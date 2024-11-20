США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа

17
США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа

США применили в Совбезе ООН право вето и заблокировали подготовленный «десяткой» непостоянных членов СБ проект резолюции с требованием к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и освобождению всех удерживаемых сторонами конфликта заложников.

«За» проголосовали 14 стран, голос против отдал только американский представитель, в итоге заблокировавший документ. Таким образом Вашингтон в очередной раз подтвердил, что является спонсором и инициатором вооруженных конфликтов во всем мире.



Накануне глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа — он прошел по коридору Нецарим между северной и центральной частями палестинского анклава до побережья Средиземного моря. Находясь на пляже, израильский премьер обратился к уцелевшему после бомбардировок ЦАХАЛ палестинскому населению, предложив заплатить по пять миллионов долларов за каждого освобождение каждого удерживаемого ХАМАС израильского заложника. Кроме денежного вознаграждения Нетаньяху гарантировал информаторам свободный выезд из анклава вместе с семьями.

Ранее все попытки ЦАХАЛ силовым путем освободить захваченных ХАМАС израильтян заканчивались гибелью заложников. Однако вероятность того, что кто-то из членов ХАМАС откликнется на предложение Нетаньяху, крайне низка, поскольку палестинцы прекрасно понимают, что в случае согласия на это предложение с высокой долей вероятности вместо обещанного вознаграждения они окажутся в израильской тюрьме.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denis812 Звание
    Denis812
    -7
    Вчера, 19:57
    «За» проголосовали 14 стран, голос против отдал только американский представитель, в итоге заблокировавший документ. Таким образом Вашингтон в очередной раз подтвердил, что является спонсором и инициатором вооруженных конфликтов во всем мире.

    Ну бред-то не несите.
    Когда им надо - они блокируют, когда нам надо - мы блокируем.Все просто преследуют свои интересы.
    У РФ они одни, у а м е рико сов - другие.
    Но не надо делать вид, что кто-то проповедник мира и добра, а кто-то исчадие ада.
    Все занимаются своими делами и собой и так и будет. До скончания века.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      Вчера, 20:01
      ""Но не надо делать вид, что кто-то проповедник мира и добра, а кто-то исчадие ада.""
      Браво! Золотые слова!! Только вот амеры как раз так и делают - называют себя проповедниками мира и добра, а своих противников - исчадиями ада.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Вчера, 21:09
        Цитата: Уарабей
        Только вот амеры как раз так и делают - называют себя проповедниками мира и добра, а своих противников - исчадиями ада.

        "Когда черное станет белым, а белое черным и мир станет серым, останется лишь один цвет. Цвет справедливости и ярости- красный цвет...."(вроде что-то из Нострадамуса, но я точно не помню).
    2. NKT Звание
      NKT
      +3
      Вчера, 21:01
      У РФ они одни, у а м е рико сов - другие.

      В таком случае, не надо поучать других, так как никакого морального права на это у них нет.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        -3
        Вчера, 21:04
        Конечно нет, я про то и говорю, что у них своя правда - у нас своя.
        И никто не имеет права поучать других. Это собственно, что и Путин и Китай говорят.
        Нам по барабану какая там у них правда. Не надо нам приносить ИХ правду в наш дом.
        Все эти общие ценности и прочее. Клали мы на их ценности. У нас свои есть.
        1. NKT Звание
          NKT
          +1
          Вчера, 21:10
          А какая может быть своя правда? Если ты без мандата ООН вторгаешься в другие страны, убивая сотни тысяч человек, если ты оккупируешь территорию другой страны, как-то странно обвинять в этом других, надо в начале посмотреть на себя и сидеть тише воды, ниже травы.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            0
            Вчера, 21:15
            Ну, если честно, на ООН уже всем давно н а с р а т ь.
            А сидеть тише воды ниже травы вторгаясь в другую страну как-то не очень получится.
            Есть другая истина - безопасность она ОБЩАЯ. Не бывает и быть не может безопасности отдельного государства. Тем более такого как РФ. Если кто-то размещает средства доставки ракет в Турции и это провоцирует почти мировую войну, то почему этот кто-то не думает о том, что размещая аналогичный средства в Европе он сделает то же самое.
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 23:09
      Цитата: Denis812
      Но не надо делать вид, что кто-то проповедник мира и добра, а кто-то исчадие ада.
      Все занимаются своими делами и собой и так и будет. До скончания века.


      Такими темпами и с такой мотивацией скончание века не далеко, даже ближе чем вы себе думаете. Настало время если не решить вопрос, то хоть задуматься, что мы хотим: нажраться от пуза напоследок или оставить таки наследие и наследников...
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Вчера, 19:57
    Казалось бы, что еще должны сделать полосатые, чтобы у мира наконец-то открылись глаза на то, кто действительно является агрессором и мировым злом, но - нет, продолжают утверждать что агрессоры это Россия и Китай.
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Вчера, 20:04
      Да, к сожалению это то, как на то смотрит избалованное большинство.
      Нам не надо просто говорить, что мы часть этого мира - мы НЕ его часть.
      Западный мир перестал быть частью нас когда сделал всё это с нами.
      В виде рабства, колониальных войн, перестройки.
      Они - не мы.
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      Вчера, 20:05
      А думаю они видят, но молчат, переть против сша и доллара мало кто может.
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Вчера, 20:07
      Казалось бы, что еще должны сделать полосатые, чтобы у мира наконец-то открылись глаза на то, кто действительно является агрессором и мировым злом, но - нет, продолжают утверждать что агрессоры это Россия и Китай.

      Янки купили всё руководство той же Европы вот оно и продолжает утверждать что агрессоры это Россия и Китай. А простого обывателя никто и не спрашивал, что он думает. Западные СМИ тоже проплачены.
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Вчера, 20:01
    «За» проголосовали 14 стран, голос против отдал только американский представитель, в итоге заблокировавший документ. Таким образом Вашингтон в очередной раз подтвердил, что является спонсором и инициатором вооруженных конфликтов во всем мире.

    В этом никто в мире и не сомневался. США это мировое зло
  4. Warlord Звание
    Warlord
    +1
    Вчера, 20:20
    При Сталине, ООН хоть какой то вес имел. А сейчас это организация обьединенных нацистов.
    Раньше достаточно было сказать представителю СССР "вето" на резолюцию которая была по сути оккупацией. И всё, и США приходилось мириться с этим, устраивая лишь локальные конфликты. После развала СССР, у США поводок убрали, вот и начинала хулиганить по всему миру. Единственный способ это взять за шкирку, и снова на поводок (или просто утопить в какой нибудь речке).
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:54
    Израильтяне ,после последнего наезда на святой престол вашего представителя в Ватикане,вы не боитесь что вас предадут анафиме, и обьявят поход в который раз для отвоёвывания христианских ценностей?Ну вы вляпались.
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Вчера, 23:16
      Христианские ценности на коллективном Западе нынче другие... Вся надежда на Джихад.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 22:15
    США заблокировали проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа

    Ну. США просто так неналожат вето.