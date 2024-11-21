Показаны кадры сдачи в плен подразделения ВСУ в Курской области

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Показаны кадры сдачи в плен подразделения ВСУ в Курской области

Сообщается о большом количестве украинских оккупантов, сдавшихся в плен в районе села Ольговка в приграничном районе Курской области. В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент сдачи в плен целого подразделения боевиков ВСУ, ранее попавших в окружение в Ольговской роще.

Всего в окружении под Ольговкой оказалось около тысячи военнослужащих украинской армии, значительная часть которых была уничтожена. Окружив группировку ВСУ в Ольговской роще, российские военные заглушили связь противника, вследствие чего оккупанты лишились координации между подразделениями и нередко вели огонь по своим же сослуживцам. Лишь нескольким десяткам боевиков посчастливилось сдаться в плен. Общий счет пленных оккупантов, вторгшихся в Курскую область, уже приближается к полутысяче.






После зачистки Ольговской рощи ВС РФ разблокировали для себя дорогу из населенного пункта Коренево на юг, в направлении Новоивановки и Зеленого Шляха, таким образом значительно упростив логистику на всем участке фронта.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 единиц автомобильной техники, 296 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

На фоне непрекращающейся череды поражений на разных участках фронта Киев впервые ударил вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow. В частности, ракетный удар был нанесен по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в поселке Марьино на трассе Рыльск-Льгов в Курской области.

40 комментариев
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  1. 123_123 Звание
    123_123
    -2
    Сегодня, 06:18
    Ну вот опять. Какая от них польза в плену. Работать бы направить и лучше на Донбасс. Пусть лет 10 отработают, восстанавливая ими разрушенное и в глаза местным смотрят. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +10
      Сегодня, 06:29
      Пусть лет 10 отработают
      Юридически война не объявлена. А значит это не военнослужащие противника и не подпадают под соответствующее законодательство. Юридически это бандиты и террористы. По совокупности деяний УК им дает вплоть до пожизненного.
      1. Hagen Звание
        Hagen
        +3
        Сегодня, 06:48
        Цитата: abrakadabre
        Юридически война не объявлена.

        Но операция "военная", поэтому и распространили (наши руководители) на нее правила ведения войны... А поскольку пленные являются военнослужащими армии чужого государства, то вполне законно имеют статус военнопленных. Органы следствия с каждым из них разберутся персонально и при наличии оснований (состава преступления) дадут им персональные оценки (меры правового воздействия). Работа на восстановлении ими разрушенного, думаю, будет весьма полезным делом. Для всех сторон.
        1. обыватель Звание
          обыватель
          +4
          Сегодня, 06:58
          Цитата: Hagen
          Но операция "военная", поэтому и распространили (наши руководители) на нее правила ведения войны...

          А разве на территории Курской области не КТО объявлена? В отличие от СВО Новороссии? Вроде так слышал.
          1. Hagen Звание
            Hagen
            0
            Сегодня, 08:49
            Цитата: обыватель
            А разве на территории Курской области не КТО объявлена?

            Вы правы, в Курской области КТО... Но по любому, у нас отсутствует в юридической практике групповое наказание, поэтому вину каждого будут устанавливать в персональном порядке.
            1. krot Звание
              krot
              +1
              Сегодня, 09:29
              А никто не заметил, что их расстреляли на этом видео? (0:23) И думаю есть за что! Хитрожопые отстреливаются до последнего, убивают наших, в т.ч. и гражданских, а потом хотят в плен на обмен попасть, типа картошку чистили, водители и т д..) Наши парни на передке знают вертлявость этих гадов! Думаю такие до плена не доживают!
              Если хотят сдаться, нужно сдаваться до боя, а не после того, как поубивал наших и кончился БК.
              Смерть бандеровцам! Победа будет за нами!
            2. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 09:35
              Цитата: Hagen
              Вы правы, в Курской области КТО...

