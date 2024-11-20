The Telegraph: украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области

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The Telegraph: украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области

Западные средства массовой информации подтверждают сведения о том, что с территории Украины впервые по международно признаваемой территории РФ нанесён удар британскими ракетами Storm Shadow. И произошло это буквально через пару часов после того, как в британской Times появилась информация об одобрении администрацией Байдена нанесения ударов британскими дальнобойными ракетами по России.

Удар Storm Shadow наносился сегодня. Очевидцы говорят о работе ПВО и взрывах в Рыльском районе Курской области.



В сети появились сообщения об обнаруженных фрагментах британских ракет в районе населённого пункта Марьино.

Британская The Telegraph пишет, что «украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления российской армии в Курской области».

К настоящему моменту ни российское, ни украинское министерства обороны информацию об ударе Storm Shadow по Курской области не комментируют.

Напомним, что в ночь на 19 ноября с территории Украины впервые был нанесён удар американскими ракетами ATACMS по Брянской области.

Эксперты говорят о том, что сегодняшние удары по Курской области натовским оружием, на самом деле, далеко не первые. Ещё в первые дни своего вторжения в регион противник использовал универсальные ракетные установки HIMARS для ведения огня по ряду районов области.

Примечательно, как на действия Запада реагируют на самой Украине. Рядовые украинцы откровенно возмущены тем, что американские власти теперь (после разрешения на удары вглубь России) закрывают своё посольство, вывозя дипломатов из Киева. Указывается на то, что администрация США таким образом откровенно даёт понять, что она умывает руки – «ракеты дала, удары нанесены, а теперь пусть сами украинцы и расхлёбывают».
115 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    +16
    Вчера, 18:43
    украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области

    Вот и надо нанести ответный удар по Британии.
    1. zloybond Звание
      zloybond
      +35
      Вчера, 18:55
      Они насмехаются над нашим грозным ударным словоблудием. Мало ли кто что сказал - им вообще все равно.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +12
        Вчера, 19:22
        Цитата: zloybond
        Они насмехаются над нашим грозным ударным словоблудием. Мало ли кто что сказал - им вообще все равно.

        Хм,насмехаются.... winked
        Можно сказать больше, они тупо добиваются именно того, что бы вызвать ответный удар России и развязать полномасштабную войну на европейском континенте. Не даром они начали выволакивать свои посольства из Киева.
        Наверное всё таки настало время удовлетворить их "ходатайство" и нанести ответный удар, но не только по куеву, а сразу и по заводу, где эти ракеты выпускают, что бы лишить их иллюзий в том, что у них получится отгородиться отмазками толщиной с "папиросную бумагу" типа - "Мы не воюем с Россией, это всё украина". И будь, что будет, эти игры надо заканчивать.
        Не ответим на удары вглубь России до сотни километров, получим удары до 500 км, тут и к бабке не ходи.
        1. Storm1978 Звание
          Storm1978
          +1
          Вчера, 19:57
          У Англии есть интересы. Нужно бить по ним. Есть какие никакие базы по белу свету. Есть ведро под названием авианосец. Там если покопать, много чего.... Удар должен Унизить их и показать белому свету, что Англия ничего из себя не представляет. И это должно показать, что превосходство Эльфов из града на холме больше ничего не значит. Это увидит мир и сделает выводы... А размахивать ядерным батоном, уровень примитивов из града на холме. Но для этого нужна политическая воля. Есть ли она? Узнаем в ближайшее время.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 20:25
            У Англии есть интересы.
            На Фолклендских островах размещены британские военные базы — военно-воздушная база «Маунт Плезант» и военно-морская база «Мэр Харбор» Хорошая цель, самое главное покажет возможности наших ВКС.
            1. krot Звание
              krot
              0
              Вчера, 22:17
              Топить острова на дно...!!
          2. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +3
            Вчера, 20:33
            Надо нашему МИД задать Лондону один простой вопрос - ракеты Storm Shadow, которые ударили по Рыльску в Курской области ваши?
            И подождать ответа, пусть даже день. Молчание в ответ - знак согласия.
            1. Alexej Звание
              Alexej
              -1
              Вчера, 22:12
              Цитата: Аркадий007
              Надо нашему МИД задать Лондону один простой вопрос - ракеты Storm Shadow, которые ударили по Рыльску в Курской области ваши?
              И подождать ответа, пусть даже день.

