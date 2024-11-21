Украинский вице-премьер: мы сможем подумать над возобновлением авиасообщения, когда для аэропортов будет достаточно ПВО

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Украинский вице-премьер: мы сможем подумать над возобновлением авиасообщения, когда для аэропортов будет достаточно ПВО

Заместитель главы украинского кабмина Алексей Кулеба прокомментировал слухи, которые ходят вокруг якобы планов по возобновлению авиасообщения на Украине. Эти слухи муссируются с определённой периодичностью, при этом чаще всего раскручиваются они самими украинскими СМИ.

Кулеба (не путать с экс-главой МИД Украины) заявил о том, что «сейчас возобновлять авиасообщение нецелесообразно».

Вице-премьер Украины:

Мы сможем об этом подумать, когда она будет достаточно ПВО для того или иного аэропорта.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Украина «не собирается идти по пути заморозки конфликта по линии фронта». По словам Сибиги, Украина «настроена решительно – отвоевать все свои утраченные земли».

Примечательно, что заявление от Сибиги прозвучало на фоне интервью Зеленского американскому каналу Fox News, где глава киевского режима утверждал, что «у Украины сейчас нет достаточного количества сил, чтобы с оружием в руках выйти на границы 1991 года». В том же интервью Зеленский заявил, что не собирается «жертвовать десятки тысяч жизней для возвращения Крыма военным путём». По словам Зеленского, «это можно сделать и дипломатически».

Соответственно, заявления Сибиги противоречат заявлениям того, кого сам Сибига считает президентом Украины. Получается, что как минимум один из них транслирует ложь.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:18
    «Кулеба (не путать с экс-главой МИД Украины) заявил» —

    — Какая разница! ...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 06:22
    А зачем ПВО... Взлетающие самолёты сбивать?
  3. ААК Звание
    ААК
    -2
    Сегодня, 06:31
    Ф что слышно про открытие авиасообщения в наших аэропортах?
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 06:33
      Цитата: ААК
      Ф что слышно про открытие авиасообщения в наших аэропортах?

      Сразу после СВО откроют.
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 06:34
    Украина «настроена решительно – отвоевать все свои утраченные земли».
    Небыло у Вас никогда своей земля, холопы!
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:56
    По словам Сибиги, Украина «настроена решительно – отвоевать все свои утраченные земли».

    Фигуру вам из трех пальцев.......
  6. МММ-642 Звание
    МММ-642
    0
    Сегодня, 07:24
    Не удивлюсь, если эти безумные реально возобновят авиасообщение, чтоб граджанскими самолётами боевые прикрывать
  7. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 08:15
    Вы жд пользуетесь ,только по тому что Путин обещал не трогать клоуна .............самолетами собрались передвигаться
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 09:25
    то есть они даже ответа РФ не боятся !