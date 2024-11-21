В США выяснили, что в угольной золе скрыт огромный запас редкоземельных металлов

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В США выяснили, что в угольной золе скрыт огромный запас редкоземельных металлов

Недавно исследователи из Техасского университета в Остине оценили потенциальные возможности добычи редкоземельных элементов, которые можно извлечь из угольной золы по всей территории США.

Угольная зола – крайне распространенный вид отхода, который представляет собой меловые остатки угля, сжигаемого в качестве топлива. На протяжении десятилетий она постепенно скапливается по всей территории Соединенных Штатов.



Проведенное техасцами исследование, показало, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов, что якобы позволяет значительно увеличить национальный запас таковых без какой-либо новой добычи.

Соединенные Штаты сильно зависят от импорта редкоземельных элементов. Минимум 75% их поступает из Китая, что создает потенциальные проблемы в мире сложных цепочек поставок и геополитической напряженности, которые сам Вашингтон и создаёт, «вставляя палки в колёса» промышленности КНР.

Редкоземельные элементы — это группа из 17 элементов, которые достаточно распространены в современном высокотехнологичном производстве. Они также необходимы для перехода к низкоуглеродному топливу, поскольку эти элементы используются в солнечных панелях, аккумуляторах, магнитах и других направлениях энергетики.

По мнению экспертов, в огромных объёмах угольной золы в Соединенных Штатах может содержаться столько концентрата редкоземельных элементов, что его масса в 8 раз превышает количество, которое в настоящее время имеется во внутренних запасах (недрах) США. По предварительным подсчётам, из этого объёма угольного вторсырья можно получить редкоземельных элементов на сумму не менее 8,4 млрд долларов.

Исследователи обнаружили, что около 70% угольной золы, произведенной с 1985 по 2021 год — в общей сложности около 1873 миллионов тонн — потенциально извлекаемы, при этом материал хранится на свалках, в прудах и на внешних складах. Остальная часть «ценных отходов» была продана и использована в других отраслях, таких как производство цемента и дорожное строительство.

Угольная зола содержит различные уровни редкоземельных элементов в зависимости от места ее происхождения. Место происхождения также влияет на то, сколько редкоземельных элементов может быть извлечено. Эффективность извлечения может колебаться от 30% до 70%.

Большая часть работы по извлечению редкоземельных элементов всё ещё находится на стадии исследований, заявляют техасские исследователи.
23 комментария
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  1. Властор Звание
    Властор
    0
    Сегодня, 07:42
    Ну вот
    ещё и за золоотвалы аоевать начнут не только за месторождения
  2. svarog77 Звание
    svarog77
    +1
    Сегодня, 07:46
    Золото тоже пытались из морской воды добывать... lol
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 08:00
      Цитата: svarog77
      Золото тоже пытались из морской воды добывать... lol
      Да только чтобы на обручальное колечко-ниточку наковырять, нужно примерно Женевское озеро морской воды перегнать...

      А ещё я слышал, что после ведра кефира за руль нельзя - "трубка" покажет.
      laughing

      Они там что-нибудь про проценты слышали? Может, им калькуляторы по спекулятивной цене продать?
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 07:47
    Кстати довольно перспективная отрасль промышленности - переработка угольной золы, а также позволит улучшить экологию получив немалую прибыль. Технологии давно разработаны !!! Между прочим партии зелёных из Германии был бы огромный плюс начни своевременно развивать вышеуказанную технологию что позволило бы укрепить свои позиции среди электората предоставив рабочие места на фоне снижения темпов роста промышленности, а также финансовое положение самой партии не говоря о стабильности в обществе Германии. good drinks
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      -2
      Сегодня, 08:14
      довольно перспективная отрасль промышленности - переработка угольной золы, а также позволит улучшить экологию получив немалую прибыль.

      Очень сомневаюсь. Почему в статье не пишут, какова концентрация редкоземельных металлов в золе? Подозреваю, что примерно такая же, как и в навозе. Теоретически из него тоже можно много чего извлекать. Только себестоимость окажется в десятки раз выше, чем получать металлы традиционным способом. Редкоземельные металлы на самом деле не такие уж и редкие. Просто нет их богатых месторождений. А зола это тоже не месторождение.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -1
        Сегодня, 08:24
        Очень сомневаюсь. Почему в статье не пишут, какова концентрация редкоземельных металлов в золе? Подозреваю, что примерно такая же, как и в навозе. Теоретически из него тоже можно много чего извлекать. Только себестоимость окажется в десятки раз выше, чем получать металлы традиционным способом. Редкоземельные металлы на самом деле не такие уж и редкие. Просто нет их богатых месторождений. А зола это тоже не месторождение.
        Переработка золы позволит преодолеть множество проблем и причём неплохо заработать, а также политикам во многих странах укрепить позиции среди населения хотя бы потому что появятся дополнительные рабочие места. А окупаемость (рентабельность) при переработке золы в совокупности с работой экономики страны в целом не заставит себя ждать.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          +2
          Сегодня, 08:33
          . А окупаемость (рентабельность) при переработке золы в совокупности с работой экономики страны в целом не заставит себя ждать.

