Зеленский: у Украины пока нет таких сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года

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Зеленский: у Украины пока нет таких сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года

Стоит констатировать значительное изменение риторики главы киевского режима в отношении задач и возможностей украинской армии.

Если ещё несколько месяцев назад Зеленский постоянно твердил о том, что одним из основополагающих пунктов его плана является «выход на границы 1991 года», то теперь в интервью американскому Fox News (республиканский канал) он сделал совсем иное заявление.

По словам Зеленского, «у Украины пока нет таких сил, которые бы позволили с оружием в руках выйти на границы 1991 года».

И чтобы, как говорится, почувствовать разницу с заявлениями образца, например, прошлого года, вот прямая цитата из интервью главы киевского режима американским репортёрам:

Мы не можем жертвовать десятками тысяч жизней ради возвращения Крыма. Это можно сделать дипломатическим путём.

Да неужели...

О том факте, что он уже пожертвовал ровно для тех же целей сотнями тысяч граждан Украины, Зеленский упоминать не стал.

Все эти метаморфозы в риторике Зеленского с одной стороны говорят, что он явно прощупывает почву перед инаугурацией Трампа, с другой же стороны лишний раз подчёркивают, что ни о чём с киевским режимом договориться принципиально невозможно – ввиду постоянно меняющейся как риторики, так и планов, а также ввиду постоянных попыток подстроиться под то, что происходит в Соединённых Штатах Америки – главном спонсоре войны против России.
33 комментария
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +11
    Вчера, 21:11
    404-й вообще не было бы к концу 2023 года без хозяев из-за лужи...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Вчера, 22:20
      Цитата: Андрей К
      404-й вообще не было бы к концу 2023 года без хозяев из-за лужи...

      Да и вообще, даже после 1240 года, такой страны от слова никогда", не существовало. Были пробы, но контрацептив порвался.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Вчера, 22:35
        Да и вообще, даже после 1240 года, такой страны от слова никогда", не существовало.

        Большая просьба пояснить это заявление. Что было после 1240 года на Руси, кроме получения Александром Ярославичем почëтного звания "Невский"?hi
    2. fsvlad Звание
      fsvlad
      +1
      Вчера, 22:45
      Матрасы не успели бы толком сунуться. "Доктрина Суровикина" предусматривала концентрацию двух ударных групп в Белоруссии для одновременного наступления на Киев и вдоль западной границы окраины, сопровождая это полным уничтожением энергетики, днепровских мостов и пограничных переходов. Но ВВП отказался от предложенного плана из-за колебаний Батьки, прогнозируемых больших потерь и неочевидности успеха. В итоге ставка была сделана на "перемалывание" и "ресурсное истощение". Имеем, что имеем..
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Вчера, 21:17
    Просроченный явно готовит почву для мирных переговоров. И даже готов на териториальные уступки. К чему его подталкивает Трамп. Но главный вопрос поддержат ли его майданутые нацики. Ведь после уступки территорий его снесут в течении пары часов.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Вчера, 21:21
      zelivee hi, никто его не снесёт, все буйные давно либо "ожирели" либо груз 200 или инвалиды, нынешние на коротком поводке у США и никто и не рыпнется, если только на просторах инета.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Вчера, 22:32
        Если в рядах сотрудников ФСБ найдутся храбрые парни, которое смогут отрезать ухо, как терористу то нацики запрыгнут под шконку и будут помалкивать. Но сейчас не 1944 год и Лаврентия Палыча с его волкодавами-нет. Есть строгое соблюдение законности и прокурорский надзор.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 23:40
          Цитата: Андрей Николаевич
          Есть строгое соблюдение законности и прокурорский надзор.

          Это вы расскажите тем кто пытался за кордоном отсидеться, после того как дома что то натворил. Так вот половина из них отравилась, половина была гопниками застрелена. Последний укравший вертолет собрал оба варианта, был сбит машиной еще и застрелен.
        2. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Сегодня, 00:05
          Цитата: Андрей Николаевич
          Если в рядах сотрудников ФСБ найдутся храбрые парни

          Дадут команду Фас и все будет. Это вам не смесь комикса с мультиками - Наруто, а нарыто под всех, в том числе и на западных "партнеров"
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Вчера, 21:21
      Ну какие могут быть договоры с наркоманом-марионеткой? fool no negative
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Вчера, 21:28
        Бородач hi, с ним нет, а вот с Хозяином очень даже, а этот организм либо кинется исполнять о чем взрослые договоряться, либо погибнет в ходе "российской" спец операции.
      2. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Вчера, 21:28
        Цитата: Бородач
        Ну какие могут быть договоры с наркоманом-марионеткой? fool no negative

        США с ФРГ канцлер-акт подписали, до сих пор действует. И даже Коль был марионеткой.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Вчера, 21:34
      Просроченный явно готовит почву для мирных переговоров.

