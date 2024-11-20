Обновлённый самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух, начав программу лётных испытаний

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Обновлённый самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух, начав программу лётных испытаний

Объединенная авиастроительная корпорация начала программу летных испытаний самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Импортозамещенная «летающая лаборатория» сегодня впервые поднялась в воздух. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

На заводском аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Обновленный самолет находился в воздухе 1 час и 10 минут, экипаж провел необходимые проверки систем и бортового оборудования, выполнив полетное задание в полном объеме.



На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины,

- заявил Тимофеев.

Напомним, что первый полет восстановленного на Казанском авиазаводе самолета состоялся в июне этого года, до этого он находился на хранении с 2015 года. В июле Ту-214 отправился в Минск, где на заводе гражданской авиации был перекрашен в цвета ОАК, после чего вернулся в Казань для дооснащения российскими комплектующими. И вот первый полет импортозамещенной машины.

После окончания испытаний самолет пойдет в серию как полностью российская машина.

72 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SAG Звание
    SAG
    +11
    Вчера, 19:05
    Могли бы дать информацию, какие компоненты и системы заменили на отечественные!?
    Крайне странно гонять самолёт в Белоруссию для покраски. "Комментарий Станиславского"
    1. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      +6
      Вчера, 19:15
      Что мы даже нормально покрасить самолеты не можем?
      1. K._2 Звание
        K._2
        -3
        Вчера, 19:17
        Слава Богу, что не у,пели окончательно кончить авиаотрасль, как автомобилестроение..
        1. topol717 Звание
          topol717
          +5
          Вчера, 19:57
          Цитата: K._2
          Слава Богу, что не у,пели окончательно кончить авиаотрасль, как автомобилестроение..
          Американцы вбухали миллиарды долларов в развал нашей авиапромышленности. Они были крайне удивлены тем, что после всего, что они сделали у нас еще что то осталось.
          1. Oldrover Звание
            Oldrover
            +3
            Вчера, 20:38
            А куда конкретно вложили американцы миллиарды долларов?
            1. topol717 Звание
              topol717
              +2
              Вчера, 20:44
              Я так понял на взятки как нашим чиновникам так и покупателям наших самолетов. Плюс занижали цены на Боинги. типа демпинг Боингом. Плюс всякие организации требований типа - помните эпопею с шумом наших авиадвигателей. Еще вначале 00 годов я слышал версию, что американцам обошлось это в 200-250 миллиардов долларов, и это по деньгам 20летней давности.
              1. Oldrover Звание
                Oldrover
                +1
                Вчера, 23:34
                Еще вначале 00 годов я слышал версию, что американцам обошлось это в 200-250 миллиардов долларов, и это по деньгам 20летней давности.


                Звучит очень сомнительно, а вот поведение ТУполевцев в 90-х очень известное, когда они начали выкручивать эксплуатантам руки типа куда вы денетесь с наших Ту-шек
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Вчера, 19:40
        Красить некому - только ульяновский Спектр-Авиа умеет, больше никто.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          Вчера, 19:58
          Цитата: Nexcom
          Красить некому - только ульяновский Спектр-Авиа умеет, больше никто.

          Если учесть что на один самолет надо пару тонн грунтов красок, то окажется совсем не простая задача.
          1. NKT Звание
            NKT
            0
            Вчера, 21:05
            Откуда такие цифры у вас? На А-321 надо около 200 л краски.
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Вчера, 21:14
              краски, а еще грунтов разных. покрасить АВТО 3-4 литра краски и пару литров грунта. Самолет грунтуется в несколько слоев.
              1. NKT Звание
                NKT
                +1
                Вчера, 21:17
                Где-то читал, что А-380 у Люфтганзы после покраски становится тяжелее на 650 кг
      3. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Вчера, 19:42
        Что значит "даже"? И потом, почему бы с союзным государством не поделиться определенным фронтом работ?
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Вчера, 19:20
      Цитата: SAG

      Могли бы дать информацию, какие компоненты и системы заменили на отечественные!?

