Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками для специальной военной операции

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Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками для специальной военной операции

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками специалистов центра для спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Шойгу в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область посетил город Саров, где располагается федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Как утверждается, целью посещения центра секретарем Совбеза является ознакомление с разработками для СВО.



Ядерный центр в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра... Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками в интересах СВО

— говорится в сообщении.

Как заявили в центре, Шойгу были продемонстрированы работы в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий, а также представлены планы на следующий год. Кроме того, руководители институтов выступили каждый по собственной тематике. Как заявил Шойгу, вся деятельность центра направлена на обеспечение безопасности России, но вдаваться в подробности не стал.

Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации «Росатом» — настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России

— добавил секретарь Совбеза.
80 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +13
    Вчера, 17:55
    Ядерный центр в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Думаю не надо бы ему посещать этот ядерный центр
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +8
      Вчера, 17:57
      Цитата: ваш вср 66-67
      Ядерный центр в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

      Думаю не надо бы ему посещать этот ядерный центр

      погуливает всё ещё...
      1. ian Звание
        ian
        +2
        Вчера, 20:16
        " У нас есть такие приборы! Но мы вам о них не расскажем...." hi
    2. Reklastik Звание
      Reklastik
      +10
      Вчера, 17:58
      Незваный гость - хуже татарина )))
      1. Путник_2 Звание
        Путник_2
        +11
        Вчера, 18:23
        Однажды татары обиделись на эту поговорку и обратились с жалобой в Юнеско. Там жалобу рассмотрели и приняли решение впредь произносить эту поговорку так: " Незваный гость лучше татарина".
        1. Reklastik Звание
          Reklastik
          -2
          Вчера, 18:24
          Самые ужасные вещи творят люди без чувства юмора, что ещё сказать...
          1. Путник_2 Звание
            Путник_2
            +1
            Вчера, 18:29
            Ну, вашим чувством юмора я прямо горжусь.
            1. Reklastik Звание
              Reklastik
              0
              Вчера, 20:21
              Ну, вашим чувством юмора я прямо горжусь.
              - это пожалуйста! Уважаю людей, серьёзно и ответственно относящихся к юмору.
      2. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +3
        Вчера, 20:18
        Шойгу "вдаваться в подробности не стал"... Ой! А если бы стал? laughing Гы-гы-гы. Физик! На оленях утром ранним!
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +11
      Вчера, 18:11
      Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

      Когда и откуда эта служба появилась? belay Кто руководитель?
      Там, что у каждого управления Администрации Президента уже своя пресс-служба?
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +2
        Вчера, 18:21
        "22.05.2024 / 18:33
        Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сообщила об уходе со своего поста в связи с переходом на «другую должность». Об этом она написала на своей странице в инстаграме (принадлежит Meta*) в среду, 22 мая.

        «Почти семь лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — говорится в сообщении.

        На какую должность перейдет Марковская, в публикации не уточняется.        " (С)
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +6
          Вчера, 18:31
          Цитата: Ivan№One
          "22.05.2024 / 18:33
          Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сообщила об уходе со своего поста в связи с переходом на «другую должность». Об этом она написала на своей странице в инстаграме (принадлежит Meta*) в среду, 22 мая.

          «Почти семь лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — говорится в сообщении.

          На какую должность перейдет Марковская, в публикации не уточняется.          " (С)

          Да, чёрт с ней, это Маркошкой. Пусть шеф таскает отдельных личностей куда захочет. Зачем нам лохматят бабушку, про какой-то пресс-центр Совбеза? Нет такой службы в структуре Совбеза (до 1 ноября т.г. точно).
        2. wladimirjankov Звание
          wladimirjankov
          0
          Вчера, 19:35
          «Почти семь лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!»

          Да уж будет о чем вспомнить. Веселое было время и насыщенное.
    4. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +9
      Вчера, 18:21
      Ищет, что бы продать...
      1. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +5
        Вчера, 18:45
        Ищет, что бы продать...

        А чего искать то? Родина вот здесь, от Москвы до самых до окраин как говорится, продавай не хочу.
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          +7
          Вчера, 18:59
          Цитата: Dimy4
          Ищет, что бы продать...

