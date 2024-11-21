Показаны кадры сдачи в плен подразделения ВСУ в Курской области
Сообщается о большом количестве украинских оккупантов, сдавшихся в плен в районе села Ольговка в приграничном районе Курской области. В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент сдачи в плен целого подразделения боевиков ВСУ, ранее попавших в окружение в Ольговской роще.
Всего в окружении под Ольговкой оказалось около тысячи военнослужащих украинской армии, значительная часть которых была уничтожена. Окружив группировку ВСУ в Ольговской роще, российские военные заглушили связь противника, вследствие чего оккупанты лишились координации между подразделениями и нередко вели огонь по своим же сослуживцам. Лишь нескольким десяткам боевиков посчастливилось сдаться в плен. Общий счет пленных оккупантов, вторгшихся в Курскую область, уже приближается к полутысяче.
После зачистки Ольговской рощи ВС РФ разблокировали для себя дорогу из населенного пункта Коренево на юг, в направлении Новоивановки и Зеленого Шляха, таким образом значительно упростив логистику на всем участке фронта.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 единиц автомобильной техники, 296 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.
На фоне непрекращающейся череды поражений на разных участках фронта Киев впервые ударил вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow. В частности, ракетный удар был нанесен по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских в поселке Марьино на трассе Рыльск-Льгов в Курской области.
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