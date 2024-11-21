Ситуация в Курахово: противник потерял контроль над территорией между переправами на северный берег водохранилища

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Ситуация в Курахово: противник потерял контроль над территорией между переправами на северный берег водохранилища

Украинские СМИ со ссылкой на ставленников киевского режима на оккупированной ВСУ части Донбасса пишут о том, что в городской черте Курахово остаются около 800 гражданских лиц. Ещё примерно 2100 граждан находятся в сёлах, расположенных поблизости от Курахово и пока ещё контролируемых украинской армией. При этом украинские медиа рефлексируют по поводу того, что «на предложения волонтёров покинуть эти территории остающиеся там местные жители отвечают отказом». Это даёт повод украинским радикалам все эти примерно 3 тысячи человек записать в «ждунов российской армии». Если это и так, то намерение у кураховцев только одно – поскорее оказаться на контролируемых ВС РФ территориях, чтобы, опять же поскорее, возобновилась мирная жизнь и прекратился украинский произвол.

Те же украинские источники пишут о потере ВСУ контроля над кураховским элеватором в районе железнодорожной станции Роя в черте города, а также расположенным неподалёку местным рынком.





Соответственно территории между переправами на северный берег водохранилища в Курахово противником уже не контролируются, а зона контроля ВС РФ географически распространяется до центральной части города.


На северном берегу водохранилища ситуация, если можно так выразиться, симметричная. Ильинка и Новая Ильинка освобождены ВС РФ, бои идут за Берестки, где к западной части Кураховского вдхр продолжают продвигаться российские войска.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:47
    «Противник потерял контроль над территорией между переправами на северный берег водохранилища» —

    — К Бандере для вас переправа действует постоянно ...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 06:50
    Украина на долго запомнит- украинство.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:27
      Цитата: Андрей Николаевич
      Украина на долго запомнит- украинство.

      Малороссия, надолго запомнит - украинство.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 08:10
    Уверенно идут наши,как каток! Еще немного и полностью отрнжут путь к отступленю чубатым. Удачи нашим бойцам и командирам!