Украинские медиа публикуют «план раздела Украины», якобы разработанный Москвой для передачи Трампу

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Украинские медиа публикуют «план раздела Украины», якобы разработанный Москвой для передачи Трампу

Россия планирует разделить Украину на три части, этот план может быть предложен новому президенту США Дональду Трампу как вариант прекращения конфликта. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военную разведку Украины.

В ведомстве внесенного в списки экстремистов и террористов Буданова* придумали новую страшилку для украинцев и активно пропихивают ее через украинскую прессу, выдавая за якобы полученные разведданные. Согласно сообщению, Москва предложила разделить Украину на три части, причем существование самого государства Украина в этом плане не предусмотрено.



[
Источники в разведывательном сообществе сообщили, что в России подготовили документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части.

— пишет «Страна.ua» со ссылкой на ГУР МО Украины.


Предполагается, что данный план Россия предложит Трампу для урегулирования конфликта. Согласно ему, первая часть — это новые регионы России, т.е. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые отходят России без разговоров. Крым, естественно, тоже.

Вторая часть — это «пророссийское государственное образование», созданное на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и Киева. Данная территория в состав России не входит, но власть здесь лояльная России, а также размещаются «российские военные базы».

Третья часть — это «спорные территории», включающие в себя Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Судьба этих территорий будет решаться переговорами России с Венгрией, Польшей и Румынией.

Со своей стороны отметим, что вариант подходящий, если «пророссийское государственное образование» также присоединить к России. Осталось только с поляками, венграми и румынами договориться.
93 комментария
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +10
    Вчера, 20:25
    Буданов через СМИ делает предложение?Типа вот что нашли,а на самом деле сами предлагают такой вариант?Будут смотреть на реакцию общества.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +6
      Вчера, 20:48
      Пусть ещё Одессу вернёт.
      1. usr01 Звание
        usr01
        +1
        Вчера, 22:09
        О! а "спорные территории" поделить между Магаданом и Воркутой!!!
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +4
        Вчера, 22:15
        Именно. Всё черноморское побережье.
        Потому-что никакие трижды лояльные России страны в настоящем времени не могут гарантировать свою лояльность в будущем. Это аксиома. Поэтому эти территории - в состав РФ.
        Так что нечего фуфло толкать. Это не может быть "план России".
        План России - это вся восточная европа - буферная зона.
      3. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Вчера, 22:22
        Это нереальное требование. Спуститесь на землю, а то, когда падать начнёте, расшибётесь.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Вчера, 20:55
      Ничего то Украина не знает про мирный план Трампа. no
      1. ugol2 Звание
        ugol2
        +1
        Вчера, 22:18
        Старая фотка.
        Говорят генерала получил на днях.
        Закрытым приказом.
        Может врут конечно. request
        1. п-к Звание
          п-к
          0
          Вчера, 23:13
          А может, не врут? А вдруг истинная правда?))
    3. Татьяна Звание
      Татьяна
      +5
      Вчера, 21:06
      Цитата: Orange-Bigg
      Буданов через СМИ делает предложение?Типа вот что нашли,а на самом деле сами предлагают такой вариант?Будут смотреть на реакцию общества.

      Абсолютно с Вами согласна!
      Только Буданов не выдвигает, а распространяет чужие прогнозы - а именно хотелки-прогнозы коллективного Запада аналитиков из американских и европейских СМИ в интересах США и НАТО, с мнением которых Киеву приходится считаться, как Гитлеру накануне падения его Третьего рейха во ВМВ.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 21:36
        Цитата: Татьяна
        Только Буданов не выдвигает, а распространяет чужие прогнозы

        Да уж, Буданов в Укрорейхе, самый большой фейкомёт, даже Зеле такое не снилось.
    4. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      +9
      Вчера, 21:34
      Какое предложение? Украина только в границах 1991 года и в составе России! Зачем России торговать своими территориями? Надо возвращать утраченное! И пора прекратить говорить про новые территории России! Это возвращённые территории России! А новые территории звучат как новые территории Англии в Северной Америке! Если говорить про новые территории то это звучит как захват и оккупация! Фишку сечёте? Возможно Западную Украину надо отдать соседям чтобы они не жужжали, и чтобы украинцы хлебнули демократии и любви соседей. Не думаю что соседи проявят к украинцам столько гуманизма как Россия! Все границы Чёрного моря должны отойти России! Чёрное море должно стать Русским морем, а не морем НАТО!
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        -3
        Вчера, 22:24
        Цитата: северный кавказ
        Все границы Чёрного моря должны отойти России!