              На что можно получить ответ из Лондона: "А вот молодые люди, живущие на широкую ногу в Лондоне, случайно не ваши отпрыски?" Сдается мне, что дожидаться ответа им не день, максимум пол часа.
      2. скептик Звание
        скептик
        +1
        Вчера, 19:34
        Цитата: zloybond
        Они насмехаются над нашим грозным ударным словоблудием.

        Скажем точнее - "кремлёвские предупреждалки", скатились ниже "последних, китайских предупреждений", по бесхребетности.
      3. kasatky Звание
        kasatky
        +3
        Вчера, 19:44
        Ударили по Марьино, (усадьба Барятинских), где санаторий Управления делами Президента. Серьезная пощечина
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Вчера, 23:05
          Значит кого-то из больших наших там выследили.
          1. mann Звание
            mann
            0
            Вчера, 23:16
            Цитата: Аркадий007
            Значит кого-то из больших наших там выследили.

            Вряд ли, их "наши большие" вполне устраивают
      4. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Вчера, 21:40
        Они насмехаются над нашим грозным ударным словоблудием.

        А как не насмехаться, если цель по которой прилетело несколько ракет есть на общедоступных картах и если там на самом деле был действующий командный пункт, то есть над чем насмехаться
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +2
          Вчера, 22:47
          Цитата: Konnick
          А как не насмехаться, если цель по которой прилетело несколько ракет есть на общедоступных картах и если там на самом деле был действующий командный пункт, то есть над чем насмехаться

          Более того, вопреки заявлениям нашего МО, что все Штормы сбиты, ВСУ выложили видео о том что ракеты беспрепятственно долетели до цели.
          https://t.me/warhistoryalconafter/195349
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +17
      Вчера, 18:56
      Я не ястреб, и не подстрекатель ядерной войны... я глубоко уважаю державу Россия и считаю, что ее Президент он же Верховный Главнокомандующий разделяет мои убеждения и не позволит втаптывать ее в грязь, давайте хоть раз выполним то что заставит пусть не уважать, но БОЯТЬСЯ Россию тем кто останется на планете Земля, честное слово противно от нашего бездействия и бормотания про переговоры и мирное урегулирование, в этом мире не судят только победителей, а слабаков просто нагибают.
      1. dimon642 Звание
        dimon642
        +8
        Вчера, 19:15
        Удары раньше наносились по Крыму , Херсонской и Запорожской областях ,ну и что , выразили озобоченность. Больше года Белгород и область под обстрелом чешских вампиров , началась операция по созданию зоны безопасности , и где это зона . Часть

        Курской области окупировали и уже скоро полгода , ну и что . Главное захватить месторождение лития и шахты с коксующим углем . А на удары теперь будут как всегда удары возмездия .
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +12
          Вчера, 19:21
          России в открытую, просто цинично надсмехаясь над первой-второй-третьей .... доктриной объявили войну, в конце концов есть Конституция по которой Президент обязан защищать целостность и неприкосновенность Государства.....три года am мы валандаемся с этим режимом, а до сих пор не положили ее энергетику, ваше главное заблуждение это то, что войны ведутся на полное уничтожение врага, а удары возмездия это из детской песочницы... и да не пишите больше про литий, его окромя Украины предостаточно на планете, это просто байка.
          1. K._2 Звание
            K._2
            -10
            Вчера, 19:22
            Я думаю предупредили партнёров, что разнесут их посольства, дали время партнёрам свалить. Потом разбомбим пустые здания - для электората сойдет. Очень на это похоже, но не понимают наши, что это игра на уничтожение и только страх этого остановит либеральных фашистов.
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Вчера, 19:49
        считаю, что ее Президент он же Верховный Главнокомандующий разделяет мои убеждения и не позволит втаптывать ее в грязь,

