Двойным ударом баллистических ракет ВС РФ уничтожили личный состав и технику противника в сумской Юнаковке

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Двойным ударом баллистических ракет ВС РФ уничтожили личный состав и технику противника в сумской Юнаковке

Российская военная разведка выявила активность противника в приграничной зоне Сумской области. Речь идёт о скоплении живой силы и техники вооружённых сил Украины в населённом пункте Юнаковка. Через это село идёт основная для снабжения оккупационной группировки ВСУ в Курской области дорога – Н07.

После выявления скопления личного состава и техники противника координаты целей были переданы ракетчикам. Через непродолжительное время по объектам сосредоточения противника в Юнаковке был нанесён удар баллистикой.



Кадры с двойным ударом демонстрирует российское министерство обороны.

Разница в прилётах двух ракет составила несколько секунд. При этом, и это хорошо видно на кадрах, снятых с российского дрона, никакого перехвата ракет украинской ПВО осуществлено не было.

После нанесения удара по объекту размещения противника съёмка с дрона не прекратилась.

По последним данным, удар был произведён по одному из ангаров, который использовался как своеобразный перевалочный пункт ВСУ перед дальнейшим движением в Курскую область.

Гугл-карты Юнаковки летнего периода:



5 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Вчера, 21:19
    Прожарили свинину. am good
    Свинорезка работает. wink
  2. Khakas Звание
    Khakas
    0
    Вчера, 21:39
    Кучно пошли!!! Молодцы!!
  3. sergan,m Звание
    sergan,m
    -2
    Вчера, 21:39
    "был нанесён удар баллистикой"

    Баллистикой нанести удар невозможно. Баллистика - не оружие, а наука. Стыдно для ресурса такой тематики употреблять термины из песочницы.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Вчера, 23:08
      Равно как и "морковкой", "маслятами", "карандашами", "коробочками", "вертушками" и т.д. lol laughing
    2. Комментарий был удален.
  4. magier Звание
    magier
    +6
    Вчера, 21:52
    Цитата: sergan,m
    Баллистика - не оружие, а наука

    Ну, батенька, привыкайте к армейскому жаргону.