        То есть Вы предлагаете оккупировать Турцию, я правильно понимаю? belay
      2. Отшельница Звание
        Отшельница
        +2
        Вчера, 22:36
        Поляки от Сталина получили Померанию, Восточную Пруссию, Селезию, Данциг и Щетин. Украине достались полькие Крессы, а РСФСР в составе Союза только треть Восточной Пруссии - Калининградскую область. Так почему эти самые Крессы Россия должна отдавать Польше? Тогда пусть отказываются от Пруссии и Померании и забирают свои Крессы.
        И Донбасс с Херсоном и Одессой это ИСТОРИЧЕСКИЕ российские земли, которые пришли в РИ в результате побед над турками.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Вчера, 20:26
    Это вопрос уже не нов. Он обсуждался ещё даже до начала СВО и после.
    Ещё одно доказательство, что на Украине историю не помнят даже до первого поворота, а знать вообще не желают. Живут только хотелками.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +10
      Вчера, 20:41
      Чет на этой карте и полякам много и какелам много досталось..... Не пойдёт. no
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Вчера, 21:16
        Цитата: Nexcom
        Чет на этой карте и полякам много и какелам много досталось..... Не пойдёт. no

        Поляков самих давно пора делить. wink good
        1. северный кавказ Звание
          северный кавказ
          0
          Вчера, 21:39
          А почему только поляков делить? Может лучше все страны Балтийского моря взять в состав России? Почему нет? Балтика тогда стнет внутренним морем России! Кто против?
          1. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Вчера, 22:06
            Страны Балтийского моря против.
        2. bambr731 Звание
          bambr731
          0
          Вчера, 22:41
          Поляков самих давно пора делить.

          Бородач good
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Вчера, 21:37
        Цитата: Nexcom
        Чет на этой карте и полякам много и какелам много досталось..... Не пойдёт. no

        Полякам Кресы, России своё, а какелам ничего.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 21:38
          Какелы пусть к полякам шуруют - пусть поляки их там у себя и воспитывают
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +3
            Вчера, 21:59
            Цитата: Nexcom
            Какелы пусть к полякам шуруют - пусть поляки их там у себя и воспитывают

            Кто кто, а поляки знают как с ними работать И не плохо.
      3. paul3390 Звание
        paul3390
        +7
        Вчера, 21:39
        Если оставить Одессу и Николаев, и не выйти на Днепр на всём протяжении - значит, лет через 10-15 новая война просто неизбежна. Только на этот раз - Запад учтёт ошибки и накачают бандерлогов по самые не балуйся..
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Вчера, 22:02
          Цитата: paul3390
          Если оставить Одессу и Николаев, и не выйти на Днепр

          А это же не Украина, а Российская Империя и СССР, и Россия. Как можно оставить это безумцам.
    2. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      +6
      Вчера, 21:37
      История Украины!? Ага! У них своя история! Альтернативная! В ней она великая страна! А по факту? А по факту продажная девка!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Вчера, 22:04
        Цитата: северный кавказ
        А по факту? А по факту продажная девка!

        Девки хоть за деньги продаются, а эти .....
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      -4
      Вчера, 22:29
      Вы же понимаете, что это нереальная карта, верно? ВС РФ не смогут в ближайшее время взять под контроль эти пространства. Так что всё ещё вопрос, на сколько у России хватит ресурсов и выдержки вести эту войну? Тем более, что Запад свой вклад тоже не уменьшает, а даже наращивает.
      По-моему, успехом будет даже закрепление за Россией имеющихся территорий в соответствии с их конституционными границами. Не забывайте, что там ещё Херсон и Запорожье оккупированы Украиной. Это не маленькие города.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Вчера, 22:57
        А смысл этого временного мира на сегодня, чтобы завтра была последняя война для России?
        Начался передел глобальной экономики мира, жаль что мы оказались в самом центре этого вопроса.
        Кто готов строить союз с Россией тот и победит на будущее.
        Россия сейчас разменная монета между США и КНР. Она нужна им, но не сильная.
  3. Igor1915 Звание
    Igor1915
    -16
    Вчера, 20:29
    Ерунда какая то, сохранить бы текущие.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 22:05
      Цитата: Igor1915
      Ерунда какая то, сохранить бы текущие.

