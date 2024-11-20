Зеленский: у Украины пока нет таких сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года
Стоит констатировать значительное изменение риторики главы киевского режима в отношении задач и возможностей украинской армии.
Если ещё несколько месяцев назад Зеленский постоянно твердил о том, что одним из основополагающих пунктов его плана является «выход на границы 1991 года», то теперь в интервью американскому Fox News (республиканский канал) он сделал совсем иное заявление.
По словам Зеленского, «у Украины пока нет таких сил, которые бы позволили с оружием в руках выйти на границы 1991 года».
И чтобы, как говорится, почувствовать разницу с заявлениями образца, например, прошлого года, вот прямая цитата из интервью главы киевского режима американским репортёрам:
Да неужели...
О том факте, что он уже пожертвовал ровно для тех же целей сотнями тысяч граждан Украины, Зеленский упоминать не стал.
Все эти метаморфозы в риторике Зеленского с одной стороны говорят, что он явно прощупывает почву перед инаугурацией Трампа, с другой же стороны лишний раз подчёркивают, что ни о чём с киевским режимом договориться принципиально невозможно – ввиду постоянно меняющейся как риторики, так и планов, а также ввиду постоянных попыток подстроиться под то, что происходит в Соединённых Штатах Америки – главном спонсоре войны против России.
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