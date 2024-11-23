Перекушенное оптоволокно: опять виновата Россия?



Судно-кабелеукладчик инспектирует один из европейских оптоволоконных кабелей.

Маск не поможет

«Очень явный признак того, что здесь что-то происходит. Никто не верит, что эти кабели были случайно оборваны. И мне не хочется верить в версии, что это были якоря. Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная конкретно, от кого это исходило, что это гибридное действие. И мы также должны предположить, не зная этого, конечно, что это диверсия».



1 400 000 км — протяженность мировых оптоволоконных линий, проложенных по дну океанов. Источник: tadviser.ru.

Новая система включает 6 пар оптических волокон пропускной способностью 52–104 Тб/с. Проект соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией и создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах, обеспечив наименьшую задержку сигнала. Это поможет удовлетворить растущие потребности онлайн-торговли, облачных технологий и больших данных, предоставив надёжную и доступную связь и интернет».



Говорят, хуситы уже проводили тестовое перекусывание оптоволоконных кабелей в Баб-эль-Мандебском проливе. Источник: www.submarinecablemap.com

Кто рвет оптоволокно?



Один из кабелей в Балтийском море был выведен из строя около 2:00 утра по Гринвичу 18 ноября. Источник: www.submarinecablemap.com

Попытки списать разрыв сразу двух веток оптоволоконных кабелей в Балтийском море на российских диверсантов вполне понятны – телекоммуникационная инфраструктура у противника крайне уязвимая. Отныне любая техногенная авария, к которой даже теоретически может быть причастна Россия, будет рассматриваться актом саботажа. Вот и министр обороны ФРГ Писториус возбудился:Масло-масляное, но понятно, что немцы считают разорванное оптоволокно продуктом работы наших спецов.При внимательном рассмотрении оптоволоконные нити, протянувшиеся по дну мировых океанов, действительно представляют собой лакомую цель. Особенно если учесть террористический подрыв веток «Северного потока» в 2022 году. Писториус заявляет о некой «гибридной войне», начатой Россией против Запада, но первый ход в этой игре был совсем не за Кремлем.Но для начала немного цифр. Общая протяженность интернет-кабелей, проложенных по океаническому дну, достигает 1,4 млн. километров. Всего в мире более 600 телекоммуникационных подводных линий связи, на которые приходится 95 процентов трафика. В случае гипотетического коллапса планета останется фактически без интернета и международной телефонной связи. Останутся в строю лишь суверенные системы, например, отечественный Рунет и китайский аналог, отгороженный от внешнего мира «Великим файрволом».В глобальной катастрофе никакой Илон Маск не поможет – общее количество пользователей спутниковой системы Starlink едва превышает 3 млн. человек. Это чуть более 0,05 процента пользователей по всему миру. Разумеется, это гипотетические и катастрофические сценарии, но они помогают осознать значимость подводного оптоволокна в мировой жизни.Россия также зависит от подводных телекоммуникационных линий. С Калининградом Большую землю соединяет 1115-километровый кабель «Балтика», с Финляндией — 280-километровый BCS North – Phase 2, Дальневосточная подводная кабельная система проложена между Магаданской областью, Камчаткой и Сахалином. А к 2026 планируют закончить «Полярный экспресс», проходящий от Мурманска до Владивостока через Арктику. Общая протяженность кабеля 12650 км. На официальном сайте описывают проект следующим образом:В мировом трафике через подводные кабели есть немало узких мест. Например, Баб-эль-Мандебский пролив, по которому проходит 17 оптоволоконных линий. Хуситам достаточно поперек пролива пройтись с волочащимся по дну якорем, и немалая часть интернет-соединений на половине Земного шара разорвется. Например, лопнет линия Европа-Кения-Пакистан-Индия-Малайзия. Почему до сих пор хуситы не пошли на такой шаг? Точно неизвестно, но один из 17 кабелей соединяет Иран с мировой информационной системой.Но однажды у них что-то получилось. Весной 2024 года вдруг забарахлили социальные сети и видеохостинги по всему миру. Как утверждает гонконгский оператор, хуситы вычислили точное местоположение и зацепили сразу три кабеля Asia — Africa — Europe 1, Seacom, TGN и EIG. О том, велись ли восстановительные работы на месте разрыва, ничего не известно, но испорченные сервисы восстановились. В основном за счет резервных каналов связи.Самый жирный пучок оптоволоконных кабелей пролегает через Тихий океан. Только из Северной Америки по морскому дну тянется не менее 28 линий связи. В Атлантике коммуникации немногим скромнее. Из Европы в Северную Америку пролегает 20 межконтинентальных линий, и еще больше соединяет американцев со Старым Светом опосредованно.