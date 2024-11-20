Обновлённый самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух, начав программу лётных испытаний
72
Объединенная авиастроительная корпорация начала программу летных испытаний самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Импортозамещенная «летающая лаборатория» сегодня впервые поднялась в воздух. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.
На заводском аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет самолета Ту-214 с российскими комплектующими. Обновленный самолет находился в воздухе 1 час и 10 минут, экипаж провел необходимые проверки систем и бортового оборудования, выполнив полетное задание в полном объеме.
На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины,
- заявил Тимофеев.
Напомним, что первый полет восстановленного на Казанском авиазаводе самолета состоялся в июне этого года, до этого он находился на хранении с 2015 года. В июле Ту-214 отправился в Минск, где на заводе гражданской авиации был перекрашен в цвета ОАК, после чего вернулся в Казань для дооснащения российскими комплектующими. И вот первый полет импортозамещенной машины.
После окончания испытаний самолет пойдет в серию как полностью российская машина.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация