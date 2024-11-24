У каждого своя пирамида майя



«Пирамида майя». Не точная копия пирамиды Кукулькана, однако, на неё очень похожа. Макет и фотография автора

Они пришли с севера, и даже слово «север» — «шаман» на их языке — связано с понятием «древний», «оставшийся позади». Трудно сказать с достоверностью, когда индейцы майя заселили вначале земли Гватемалы и Гондураса, а затем и полуостров Юкатан. Скорее всего в первом тысячелетии до нашей эры, и с тех давних пор история, культура, вся жизнь майя связаны с этой опаленной солнцем, залитой тропическими ливнями, заросшей буйной растительностью, затопленной болотами землей.

«Тайна жрецов майя». Кузьмищев В.А. «Тайна жрецов майя». Кузьмищев В.А.



А это уже настоящая пирамида Кукулькана из города Цичен-Ица. Фотография Даниэля Швена



Макеты майянских пирамид, и в частности пирамиды Кукулькана, сегодня встречаются повсюду. Вот пирамида в Крайно-Загуже на Аллее миниатюр…



Еще одна копия. Город Тинус, Юкатан.



И еще одна…



А это опять Мехико-Сити, площадь Конституции, где совсем недавно возвели реплику пирамиды Кукулькана!



Пирамида Кукулькана в парке Мехико…



Чак-Мооль – фотография Луиса Альберто Мелограна. Национальный Музей Антропологии г. Мехико. Вполне возможно, что это было… что-то вроде «подноса» (или жертвенника), на который клали вынутое у человека окровавленное сердце…



Вот как выглядят четыре ступенчатые части пирамиды до их склеивания…Упаковочный картон, один картон…



Так каждая их четырех граней выглядит после склейки, оклеивания бумагой и промазывания шпаклевкой для стен. Последнее необходимо, чтобы замазать все пустоты, имеющиеся на упаковочном картоне!



А это профиль боковой стенки лестницы. Таких на каждую лестницу нужно четыре штуки, склеенных попарно…



Бортики для парафиновых форм можно сделать из скульптурного пластилина…



Готовые оттиски



А это уже отлитые из «эпоксидки» лестницы



Боковые стороны пирамиды декорируются выступами из полосок шпона…



Готовые лестницы



Храм на вершину пирамиды склеивается из тонкого картона (или пенокартона) и декорируется рейками разной толщины



Вот так выглядит готовый макет «пирамиды майя».



Макеты пирамиды Кукулькана сейчас, как вы уже могли заметить, сейчас существуют самые разные, да и выглядят по-разному. Моя пирамида выглядит вот так и вполне подходит для школьного учебного пособия.