          А чего искать то? Родина вот здесь, от Москвы до самых до окраин как говорится, продавай не хочу.

          Оптом не берут... 30 лет предлагали...
          Просят кусочками.
    5. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Вчера, 18:24
      . Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками для специальной военной операции


      Вот с такими разработками надо ознакамливаться и быстрее их в серию ,в войска.
      FPV-дрон «Рязань» представил резидент Аэрокосмической инновационной долины.

      https://m.vk.com/wall-172759106_10357

      https://dzen.ru/a/Zwjz3ZYTqkLAQtQt
    6. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +8
      Вчера, 18:29
      Думаю не надо бы ему посещать этот ядерный центр
      Глаза заглядущие, руки загребущие !
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +3
        Вчера, 20:20
        Наверное, решил, что ядра там недорогие.
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +2
          Вчера, 21:02
          Наверное, решил, что ядра там недорогие.
          Расценки уточнял к гадалке не ходи ! Как для своих по братски !
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        +4
        Вчера, 20:44
        Цитата: oppozite28
        Думаю не надо бы ему посещать этот ядерный центр
        Глаза заглядущие, руки загребущие !

        Думал меня одного раздражает звук имени этого человека . А здесь все в раздражении . Зачем его пытаются поддерживать на виду ? Убрать в сундук и крышку закрыть . и что бы ни имени , ни фамилии не было слышно в России .
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +1
          Вчера, 20:59
          Думал меня одного раздражает звук имени этого человека . А здесь все в раздражении . Зачем его пытаются поддерживать на виду ? Убрать в сундук и крышку закрыть . и что бы ни имени , ни фамилии не было слышно в России .
          Ваши предположения верны, помимо вышеизложенного текста. Кстати ранее тематика обсуждалась на форуме довольно горячо и на повышенных тонах...
    7. Aken Звание
      Aken
      +8
      Вчера, 18:59
      Это секретный объект. Кто его туда пустил?
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Вчера, 22:08
        Это секретный объект. Кто его туда пустил?
        Ну, киндерсюрприз же там был (Кириенко), вот и этот тоже хочет.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Вчера, 17:57
    Искал что бы стырить...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +9
      Вчера, 18:16
      Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации «Росатом» — настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России
      — добавил секретарь Совбеза.

      Да не научная экспозиция подтверждает сейчас отстаивание интересов России, а оснащение и боеготовность наших воюющих подразделений на украинском фронте.
      Чего же тогда твой НГШ с передовыми научными разработками допустил зазграбление Курской области бандеровцами? Уж ездил-бы ты Шойгу - молча.
    2. Беринговский Звание
      Беринговский
      +1
      Вчера, 19:09
      Цитата: alexoff
      Искал что бы стырить...

      Пару кило урана 238? Для хорошего чела ничего не жаль...
    3. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Вчера, 22:58
      ни в коем случае
      жена Цезаря...
      а вот может этих директоров заставить впасть в грех коррупции...
      чтобы было кого задерживать wassat
  3. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +18
    Вчера, 18:00
    А почему он не под следствием? В его ведомстве,которое он возглавлял долгие годы все генералы и ТД оказались ворами,а он в стороне. Как так? Что ,бояре плохие,а царь замечательный ? Почему с него конкретно нет спроса за воровство и некомпетентность чинов МО?
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +8
      Вчера, 18:17
      Когда нам расскажут ,что нарыл Белоусов на якута? вернул ли он всё что ему присылали нынешние генералы,фигуранты уголовных дел.
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +2
        Вчера, 20:46
        Цитата: Александр 3
        на якута?

        Не надо тунгусов обижать , тьфу якутов . Этот воин из Тувы . Славный тувинец .
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          0
          Вчера, 23:01
          зачем тувинцев обижать
          он полукровка да и потерял все права на любую нацию
          сам не сам но до такого довести...
          офицер б застрелился но он не офицер...
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +6
      Вчера, 18:17
      Цитата: Анюта Славная
      Что ,бояре плохие,а царь замечательный ?