        Где-то я похожее слышал. А, вспомнил. Галантерейщик и кардинал.
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Вчера, 19:58
        Понимаю, что эмоции и истерики худшие советчики в политике.. Но ответ должен быть. Сначала "Если драка неизбежна надо бить первым" потом - "Танковые биатлоны", потом ворюга Тимур Иванов "и его команда", потом- переписывание ядерной доктрины или что там....Потом- "красные линии".. Нет слов. И истерики устраивать не лучшее дело, мягко говоря... Конечно, терпеть надо. Но терпеть чтобы ответить жестко и метко. Чтобы потомки помнили и уважали...
      4. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Вчера, 21:13
        Мне как многим другим хочется знать будет лi Россия отвечать на беспредел, а если да, будет, то каким образом, то лi ядовитым сарказмом умной женщины М. Захаровой, то лi так чтобы зарвавшийся наглец познал цену своих действий. Веду мысленно счет. Получилось 1:1. За ответ, то что иностранные посольства драпают iз Киева. Против, услышав заявление паркетного генерала Картополова, что ответ будет беспрецедентным, но тогда когда удар будет неожиданным для врага. Опыт говорит мне, что так говорят, когда хотят замести проблему под ковер. О репутационных потерях не пишу: наше руководство iх игнорирует.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Вчера, 19:43
      guest
      Сегодня, 18:43
      Вот и надо нанести ответный удар по Британии.

      hi Ну, батенька, это ожидаемый удар, чтобы сделать массу неприятностей нашим ВС РФ в СВО, народу и государству, включая ввод НАТО не надо и расширение фронта эскалации с подключением всех холуев, читай, наглосаксов, гей еуропию и все страны Глобального Юга с дядюшкой Си и ИНдией.
      Бить надо больно и однозначно и непредсказуемо по основным кукловодам, чтобы обезоружить на ответные действия. am
    4. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Вчера, 19:54
      Мне вот все же любопытно, по какой цели били эти ракеты...
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Вчера, 20:15
        Цитата: Bazyl LIVE
        Мне вот все же любопытно, по какой цели били эти ракеты...

        Не важно по какой цели, любой удар по территории России это агрессия и на неё должен быть ответ иначе подобные выходки будут продолжатся по нарастающей, что мы и наблюдаем последние 3 года.
      2. haron Звание
        haron
        +4
        Вчера, 20:53
        Вверху уже написали. В сети и видео полно Ударили по Марьино, (усадьба Барятинских), где санаторий Управления делами Президента.
        Непонятно только за что человека заминусовали. Минуссторы видать хотели чтобы по мирному ударили?
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +1
          Вчера, 22:03
          Ударили по Марьино, (усадьба Барятинских), где санаторий Управления делами Президента.

          Санаторий бывшую усадьбу Мазепы, а затем Барятинских не задет, а все ракеты попали в командный пункт рядом. Что удивительно будет если всем известным расположением КП пользовались...хотя уже ничем не удивляет генштаб
      3. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Вчера, 21:03
        Цитата: Bazyl LIVE
        Мне вот все же любопытно, по какой цели били эти ракеты...

        Если по Марьино, то там санаторий управления делами. Усадьба Барятинских, начала XIX века.
        Кстати, сайт санатория удален.
    5. fif21 Звание
      fif21
      0
      Вчера, 23:06
      Цитата: guest
      Вот и надо нанести ответный удар по Британии.

      Может нужно начать так? - От Советского информ бюро ! Сегодня , без объявления войны, войска НАТО нанесли удары своим оружием по территориям- Брянской , Курской , Донецкой , Запорожской , Луганской .... областям Российской Федерации ..... " И где то между парашютных строп , мелькает огоньками Братислава , и медленно садятся на песок , мальчишки из Москвы, и из Пхеняна " Они похоже этого хотят , Фашингтон должен быть уничтожен ! hi Да ! Были люди в наше время ! Могучее, лихое племя ! Богатыри ! Не Вы. ( Бородино . Лермонтов )
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +20
    Вчера, 18:44
    Мое мнение простое и непопулярное среди большинства жителей планеты. Британия должна перестать существовать. Это государство на протяжении полу тысячи лет мечтает завоевать и уничтожить нашу страну.
    1. Rage66 Звание
      Rage66
      +4
      Вчера, 18:47
      Копию письма надо направить в Кремль hi
      1. mann Звание
        mann
        -1
        Вчера, 23:33
        Цитата: Rage66
        Копию письма надо направить в Кремль hi

        Сказать каким образом ее используют?
    2. Кронос Звание
      Кронос
      -10
      Вчера, 18:49
      А если они вас вы об этом подумали ?
      1. Хорон Звание
        Хорон
        0
        Вчера, 18:54
        А если они вас вы об этом подумали ?