А было так, что в 1968 году, как раз когда в журнале «Техника — молодежи» вышла статья А. Казанцева о тайнах древних цивилизаций, моя мама подарила мне книгу В. Кузьмищева «Тайна жрецов майя», и на какое-то время она стала моим едва ли не самым любимым чтением. Всё, что можно было прочитать о них сверх того, я постарался найти и прочитать и очень жалел, что не могу отправиться в Мексику и на полуостров Юкатан, чтобы принять участие в изучении древней культуры майя. Особенно мое воображение будоражили пирамиды майя и ацтеков. Не такие высокие и «пирамидальные», как у египетских фараонов, но зато многоступенчатые и покрытые замысловатым орнаментом. Помнится, мне тогда очень захотелось сделать себе такую пирамиду… Но я не мог тогда придумать, как и из чего.Прошло много лет. На Юкатане я так и не побывал и уже не побываю никогда, но зато хорошо осведомлен теперь о том, что за пирамиды строили те же майя, а главное, какое они имели для них значение, какая символика в них была заложена при строительстве. Вот, например, одна из самых, пожалуй, красивых майянских пирамид – пирамида Кукулькана в городе Чичен-Ица. Испанцы называют её «El Castillo», то есть «замок», но на самом деле это храмовое сооружение, вознесенное к небу на девятиступенчатом основании, уцелевшее среди руин древнего города. Ну а Кукулькан у майя был аналогом бога ацтеков Кетцалькоатля или «Пернатого Змея».То есть сама пирамида и есть храм, площадь которого около 18 гектаров! Высота пирамиды составляет 24 м (и еще 6 м — высота собственно храма, построенного на её вершине). Каждая из её сторон имеет длину 55 м, а каждая грань — девять ступеней. От основания к ее вершине идут четыре крутые лестницы, ориентированные по сторонам света. По бокам лестницы идет каменная балюстрада, внизу начинающаяся с головы змея и в виде его изгибающегося змеиного тела идущая до самого верха пирамиды.Строители пирамиды были поистине знатоками своего дела. Потому что возвели её таким образом, что в дни осеннего и весеннего равноденствия, стоя рядом с ней, можно увидеть уникальное зрелище – тень «Пернатого Змея». Просто тень от ступенчатых рёбер пирамиды накладывается на камни балюстрады, и создаётся такое впечатление, будто бы Пернатый Змей ползёт. Причём в марте он полезет вверх, а в сентябре, соответственно, вниз.Количество ступеней на каждой из лестниц равно 91-ой. И это не просто так, не взятое наобум число. Суммарное их количество равно 364. Но если добавить к ним платформу-основание наверху, то получится 365 — число дней в солнечном году. Кстати, девять ступеней пирамиды, рассеченные надвое лестницей, равны 18, или количеству месяцев у майя в их календарном году. А сами девять уступов храма, согласно мифологии тольтеков, соответствует «девяти небесам». 52 каменных рельефа на каждой стене святилища символически изображают один календарный цикл тольтеков, который состоял из 52 лет.Храм на вершине пирамиды совсем небольшой. В нём четыре входа. Каждый напротив своей лестницы. В нём-то и совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие, потому что питались боги майя горячей человеческой кровью, а без этого подношения они могли запросто умереть.Главный вход в храм находится на северной стороне и был украшен двумя массивными колоннами в виде извивающихся змей, стоящих на головах. Внутри находилась жертвенная фигура Чак-Мооль и «Циновка Ягуара» (Ягуаровый трон главного вождя города). В настоящее время известно, что под фундаментом пирамиды на глубине около 20 метров находится подземное карстовое озеро, что не сулит пирамиде ничего хорошего и может привести к ее разрушению.В общем, в любом случае, кому про всё это ни расскажи, а безучастным он не останется. В особенности это касается детей школьного возраста, шестиклассников, изучающих культуру Месоамерики в рамках школьного курса истории. А раз так, то почему бы и не сделать для них «пирамиду Кукулькана» в качестве наглядного пособия? Такая мысль пришла мне в голову и… была спустя какое-то время воплощена в жизнь. Первое требование к такому макету – самые доступные материалы, поэтому вся пирамида была собрана из деталей, вырезанных из упаковочного картона из магазина «Магнит».Девять двойных ярусов, разрезанных пополам. Ну, а двойных, то есть из двух, а не одного кусочка картона, для того, чтобы получить нужную толщину, порядка 5–6 мм, то есть толщину палочки-мешалки для кофе.Кроме того, нужны четыре лестницы в очень мелком масштабе. Для них можно использовать полоски рифленого пластика, хотя можно их и склеить из реек толщиной 1 и шириной 2 мм, наклеивая отрезки нужной длины один на другой так, чтобы получились ступеньки. Причем вам понадобится всего лишь одна такая лестница. А потом нужно снять с неё четыре формы из парафина и залить в них разведенную по инструкции эпоксидную смолу.Потом они смазываются маслом, в них заливается горячий парафин, и когда он практически застынет, в него нужно будет вдавить вашу готовую лестницу, и повторить эту операцию четыре раза.Ширина их равна ширине обычных школьных линеек из березы. Для прочности они наклеиваются суперклеем на эти линейки и так обрабатываются. Благодаря этому ваши лестницы приобретут чрезвычайную прочность, как в целом и сама пирамида.Шпон можно заменить палочками-мешалками для кофе!Чтобы пирамида выглядела «дико и симпатично», её нужно покрасить соответствующим образом. Один из вариантов представлен на фотографиях. Сначала вся поверхность была окрашена в белый цвет акриловой краской с добавлением зубного порошка, затем, после просушки, все выступающие части на ее поверхности были покрыты «Маслом для дерева твердым с воском». На самом деле оно жидкое. Цвет — «орех». Причем в масло точно также был добавлен зубной порошок, что после высыхания придало поверхностям пирамиды определенную «каменную» фактурность.Это не точная копия пирамиды Кукулькана, поскольку там пришлось бы делать ряд очень сложных из-за своей миниатюрности деталей, которые детям, в общем-то, совсем не важны, но достаточно точная копия пирамиды майя «вообще»!Подиум для ее установки сделан из куска пенопласта 29х29 см. Деревянное обрамление опять-таки из ученических линеек, покрытых палисандровой морилкой для дерева. Поверхность подиума покрашена желтой охрой в смеси с зубным порошком, из-за чего она стала очень похожа на засыпанную песком. Трава из фирменного набора для декорирования макетов. Кусты — мох, и тоже фирменный. Всё это приобреталось через Интернет. Растения куплены в магазине «Леонардо», там их полным-полно на любой вкус и любого размера.Интересно, а вот как будет выглядеть ваша, если вдруг вам захочется сделать ее вместе со своим сыном или дочерью и подарить своей родной школе или школе, где учатся ваши дети?