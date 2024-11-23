Перекушенное оптоволокно: опять виновата Россия?
Судно-кабелеукладчик инспектирует один из европейских оптоволоконных кабелей.
Маск не поможет
Попытки списать разрыв сразу двух веток оптоволоконных кабелей в Балтийском море на российских диверсантов вполне понятны – телекоммуникационная инфраструктура у противника крайне уязвимая. Отныне любая техногенная авария, к которой даже теоретически может быть причастна Россия, будет рассматриваться актом саботажа. Вот и министр обороны ФРГ Писториус возбудился:
Масло-масляное, но понятно, что немцы считают разорванное оптоволокно продуктом работы наших спецов.
1 400 000 км — протяженность мировых оптоволоконных линий, проложенных по дну океанов. Источник: tadviser.ru.
При внимательном рассмотрении оптоволоконные нити, протянувшиеся по дну мировых океанов, действительно представляют собой лакомую цель. Особенно если учесть террористический подрыв веток «Северного потока» в 2022 году. Писториус заявляет о некой «гибридной войне», начатой Россией против Запада, но первый ход в этой игре был совсем не за Кремлем.
Но для начала немного цифр. Общая протяженность интернет-кабелей, проложенных по океаническому дну, достигает 1,4 млн. километров. Всего в мире более 600 телекоммуникационных подводных линий связи, на которые приходится 95 процентов трафика. В случае гипотетического коллапса планета останется фактически без интернета и международной телефонной связи. Останутся в строю лишь суверенные системы, например, отечественный Рунет и китайский аналог, отгороженный от внешнего мира «Великим файрволом».
В глобальной катастрофе никакой Илон Маск не поможет – общее количество пользователей спутниковой системы Starlink едва превышает 3 млн. человек. Это чуть более 0,05 процента пользователей по всему миру. Разумеется, это гипотетические и катастрофические сценарии, но они помогают осознать значимость подводного оптоволокна в мировой жизни.
Россия также зависит от подводных телекоммуникационных линий. С Калининградом Большую землю соединяет 1115-километровый кабель «Балтика», с Финляндией — 280-километровый BCS North – Phase 2, Дальневосточная подводная кабельная система проложена между Магаданской областью, Камчаткой и Сахалином. А к 2026 планируют закончить «Полярный экспресс», проходящий от Мурманска до Владивостока через Арктику. Общая протяженность кабеля 12650 км. На официальном сайте описывают проект следующим образом:
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Говорят, хуситы уже проводили тестовое перекусывание оптоволоконных кабелей в Баб-эль-Мандебском проливе. Источник: www.submarinecablemap.com
В мировом трафике через подводные кабели есть немало узких мест. Например, Баб-эль-Мандебский пролив, по которому проходит 17 оптоволоконных линий. Хуситам достаточно поперек пролива пройтись с волочащимся по дну якорем, и немалая часть интернет-соединений на половине Земного шара разорвется. Например, лопнет линия Европа-Кения-Пакистан-Индия-Малайзия. Почему до сих пор хуситы не пошли на такой шаг? Точно неизвестно, но один из 17 кабелей соединяет Иран с мировой информационной системой.
Но однажды у них что-то получилось. Весной 2024 года вдруг забарахлили социальные сети и видеохостинги по всему миру. Как утверждает гонконгский оператор, хуситы вычислили точное местоположение и зацепили сразу три кабеля Asia — Africa — Europe 1, Seacom, TGN и EIG. О том, велись ли восстановительные работы на месте разрыва, ничего не известно, но испорченные сервисы восстановились. В основном за счет резервных каналов связи.
Самый жирный пучок оптоволоконных кабелей пролегает через Тихий океан. Только из Северной Америки по морскому дну тянется не менее 28 линий связи. В Атлантике коммуникации немногим скромнее. Из Европы в Северную Америку пролегает 20 межконтинентальных линий, и еще больше соединяет американцев со Старым Светом опосредованно.
Кто рвет оптоволокно?
Телекоммуникационное оптоволокно – это хрупкая субстанция. Диаметр кабеля не превышает 22 см, и он слабо защищен от внешнего воздействия, если не считать тонкую полиэтиленовую прослойку и несколько слоев стальной и медной оплетки. Кстати, оптическое волокно, передающее гигантские объемы информации между континентами, тоньше человеческого волоса. Большую часть маршрута кабель просто лежит на океаническом дне, и только на сравнительно небольших глубинах его пытаются немного прикопать при прокладке.