        Как бы уже наносят и будет не удивительно если операторами тоже являются британцы.
        Удар Storm Shadow наносился сегодня.
      2. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Вчера, 19:01
        А это уже вторично. Главное, чтобы бы враг был уничтожен.
      3. esl462 Звание
        esl462
        +1
        Вчера, 19:51
        Поэтому бить надо так, чтобы не встали.
    3. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      -9
      Вчера, 18:49
      а как же Антанта? ))))
      или союзнические отношения 1942-45 годах?
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        +2
        Вчера, 18:53
        Это были не союзники. Иначе не было речи Черчилля в Фултоне.
        Если Вы прочли между строк, что я предлагаю разбомбить эту страну, то я этого не писал, а то что все подумали, это лишь ход их мыслей.
        1. Кронос Звание
          Кронос
          -11
          Вчера, 19:06
          Вы не знаете история совсем у России сотни с Британией были крепкие торговые отношения и дипломатические нормальные.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Вчера, 19:03
      Вас поддерживает большинство населения России, но вот по российским ТВ опять словесная пурга людей считающих себя политологами, но ни разу ничего не предсказавших, просто безответственные болтуны выкачивающие деньги налогоплательщиков. Однозначно по Британии ОБЯЗАН быть нанесен удар......
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -2
        Вчера, 19:54
        Silver99
        Сегодня, 19:03
        Однозначно по Британии ОБЯЗАН быть нанесен удар......

        hi Не торопите события. Цели давно выбраны, нужно время для поимки ответственных за разрешение, чтобы не разбежались. А удар будет в нужное время и без права на ответ. soldier
        1. mann Звание
          mann
          -1
          Вчера, 23:36
          Цитата: ZovSailor
          Silver99
          Сегодня, 19:03
          Однозначно по Британии ОБЯЗАН быть нанесен удар......

          hi Не торопите события. Цели давно выбраны, нужно время для поимки ответственных за разрешение, чтобы не разбежались. А удар будет в нужное время и без права на ответ. soldier

          У вас хорошее чувство юмора
    5. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Вчера, 19:04
      Мое мнение простое и непопулярное

      Уверяю вас, вы не одиноки.))
    6. guest Звание
      guest
      +1
      Вчера, 20:18
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Мое мнение простое и непопулярное среди большинства жителей планеты.

      Вы опрос среди жителей планеты проводили? Я думаю как раз популярное, ну за исключением некого трансатлантического региона, но и там думаю не всё так однозначно.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Вчера, 18:49
    Что и ожидалось, к этому всё и шло, теперь ещё галльскими осталось садануть. И тут возникаеи извечный русский вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      +1
      Вчера, 21:11
      Известная тема: нас ипут, а мы крепчаем!
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Вчера, 18:50
    украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области
    и?!!!!
    дальше что?!
    какой наш ответ чемберлену?!
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      +4
      Вчера, 19:04
      Предлагаю уничтожить все информационные и энергетические коммуникации ведущие к этому острову. Это очень гуманно будет.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +1
        Вчера, 20:23
        Предлагаю мощно затерпеть!
    2. mann Звание
      mann
      -1
      Вчера, 23:41
      Цитата: Василенко Владимир
      украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области
      и?!!!!
      дальше что?!
      какой наш ответ чемберлену?!

