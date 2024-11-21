Украинский вице-премьер: мы сможем подумать над возобновлением авиасообщения, когда для аэропортов будет достаточно ПВО
Заместитель главы украинского кабмина Алексей Кулеба прокомментировал слухи, которые ходят вокруг якобы планов по возобновлению авиасообщения на Украине. Эти слухи муссируются с определённой периодичностью, при этом чаще всего раскручиваются они самими украинскими СМИ.
Кулеба (не путать с экс-главой МИД Украины) заявил о том, что «сейчас возобновлять авиасообщение нецелесообразно».
Вице-премьер Украины:
Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Украина «не собирается идти по пути заморозки конфликта по линии фронта». По словам Сибиги, Украина «настроена решительно – отвоевать все свои утраченные земли».
Примечательно, что заявление от Сибиги прозвучало на фоне интервью Зеленского американскому каналу Fox News, где глава киевского режима утверждал, что «у Украины сейчас нет достаточного количества сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года». В том же интервью Зеленский заявил, что не собирается «жертвовать десятки тысяч жизней для возвращения Крыма военным путём». По словам Зеленского, «это можно сделать и дипломатически».
Соответственно, заявления Сибиги противоречат заявлениям того, кого сам Сибига считает президентом Украины. Получается, что как минимум один из них транслирует ложь.
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