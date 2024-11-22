Великобритания испытала лазерный БКО для авиации
Опытный БКО от Team Pellonia. Фото Минобороны Великобритании
Королевские ВВС Великобритании ищут новые способы защиты своих самолётов, вертолётов и БПЛА от ракет и других угроз. Несколько лет назад начались работы по новому решению этой проблемы — стартовала разработка перспективного лазерного бортового комплекса обороны. Недавно это изделие вышло на испытания и впервые показало свои возможности. При помощи лазера оно защитило условный носитель от ракетной атаки.
Комплекс обороны
Разработка нового бортового комплекса обороны (БКО) началась во второй половине прошлого десятилетия. Над проектом работали британские отделения компаний Leonardo и Thales, а общее руководство и координацию осуществляла Научно-технологическая лаборатория Министерства обороны Великобритании (Defence Science and Technology Laboratory, DSTL). Группа организаций-разработчиков получила условное название Team Pellonia. Сам проект пока не имеет официального названия.
Первые результаты проекта были получены уже в конце прошлого десятилетия. Компании-разработчики создали и довели до лабораторных испытаний отдельные компоненты будущего БКО. Кроме того, макеты таких изделий начали показывать на различных военно-технических выставках.
Тогда было объявлено, что на завершение разработки, проведение испытаний и подготовку производства комплекса обороны потребуется несколько лет. В качестве основного заказчика рассматривались КВВС. При этом демонстрация разработок на выставках говорила о том, что команда «Пеллония» стремится получить заказы и от других организаций и стран.
К настоящему времени участники проекта завершили разработку всех основных систем и провели их интеграцию. Также был изготовлен опытный образец БКО в стационарном исполнении, имеющий полный набор всех необходимых систем. Недавно его вывели на полигон для проведения испытаний.
Первый успех
Первые полноценные испытания безымянного британского БКО состоялись около месяца назад, в середине октября. Площадкой для них стал шведский полигон Видсель, регулярно используемый британской промышленностью для отработки своих разработок.
Приборы из состава системы Thalex Elix-IR. Фото Thales UK
Опытный образец БКО был установлен на открытой площадке полигона. При этом с некоторыми оговорками имитировалось его размещение на летательном аппарате-носителе. Комплекс работал в автоматическом режиме, но его действия контролировались оператором с удалённого пульта.
В качестве условной угрозы в рамках испытаниях использовались переносные зенитно-ракетные комплексы существующей модели. Тип этих комплексов не раскрывается, однако сообщается, что их ракеты оснащены инфракрасными головками самонаведения. Параметры запуска ракет, такие как дальность стрельбы, курсовые углы и другие характеристики, также не уточняются.
Некоторое количество ракет запустили в сторону позиции опытного БКО. Комплекс при помощи штатных средств обнаружения своевременно засёк их и включил систему подавления. Утверждается, что комплекс успешно подавил все ракеты и помешал их наведению. Боеприпасы сошли с курса и перестали представлять угрозу для условного летательного аппарата.
Планы на будущее
Октябрьские испытания БКО признаны успешными. Теперь компаниям из состава Team Pellonia предстоит провести новые тесты перспективного изделия и, при необходимости, исправить выявленные недочёты. Также «Пеллония» должна будет разработать разные варианты размещения комплекса на тех или иных носителях.
В ближайшем будущем КВВС Великобритании планируют принять комплекс на вооружение и запустить его серийное производство. Все компании-участники проекта будут производить агрегаты БКО. Их будут передавать на авиастроительные предприятия, в том числе зарубежные, для установки на штатные носители.
Согласно открытым данным, комплекс обороны будет установлен на самолетах и беспилотниках нескольких типов, стоящих на вооружении КВВС. Официально заявлено о планах по оснащению военно-транспортных самолетов Airbus A400M, а также о дополнительной защите тяжёлых разведывательно-ударных БПЛА Shadow R2. Вероятно, подобную защиту в будущем получит весь парк такой техники.
Излучатель системы Miysis DIRCM. Фото Leonardo UK
Вероятно, развёртывание нового БКО не ограничится только двумя типами техники. Однако КВВС не спешат раскрывать все свои планы. Можно предположить, что вслед за военно-транспортной и беспилотной авиацией его получат и боевые самолеты, в первую очередь - закупаемые в настоящее время F-35B американского производства.