      Хотя бы сказали на каких двигателях он полетел. Конспираторы, блин.
      1. Петрович2202 Звание
        Петрович2202
        +5
        Вчера, 19:32
        Двигатели, изначально, стоят наши - ПС-90 (модификации три по-моему). Производятся в Перми. И система управления, тоже из Перми. В одно время, амерзская Пратт-Уитни запустила щупальца в Авиадвигатель (где их производят), и именно тогда и обломился контракт на поставку этих самолётов в Иран (праттовцы зарубили именно по движкам. Мол, двойные технологии)
        1. NKT Звание
          NKT
          0
          Вчера, 19:53
          В составе экипажа сохранили бортинженера или кокпит полностью переделан?
          1. alexmach Звание
            alexmach
            0
            Вчера, 23:32
            ну ясен пень сохранили
            На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины
      2. D16 Звание
        D16
        0
        Вчера, 19:54
        Они все с ПД-90 летают. Правда в 90е строили один с RB-211.
        1. Петрович2202 Звание
          Петрович2202
          +3
          Вчера, 20:39
          ПС-90 (ПС - Павел Соловьёв, в честь него назвали двигатель. Когда Соловьёв начал работу над ним, он именовался Д-90). Серия двигателей под индексом ПД, пошли с ПД-14.
          1. D16 Звание
            D16
            0
            Вчера, 20:42
            Конечно ПС. Перепутал.
    3. Петрович2202 Звание
      Петрович2202
      +5
      Вчера, 19:28
      Из импортного, точно знаю, что стояло: надувные трапы (Goodrich), в кабине пилотов были американские компоненты для навигации и связи, всего было более 10 систем импортного производства.
    4. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +3
      Вчера, 19:35
      «…Несмотря на миллиарды, которые идут из бюджета на самолеты, казанский завод полный цикл производства, так сказать, не вывозит. «Добивать» Ту-214 будет завод гражданской авиации в Минске. Так будет якобы эффективнее, говорили в ОАК. На белорусском заводе самолетам будут менять импортные детали на отечественные и заниматься покраской лайнеров…»
    5. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      +1
      Вчера, 22:15
      Цитата: SAG
      какие компоненты и системы заменили на отечественные!?
      История Ту-214 началась в конце 1980-х. В преддверии развала Советского Союза стало понятно, что КАПО им. Горбунова (ныне Казанский авиазавод — филиал «Туполева», КАЗ) остается без работы. Главным заданием для него всегда было строительство дальних бомбардировщиков, и КАЗ к тому времени вышел на пять Ту-160 в год, прорабатывалась модернизация самолета. «И тут обрыв: о чем-то договорились с американцами — и заказ резко уменьшили», — рассказал «БИЗНЕС Online» бывший заместитель директора КАЗа Владимир Бузницкий.
      Кстати, по словам Бузницкого, в Ту-214 импортные только инерциальная система навигации, система предупреждения о столкновении в воздухе и озонатор. «Можно было сделать свое, но сказалась мода на напичкивание иностранщиной», — уверяет он и уточняет, что в Ту-214 для госструктур иностранных комплектующих нет.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Вчера, 19:06
    Очень нужный самолет. Тем более сейчас.
  3. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +2
    Вчера, 19:17
    а где сотни мс-21 и супер суперский джет 100
    1. D16 Звание
      D16
      +3
      Вчера, 19:31
      МС-21 будет сертифицирован к концу года. Серийно строится. SJ ждет ПД-8. Сертификацию с моторами планируют к концу 25го года. Про серийный и сертифицированный Ту-214 молчание.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 19:33
      А мне еще А-100 хочется. А МС с SSJ летают. А двигать авиа рынок сейчас занятие не простое.
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        -3
        Вчера, 19:54
        Все будет к 2030 году. Да. Это же - волшебное число, когда произойдет волшебство и страна получит все запланированное и обещанное... Даже не сомневайтесь. yes
  4. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    -2
    Вчера, 19:18
    Цитата: SAG
    Крайне странно гонять самолёт в Белоруссию для покраски.