              Ну раз КТО, то с террористами разговор другой. Какой может быть плен для террористов ?
              1. Hagen Звание
                Hagen
                0
                Сегодня, 09:38
                Цитата: carpenter
                Какой может быть плен для террористов ?

                Какая разница, как это назвать, следствие будет, а задержанный посидит в СИЗО... Вы хотите что-то иное предложить?
                1. carpenter Звание
                  carpenter
                  0
                  Сегодня, 09:39
                  Цитата: Hagen
                  . Вы хотите что-то иное предложить?

                  Террористы всегда погибают, при выполнении теракта.
          2. Hagen Звание
            Hagen
            0
            Сегодня, 09:14
            Цитата: обыватель
            разве на территории Курской области не КТО объявлена?

            Генерал-майор полиции, член совета по внешней и оборонной политике по данному поводу дал такой комментарий: "права и обязанности вооруженных сил отражены в законах и в полной мере реализуются. Статус КТО или СВО на них не влияет. Спецслужбы и воинские части действуют согласно закону об охране безопасности. Встанет вопрос о выплатах.....должны будут приравнены к участникам СВО....".
          3. Комментарий был удален.
      2. 1976AG Звание
        1976AG
        0
        Сегодня, 07:24
        Ну если война не объявлена, то и военнопленных быть не может, а они есть )
      3. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 07:49
        Цитата: abrakadabre
        Пусть лет 10 отработают
        Юридически война не объявлена. А значит это не военнослужащие противника и не подпадают под соответствующее законодательство. Юридически это бандиты и террористы. По совокупности деяний УК им дает вплоть до пожизненного.

        Лучше, как в США, дать им по десять сроков пожизненного заключения. am good
        Отсидят своё и выйдут на свободу. wink
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 07:18
      А ты ролик до конца досмотрел? Или тут обрезанная версия ( у меня не грузит). В тг есть полная версия.
      Так что за этих не переживай
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:08
        а что там в конце????...........
        1. krot Звание
          krot
          -1
          Сегодня, 09:36
          Их и на этом видео видно как начинают стрелять.. (0:23)
    3. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 08:27
      В конце видно, что наши начинают стрелять. Скорее всего судьба пленных хряков решилась прямо там.
      1. Аристарх Людвигович Звание
        Аристарх Людвигович
        +1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Gpn27
        В конце видно, что наши начинают стрелять.

        В конце видео бойцы вспомнили, что в Курской области введен режим контртеррористической операции и возможно ликвидировали украинских террористов. По этому поводу у хинзиров вой на болотах.
        1. solar Звание
          solar
          -1
          Сегодня, 09:11
          На Украине пишут, что направили официальные письма в ООН и Международный Красный Крест по этому случаю

          Других деталей, в частности о количестве жертв, Лубинец не привел. Он традиционно сообщил, что направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:32
        Вот это лучше. А то некоторые добряки предлагают их кормить и обихаживать пожизненно.
      3. Single-n Звание
        Single-n
        -1
        Сегодня, 08:55
        Глупо. Отчаявшийся противник опасен. Ему же в таком случае терять то нечего. А вот если есть шанс выжить-то тут уже появляются варианты.
        1. Gpn27 Звание
          Gpn27
          +1
          Сегодня, 09:14
          Противник отстреливается до последнего. После того, как положил наших, сдается в плен и сидит на шеях русских в надежде на обмен и продолжение участия в войне. Смысл в таких пленных? У нас пока достаточно сдавшихся добровольно с оружием и боеприпасами.
          1. Single-n Звание
            Single-n
            -1
            Сегодня, 09:21
            Потому что он сидит и отстреливается на месте. А не ломится в последнюю банзай атаку. Он не будет расстреливать мирных или пленных. Потому что любая сдача это еще и расшатывание дисциплины противника. Если враг хочет жить то он может и патроны не все расстрелять, а можете и расстрелять как то по быстрому. Пока его снарядом не накрыло.А вот если он решит что ему один фиг хана. То он будет не о сдаче думать а о том как бы перед смертью нагадить посильнее.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 06:20
    Мыкола,патроны закончились. Пишлы сдаваться.
  3. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +2
    Сегодня, 06:20
    Надо, как в 1943, провести по Москве пленных бандеровцев.