      А Вы что , Родиной торгуете ?
      1. Igor1915 Звание
        Igor1915
        0
        Вчера, 23:42
        Никто не торгует, только удержать приобретенное нужно очень постараться а присоединить дополнительно кто то позволит ??? Фразы мы никого спрашивать не будем можно оставить года на 3 назад в том же месте, где Киев за три дня.
  4. БорзРио Звание
    БорзРио
    -6
    Вчера, 20:29
    Ну прям сказка, а не план... Трампа сразу застрелят, если согласится. Вот только это бред. Миллионы ненавидящих Россию хоxлов, чьи мужья и сыновья, отцы погибли в войне, никогда не будут лояльны России.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +8
      Вчера, 20:48
      Цитата: БорзРио
      Миллионы ненавидящих Россию хоxлов, чьи мужья и сыновья, отцы погибли в войне, никогда не будут лояльны России.
      Сколько Немцев погибло во ВМВ? И что все ненавидели?
      1. БорзРио Звание
        БорзРио
        -10
        Вчера, 20:49
        А что, любили? Про ФРГ напомнить? И как с ГДР под пулиметами через забор к ним сигали?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 20:52
          Цитата: БорзРио
          А что, любили? Про ФРГ напомнить?

          А что ФРГ?
          Цитата: БорзРио
          И как с ГДР под пулиметами через забор к ним сигали?

          Ну вы же понимаете, сигали не из за СССР, а из за коммунистов. Типа на западе свобода и т.п. и т.д.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Вчера, 21:38
          Цитата: БорзРио
          И как с ГДР под пулиметами через забор к ним сигали?

          Вы это видели, или в СМИ читали ?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Вчера, 21:42
            ...там страшная Штази была, её все боялись и потому сигали под "пулимёты" (с)

            хотя может автору надо было написать не "пулимёт"(с), а кулемет, нет ?
            1. carpenter Звание
              carpenter
              -1
              Вчера, 21:51
              Цитата: Nexcom
              .там страшная Штази была, её все боялись и потому сигали под "пулимёты" (с)

              хотя может автору надо было написать не "пулимёт"(с), а кулемет, нет ?

              Да никто из восточных немцев, на пулемёты и ( кулеметы ) не бросался, фейки работали и будут работать. Спросите в Росток, ка там было.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Вчера, 21:53
                Да я поехидничал чуть чуть над автором сообщения про то как ГДРовцы бросались и предположил что для него "кулемет" - родное слово из родного языка. yes
                1. carpenter Звание
                  carpenter
                  0
                  Вчера, 21:57
                  Цитата: Nexcom
                  Да я поехидничал чуть чуть над автором сообщения про то как ГДРовцы бросались и предположил что для него "кулемет"

                  Да я так и понял, просто тогда я стоял в Ростоке и всё видел.
                2. БорзРио Звание
                  БорзРио
                  -4
                  Вчера, 22:06
                  Стебаться с другого много ума не надо. А вот обосновать свою точку зрения - надо. У вас не получилось.
            2. БорзРио Звание
              БорзРио
              -3
              Вчера, 22:08
              Побольше (с) и прочего бреда, а то слабо как то.
          2. БорзРио Звание
            БорзРио
            -4
            Вчера, 22:04
            Смотрите документалки и читайте историю. Меньше глупых вопросов возникнет
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Вчера, 22:07
              Цитата: БорзРио
              Смотрите документалки

              Да ЕГЭ работает, история в книгах, а не в роликах.
        3. северный кавказ Звание
          северный кавказ
          0
          Вчера, 21:42
          А сегодня ГДРовцы не против войти в состав России! Даже флаг есть, германо-российский! Прямоугольник делит диагональ с национальными флагами Германии и России!
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 21:12
        Немцы - дисциплинированная нация. Приучены к порядку. Какелы - нет и никогда не приучатся. В той же Германии гадят и пакостят.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Вчера, 21:45
          Цитата: Nexcom
          Немцы - дисциплинированная нация. Приучены к порядку. Какелы - нет и никогда не приучатся.

          Про немцев правы, а какелы вообще пипл без порядка. Для какела идея единства, которого никогда не существовало, она главное. Вот это создали англо-саксы, и пока это работает. Уже на Украине забыли они, что они россы, и что они малороссы, да и то что они славяне, как это забыли поляки и болгары.
      3. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Вчера, 23:47
        Цитата: topol717
        Сколько Немцев погибло во ВМВ?