      Перенесут столицу во Владивосток
  5. VicVic Звание
    VicVic
    +11
    Вчера, 18:51
    Ни один натовский турист-политик не должен больше иметь возможность безопасно посетить территорию бывшей Украины. Все эти бесконечные вояжи в Киев с самого начала выглядели странно, теперь, каждый прибывший целенаправленно или случайно, должен попасть под ракетный обстрел.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      -1
      Вчера, 19:18
      Это выглядело как клоунада и договорняк.
  6. Ella34 Звание
    Ella34
    -2
    Вчера, 18:53
    Так вам и надо! Кот Леопольд додружился!
    1. Комментарий был удален.
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Вчера, 18:53
    Эксперты говорят о том, что сегодняшние удары по Курской области натовским оружием, на самом деле, далеко не первые.

    Так что всё в порядке, продолжаем дальше выражать озабоченность
    1. Комментарий был удален.
    2. Totor5 Звание
      Totor5
      +1
      Вчера, 19:21
      ШтормЩадоу запускают Натовцы напрямую. А обычным натовским снарядом может пульнуть и холоп
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -14
    Вчера, 19:03
    Количество "штормов" отнюдь не бесконечное, если они будут так расходоваться, то надолго их не хватит.
    1. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      +3
      Вчера, 19:46
      количество целей тоже не бесконечно, знаете ли...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Вчера, 23:59
        Если сопоставлять расход ракет и количество пораженных целей - соотношение однозначно проигрышное. Какие цели поражены сегодня?
        1. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 00:06
          Какие цели поражены сегодня?

          Тут не важно, поражены цели или не поражены, а вот то, что десяток ракет в течение 2-3 минут попали с отклонением не более15- 20 метров. И похоже ПВО не сработало. И это откровенная демонстрация .
    2. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 23:44
      Цитата: ТермиНахТер
      Количество "штормов" отнюдь не бесконечное, если они будут так расходоваться, то надолго их не хватит.

      Подсказка политологам?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 00:01
        Нет, трезвый расчёт. Ракеты нужны для поражения конкретных целей, есть расчеты, которые позволяют соотнести первое и второе. И сделать выводы. Расчет на то, что после нескольких террористических ударов по мирняку в России случится революция?))))
  9. Виталий Лялин Звание
    Виталий Лялин
    0
    Вчера, 19:04
    Интересно. А наши ответственные чиновники с семьями уже уехали из Москвы ?
    1. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 23:49
      Цитата: Виталий Лялин
      Интересно. А наши ответственные чиновники с семьями уже уехали из Москвы ?

      Куда же они уедут, из-за проклятых санкций их не пускают в любимые места к семьям!
  10. Романенко Звание
    Романенко
    -2
    Вчера, 19:04
    Рядовые украинцы откровенно возмущены тем, что американские власти теперь (после разрешения на удары вглубь России) закрывают своё посольство, вывозя дипломатов из Киева. Указывается на то, что администрация США таким образом откровенно даёт понять, что она умывает руки – «ракеты дала, удары нанесены, а теперь пусть сами украинцы и расхлёбывают».
    Ну вот, теперь тупым hohлам не понятно, что АМЕРИКАНЦЫ ВСЕГДА И ВСЕХ КИДАЮТ!!!
    Им нельзя верить ни в чем, им интересны только они сами, да и то, пока не начали делить жратву и места у корыта.
  11. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +9
    Вчера, 19:04
    «ракеты дала, удары нанесены, а теперь пусть сами украинцы и расхлёбывают».
    Расхлебывать как обычно будет русский народ. Нацисты с натовцами будут бить по нашим городам без разбора, убивать людей, а наши вожди при этом будут жевать сопли, грозиться, надувать каждый раз щеки, переписывать ядерную доктрину и заявлять, что мы не такие. Эти бандеровцы и элита на западе давно поняли и увидели не готовность нашего руководства к решительным и убедительным действиям. Поэтому совсем обнаглели, перестали с нами церемониться, уверенные в том, что мы все проглотим. Мы же терпилы.
  12. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    Вчера, 19:13
    Да, ситуация обострилась. Но это событие было предсказуемо. Наверняка подобный "сценарий" прорабатывался. Наверняка какие-то ответные действия планировались в этом случае. Я думаю, они будут. Остаётся подождать.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Вчера, 19:18
      Главное, чтобы без символа бесконечности !
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Вчера, 19:27
      После вчерашних ударов Лавров предложил нашим уважаемым партнёрам прочитать нашу новую ядерную доктрину. Возможно теперь он её зачитает с какой-нибудь трибуны и тогда наши враги будут её знать. Будут жить с этим знанием и ворочаться по ночам
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +7
        Вчера, 19:36
        Грустно, в западных мемах ходит уже шутка мол Россия забыла перевести новую доктрину на английский язык, повторяю противно и грустно смотреть на наших политиков что-то в тысячный раз языком кота Леопольда объясняющих "партнерам" которые понимают только силу.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          -2
          Вчера, 20:21
          Тут уже включается конспирология в духе что голливуд специально выбешивает людей всякой лгбт чтоб мужики встали с диванов и что-то там устроили. Так и наши будто специально максимально позорятся будто им задание такое выдают с неясными целями
      2. mann Звание
        mann
        0
        Сегодня, 00:05
        Цитата: alexoff
        После вчерашних ударов Лавров предложил нашим уважаемым партнёрам прочитать нашу новую ядерную доктрину. Возможно теперь он её зачитает с какой-нибудь трибуны и тогда наши враги будут её знать. Будут жить с этим знанием и ворочаться по ночам

