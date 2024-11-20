США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа

США применили в Совбезе ООН право вето и заблокировали подготовленный «десяткой» непостоянных членов СБ проект резолюции с требованием к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и освобождению всех удерживаемых сторонами конфликта заложников.«За» проголосовали 14 стран, голос против отдал только американский представитель, в итоге заблокировавший документ. Таким образом Вашингтон в очередной раз подтвердил, что является спонсором и инициатором вооруженных конфликтов во всем мире.Накануне глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа — он прошел по коридору Нецарим между северной и центральной частями палестинского анклава до побережья Средиземного моря. Находясь на пляже, израильский премьер обратился к уцелевшему после бомбардировок ЦАХАЛ палестинскому населению, предложив заплатить по пять миллионов долларов за каждого освобождение каждого удерживаемого ХАМАС израильского заложника. Кроме денежного вознаграждения Нетаньяху гарантировал информаторам свободный выезд из анклава вместе с семьями.Ранее все попытки ЦАХАЛ силовым путем освободить захваченных ХАМАС израильтян заканчивались гибелью заложников. Однако вероятность того, что кто-то из членов ХАМАС откликнется на предложение Нетаньяху, крайне низка, поскольку палестинцы прекрасно понимают, что в случае согласия на это предложение с высокой долей вероятности вместо обещанного вознаграждения они окажутся в израильской тюрьме.

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