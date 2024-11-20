Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками для специальной военной операции
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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками специалистов центра для спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.
Шойгу в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область посетил город Саров, где располагается федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Как утверждается, целью посещения центра секретарем Совбеза является ознакомление с разработками для СВО.
Ядерный центр в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра... Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками в интересах СВО
— говорится в сообщении.
Как заявили в центре, Шойгу были продемонстрированы работы в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий, а также представлены планы на следующий год. Кроме того, руководители институтов выступили каждый по собственной тематике. Как заявил Шойгу, вся деятельность центра направлена на обеспечение безопасности России, но вдаваться в подробности не стал.
Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации «Росатом» — настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России
— добавил секретарь Совбеза.
http://www.kremlin.ru/
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