        Лишать людей сна это бесчеловечно!
    3. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 23:59
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Да, ситуация обострилась. Но это событие было предсказуемо. Наверняка подобный "сценарий" прорабатывался. Наверняка какие-то ответные действия планировались в этом случае. Я думаю, они будут. Остаётся подождать.

      продолжу: новую ядерную доктрину, в которой будет уточнено, что в случае удара натовскими ракетами по Хабаровску...
  13. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Вчера, 19:13
    ну что, теперь можно зачитывать новую версию стратегии ядерного здерживания
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    -2
    Вчера, 19:17
    Телеграф - помойка. Нужны официальные заявления.
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 19:17
    ну смотрим что будет в итоге
  16. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +5
    Вчера, 19:20
    Молодец шахматист, тишину поймал капитально, не видно не слышно господина, как в общем и ожидалось..
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Вчера, 21:18
      Обиделся. Закрылся в бункере. Изнутри.
  17. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +2
    Вчера, 19:20
    Рядовые украинцы откровенно возмущены тем, что американские власти теперь (после разрешения на удары вглубь России) закрывают своё посольство, вывозя дипломатов из Киева.

    А на что они рассчитывали? Если даже их националисты, в купе с нацистами какие то неправильные (" и дают неправильный мёд", подчиняясь приказам еврейчика...). Когда там в последний раз президентом был вот реально украинец? Одни сплошь "богоизбранные". И ведь реально после развала СССР у украинцев было всё, кроме самого ценного - серого вещества. Академик Сергей Савельев хорошо насчёт них сказал ещё до СВО, что пустят их на убой по всем жестоким законам биологического отбора и эволюции.
    1. solombala - архара
      solombala - архара
      +1
      Вчера, 19:33
      Хотелось бы чтобы не успели на поезд.
  18. Виталий Лялин Звание
    Виталий Лялин
    0
    Вчера, 19:23
    Очень, очень неприятно быть смешным. А мы именно смешны. Со всеми своими заявлениями, красными линиями, липовыми доктринами.
    1. RockerMan Звание
      RockerMan
      -4
      Вчера, 19:38
      Смешны не мы, а... ну, вы поняли.
  19. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +3
    Вчера, 19:23
    Continuo a ripetere che non bisogna più perdere tempo e bombardare i palazzi del potere che sono a Kiev,così anche i paesi occidentali capiranno che la Russia si è stancata di subire. Non c'è altra alternativa valida!!!
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -6
      Вчера, 19:28
      Все тут с вами согласны, кроме кремлевских соплежуев.
    2. tralmaster Звание
      tralmaster
      -1
      Вчера, 19:42
      По русски пеши в РОССИЙСКОМ чате.
      1. БорзРио Звание
        БорзРио
        +1
        Вчера, 20:46
        А вы написали "пЕши", это по русски? wassat
      2. Sauron80 Звание
        Sauron80
        +3
        Вчера, 20:52
        Вам бы тоже стоило писать по-русски.
  20. Комментарий был удален.
  21. Rom8681 Звание
    Rom8681
    -3
    Вчера, 19:36
    Цитата: guest
    украинские войска нанесли удар британскими Storm Shadow после начала новой фазы контрнаступления ВС РФ в Курской области

    Вот и надо нанести ответный удар по Британии.

