили последовать дипмиссии еще нескольких стран Запада. В то же время МИД Казахстана и вовсе настоятельно рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Вчера, 17:52
    «Киев назвал "информационным нагнетанием" заявления Запада об угрозе масштабных ударов по Украине» —

    — Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие ...
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    Вчера, 17:57
    А втелеге уже очередноетпримение ракет:
    Противник применил в Курской области британские крылатые ракеты Storm Shadow.
    Судя по публикуемым обломкам, несколько сбиты. Были ли попадания, пока неясно.
    Но просто фиксируем факт расширения применения данных ракет по территории РФ.
    Предупреждения из Москвы были проигнорированы.

    Впрочем в Курской области и ранее прилетали ракеты Himars, управляемые бомбы типа Hammer и т.п.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -2
      Вчера, 18:03
      Сейчас Марьино в Курской области ракетный обстрел ракетами Storm Shadow.https://t.me/milinfolive/135437
      1. NKT Звание
        NKT
        0
        Вчера, 18:15
        А что у нас там в Марьино? 12 ракет все-таки....
  3. alexoff Звание
    alexoff
    -3
    Вчера, 17:58
    Чего им бояться? По ним ничего не прилетит, ведь иначе возникнут мученики, а так нельзя и не по нашему
  4. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Вчера, 18:00
    Ожидание смерти хуже самой смерти..
  5. михаилл Звание
    михаилл
    -3
    Вчера, 18:01
    Дипломаты эвакуировались, посольства заминированы- стоит ждать грандиозную провокацию.
    11 сентября может показаться цветочками. Если им своих не жалко, то киевляне- просто грязь под ногтями, могут и атомом бахнуть.
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Вчера, 18:08
    призвало западных партнеров Киева «не нагнетать обстановку» и ///

    Утро вечера мудренее . Хотя сегодня там прям ждут - ждут ответ . Я бы повременил . Пусть подрасслабят сфинктеры . И удар бы нанес сосредоточенный , по одному - двум объектам . Чтоб в щебень и металлолом . И спутниковые снимки с до и после по всему интернету
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +2
      Вчера, 18:14
      И что ? Кому то на западе жаль Украину и насельников тамошних ? Кого то напугает хрясь по украинским весям и городам? Так таки нет им плевать. А вот если к примеру где в англичанской стране чегой не есть рванет или там ядовитое что тогда да. Только сие есть не возможно -гуманизма тудой его.
    2. ROSS_51 Звание
      ROSS_51
      +1
      Вчера, 21:32
      Цитата: КВУ-НСвД

      Утро вечера мудренее . Хотя сегодня там прям ждут - ждут ответ .

      Да не будет жесткого ответа. Путина давно просчитали на Западе, и теперь играют на его вменяемости и здравомыслии и уверены, что он никогда не применит ЯО. А ничего другого они не боятся. И от этого борзеют без меры.
      Мы стали заложниками своего ядерного арсенала. От глобального удара по России нас бережет ядерное оружие. И мы сами не можем применить его, потому что это начало большого П.
      Я не псих и не маньяк, но именно сейчас один Искандер с тактическим ЯБ по какому нибудь Яворовскому полигону снял бы десяток тяжелых вопросов и изменил бы всю мировую картинку.
      Но его не будет.
      1. Stoler Звание
        Stoler
        0
        Вчера, 23:56
        Да это всем вменяемым должно быть понятно! НО request ПЛАНЫ У НАС,ПЛАНЫ! wassat