    То же самое хотел сказать, но...
    Во-первых наверное немного польстили батьке и дали заработать белорусским малярам, а во-вторых лишний испытательный полет на длинную достаточно дистанцию. Вот только теперь он не полностью российский, он российско-белорусский :-)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 19:38
      В России только Спектр-Авиа в Ульяновске может красить самолёты, больше никто. Видимо не вывозят....
    2. SAG Звание
      SAG
      0
      Вчера, 21:13
      Цитата: Старый_геолог
      Цитата: SAG
      Крайне странно гонять самолёт в Белоруссию для покраски.

      То же самое хотел сказать, но...
      Во-первых наверное немного польстили батьке и дали заработать белорусским малярам, а во-вторых лишний испытательный полет на длинную достаточно дистанцию. Вот только теперь он не полностью российский, он российско-белорусский :-)

      Обновлённый самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух, начав программу лётных испытаний
      опять не сходится! Или он только после покраски стал считаться обновлённым?!
  5. D16 Звание
    D16
    +2
    Вчера, 19:18
    Объединенная авиастроительная корпорация начала программу летных испытаний самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Импортозамещенная «летающая лаборатория» сегодня впервые поднялась в воздух.

    Летающая лаборатория это борт, предназначенный для испытаний нового оборудования и систем, предназначенных для производства и испытаний самолета Ту-214 с отечественными комплектующими. Товарищь Тимофеев натягивает сову на глобус.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 19:28
      Именно. После испытаний должны быть проведены ещё и процедуры сертификации, а это не быстро.
    2. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      +2
      Вчера, 19:29
      самолета Ту-214 с отечественными комплектующими

      Интересно какие в ТУ-214 были не отечественные комплектующие? Ведь он всегда позиционировался и объявлялся, как сугубо отечественный самолет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Вчера, 19:31
        Замена импортных компонентов коснулась 15 основных и около 30 второстепенных систем самолёта. Среди замененных компонентов – вычислительные устройства, системы предупреждения о сближении с землей и столкновении в воздухе, а также бортовые радиолокационные системы. В ходе модернизации также были усовершенствованы системы освещения и электрооборудование, гидросистема и комплексная система управления.

        по данным aviation21.ru
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +3
          Вчера, 20:01
          Есть такие данные.

          Согласно приказа Минпромторга, программа локализации линейки этих лайнеров включает замещение свыше 240 элементов оснащения. В список также входят:

          ✅ приводы-генераторы
          ✅ метелокатор
          ✅ топливные и гидравлические насосы
          ✅ радиостанции
          ✅ навигационные системы

          Во время готовящего тестового полета ожидается проверка установленных систем инерционной навигации, метеорадиолокационные станции, а также другие российские комплектующие.


          https://bibimot.ru/12044-importozameschennyj-tu-214-gotov-k-pervomu-poletu.html
      2. D16 Звание
        D16
        0
        Вчера, 19:43
        Связь, навигация. Им еще кабину на двух пилотов разрабатывать и сертифицировать. Прорва денег и времени на самолет, который рассматривается как '"подушка безопасности" на случай задержки с МС-21. C учетом того, что МС прекрасно летает сертификацию.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 19:45
          Трехчленный для военных целей бы сгодился - рэб, разведка и т.д. Дальность то неплохая. А лучше то всё-равно ничего нет пока что.... Ил-28 скоро на прикол встанут....
          1. D16 Звание
            D16
            +1
            Вчера, 19:52
            Только авиакомпаниям это как серпом по яйцам. Военным надо 1-2 борта в год. А то и меньше.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Вчера, 19:54
              Да с авиакомпаниями то понятно - их бы воля, так вообще одного бы пилота в кабину и пусть шуршит вовсю.