        Отец рассказывал. Через несколько недель после окончания Войны бригаду передислоцировали в Пруссию.
        Разговор с местным немцем. Сын у него погиб на Восточном фронте. Говорили о разном, в том числе и о Пруссии.
        Было уже ясно, что Пруссию у немцев заберут, но кому достанется было не известно.
        -Спросил немца, что будет делать, если Пруссию передадут СССР?
        -Тот ответил, что в Россию переедет.
        -Ему сказали, что после такой войны в России его никто не ждет.
        -Тогда, сказал, останусь в Пруссии.
        -А если полякам отдадут?
        -Тогда уеду в Германию.
        -А почему с поляками жить не хочешь?
        - Вы нас завоевали, с вами жить будем, а с поляками нет.

        Почему с поляками жить не будут, так и не сказал.
    2. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 20:57
      Цитата: БорзРио
      Миллионы ненавидящих Россию хоxлов, чьи мужья и сыновья, отцы погибли в войне, никогда не будут лояльны России.

      Ну про Германию так же говорили, но после 9 мая 1945 года, во всяком случае в ГДР всё поменялось.
    3. strannik1985 Звание
      strannik1985
      0
      Вчера, 21:49
      Миллионы ненавидящих Россию хоxлов, чьи мужья и сыновья, отцы погибли в войне, никогда не будут лояльны России.

      Думаете не запомнят, что шутить про взрывающиеся кондиционеры, обстреливать территорию, кататься на БМП через границу, засылать в Крым ДРГ чревато? request
      Тогда будет ещё война и возможно не одна.
      1. БорзРио Звание
        БорзРио
        -2
        Вчера, 22:03
        К сожалению, война ещё будет...
    4. flint Звание
      flint
      -1
      Вчера, 23:40
      Почему вы так в этом уверены? Вы прямо таки лично опросили 30 млн. укров и они все вам сказали, что будут таки ненавидеть? Вон с Чечней недавно что было и ничего и живём и воюем вместе не смотря на абсолютно разный менталитет. А тут всё же очень много чего общего у нас. Стерпится, слюбится, всё перемелится мука будет.
  5. Reindeer Звание
    Reindeer
    +3
    Вчера, 20:30
    Повторюсь, когда проведут референдумы, ВСЕ области (включая Львов с Ужгородом) проголосуют за присоединение к России.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Вчера, 21:41
      Главное телевизор в нужное направление направить и мозги у большинства встанут на место.
      1. Reindeer Звание
        Reindeer
        -1
        Вчера, 22:02
        Дело не в телевизоре :) Дело в ответственности, которую украинцы всеми способами стараются избегать :) А тут - прекрасный повод отдаться и требовать за это грОшей следующие 50 лет.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      -1
      Вчера, 22:33
      Зачем за это голосовать Львову? Зачем это Киеву? Зачем это Одессе? Зачем это Сумам? ... А, вы имеете в виду референдумы с заранее назначенными результатами wink
      Ну серьёзно, я не могу представить, чтоб на каком-то референдуме я проголосовал за выход из России и вход в какую-то другую страну. Почему это тогда должна делать граждане другой страны?
      1. Reindeer Звание
        Reindeer
        +1
        Вчера, 23:06
        Это потому, что Вы нихрена не знаете психологию щирого украинца. Собственно, перечень городов в Вашем вопросе свидетельствует о полном непонимании процессов, там происходящих, уж извините.
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Вчера, 20:33
    Источники в разведывательном сообществе сообщили ... что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части.

    Стадия торга в разгаре – предложения сыплются, как из рога изобилия.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 20:59
      Цитата: nik-mazur
      Стадия торга в разгаре – предложения сыплются, как из рога изобилия.

      Ну сам клоун согласен исключительно дефакто, но не в коем случае де юре признать территории за нами.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Вчера, 21:23
        Цитата: guest
        сам клоун согласен исключительно дефакто, но не в коем случае де юре

        Благо, его никто не спрашивает.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Вчера, 21:25
          Ну сейчас об этом все западные СМИ визжат.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -2
            Вчера, 21:27
            Цитата: guest
            об этом все западные СМИ визжат

            Которые, опять же, ничего не решают, а только транслируют. Но в основном, пургу метут.
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Вчера, 20:35
    Прям вижую как гарный украинский хлопчик Штирличенко шарит по сейфам Кремля, добывая план!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 20:43
      Штирличенко? Тарас Опанасович??? lol
      Да как жеж - знаем знаем, всё-время отмазывается от арестов и шарит по кабинетам ГШ как у себя дома. laughing
  8. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +2
    Вчера, 20:37
    . В ведомстве внесенного в списки экстремистов и террористов Буданова* придумали новую страшилку для украинцев и активно пропихивают ее через украинскую прессу, выдавая за якобы полученные разведданные. Согласно сообщению, Москва предложила разделить Украину на три части, причем существование самого государства Украина в этом плане не предусмотрено.