    А потом пусть поливальные машины проедут. Смоют следы.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -5
      Сегодня, 06:52
      Нельзя. Треть Москвы- мыколы и Гали, из жмеринок и крыжополей. Затравят.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        -1
        Сегодня, 08:55
        а половина ахмедов и гульчитаев. Так что все будет норм.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -9
      Сегодня, 06:55
      Цитата: Ilya-spb
      Надо, как в 1943, провести по Москве пленных бандеровцев.

      А наберётся столько? Или вы считаете, что 10 человек из
      около тысячи военнослужащих украинской армии

      это действительно
      большом количестве украинских оккупантов, сдавшихся в плен в районе села Ольговка

      И что то генералов я среди них не вижу! Кого вы проводить то собрались "как по Москве 1943-го"?
      Пару десятков охлов нациков и пару сотен русских мужиков-мобиков? Зашибись аналогия будет! good А следом таджики на поливалках wassat
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 06:23
    их же в конце расстреляли вроде
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -4
      Сегодня, 06:58
      Цитата: 501Legion
      их же в конце расстреляли вроде

      А евсть продолжение ролика?
    2. Turbuta Dave Звание
      Turbuta Dave
      +1
      Сегодня, 07:11
      Расстрел для них еще мягкое наказание. Они неисправимы. Зомби украинские
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 06:40
    Непонятно одно - зачем их вообще в плен берут? Это ж не наловленные мобики из теробороны - это отборнейшие идейные упыри! И - что с ними собираются делать дальше? Расстрелять - кишка тонка, значит - неизбежно рано или поздно отпустят. Снова наступив на хрущевские грабли...
    1. HaByxoDaBHocep Звание
      HaByxoDaBHocep
      +2
      Сегодня, 07:09
      Их минусанули всех в конце видео
      1. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Сегодня, 08:56
        И на фига? Да еще подобное в сеть сливать?
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 08:26
      Это не "хрущевские грабли", а вечный эльфизм " мы не такие" Кремля, который слишком дорого обходится простому народу.
  6. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    -10
    Сегодня, 07:08
    В частности, ракетный удар был нанесен по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в поселке Марьино

    Это же бывший санаторий Управления делами ЦК КПСС, а ныне медицинский центр при Правительстве Российской Федерации. На святое замахнулись, сволочи! am
    Кстати, на окраине имения с более раннего времени сохранились палаты гетмана Мазепы laughing
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      -3
      Сегодня, 07:41
      Это они в бессильной злобе, агония, так сказать... Причем с видеофиксацией со своего беспилотника.
  7. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +1
    Сегодня, 07:10
    100 % карателей украинских фашистов должны быть уничтожены. Хахел неисправим. Только смерть для него.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 08:01
    На войне помимо плененного врага надо помнить и о своих бойцах попавших в плен. И тут речь не об обменном фонде. В нашем плену значительно больше бандерлогов чем наших бойцов у них. Да и в общем нашим воинам на ЛБС виднее как поступать с пленными.
  9. Snay Звание
    Snay
    0
    Сегодня, 08:16
    Хохлосми писали что пленных на этом видео расстреливают.. Не понятно на самом деле..
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -2
      Сегодня, 09:00
      Тем как раз и нужно нагнетать. Дабы в плен не сдавались. Не удивлюсь если укрСМИ будут доказывать что в конце пленных еще и пожирали живьем, попутно насилуя шваброй. А куча , толи идиотов , то ли реальных агентов СБУ. Сидят тут и визжат -что усих нужно расстреливать на месте.
      Вот пусть идут в окопы и стреляют все и вся. А то горазды других туда отправлять.