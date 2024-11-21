Премьер-министр Польши объявляет о перезагрузке отношений с Украиной
Премьер Польши сообщил, что провел беседу с главой украинского режима. Темами стали новый, 45-й пакет военной поддержки Киева и обсуждение вопросов безопасности. Эти слова подтвердил министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. По его словам, каждый из предыдущих пакетов стоил примерно 100 миллионов евро. "Если бы другие последовали нашему примеру, Украина могла бы перейти в наступление", - подчеркнул он. Глава польской дипломатии упомянул, что Польша на данный момент предоставила Украине военную помощь примерно на 4 миллиарда евро.
Глава МИД решительно поддержал возможность применения Украиной оружия без каких-либо ограничений.
На следующей неделе состоится созванная по инициативе Польши встреча стран Балтии, Скандинавии и Польши, посвященная поддержке Украины. Хозяином встречи в Харпсунде, примерно в 120 км к западу от Стокгольма, станет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а темами обсуждения станут безопасность региона Балтийского моря и продолжение долгосрочной поддержки Украины. Кристерссон и Туск также обсудят двусторонние вопросы и подпишут новое соглашение о стратегическом партнерстве между Швецией и Польшей.
Решение разрешить применение дальнобойного оружия на территории России очень воодушевило и взбудоражило крупнейших русофобов в Европе, Прибалтике, скандинавских странах и Польше. Похоже, перед возможными мирными переговорами они решат перебросить еще больше техники, чтобы как можно больше навредить России.
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