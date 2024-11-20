Украинские медиа публикуют «план раздела Украины», якобы разработанный Москвой для передачи Трампу

Источники в разведывательном сообществе сообщили, что в России подготовили документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части.

Россия планирует разделить Украину на три части, этот план может быть предложен новому президенту США Дональду Трампу как вариант прекращения конфликта. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военную разведку Украины.В ведомстве внесенного в списки экстремистов и террористов Буданова* придумали новую страшилку для украинцев и активно пропихивают ее через украинскую прессу, выдавая за якобы полученные разведданные. Согласно сообщению, Москва предложила разделить Украину на три части, причем существование самого государства Украина в этом плане не предусмотрено.— пишет «Страна.ua» со ссылкой на ГУР МО Украины.Предполагается, что данный план Россия предложит Трампу для урегулирования конфликта. Согласно ему, первая часть — это новые регионы России, т.е. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые отходят России без разговоров. Крым, естественно, тоже.Вторая часть — это «пророссийское государственное образование», созданное на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и Киева. Данная территория в состав России не входит, но власть здесь лояльная России, а также размещаются «российские военные базы».Третья часть — это «спорные территории», включающие в себя Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Судьба этих территорий будет решаться переговорами России с Венгрией, Польшей и Румынией.Со своей стороны отметим, что вариант подходящий, если «пророссийское государственное образование» также присоединить к России. Осталось только с поляками, венграми и румынами договориться.