Минобороны Великобритании подчеркивает, что новый проект имеет большое значение для экономики страны. Для производства и развёртывания БКО будет создано около 2 тыс. рабочих мест в Глазго и Эдинбурге. В условиях экономического кризиса и растущей безработицы это является существенным фактором.
Обнаружение и подавление
Бортовой комплекс обороны, разработанный Team Pellonia, представляет собой набор различных устройств, предназначенных для установки на летательных аппаратах. В его состав входят средства обнаружения и подавления, а также система автоматического управления.
Комплекс совместим с широким кругом носителей. Его компоненты размещаются в свободных пространствах планера с учетом специфики их работы и соединяются кабелями. При этом особые требования к носителю отсутствуют. Такой БКО может устанавливаться как на крупные транспортные самолеты, так и на БПЛА с более скромными внутренними объемами.
Одним из основных элементов БКО является система обнаружения Elix-IR, разработанная компанией Thales UK. Она построена на основе инфракрасных камер среднего диапазона (длина волны 2-10 мкм) и отвечает за обзор окружающего пространства. Задачей этой системы является засечка факелов ракет и определение направления на такие цели.
Получив данные от Elix-IR, блок управления БКО определяет характер обнаруженного объекта, идентифицирует его как угрозу и оценивает степень опасности. После этого выдается команда на средство подавления.
Состав российского БКО «Витебск» применительно к боевому вертолёту. Графика Russianarms.ru
За непосредственное воздействие на цель отвечает лазерная система подавления Miysis DIRCM, разработанная компанией Leonardo UK. По сути, это боевой лазер, оснащенный многодиапазонным излучателем. Типы и характеристики используемых лазеров не раскрываются. Атака цели осуществляется при помощи зеркальной системы, направляющей на неё луч.
Луч лазера попадает на ГСН атакующей ракеты и заглушает инфракрасное излучение от летательного аппарата. Боеприпас теряет возможность сопровождения воздушной цели и не может наводиться на неё. В результате ракета уходит в сторону от цели и, после истечения заданного времени, использует самоликвидатор.
Перспективное направление
Перспективный лазерный БКО британской разработки представляет определённый интерес. Подобная техника обладает высоким потенциалом и вполне способна бороться с назначенными целями. КВВС Великобритании или иные заказчики могут рассчитывать на получение желаемого результата.
В основе пока безымянного проекта лежит интересная и многообещающая идея подавления ракет с ИК ГСН с помощью направленного лазерного луча. Эта концепция уже была реализована в нескольких проектах и успешно прошла полигонные испытания. Более того, один из таких комплексов уже доведен до серии и полноценного внедрения в войсках, а также активно используется на практике.
По своим функциям британский БКО напоминает российское изделие «Витебск». Он работает по схожим принципам и использует аналогичные средства подавления. Однако российский комплекс отличается наличием станции постановки помех для радиолокационных ГСН. Авиационная техника с «Витебском» активно применяется в текущей Спецоперации и неонократно демонстрировала повышенный уровень защиты. Лазерная система подавления и станция помех эффективно защищают летательный аппарат от ракет и иных угроз.
К настоящему времени британский БКО уже прошел первые испытания на полигоне и, как сообщается, успешно справился с подавлением ракет ПЗРК. К сожалению, все подробности этих испытаний пока не раскрываются, и это не позволяет в полной мере оценить новый комплекс и сравнить его с аналогичными образцами. В частности, пока не удастся определить, что лучше — «Витебск» или его британский аналог.
Свой вариант
Таким образом, британская промышленность, потратив несколько лет, смогла завершить проектирование перспективного бортового комплекса обороны для летательных аппаратов. Он уже показал свои возможности в условиях полигона, но на завершение работ всё ещё требуется некоторое время.
Минобороны Великобритании уже строит планы по развертыванию нового БКО от Team Pellonia. Такой аппаратурой хотят оснастить самолеты и БПЛА разных моделей, и в перспективе круг носителей может расширяться. Удастся ли выполнить все эти планы, станет ясно только через несколько лет — когда комплекс дойдет до полноценного внедрения.
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