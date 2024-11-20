Германия вслед за США объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Западные страны торопятся накачать оружием Украину, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп, пообещавший завершить конфликт. Вслед за Вашингтоном о выделении нового пакета военной помощи Киеву объявил Берлин. Впрочем, немцы дисциплинированно отправляют помощь Киеву каждый месяц.
Германия объявила об отправке нового пакета военной помощи для украинской армии, возможно, предпоследнего в этом году, поскольку помощь на следующий год зависла в воздухе из-за развала правящей коалиции. Пока немцы готовят еще один пакет в декабре, а что будет дальше, никто не знает.
Как пишет украинская пресса, основу новой помощи составили четыре самоходные гаубицы PzH 2000 вместе с запчастями, а также 40 тысяч 155-мм снарядов к ним, т. е. по 10 тысяч на орудие. Также из техники — три бронированных машины разминирования WISENT 1 с запчастями и тралами, два мостоукладчика BIBER также с запчастями, 47 бронемашин с противоминной защитой MRAP, восемь тактических десантно-штурмовых машин Caracal, 20 защищенных машин для пограничной службы и шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для перевозки тяжелой бронетехники. Также немцы передадут Киеву радиолокационную станцию TRML-4D.
Кроме того, в пакет вошло большое количество разведывательных беспилотников: 20 БПЛА VECTOR с запчастями; 12 HORNET XR; 100 RQ-35 HEIDRUN; 120 SONGBIRD; 60 Golden Eagle и 2 VT-4 Ray.
Из боеприпасов: неназванное количество снарядов для БМП Marder, 8 тысяч снарядов калибра 40-мм, 100 тысяч патронов к стрелковому оружию. Отдельно идут винтовки H&LR 338 и 314 тысяч патронов к ним. А также всяческая мелочевка.
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