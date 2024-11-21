Премьер-министр Польши объявляет о перезагрузке отношений с Украиной

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Премьер-министр Польши объявляет о перезагрузке отношений с Украиной


Премьер Польши сообщил, что провел беседу с главой украинского режима. Темами стали новый, 45-й пакет военной поддержки Киева и обсуждение вопросов безопасности. Эти слова подтвердил министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. По его словам, каждый из предыдущих пакетов стоил примерно 100 миллионов евро. "Если бы другие последовали нашему примеру, Украина могла бы перейти в наступление", - подчеркнул он. Глава польской дипломатии упомянул, что Польша на данный момент предоставила Украине военную помощь примерно на 4 миллиарда евро.



Глава МИД решительно поддержал возможность применения Украиной оружия без каких-либо ограничений.

Президент Байден отреагировал на вступление северокорейских солдат в войну и массированный российский ракетный налет на языке, который понимает Путин, - снятие ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила обескураживает, слабость провоцирует, \- говорил Сикорский.

На следующей неделе состоится созванная по инициативе Польши встреча стран Балтии, Скандинавии и Польши, посвященная поддержке Украины. Хозяином встречи в Харпсунде, примерно в 120 км к западу от Стокгольма, станет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а темами обсуждения станут безопасность региона Балтийского моря и продолжение долгосрочной поддержки Украины. Кристерссон и Туск также обсудят двусторонние вопросы и подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве между Швецией и Польшей.

В последнее время отношения с Украиной в некоторой степени ухудшились, но нам нужна перезагрузка. Запад должен иметь единую позицию относительно поддержки Украины и общей безопасности, заявил премьер-министр Польши.

Решение разрешить применение дальнобойного оружия на территории России очень воодушевило и взбудоражило крупнейших русофобов в Европе, Прибалтике, скандинавских странах и Польше. Похоже, перед возможными мирными переговорами они решат перебросить еще больше техники, чтобы как можно больше навредить России.
15 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 05:46
    Решение разрешить применение дальнобойного оружия на территории России очень воодушевило и взбудоражило крупнейших русофобов в Европе, Прибалтике, скандинавских странах и Польше.


    Интересно как их будет будоражить, когда прилетит по ним! Или они исключают такую возможность?
    1. Комментарий был удален.
    2. Сергей Жихарев Звание
      Сергей Жихарев
      +6
      Сегодня, 05:54
      Скорее исключают. Очередные красные линии пройдены, а Россия только озабоченность высказывает. Остался бы байден на посту, через пару лет и ядерку передали бы...
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +4
      Сегодня, 06:10
      Цитата: ваш вср 66-67
      Интересно как их будет будоражить, когда прилетит по ним! Или они исключают такую возможность?

      Уверенно исключают.
      Как и все здравомыслящие на основе анализа наших действий.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 05:55
    «В последнее время отношения с Украиной в некоторой степени ухудшились, но нам нужна перезагрузка» —

    — Не перегрузитесь ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:36
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 05:55
      — Не перегрузитесь ..

      hi Поленья быстро забыли итоги ВОВ и напрашиваются на очередной раздел своей территории.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 06:13
    На следующей неделе состоится созванная по инициативе Польши встреча стран Балтии, Скандинавии и Польши, посвященная поддержке Украины
    "Мальбрук в поход собрался"???
    Кто в эту шоблу затисался и почему... да ПОФИГ! Если до южных союзничков в гейропах, хот как то, но быстрее начало доходить, что пора ОТПОЛЗАТЬ в сторону, то до северных гейропейцев, как всегда, доходит не сразу... а польские всегда такие, с ними понятно.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 06:21
      Скорее всего будут обсуждать блокаду на Балтике. Повод у них формально имеется, только боятся наскочить на красную линию. А что получится - война покажет.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 06:28
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Скорее всего будут обсуждать блокаду на Балтике. Повод у них формально имеется, только боятся наскочить на красную линию.
        А зачем им на неё наскакивать? Можно, как обычно, перешагнуть и плюнуть...
        А мы ещё нарисуем - пусть попрыгают... am

        Когда уже у нашего начальства красные маркеры закончатся? Запретить ввоз красных маркеров в Россию!
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          +1
          Сегодня, 06:37
          Цитата: Zoldat_A
          Когда уже у нашего начальства красные маркеры закончатся?


          Не закончатся, есть всегда варианты (не замечать, глушить в СМИ неудобные моменты и переключать внимание…в крайнем случае можно переехать из Москвы куда нибудь вглубь страны).

          Ну а вообще то что сейчас происходит, это прямая агрессия блока НАТО против России, прямая и это особо нужно подчеркнуть (т.к. целеуказание, управление комплексами, полетное задание – всё это обеспечивают натовская группировка), а мы в ответ максимум что сделаем это нанесем очередной удар возмездия по Украине (и то если…так как посольство США в Киеве возобновило работу, а значит удар будет в пределах допустимого).
        2. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          +3
          Сегодня, 06:37
          Тут - игры серьёзные. Всё чревато бесполётной зоной, сплошным минированием, а в итоге - обрубанием северной клешни НАТО, занесённой над Белоруссией и угрожающей с Юга Питеру.
          Если наши возьмутся по-взрослому, то НАТО Прибалтику не удержит, особенно при сплошном минировании моря. Да и лесных братьев теперь можно дронами вывести.
        3. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 07:12
          О! Так это стратегия!! Пусть прыгают и утомляются, тут война, а они устамши
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 07:46
            Цитата: роман66
            О! Так это стратегия!! Пусть прыгают и утомляются, тут война, а они устамши
            А Вы, Роман, думаете, что наши начальники просто так заставляют НАТО между нашими красными линиями ходить? Оооо..... Ту т не так всё просто, тут Хитрый План. Только мы эту страшную военную тайну никому не расскажем. Пусть ещё и мозг поломают - где они, наши красные линии.
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 09:00
              Кстати, а может всё дело в том, чтобы не наступать на линии, а перешагивать? Тогда, вроде не считается
  4. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 07:34
    Польша на данный момент предоставила Украине военную помощь примерно на 4 миллиарда евро.
    Только потом не клянчить у дяди Сэма возмещения убытков. Сами, всё сами.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:31
    "Если бы другие последовали нашему примеру, Украина могла бы перейти в наступление", -

    Эх, если бы, да кабы, да во рту росли бобы, был бы не рот а полный огород !