    ВСУ не можем из Курской области вытеснить....
    Осталось, только по другим странам удары наносить
  22. tralmaster Звание
    tralmaster
    +1
    Вчера, 19:40
    Так они с самолетов запускаются. Откуда взлетали?
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Вчера, 21:44
      Цитата: tralmaster
      Так они с самолетов запускаются. Откуда взлетали?

      Не знаю, за что вам минусы вкатили, вы вроде как вполне себе нормальный вопрос задали. request
      Если по сути вопроса, то да, уже есть информация о том, что пуски осуществлялись с самолётов с территории Черниговской области, а вот о том, откуда они взлетали, источники умалчивают.
  23. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    -5
    Вчера, 19:43

    Если это правда, то дальше жевать сопли с нормальным ответом, с поражением мест нахождения главарей хунты, объектов критической инфраструктуры и прочих обьектов, становится всё сложнее.
  24. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Вчера, 19:44
    Сначала было "вглубь" и "не вглубь". Теперь придумали "международно признанные" и "не признанные". Словоблудие какое-то. Для нашего Российского Государства не должно быть различий и там, и там живут Граждане России.
  25. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +2
    Вчера, 19:46
    Во всей этой ситуации хочется вспомнить слова Черчилля про войну и позор потому что мы выбираем позор и всё равно получим войну - неужели это не понятно?!
    1. kvv Звание
      kvv
      0
      Вчера, 19:55
      Цитата: Andrey_5
      Во всей этой ситуации хочется вспомнить слова Черчилля про войну и позор потому что мы выбираем позор и всё равно получим войну - неужели это не понятно?!

      Почему же не понятно, они делают этот выбор вполне осознанно, они думают что через 2 месяца получат спасительный договорняк от трампа
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +5
        Вчера, 20:52
        "Они думают что через 2 месяца получат спасительный договорняк от трампа". Только полный идиот может расчитывать на изменения политики США с возвратом Трампа! У последнего уже была возможность положить конец конфликту заставив режим Порошенко реализовать "Минские соглашения", но он не только не стал этого делать, а наоборот направил американских военных инструкторов и начал поставки летального оружия Киеву.
        1. kvv Звание
          kvv
          +2
          Вчера, 21:56
          Это Вы лучше объясните кремлевским стратегам
  26. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +5
    Вчера, 19:46
    Ракеты произведены MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale).
    Введены ли санкции?
    Китай, например, ввел санкции против Lockheed Martin, Raytheon.
    Также известны причастные к поставке лица.
    Признаны ли они террористами? Требование выдачи? Или это снова партнеры.
  27. san_san Звание
    san_san
    -5
    Вчера, 19:48
    Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express и ударят по Ростову на Дону.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Вчера, 19:55
      Сомнительно, что Трамп или кто-то другой передаст Киеву ядерное оружие.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -2
        Вчера, 20:06
        Гражданин минусующий, а подумать слабо - зачем США передавать Украине ядерное оружие и в каком объеме?
        Я понимаю, что США отмороженные, но не до такой же степени. Передача ЯО в первую очередь ударило по самим США.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Вчера, 20:58
      Трамп будет поумнее той пишущей братии...
  28. san_san Звание
    san_san
    +1
    Вчера, 19:50
    Вчерашние новости о фактическом разгроме заблокированных в лесном массиве под Ольговкой формирований из состава 17-й танковой и 22-й механизированной бригад ВСУ подтвердились, прорваться на соединение с другими формированиями ВСУ на территории российского региона у них не получилось. Еще утром сообщалось, что в лесу присутствует очаговое сопротивление, но зачистка продолжается. Были попытки прорывов отдельных небольших групп, но все неудачные, есть пленные.
  29. kvv Звание
    kvv
    +1
    Вчера, 19:53
    Вот даже как- то неожиданно, геошахматист даже доктрину утвердил, а они не испугались, не честно они себя ведут
  30. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -6
    Вчера, 20:00
    Тактическое ядерное оружие должно быть готово к применению на линии фронта.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Вчера, 20:56
      на линии фронта
      На той, что на новых территориях, или на исторической?
  31. кукс Звание
    кукс
    0
    Вчера, 20:05
    Цитата: Ныробский
    они тупо добиваются

