Недавно исследователи из Техасского университета в Остине оценили потенциальные возможности добычи редкоземельных элементов, которые можно извлечь из угольной золы по всей территории США.Угольная зола – крайне распространенный вид отхода, который представляет собой меловые остатки угля, сжигаемого в качестве топлива. На протяжении десятилетий она постепенно скапливается по всей территории Соединенных Штатов.Проведенное техасцами исследование, показало, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов, что якобы позволяет значительно увеличить национальный запас таковых без какой-либо новой добычи.Соединенные Штаты сильно зависят от импорта редкоземельных элементов. Минимум 75% их поступает из Китая, что создает потенциальные проблемы в мире сложных цепочек поставок и геополитической напряженности, которые сам Вашингтон и создаёт, «вставляя палки в колёса» промышленности КНР.Редкоземельные элементы — это группа из 17 элементов, которые достаточно распространены в современном высокотехнологичном производстве. Они также необходимы для перехода к низкоуглеродному топливу, поскольку эти элементы используются в солнечных панелях, аккумуляторах, магнитах и других направлениях энергетики.По мнению экспертов, в огромных объёмах угольной золы в Соединенных Штатах может содержаться столько концентрата редкоземельных элементов, что его масса в 8 раз превышает количество, которое в настоящее время имеется во внутренних запасах (недрах) США. По предварительным подсчётам, из этого объёма угольного вторсырья можно получить редкоземельных элементов на сумму не менее 8,4 млрд долларов.Исследователи обнаружили, что около 70% угольной золы, произведенной с 1985 по 2021 год — в общей сложности около 1873 миллионов тонн — потенциально извлекаемы, при этом материал хранится на свалках, в прудах и на внешних складах. Остальная часть «ценных отходов» была продана и использована в других отраслях, таких как производство цемента и дорожное строительство.Угольная зола содержит различные уровни редкоземельных элементов в зависимости от места ее происхождения. Место происхождения также влияет на то, сколько редкоземельных элементов может быть извлечено. Эффективность извлечения может колебаться от 30% до 70%.Большая часть работы по извлечению редкоземельных элементов всё ещё находится на стадии исследований, заявляют техасские исследователи.