    А в чем страшилка то?Недавно Путин озвучил условия для начала переговоров,а именно вывод ВСУ с конституционных территорий РФ,а именно ДНР,ЛНР,Запорожской и Херсонской областей.А далее как я понимаю предложение со стороны Украины.Западенцы,находящиеся у власти судя по всему мечтают свалить в Европу,присоединившись к той или иной стране.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 20:53
      А страшилка то видимо что не вся Краина в Европу попадёт. Ужос же! laughing Получается трусселей с кружевами на всех не хватит.
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -3
    Вчера, 20:46
    Это был бы идеальный вариант. Только вопрос : а кто и на какие средства будет финансировать так называемые "пророссийские территории"? У нас уже есть опыт содержания Новороссии, УССР и современной украины. Они из одной руки берут а во вторую-гадят. Это уже генетический код украинства.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Вчера, 21:25
      Цитата: Андрей Николаевич
      то и на какие средства будет финансировать так называемые "пророссийские территории"

      Уголь, литий, уран, сталелитейная промышленность как раз на новых территориях находятся. А это несколько триллионов американских денег.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -1
        Вчера, 22:23
        Это я понимаю.Я и говорю о центральной части Украины. Мне уже наминусовали. Читают-ж...пой и минусуют, не думая. Хотя - плевать.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Вчера, 23:13
          Цитата: Андрей Николаевич
          говорю о центральной части Украины

          Чем хороши колонии, так это тем, что они сами себя кормят.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            0
            Вчера, 23:16
            В теории... На практике будет- наоборот. СМИ начнёт снова ездить нам по ушам о " братском" народе. И пошло- поехало. Россия- щедрая душа..
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Вчера, 23:21
              Цитата: Андрей Николаевич
              СМИ начнёт снова ездить нам по ушам о " братском" народе

              СМИ будет ездить по ушам ровно по тому маршруту, который будет им указан сверху.
              Всякие иноагенты и блогеры, разумеется, будут гнать своё, но они уже погоду не делают.
  10. sagitovich Звание
    sagitovich
    +1
    Вчера, 20:47
    Дыма без огня не бывает!
    Мое личное мнение.
    Это для нас хороший вариант, даже очень хороший.
    1. Березин Звание
      Березин
      +1
      Вчера, 21:29
      Он был бы хорошим в 2022 г. Но с тех пор пролито слишком много крови наших ребят. И получается ни за что, просто вернулись назад на 2 года. В итоге "европейцы" получают за просто так столько же, сколько мы за море пролитой крови. Думаю, что среднюю часть надо уполовинить в нашу пользу: Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев, Одесса. Может ещё Чернигов, но не уверен. И мне кажется, здесь есть шанс на референдуме по областям заручиться поддержкой населения. И среднюю часть обязательно сделать федеративной, без объединения вокруг Киева. Все референдумы - областные.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -1
        Вчера, 22:27
        Березин, какой "поддержкой" части населения Вы хотите "заручиться"? Частью населения у которого кто-то погиб или пропал безвести в составе ВСУ?.. Хороша "поддержка".. Плохо Вы знаете украинство.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Вчера, 23:17
          Цитата: Андрей Николаевич
          какой "поддержкой" части населения Вы хотите "заручиться"? Частью населения у которого кто-то погиб или пропал безвести в составе ВСУ

          У какой части населения послевоенной Германии кто-то погиб или пропал без вести, воюя в Вермахте? И ничо, это не мешало немцам из ГДР служить в Штази, а западным немцам чистить ботинки американцам.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            0
            Вчера, 23:18
            Согласен. Немцы вообще, дисциплинированный народ. Не путайте их с храмадянами.Они нас будут ненавидеть- поколениями. А мы их- вечно мордой об стол,за предательство. И тоже- поколениями.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Вчера, 23:28
              Цитата: Андрей Николаевич
              Они нас будут ненавидеть- поколениями