              Чего то скромно военным надо - так мало... 1-2 борта всего.... это вообще - пшик.
              1. D16 Звание
                D16
                0
                Вчера, 20:02
                Для ВВС их построили 9 шт. И все. Не думаю, что что-то изменится.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Вчера, 20:03
                  Это оч мало.... Старая техника выбывает по ресурсу, и ничем не заменяется. Даже, похоже, работ таких не ведётся. Хотя, вероятно, как таковых и платформ то нет кроме 214го - выбирать то не из чего....
                  1. D16 Звание
                    D16
                    0
                    Вчера, 20:06
                    Когда в последний раз летали "Открытое небо"? Стоят, ресурс экономят. laughing
                    1. Nexcom Звание
                      Nexcom
                      0
                      Вчера, 20:07
                      Так от Неба то отказались же - чего их тогда гонять то....
                      1. D16 Звание
                        D16
                        0
                        Вчера, 20:09
                        У вояк такие самолеты вообще очень мало летают. Это не авиакомпании, где 10/24.
                      2. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        0
                        Вчера, 20:11
                        Ну Вам виднее... Хотя да, те же амеры пускают свои разведчики только там где их точно не собьют - так то в основном беспилотники гоняют. Может потому и наши не сильно интересуются? Может потом будет тоже БПЛА разведчик и РЭБ, так то было бы замечательно.
                      3. vovochkarzhevsky Звание
                        vovochkarzhevsky
                        0
                        Вчера, 20:25
                        У вояк такие самолеты вообще очень мало летают. Это не авиакомпании, где 10/24.

                        Общий налёт там больше, но по числу посадок, полётах на экстремальных режимах, военные превосходят.
                      4. D16 Звание
                        D16
                        0
                        Вчера, 20:35
                        Вы Ту-214 с Ил-76 не путаете?
                      5. vovochkarzhevsky Звание
                        vovochkarzhevsky
                        0
                        Вчера, 20:44
                        Вы Ту-214 с Ил-76 не путаете?


                        Да любой тип который в армии эксплуатируется более жёстко, специфика.
                      6. D16 Звание
                        D16
                        0
                        Вчера, 20:51
                        Один такой эксплуататор с Ил-76 на SSJ-100 пересел и посадил в Шереметьево. Борт сгорел, куча трупов.
                      7. D16 Звание
                        D16
                        +1
                        Вчера, 20:16
                        Так от Неба то отказались же - чего их тогда гонять то....

                        Да то же Черное море могли бы пасти. Уж катера разглядели бы.
                      8. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Вчера, 20:18
                        И тоже верно. Да не только Черное море - мало что ли мест которые надо пасти.... Хватает же. А бортов получается не хватает.
          2. Авиатор_ Звание
            Авиатор_
            +2
            Вчера, 20:20
            Ил-28 скоро на прикол встанут....
            Эти давно на приколе. Может быть Ил-22?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Вчера, 20:23
              Те которые на базе Ил-18 были но у которых плоскости были смещены вперед к носовой части по сравнению с гражданским вариантом. Я наверно ошибся в номере.
              1. Авиатор_ Звание
                Авиатор_
                +2
                Вчера, 20:25
                Да, с номером напутал. Ил-28 - фронтовой бомбер, выпускался с начала 50-х до хрущёвского погрома авиации в начале 60-х.
              2. Петрович2202 Звание
                Петрович2202
                0
                Вчера, 20:43
                Ил-38) Противолодочный, с РЛС не только в балке хвостовой, но и по бокам и над кабиной пилотов. Вживую видел, очень красиво смотрится)
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  0
                  Вчера, 22:00
                  Цитата: Петрович2202
                  Ил-38) Противолодочный, с РЛС не только в балке хвостовой

                  Прошу пардону, в хвостовой балке нет РЛС, там на конце установлен магнитометрический датчик для обнаружения подлодок. А под кабиной пилотов тоже есть антенна РЛС, закрытая обтекателем. Индусы оценили новую модификацию самолёта, и заказали для себя несколько, но с некоторыми изменениями под свои задачи. У нас - "Новелла", а у них - "Морской змей".
          3. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            0
            Вчера, 20:30
            Ил-28 скоро на прикол встанут....