      Да ни какие переговоры он не готовит потому что знает как только он заикнётся о оных всё ему кирдык. Не свои кончат так хозяева. Переговоры возможны только на условиях России а это удар по всему западному миропорядку.
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 22:03
      Цитата: zelivee
      Но главный вопрос поддержат ли его майданутые нацики. Ведь после уступки территорий его снесут в течении пары часов.

      все эти буйные сидят на поводках и сами без команды даже гавкнуть не смогут
    5. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 22:23
      Цитата: zelivee
      Ведь после уступки территорий его снесут в течении пары часов.

      А нас это интересует?
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Вчера, 21:22
    Не риторику его надо изучать а график перемещений, чтобы прихлопнуть поганку вместе со свитой.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 21:24
      ИванИванов hi, еслиб был такой приказ его бы уже 20 раз по 20 раз распахали, только приказа нет, а без него изучай не изучай смысла нет.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Вчера, 21:22
    «у Украины пока нет таких сил, которые бы позволили с оружием в руках выйти на границы 1991 года»...
    Так можно же без оружия выходить... И легче, и не убьют... Покормят, в бане помоют. В тёплую тюрячку посадят...
  5. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Вчера, 21:34
    Лучшая роль! Обещали-получил. Наслаждался по полной. Наслаждению всегда приходит конец .Как его отсрочить? Давай заправимся по полной, а там трава не рости.
  6. Петрович2202 Звание
    Петрович2202
    +1
    Вчера, 21:47
    Что значит "пока нет сил"? Да не будет уже НИКОГДА сил, для такой авантюры... Всё про...теряли... Нищеброды, по миру носятся, с протянутой рукой.
  7. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Вчера, 22:03
    у Украины пока нет таких сил, которые бы позволили с оружием в руках выйти на границы 1991 года

    Мне нравится это загадочное пока. Любопытно было бы узнать, когда же такие силы появятся и откуда, но вряд ли на это вопрос существует рациональный ответ.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 23:03
      Цитата: nik-mazur
      Любопытно было бы узнать, когда же такие силы появятся

      Ну как только Путина не будет, так во всяком случае клоун в другом интервью заявил.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Вчера, 23:32
        Цитата: guest
        как только Путина не будет

        Есть подозрения, что вместо/после Путина к власти может прийти такой Путин, что прежнего все русофобы будут вспоминать, как доброго Деда Мороза из счастливого детства. Как говорится: тогда, сынок, ты поймёшь, что такое счастье, но будет поздно.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Вчера, 23:36
          Согласен, если нет возражений возьму это для своей статьи на эту тему.
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Вчера, 22:04
    По словам Зеленского, «у Украины пока нет таких сил, которые бы позволили с оружием в руках выйти на границы 1991 года».

    У Украины ничего нет и в этом заслуга жидёнка, возомнившего себя Наполеоном
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Вчера, 22:07
    По словам Зеленского, «у Украины пока нет таких сил, которые бы позволили с оружием в руках выйти на границы 1991 года».

    А без оружия ещё тяжелее , так как высокие посты , и доступ к бюджету обязывает относится к людям как к мясу (у самих так же).
    И ещё хуже будете чудить , а значит - нельзя Зеленскому уходить с поста
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Вчера, 22:18
    Зеленский: у Украины пока нет таких сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года

    А ведь был шанс кого-то подвести за ручку к госизмене. И наверное , такого шанса больше небудет.
  11. БорзРио Звание
    БорзРио
    +1
    Вчера, 22:19
    Он невменяемый, фиерический дибил. А как же его визги про «деаккупацию Крыма за год»? А «планы победы»? Дегенерат, угробивший сотни тысяч людей... 
  12. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 22:31
    Переговоры с фашистами-предательство. Только полная и безоговорочная капитуляция. Со всеми вытекающими последствиями. И, без посредников!
  13. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 23:01
    Зеленский признал невозможность для Киева вернуть Крым
    https://news-front.su/2024/11/20/zelenskij-priznal-nevozmozhnost-dlya-kieva-vernut-krym/
  14. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 23:13
    У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы
    https://news-front.su/2024/11/20/u-kieva-net-shansov-vernut-utrachennye-regiony-sky-news/
  15. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Вчера, 23:28
    Нет и никогда уже не будет, никто Украину вот так просто не оставит и не отдаст, так что Зеля, сдавайся сам пока ещё не поздно.
  16. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 23:57
    Их нет и никогда не будет. Есть желание урвать баксов побольше и слинять подальше.