      аналогию можно ведь при желании продолжить и на уровень выше? поэтому видимо и не трогают... кто его назначал то? во-во... "Кто ж его посадит, он же памятник!" Савелий Крамаров "Джентльмены удачи" 1971 год
      1. Анюта Славная Звание
        Анюта Славная
        +4
        Вчера, 19:36
        Вы уж простите...но у меня уже не осталось приличных слов для комментариев. Кое как наскребаю их. Пока наши отцы,братья,мужья,друзья гибнут на этой странной СВО этот проклятый Шойгу запорол все что мог и не мог,а спроса нет! Нет правды! Нет справедливости! Одна только боль да и только...
    3. п-к Звание
      п-к
      -3
      Вчера, 18:18
      Молодца, Славненькая!!!
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Вчера, 18:18
      ...он из "обманутых" (с). ну что Вы прям как непонимаете то? "Чист душой и помыслами" ... (с) Аки дитя. lol
    5. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Вчера, 18:22
      Цитата: Анюта Славная
      А почему он не под следствием? В его ведомстве,которое он возглавлял долгие годы все генералы и ТД оказались ворами,а он в стороне. Как так? Что ,бояре плохие,а царь замечательный ? Почему с него конкретно нет спроса за воровство и некомпетентность чинов МО?

      Анюта, не хочешь свой вопрос считать официальным обращением в Генеральную прокуратуру России?
      1. Беринговский Звание
        Беринговский
        +3
        Вчера, 19:16
        А Генпрокуратуре после арестов такого количества высокопоставленных лиц из окружения Шойги необходимо официальное обращение? Без него стесняются, наверное? А так другое дело - мол, здрасьте Сергей Кожугетович, тут одна дама попросила вас проверить...
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Вчера, 19:36
          Цитата: Беринговский
          мол, здрасьте Сергей Кожугетович, тут одна дама попросила вас проверить..

          Ну, мол здрасте...Беринговский (Алексей)
          Причем тут Шойгу?
          Я, о праве гражданина на обращение... Читайте статью 33 Конституции России.
          Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
      2. Анюта Славная Звание
        Анюта Славная
        +3
        Вчера, 19:39
        Это предложение? Они ответят?
    6. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      0
      Вчера, 23:18
      А почему он не под следствием? В его ведомстве,которое он возглавлял долгие годы все генералы и ТД оказались ворами,а он в стороне

      Даже женщины понимают, что не бывает так в реальном мире, чтобы подчиненные воровали, а их начальник был не в курсе и не удел. Это возможно только в случае если начальник совсем неумный человек или он глухой и слепой. В случае с шойгу это не проходит. И сейчас он должен не заниматься пиар поездками в китай или саров, а вместе с его подчиненными жуликами находится под следствием. Совершенно зря президент его не тронул. Народ этого не поймет.
  4. al3x Звание
    al3x
    +12
    Вчера, 18:00
    Когда это тело перестанет своим фейсом светить? Лучше бы задвинули его навсегда в дальний угол и больше не показывали никогда, раз уж оно неприкасаемое.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +7
    Вчера, 18:03
    Если человек талантлив-то он талантлив во всём! И такому человеку можно доверить руководить чем угодно. Ибо талант!. . . winked
  6. Влад2012 Звание
    Влад2012
    +5
    Вчера, 18:07
    И ему там подарили набор для вырезания ложек.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Вчера, 20:23
      Подарили? Даром? Тогда он берёт два.
  7. Rage66 Звание
    Rage66
    +10
    Вчера, 18:08
    Зачем это лицо светят?
    Ничего, кроме злости оно не вызывает
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +12
      Вчера, 18:14
      Патаму что абы с кем в тайгу ушицу хлебать - не ездят.... И чхать ТАМ хотели кто на кого злится в народе.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Вчера, 18:28
      wink Помните 2014? Все вдруг возлюбили Медведева, Лаврова, Рогозина, Шойгу, и вот Sic transit gloria mundi. Интересно в остальном когда разочаруются?
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        +5
        Вчера, 18:30
        Все вдруг возлюбили Медведева, Лаврова, Рогозина, Шойгу

        К сожалению, все перечисленные являются просто говорящими головами
      2. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +3
        Вчера, 18:53
        Sic transit gloria mundi.