    Тупо? Вы серьезно или нашей пропаганды передознулись? Они прекрасно знают с чем и кем имеют дело. Касается обеих сторон.
  32. Владимириус Звание
    Владимириус
    -2
    Вчера, 20:06
    они уже привыкли к тому, что наши как впрочем и всегда утерлись и в который раз пообещали ответить, это даже не смешно неуверенная политика воспринимается ими как трусость. Чего ждать дальше, остались прилеты по Москве и Питеру
  33. БорзРио Звание
    БорзРио
    +1
    Вчера, 20:44
    Ждем пуска по Украине сотни накопленных ракет с Гераньями, потом все как обычно. Мол за резрешение по ракетами ответ дали, все, давайте дальше базарить, господа "уважаемые западные партнеры".
  34. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Вчера, 20:52
    в районе населённого пункта Марьино.

    ни российское, ни украинское министерства обороны информацию об ударе Storm Shadow по Курской области не комментируют.

    Аж страшно стало... Что же там такое находится, что обе стороны не комментируют...
  35. Kolt27 Звание
    Kolt27
    +3
    Вчера, 20:54
    Уже по новостям сказали, что удары западными ракетами по территории России не повлияют на ход сво, про бывшие заявления по этому поводу ни слова. Тема закрыта, можно расходиться.
  36. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Вчера, 20:54
    Америка и НАТО, своими ракетами убивают граждан России. Пусть с территории Украины. Это можно? am
    А мы не можем позволить себе сбить американские, безэкипажные спутники и беспилотники, это сразу война!
    Почему!?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Вчера, 21:00
      Потому, что "яйца" наших "рулей" зажаты в "тисках западных банков".
      1. kvv Звание
        kvv
        +1
        Вчера, 21:59
        Там "яиц" и не было изначально, так ... бутафория в штанах
  37. Grigory B Звание
    Grigory B
    -1
    Вчера, 22:21
    Поддерживаю Вяльбе,один удар по Лондону и все вопросы решены.И НАТО отодвинут и окраину сдадут,и на Олимпиаду пригласят,и на ЧМ по футболу,и на ЧМ по хоккею,и на ЧМ по лыжам и биатлону..Хватит уже линии рисовать.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Вчера, 23:11
      на Олимпиаду пригласят,и на ЧМ по футболу,и на ЧМ по хоккею

      А у вас другие желания кроме как посмотреть эти зрелища не возникают и вы готовы пожертвовать жизнями людей ради своих хотелок
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Вчера, 23:21
      "один удар по Лондону и все вопросы решены"///
      ---
      Решены, но по-другому.
      Все 4 английские АПЛ пальнут Трайдентами по городам-миллионникам
      европейской части России.
      Так у них в доктрине прописано (примерно): "При получении инфы об ударе России
      ядерным оружием по территории Британии полностью отстреляться МБР
      без дополнительного приказа из Лондона. А потом АПЛ уходить в Австралию."
  38. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Вчера, 22:48
    Рядовые украинцы откровенно возмущены тем, что американские власти теперь (после разрешения на удары вглубь России) закрывают своё посольство, вывозя дипломатов из Киева. Указывается на то, что администрация США таким образом откровенно даёт понять, что она умывает руки


    Всё. Всё-всё. Любимая жена теперь не первой свежести, и даже не второй, гегемон устал, он - мухожук...
    Вот только за шасси теперь цепляться не придётся, не будет никакого шасси, ПВО России не допустит. Теперь ответ держать придётся за всё: за церкви разграбленные, за народ убиенный в Одессе, за кондиционеры и "Шмели" и, наконец!, за Аллею Ангелов!!! am