            А они разве еще летают?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Вчера, 20:31
              Блин, да перепутал я, уже выяснили.....
              1. Товарищ Берия Звание
                Товарищ Берия
                0
                Вчера, 20:46
                Есть еще Ил-38 -противолодочный самолет. Тоже на базе Ил-18. Сейчас проходит модернизацию до Ил-38Н. В фильме "Случай в квадрате 36-80" Ил-38 изображал американский Lockheed P-3 Orion. Правда, советские звезды проступали сквозь краску. smile
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Вчера, 20:47
                  Эт я знаю, в молодости смотрел такой фильм и про звёзды помню. И вообще - все самолёты на базе Ил-18 - красавцы.

                  Н - это Новелла? Вроде их уже все перепилили....
  6. sledak Звание
    sledak
    +1
    Вчера, 19:26
    Очень элегантный лайнер. Дай Бог восстановим своë производство гражданских самолëтов!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Вчера, 19:35
      Если бы не один толстогубый крендель и ещё один твиттерный воин - восстанавливать ничего бы и не пришлось.... Всё бы шло своим чередом.
  7. Chromis Звание
    Chromis
    -2
    Вчера, 19:46
    Ааадну миньеточку!
    Чавой-та я не понял.

    Не так давно здесь же был месседж, что Ту-214 уже в Екб, и будет летать на местных линиях.
    А он что, "не наш"? Не замещённый?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 19:50
      Миньеточку????? belay
      Куда-то Вы не туда с такими то вопросами обратились....
      Сайт попутали ? wassat
    2. vovochkarzhevsky Звание
      vovochkarzhevsky
      +3
      Вчера, 20:15
      Ааадну миньеточку!
      Чавой-та я не понял.

      Не так давно здесь же был месседж, что Ту-214 уже в Екб, и будет летать на местных линиях.
      А он что, "не наш"? Не замещённый?


      Что непонятного. Базовая модель Ту-204, изначально полностью отечественный самолёт. Но по мере того, как уничтожалось отечественное производство АО, РЭО и прочее, на самолётах появлялось всё больше импортных компонентов. Потому после введения санкций, РФ не смогла дальше производить вроде и отечественные самолёты.
      Теперь вот пытаются выкрутится, но пока не очень получается.
      В целом ситуация такова.
      https://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-204/214
      "Калоша" производства СССР взлетает после 10 лет простоя.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 20:21
        Покрасят, подшаманят - ещё полетает.
        Чет он не с первого раза похоже смог разогнаться или просто движки проверял? И шасси не убрал после взлета.
        1. vovochkarzhevsky Звание
          vovochkarzhevsky
          +2
          Вчера, 20:27
          Покрасят, подшаманят - ещё полетает.
          Чет он не с первого раза похоже смог разогнаться или просто движки проверял?

          Да, после такого простоя пробежка обязательна, посмотреть, как она себя на разгоне ведёт, торможении. И шасси в первом полёте убирать нельзя.
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Вчера, 20:41
      Цитата: Chromis
      Не так давно здесь же был месседж, что Ту-214 уже в Екб, и будет летать на местных линиях.

      В России эксплуатируется 13 единиц немодернизированных Ту-204/214
  8. exo Звание
    exo
    +1
    Вчера, 20:26
    В принципе,он и сертифицирован был с отечественными компонентами.Потом, в связи с их невысоким качеством,их стали менять на западные.Это касается резины на колёсах, гидропривода (IDG,если по западному) если не ошибаюсь.Вообщем, всё то, что преподаватели называли "изделие покупное". По моему турбохолодильники и ВВР, тоже были импортные.Если вернули изначальные, то будет проблемы.Если, разработки новые-посмотрим.
  9. km-21 Звание
    km-21
    +1
    Вчера, 20:42
    Судя по тому, что полет проходил с неубранным шасси, программа испытаний находится на самой начальной стадии.
  10. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Вчера, 23:43
    ну эту новость о "с чисто российскими комплектующими." мы уже ДАВНО И С ПОМПОЙ слышали.А самолеты где??