          В том и проблема, что эта авантюра никогда не окупится. Более реальным выглядит другой вариант. Поставить компактные установки прямо на ТЭЦ. Зола тут же будет перерабатываться и уже потом отправляться в отвал. Так ещё в СССР научились извлекать инертные газы из газовых отходов металлургических предприятий. Инертных газов стало столько, что их не знали куда девать. Я ещё помню электрические лампочки, в которые закачивали криптон. Зачем - х. з. Вроде как срок службы в теории должен был увеличиваться.
          А перелопачивать тысячи тонн породы с низким содержанием сырья - задача неблагодарная.
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 09:16
            Я ещё помню электрические лампочки, в которые закачивали криптон. Зачем - х. з.
            Вольфрам не так сильно выгорает в среде инертного газа. А что до переработки золы так ровно то что перспективный проект продвижение которого сулит достаточно много плюсов для экономик стран в виду экологически чистого вида производства.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 07:52
    Помню - еще на Глобальной Авантюре мы когда-то с одним приколистом, увы - нонеча покойным, запустили мульку, зачем цэгабонцы закупают уголь в ЮАР... Якобы - существуют советские тайные разработки, позволяющие извлекать из тамошнего угля микроскопические алмазные фракции, в нём присутствующие... Особенность такая пластов. И на этом - Нэзалэжная сказочно обогатится, реализуя мудрый план своих набольших...

    К нашему огромному удивлению - прикол обрёл в тамошних кругах дикую популярность, поверили многие, с упоением пересказывая из издания в издание и обсасывая на форумах.. И даже какую-то научную основу начали однако подводить... С вожделением предвкушая скорую перемогу. Надо же...
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 07:54
    Большая часть работы по извлечению редкоземельных элементов всё ещё находится на стадии исследований, заявляют техасские исследователи.

    Другими словами: "Дэньги давай!"
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 08:02
    Если продолжат давить на Китай, то придется искать литий в дерьме бизонов, их там сейчас снова много
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:13
    Скорей всего янкесы создадут такой искусственный бешенный спрос на угольную золу,что многие страны станут сжигать уголь для получения "бесценной" золы для продажи ея США за вожделенные доллары. . . hi
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:20
    А с китайцами санкции не позволяют задружиться ? bully
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:22
    «В США выяснили, что в угольной золе скрыт огромный запас редкоземельных металлов» —

    — Того и гляди золовая лихорадка начнётся ...
  10. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 08:25
    В чём новость-то. Всё это 100 лет извечтно. Дело в рентабельности работ по извлечению. А тут худо...
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 08:30
      Новость в том что кого то грабить будут под эту новость...прием известный.
  11. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +3
    Сегодня, 08:30
    Недавно исследователи из Техасского университета в Остине оценили потенциальные возможности добычи редкоземельных элементов
     А я давно это слышал в советское время, начало 80-х по радио, в познавательной передаче для подростков, о том что разработаны технологии и т.д.,как внедряются, где..Как можно использовать отвалы Донбасса..
  12. BigBoss Звание
    BigBoss
    0
    Сегодня, 08:31
    Между исследованием и внедрением гигантская пропасть. По итогу может оказаться, что данный вид работ экономически невыгоден.
  13. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 08:55
    А японцы об этом уже давно знают. Похоже США переплюунулли эстонцев и прочих финннов.
  14. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:03
    это было известно уже давно. серет полишенеля. Встречал схожие заметки не раз.
    проблема - что технологии извлечения ценного из отвалов пока слабоваты.
    А вот про это - анонимы авторы - почти молчек - "Большая часть работы по извлечению редкоземельных элементов всё ещё находится на стадии исследований, "
    Перемога пустая
  15. veter962
    veter962
    0
    Сегодня, 09:37
    это не запас, а содержание....
  16. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:42
    В любых отвалах чего только нет, вопрос только рентабельности извлечения.
  17. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 09:44
    Смотри, дошло! Як до утки, на пятые сутки. Надо им подсказать, что там, в золе, и радиоактивные материалы тоже есть) Мне об этом рассказывали в институте, в восьмидесятых, а американцы вот вдруг открыли)) Когда ты перерабатываешь тысячи тонн какого то материала (хоть земли с полей), то в нем попадается вся таблица Менделеева целиком. В следовых количествах.
    Но основную массу материала ты сжег, так что концентрация тех же редкоземов подросла. Правда совсем чуть-чуть, потому что большая их часть все таки ушла с дымом. И редкоземы находятся там в виде устойчивых соединений, из которых их надо еще добыть. Это можно. Только дико, невероятно, чудовищно дорого. Давайте, ребята. Путь добрый...