        На мой взгляд это изречение не про этих граждан, народ просто духом воспрял, и надежда хоть какая то появилась. А славы они так и не сыскали, если конечно не считать громадные хищения в возглавляемых структурах. Но это не та слава.
    3. Анюта Славная Звание
      Анюта Славная
      +6
      Вчера, 19:42
      Вот! Именно ,что Шойгу не вызывает ни доверия,ни уважения. Как вспомню про все то что повылезало в ходе СВО так лишь одна мысль в голове - трибунал .
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Вчера, 18:12
    1. и вот его еще с чем-то ознакамливают? мда уж
    2. он разбирается в ядерных разработках? лол
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +8
      Вчера, 18:23
      а таким как он разбираться не надо.
      надо сказать общие слова про перспективность нужность и финансирование (если пообещают поделится)....

      зы никогда не забуду как он на Биатлоне китайским сержантам САМ ПЕРВЫМ честь отдал.... Генерал !!! Сержантам !!!
      1. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Вчера, 19:46
        Цитата: Nexcom
        зы никогда не забуду как он на Биатлоне китайским сержантам САМ ПЕРВЫМ честь отдал.... Генерал !!! Сержантам !!!

        laughing Каким странным словом , Вы обзываете воинское приветствие ? Честь её никому не отдают , она либо есть , либо её нет . hi
      2. wladimirjankov Звание
        wladimirjankov
        0
        Вчера, 23:26
        [quoteСАМ ПЕРВЫМ честь отдал.... Генерал !!! Сержантам !!!][/quote]
        Очень сомнительно, что ему было, что отдавать. Чести у таких людей нет.
    2. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +2
      Вчера, 22:12
      он разбирается в ядерных разработках?
      Ну, киндерсюрприз (Кириенко) ведь "разбирался", этот на таком же уровне сможет.
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Вчера, 18:15
    охранители яростно минусуют за тувинца! лол
    1. п-к Звание
      п-к
      -1
      Вчера, 18:23
      Я всем плюсы проставил Плевать на охранителей.
  10. Путник_2 Звание
    Путник_2
    +9
    Вчера, 18:18
    Съездил посмотреть, хорошо ли там все лежит, все ли приколочено.
    1. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Вчера, 22:18
      Цитата: Путник_2
      Съездил посмотреть, хорошо ли там все лежит, все ли приколочено.

      Как там стены, нет ли скосов, нормальный ли фундамент... Ну прораб одним словом...
      1. Путник_2 Звание
        Путник_2
        0
        Вчера, 22:19
        Я имел в виду несколько другое. Поговорки вспомните.
        1. Alexej Звание
          Alexej
          0
          Вчера, 22:24
          Цитата: Путник_2
          Я имел в виду несколько другое.

          Да я понял, у него весь отдел охочий был до неприколоченного. Я просто решил похвалить Кужугетовича, все ж таки есть у него какие-никакие компетенции.
          1. Путник_2 Звание
            Путник_2
            +1
            Вчера, 22:28
            Это да, это не отнять. Дачка у него неплохая. Замок Пугалкиных ей в подметки не годится. Несколько пагод, участочек, как у графа Шереметьева. Разбирается человек. Прораб же.
            1. Alexej Звание
              Alexej
              0
              Вчера, 22:29
              Цитата: Путник_2
              Разбирается человек.

              Именно такие нам и нужны! Знают что хотят от жизни.
              1. Путник_2 Звание
                Путник_2
                +1
                Вчера, 22:34
                А нам бы как то уже таких хватит, даже перебор. Нам бы как то таких, чтоб на должность шли хоть маленько о стране думать. Заботиться то есть. А не так, чтоб:" Утром мажу бутерброд, - Сразу мысль: А как народ? И икра не лезет в горло, и коньяк не льется в рот. " Автора цитаты, думаю, знаете.
                1. Alexej Звание
                  Alexej
                  0
                  Вчера, 22:37
                  Ну чего ж вы так, в самом деле. Про начальство либо хорошо, либо никак. Времена то суровые, скрутят для порядку, как пить дать скрутят. recourse
  11. Аристарх Людвигович Звание
    Аристарх Людвигович
    +11
    Вчера, 18:22
    "Лично я почувствовал, что в армии что-то коренным образом меняется, когда Сергей Кужугетович вышел для представления армии в военной форме. В погонах генерала армии. То, что у руля Вооруженных сил встал человек, близкий им по духу, почувствовалось сразу. Еще одним положительным штрихом к портрету министра стал организованный им офицерский бал в Культурном центре Вооруженных сил перед Новым годом. Офицеры и генералы в парадной форме при орденах, с женами, почувствовали себя на этом собрании братьями по оружию, членами одной семьи."

