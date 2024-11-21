Масштабные учения НАТО в 100 километрах от границы с Россией с участием 28 стран.

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Масштабные учения НАТО в 100 километрах от границы с Россией с участием 28 стран.


Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, стала местом проведения крупнейших на сегодняшний день артиллерийских учений войск НАТО. Учения «Динамический фронт» проходят всего в 100 километрах от границы с Россией. В учениях, которые продлятся 20 дней, принимают участие 5000 солдат из 28 стран. Их официальная цель — отработка совместной «обороны» и сотрудничества между контингентами из разных стран.



«Приятно видеть, как технологии разных производителей и стран плавно работают вместе, интегрированные в одну систему управления и связи. Компьютеры в командовании выбирают цель и указывают, какое артиллерийское подразделение находится ближе всего и может открыть огонь», — сказал Макитало, координатор учений финской армии.


Часть учений, организованных на полигоне Роваярви Финляндией, которая имеет границу с Россией протяженностью 1330 километров, проходит на фоне растущей напряженности в регионе. В понедельник подводные кабели связи между Германией и Финляндией были оборваны, естественно, сразу же появились слухи о «российской диверсии». За последние несколько лет «оборонительные операции» стали стимулом для расширения тренировочных миссий НАТО на восточном фланге и движущей силой более широкого развертывания вооруженных сил США в Европе. Среди наиболее значительных достижений армии было добавление артиллерийских подразделений в состав европейских сил, чего не хватало после многих лет сокращения войск.

Dynamic Front демонстрирует ряд передовых артиллерийских систем сил НАТО, в том числе систему залпового огня M270A2 армии США, которую некоторые подразделения, дислоцированные в Графенвере, Германия, приобрели несколько месяцев назад в рамках усилий по модернизации.

Также активно действовали британская мобильная гаубица Archer и финская самоходная гаубица K9. Финляндия обладает вторым по величине артиллерийским потенциалом в Европе после Польши и планирует догнать ее, заявил на брифинге миссии в понедельник полковник Макитало.

Я рад быть здесь, даже суровые условия меня не смущают. В такие моменты я чувствую себя нашими дедушкой, которые вместе с коллегами из многих стран готовились к крупнейшему в истории вторжению в оккупированную Европу, — говорит один из британских артиллеристов.


Нетрудно догадаться, какая страна на этот раз станет жертвой «вторжения» британцев и их коллег.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 05:46
    «Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, стала местом проведения крупнейших на сегодняшний день артиллерийских учений войск НАТО» —

    — Теперь Финляндия - это полигон НАТО. ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 05:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, стала местом проведения крупнейших на сегодняшний день артиллерийских учений войск НАТО» —

      — Теперь Финляндия - это полигон НАТО. ...

      О как их стало корежить!
      Сами боятся, и собираются кучкой. Кучку то и бить легче!
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        -1
        Сегодня, 06:08
        Цитата: ваш вср 66-67
        О как их стало корежить!
        Сами боятся, и собираются кучкой. Кучку то и бить легче!

        Ну, кому боятся... Разместят хотя бы пару сотен HIMARS или аналогичных - будет очень нам весело.
        Да и аэродромов можно построить...
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:03
          почему не тысячи?)))))
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 06:54
    А слабо опубликовать карту целей для ядерных боеголовок на территории Финляндии? С таблицей ожидаемых потерь? Может тогда хоть как-то в ум войдут? А для окончательного вразумления - таки снова рвануть на Новой Земле боезаряд, пригласив западных журналистов? А то похоже все забывать стали, как ядерный грибок-то выглядит. Вот и наглеют.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 07:24
    Масштабные учения НАТО в 100 километрах от границы с Россией с участием 28 стран.


    hi Почему до сих пор молчит МИД РФ, пора ноты протеста и крайние озабоченности выражать с предупредительными мерами?
    Регионы Крайнего севера с уникальной природой нуждаются в крайне бережном отношении к фауне и флоре.
  4. Million Звание
    Million
    -2
    Сегодня, 07:48
    Плохо Москва работала с финским руководстом.Результат налицо.
  5. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 09:21
    Как-то мы говорим чтобы Украина была вне нато, а про Финляндию как-то мало говорим.