Писториусу и его сочувствующим следует внимательно познакомиться со статистикой повреждений оптоволокна. Каждый год не менее сотни раз кто-то разрывает линию связи. Две трети случаев приходится на якоря судов и рыболовецкие снасти, в остальном это природные причины. А вот в разорванных в Балтике немец совершенно бездоказательно увидел русский след.
Перекушенными, пусть и частично, оказались два кабеля: BCS East-West Interlink (длина 218 км) между Литвой и шведским Готландом и 1172-километровый C-Lion1, соединяющий Германию с Финляндией. Ничего катастрофического не произошло – телекоммуникационные операторы сумеют быстро перенаправить потоки через альтернативные пути. В этом и смысл столь разветвленной и достаточно уязвимой системы коммуникации. Как только рвется в одном месте, трафик перебрасывается по другим путям.
Напомним, что в мире сейчас более 600 кабелей, и они работают с немалым запасом по пропускной способности. Поэтому проводить диверсии такого масштаба бессмысленно – пара перерубленных кабелей никакого эффекта не окажет. Только к «отрезанному» от связи Готланду подходит еще пять линий оптоволокна, помимо BCS East-West Interlink. Единственным значимым последствием каждого обрыва оптоволоконной линии становится его трудоемкое восстановление. В мире не более 60 специальных судов, способных ремонтировать поврежденное оптоволокно, и, судя по статистике порывов, они без дела не стоят.
Один из кабелей в Балтийском море был выведен из строя около 2:00 утра по Гринвичу 18 ноября. Источник: www.submarinecablemap.com
Злопыхатели на Западе подозревают Россию не только в последних порывах кабелей в Балтике, но и в других регионах. Истерика случилась в минувшем августе, когда перерезанным оказался кабель вблизи авиабазы НАТО в норвежском Эвенесе. Место серьезное – здесь базируются эскадрильи F-35A. По версии следствия, случился конфуз еще в апреле, но руки до оглашения итогов дошли только под конец лета. Никаких доказательств норвежцы не предъявили, но очень непрозрачно намекнули на участие России. В 2022 году кто-то перекусил оптоволоконный кабель, соединяющий Шпицберген с материковой Норвегией. И снова никто не смог ничего лучше придумать, нежели чем обвинить Кремль и непосредственно ГРУ в развязывании «гибридной войны».
По мнению Командования морских сил НАТО (MARCOM), «русские разработали множество гибридных методов ведения войны под водой, чтобы нарушить работу европейской экономики с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша экономика под водой находится под угрозой». Осталось только довести до наивных европейских слушателей, каким образом Россия это делает. И нашли-таки, кого обвинить. Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», якобы, один из главных по резке натовского оптоволокна. Почему именно «Янтарь»? Все просто – корабль работает под эгидой Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Паззл сложился, европейцы вошли в курс дела.
Диверсии на межконтинентальных линиях оптоволоконной связи – это, конечно, красиво и эффектно. И, вроде бы, не сильно обременительно. Но есть несколько нюансов. Перекушенные кабели никакого критического влияния на противника не оказывают. Подумаешь, немного Youtube будет подтормаживать. У нас это сейчас в порядке вещей, и ничего, не жалуемся.
Все каналы коммуникаций, имеющие отношение к обороне стран НАТО, обязательно дублируются спутниковой связью, которую гораздо сложнее подавить. Для того чтобы нанести противнику реальный ущерб, требуется за небольшой промежуток времени перерезать несколько десятков линий оптоволокна. А для верности еще и не по одному разу. Только тогда можно будет добиться паники: в Старом и Новом Свете потухнут браузеры, нарушится международная торговля и связь. Но и в этом случае военная инфраструктура противника не пострадает. Прилетит бумеранг и российским пользователям – рабочим останется только суверенный интернет. Впрочем, этот сценарий не более чем фантастика – у России нет возможности синхронно перерубить так много линий оптоволокна на морском дне. И ни у кого нет.
Очень красиво выглядит версия с диверсией против самих себя. Малозначимые в глобальном масштабе кабели связи выглядят отличным пугалом для публики. Злые русские отрезают вам доступ к мессенджерам и жизненно необходимой потребностью постить фоточки в запрещенной в России Meta. Сами не разрешают и вам, дорогие европейцы с американцами, не позволят. Скрытая риторика примерно такая, а театральные перекусы кабелей — небольшая плата за политический эффект.
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