The Telegraph: украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области
Западные средства массовой информации подтверждают сведения о том, что с территории Украины впервые по международно признаваемой территории РФ нанесён удар британскими ракетами Storm Shadow. И произошло это буквально через пару часов после того, как в британской Times появилась информация об одобрении администрацией Байдена нанесения ударов британскими дальнобойными ракетами по России.
Удар Storm Shadow наносился сегодня. Очевидцы говорят о работе ПВО и взрывах в Рыльском районе Курской области.
В сети появились сообщения об обнаруженных фрагментах британских ракет в районе населённого пункта Марьино.
Британская The Telegraph пишет, что «украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления российской армии в Курской области».
К настоящему моменту ни российское, ни украинское министерства обороны информацию об ударе Storm Shadow по Курской области не комментируют.
Напомним, что в ночь на 19 ноября с территории Украины впервые был нанесён удар американскими ракетами ATACMS по Брянской области.
Эксперты говорят о том, что сегодняшние удары по Курской области натовским оружием, на самом деле, далеко не первые. Ещё в первые дни своего вторжения в регион противник использовал универсальные ракетные установки HIMARS для ведения огня по ряду районов области.
Примечательно, как на действия Запада реагируют на самой Украине. Рядовые украинцы откровенно возмущены тем, что американские власти теперь (после разрешения на удары вглубь России) закрывают своё посольство, вывозя дипломатов из Киева. Указывается на то, что администрация США таким образом откровенно даёт понять, что она умывает руки – «ракеты дала, удары нанесены, а теперь пусть сами украинцы и расхлёбывают».
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