              К стойкой продолжительной ненависти способно очень малое количество людей. В масштабах всей страны это будет такой же мизер, какой сейчас представляют либерасты.
              Опять же, если ненависть будет выражаться, как в том анекдоте, где укропатриот насрал на Красной площади, не снимая шаровары, так и пофигу.
              Гораздо больше идейных укропатриотов будет в какой-нибудь в Канаде, где не было ни потерь, ни страданий. Вот там, действительно, ненависть можно холить, лелеять и передавать по наследству из поколения в поколение ничего не опасаясь.
              1. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                0
                Вчера, 23:29
                Извините,но Вы- идеалист.
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  0
                  Вчера, 23:40
                  Цитата: Андрей Николаевич
                  Вы- идеалист

                  Напротив. Сколько укропатриотов после войны ушли в леса, а сколько сидели на попе ровно и не чирикали вплоть до развала Союза?
                  Если ненависть не подпитывать, то она неизбежно угасает, задавленная бытовухой. Собственно, это к любым сильным чувствам относится.
                  1. Андрей Николаевич Звание
                    Андрей Николаевич
                    0
                    Вчера, 23:58
                    Это любовь- сильное чувство. И оно даже,угасает. А ненависть- хранится очень долго,поколениями.
  11. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Вчера, 20:54
    Да никакого раздела и прочих договорняков с Трампом не будет, этот рыжий пёс будет следовать намеченным демократами путём усиливая эскалацию войны.
  12. solar Звание
    solar
    -2
    Вчера, 20:56
    пишет «Страна.ua» со ссылкой на ГУР МО Украины.

    «Страна.ua» эту карту с самого своего создания лет десять назад публикует с разной раскраской и подписями. Кто в ГУР МО будет с запрещенным и в России и на Украине ресурсом разговаривать?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Вчера, 21:09
      Кто в ГУР МО будет с запрещенным и в России и на Украине ресурсом разговаривать?

      А они и не общаются с ним, там своих достаточно.

      Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в разведывательном сообществе.
      Источник: https://censor.net/ru/n3521003
  13. esl462 Звание
    esl462
    +2
    Вчера, 20:58
    Судя по лайкам в телеге украинцам план понравился.
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Вчера, 21:45
    Это почти как я и говорил
  15. D O Звание
    D O
    0
    Вчера, 21:50
    Со своей стороны отметим, что вариант подходящий, если «пророссийское государственное образование» также присоединить к России. Осталось только с поляками, венграми и румынами договориться.

    Если первая и вторая части Украины будут освобождены российскими войсками и присоединены к России, то кто и что мешает закончить СВО освобождением и присоединением к России третьей части Украины?
    Ибо если этого не сделать, "третья часть" Украины стопроцентно будет использоваться "партнерами" для обстрелов российских территорий, наземных вторжений и прочих провокаций. Мнение "договорившихся" и даже чего-нибудь подписавших поляков, венгров и румын, при этом "хозяевами" учитываться не будет.
  16. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Вчера, 22:09
    Вообще то, с какой стати наши парни должны кровь проливать для Польши, Румынии и Венгрии? Почему этим такая халява? Не пойдет. Да и Одесса с Николаевым должны у нас быть. Там ведь еще Приднестровье. Да и пророссийским Бандерлэнд вряд ли станет. Не изберут они таких, пророссийских политиков.
  17. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Вчера, 22:10
    "Пророссийская Украина" звучит так же, как "девственная проститутка".
  18. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 22:27
    Когда говорят "новые территории или регионы ", то это либо не очень умные люди, либо откровенные провокаторы. Это все Россия! Эти земли украдены были у России. И ВСЕ должны вернуться в Россию . Кто не жалает- чемодан, вокзал, гейроппа.
  19. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Вчера, 23:26
    Цитата: Igor1915
    Ерунда какая то, сохранить бы текущие.

    Ага. Сало украине?
  20. volgast1970 Звание
    volgast1970
    0
    Вчера, 23:28
    сдриснут на спорные территории . Будут гадить оттуда
  21. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Вчера, 23:57
    Цитата: БорзРио
    Ну прям сказка, а не план... Трампа сразу застрелят, если согласится. Вот только это бред. Миллионы ненавидящих Россию хоxлов, чьи мужья и сыновья, отцы погибли в войне, никогда не будут лояльны России.

    Это же племя народа порубежья, нашей окраины. Они веками были и остаются готовыми пойти под руку Хозяина, вовсе не потому, что народ там готов к предательству, нет. Подчиняться сильному для них это просто форма выживания. Почуют Силу - будут лояльны Москве. Если получают хоть какую-то власть - воруют , поскольку знают, что порулить им дали временно.
    Все там будет тихо, если ими руководить правильно : жёстко, в интересах и в рамках законов нашей Державы , не веря ни одному слову местных.