    Сладков о бывшем министре обороны России Сергее Шойгу.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Вчера, 18:29
      ...а Белоусову разве никто не "лизнул" ???
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Вчера, 18:40
        "работа" у них такая
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Вчера, 20:27
      А кто такой этот Сладков? Не слыхал... М.б. сладенький?
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Вчера, 22:17
        Это тот, который 2 раза похоронил всех морпехов ТОФ в своих репортажах.
    3. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      Вчера, 22:15
      Сладков о бывшем министре обороны России Сергее Шойгу.
      Это тот самый Сладков, которого во вторую чеченскую пинками гнали из расположения подразделения Алексея Enceladus (за независимость и крепкие выражения навечно забанен на ВО)
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Вчера, 18:49
    Интересно, а сколько сейчас у Шойгу замов? Несчастные люди! Прямо рок какой-то над его замами. В конце-концов обязательно посадят... crying
  13. Степняк Звание
    Степняк
    +7
    Вчера, 19:06
    Опасный визит. Может получиться как в анекдоте:
    "Заходила тут бабушка прохожая, просила водички попить. А как ушла, кинулись – пианино пропало."
  14. nikolai55soot Звание
    nikolai55soot
    0
    Вчера, 19:58
    1) В 2007 г. предлагал технологию тушения стихийных и других пожаров быстрым <<встречным палом>> : здесь ВО эксперты говорили не пройдёт (хозяин Бе-200) и правда зарубил и ушёл МО ; 2) В 2010 г.- 2012 г. - 2014 г. - 2016 г. - 2018 г. предлагал сплошную защиту <<боевыми лазерами>> Россию ; на высоте от 5 км. до 40 км. на дирижаблях , аэростатах , стратостатах над каждой АЭС , ГЭС и другими (и где они <<боевые лазеры>>) - Президенту России , Администрация Президента отправляла в Министерство обороны России , а от них ответа ни когда не получал ; 3) Предлагал десятки изобретении - это снайперский : патрон , пуля ракета ... .
    1. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      Вчера, 22:18
      1) В 2007 г. предлагал технологию тушения стихийных и других пожаров быстрым <<встречным палом>> : здесь ВО эксперты говорили не пройдёт (хозяин Бе-200) и правда зарубил и ушёл МО ; 2) В 2010 г.- 2012 г. - 2014 г. - 2016 г. - 2018 г. предлагал сплошную защиту <<боевыми лазерами>> Россию ; на высоте от 5 км. до 40 км. на дирижаблях , аэростатах , стратостатах над каждой АЭС , ГЭС и другими (и где они <<боевые лазеры>>) - Президенту России , Администрация Президента отправляла в Министерство обороны России , а от них ответа ни когда не получал ; 3) Предлагал десятки изобретении - это снайперский : патрон , пуля ракета ... .
      Это Вы про Великого Сына Тувинского Народа?
  15. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Вчера, 20:02
    Лиса посетила курятник ?
  16. Слово Звание
    Слово
    +2
    Вчера, 20:19
    Гениальный руководитель МО, присматривает новую игрушку, ядерный биатлон. Там где бродит Шойгу появляется обильное воровство, его нельзя выпускать дальше Алтая, возможно и это для него много.
    1. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +2
      Вчера, 22:20
      его нельзя выпускать дальше Алтая,
      Ближе Колымы его нельзя пускать. Пусть биатлон на собачьих упряжках проводит.
  17. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Вчера, 22:21
    Можно сказать, США теперь в курсе дел этого центра.