Телекоммуникационное оптоволокно – это хрупкая субстанция. Диаметр кабеля не превышает 22 см, и он слабо защищен от внешнего воздействия, если не считать тонкую полиэтиленовую прослойку и несколько слоев стальной и медной оплетки. Кстати, оптическое волокно, передающее гигантские объемы информации между континентами, тоньше человеческого волоса. Большую часть маршрута кабель просто лежит на океаническом дне, и только на сравнительно небольших глубинах его пытаются немного прикопать при прокладке.Писториусу и его сочувствующим следует внимательно познакомиться со статистикой повреждений оптоволокна. Каждый год не менее сотни раз кто-то разрывает линию связи. Две трети случаев приходится на якоря судов и рыболовецкие снасти, в остальном это природные причины. А вот в разорванных в Балтике немец совершенно бездоказательно увидел русский след.Перекушенными, пусть и частично, оказались два кабеля: BCS East-West Interlink (длина 218 км) между Литвой и шведским Готландом и 1172-километровый C-Lion1, соединяющий Германию с Финляндией. Ничего катастрофического не произошло – телекоммуникационные операторы сумеют быстро перенаправить потоки через альтернативные пути. В этом и смысл столь разветвленной и достаточно уязвимой системы коммуникации. Как только рвется в одном месте, трафик перебрасывается по другим путям.Напомним, что в мире сейчас более 600 кабелей, и они работают с немалым запасом по пропускной способности. Поэтому проводить диверсии такого масштаба бессмысленно – пара перерубленных кабелей никакого эффекта не окажет. Только к «отрезанному» от связи Готланду подходит еще пять линий оптоволокна, помимо BCS East-West Interlink. Единственным значимым последствием каждого обрыва оптоволоконной линии становится его трудоемкое восстановление. В мире не более 60 специальных судов, способных ремонтировать поврежденное оптоволокно, и, судя по статистике порывов, они без дела не стоят.Злопыхатели на Западе подозревают Россию не только в последних порывах кабелей в Балтике, но и в других регионах. Истерика случилась в минувшем августе, когда перерезанным оказался кабель вблизи авиабазы НАТО в норвежском Эвенесе. Место серьезное – здесь базируются эскадрильи F-35A. По версии следствия, случился конфуз еще в апреле, но руки до оглашения итогов дошли только под конец лета. Никаких доказательств норвежцы не предъявили, но очень непрозрачно намекнули на участие России. В 2022 году кто-то перекусил оптоволоконный кабель, соединяющий Шпицберген с материковой Норвегией. И снова никто не смог ничего лучше придумать, нежели чем обвинить Кремль и непосредственно ГРУ в развязывании «гибридной войны».По мнению Командования морских сил НАТО (MARCOM), «русские разработали множество гибридных методов ведения войны под водой, чтобы нарушить работу европейской экономики с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша экономика под водой находится под угрозой». Осталось только довести до наивных европейских слушателей, каким образом Россия это делает. И нашли-таки, кого обвинить. Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», якобы, один из главных по резке натовского оптоволокна. Почему именно «Янтарь»? Все просто – корабль работает под эгидой Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Паззл сложился, европейцы вошли в курс дела.Диверсии на межконтинентальных линиях оптоволоконной связи – это, конечно, красиво и эффектно. И, вроде бы, не сильно обременительно. Но есть несколько нюансов. Перекушенные кабели никакого критического влияния на противника не оказывают. Подумаешь, немного Youtube будет подтормаживать. У нас это сейчас в порядке вещей, и ничего, не жалуемся.Все каналы коммуникаций, имеющие отношение к обороне стран НАТО, обязательно дублируются спутниковой связью, которую гораздо сложнее подавить. Для того чтобы нанести противнику реальный ущерб, требуется за небольшой промежуток времени перерезать несколько десятков линий оптоволокна. А для верности еще и не по одному разу. Только тогда можно будет добиться паники: в Старом и Новом Свете потухнут браузеры, нарушится международная торговля и связь. Но и в этом случае военная инфраструктура противника не пострадает. Прилетит бумеранг и российским пользователям – рабочим останется только суверенный интернет. Впрочем, этот сценарий не более чем фантастика – у России нет возможности синхронно перерубить так много линий оптоволокна на морском дне. И ни у кого нет.Очень красиво выглядит версия с диверсией против самих себя. Малозначимые в глобальном масштабе кабели связи выглядят отличным пугалом для публики. Злые русские отрезают вам доступ к мессенджерам и жизненно необходимой потребностью постить фоточки в запрещенной в России Meta. Сами не разрешают и вам, дорогие европейцы с американцами, не позволят. Скрытая риторика примерно такая, а театральные перекусы кабелей — небольшая плата за политический эффект.