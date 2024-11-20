Германия вслед за США объявила о новом пакете военной помощи для Украины

14
Германия вслед за США объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Западные страны торопятся накачать оружием Украину, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп, пообещавший завершить конфликт. Вслед за Вашингтоном о выделении нового пакета военной помощи Киеву объявил Берлин. Впрочем, немцы дисциплинированно отправляют помощь Киеву каждый месяц.

Германия объявила об отправке нового пакета военной помощи для украинской армии, возможно, предпоследнего в этом году, поскольку помощь на следующий год зависла в воздухе из-за развала правящей коалиции. Пока немцы готовят еще один пакет в декабре, а что будет дальше, никто не знает.



Как пишет украинская пресса, основу новой помощи составили четыре самоходные гаубицы PzH 2000 вместе с запчастями, а также 40 тысяч 155-мм снарядов к ним, т. е. по 10 тысяч на орудие. Также из техники — три бронированных машины разминирования WISENT 1 с запчастями и тралами, два мостоукладчика BIBER также с запчастями, 47 бронемашин с противоминной защитой MRAP, восемь тактических десантно-штурмовых машин Caracal, 20 защищенных машин для пограничной службы и шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для перевозки тяжелой бронетехники. Также немцы передадут Киеву радиолокационную станцию TRML-4D.

Кроме того, в пакет вошло большое количество разведывательных беспилотников: 20 БПЛА VECTOR с запчастями; 12 HORNET XR; 100 RQ-35 HEIDRUN; 120 SONGBIRD; 60 Golden Eagle и 2 VT-4 Ray.

Из боеприпасов: неназванное количество снарядов для БМП Marder, 8 тысяч снарядов калибра 40-мм, 100 тысяч патронов к стрелковому оружию. Отдельно идут винтовки H&LR 338 и 314 тысяч патронов к ним. А также всяческая мелочевка.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Вчера, 18:39
    Впрочем, немцы дисциплинированно отправляют помощь Киеву каждый месяц.

    Путин еще с Шолцем говорить согласился по телефону. Зачем?
    1. samarin1969 Звание
      samarin1969
      +2
      Вчера, 19:14
      Цитата: Ясная
      Впрочем, немцы дисциплинированно отправляют помощь Киеву каждый месяц.

      Путин еще с Шолцем говорить согласился по телефону. Зачем?


      Наверное, как всегда: трубы, газ, цены, расчеты...вряд ли Шольц интересуется "Валдайской социологией".
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Вчера, 19:49
      Путин еще с Шолцем говорить согласился по телефону. Зачем?

      Ну а зачем с Меркель обнимался ? Что бы потом сказать что его обманули ?
  2. Керенский Звание
    Керенский
    -2
    Вчера, 19:09
    40 тысяч 155-мм снарядов к ним, т. е. по 10 тысяч на орудие.

    Смогут и успеют? Ай блудодеи!
  3. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Вчера, 19:21
    четыре самоходные гаубицы PzH 2000 вместе с запчастями, а также 40 тысяч 155-мм снарядов к ним, т. е. по 10 тысяч на орудие. Также из техники — три бронированных машины разминирования WISENT 1 с запчастями и тралами, два мостоукладчика BIBER также с запчастями, 47 бронемашин с противоминной защитой MRAP, восемь тактических десантно-штурмовых машин Caracal, 20 защищенных машин для пограничной службы и шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh для перевозки тяжелой бронетехники. Также немцы передадут Киеву радиолокационную станцию TRML-4D.

    Кроме того, в пакет вошло большое количество разведывательных беспилотников: 20 БПЛА VECTOR с запчастями; 12 HORNET XR; 100 RQ-35 HEIDRUN; 120 SONGBIRD; 60 Golden Eagle и 2 VT-4 Ray.

    Из боеприпасов: неназванное количество снарядов для БМП Marder, 8 тысяч снарядов калибра 40-мм, 100 тысяч патронов к стрелковому оружию. Отдельно идут винтовки H&LR 338 и 314 тысяч патронов к ним.

    Это всё в одном месте лежит? На одном поезде поедет... Так, интересуюсь..
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Вчера, 19:37
      Цитата: роман66
      Это всё в одном месте лежит? На одном поезде поедет... Так, интересуюсь..

      Все это поедет из Польши гражданскими фурами.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Вчера, 22:03
        Самоходки фурами? А разведка где?
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Вчера, 22:12
          Цитата: роман66
          Самоходки фурами? А разведка где?

          Четыре самоходки тралами можно прямо днем везти, по дорогам, среди гражданских машин и школьных автобусов. И не сильно маскировать.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Вчера, 22:13
            А диверсанты с гранатомётами? Радиометки? Магнитные мины?
            1. михаилл Звание
              михаилл
              0
              Вчера, 22:15
              Цитата: роман66
              А диверсанты с гранатомётами? Радиометки? Магнитные мины?

              Надеюсь, это был сарказм?
              1. роман66 Звание
                роман66
                0
                Вчера, 22:16
                Надеюсь, это был сарказм?

                Скорее недоумение...
                1. михаилл Звание
                  михаилл
                  0
                  Вчера, 22:49
                  Цитата: роман66
                  Надеюсь, это был сарказм?

                  Скорее недоумение...

                  Вот и мне вспомнился Центральный штаб партизанского движения Ставки Верховного Главнокомандования с миллионом бойцов за линией фронта.
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Вчера, 19:49
    Чтож. Очередная волна- "Украину вот-вот кинут, деньги и оружие конатся у запада" - видимо пшикнула, как и прежние обещалки "експердов" (на хорошей запрлате ,небось

    История наверное показывает без конца нам ответ на знаменитый вопрос из кино: "ну нельзя же все время врать?"
    Видимо, можно....
  5. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    0
    Вчера, 19:49
    H&LR 338 - вполне приличная винтовка под очень достойный патрон 338 Lapua Magnum.