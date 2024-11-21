Экс-лидер Лейбористской партии: премьер Стармер должен разъяснить, означают ли удары британскими ракетами по России наше вступление в войну против ядерной державы

Премьер должен рассказать, наносились ли удары британскими ракетами или нет. Он должен сообщить об этом британской общественности, которая ждёт разъяснений. Он также должен сказать, означает ли эта ситуация, что Британия вошла в состояние войны с ядерной державой.

Если удары были, то наносились они без обсуждения в британском парламенте, тем более без одобрения большинством.