Экс-лидер Лейбористской партии: премьер Стармер должен разъяснить, означают ли удары британскими ракетами по России наше вступление в войну против ядерной державы

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Экс-лидер Лейбористской партии: премьер Стармер должен разъяснить, означают ли удары британскими ракетами по России наше вступление в войну против ядерной державы

В Британии вчерашние удары ракетами Storm Shadow по Курской области комментируют практически все, кроме правительства. Журналисты неоднократно задавали вопрос Киру Стармеру, его пресс-секретарю, запрашивая комментарий по поводу ударов по России британским оружием. Однако те хранят молчание.

Ситуацию прокомментировал бывший лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин. По его словам, Кир Стармер обязан немедленно выступить перед британцами и прояснить ситуацию с ударами по России.



Корбин:

Премьер должен рассказать, наносились ли удары британскими ракетами или нет. Он должен сообщить об этом британской общественности, которая ждёт разъяснений. Он также должен сказать, означает ли эта ситуация, что Британия вошла в состояние войны с ядерной державой.

Экс-лидер лейбористов сделал упор на то, что Стармер боится давать какие-либо комментарии, так как, по сути, нарушил британские законы:

Если удары были, то наносились они без обсуждения в британском парламенте, тем более без одобрения большинством.

По словам бывшего глава лейбористов, сейчас нужно делать всё возможное для деэскалации, а премьер Стармер ставит под угрозу жизни миллионов британцев.

Напомним, что удар по Курской области был нанесён спустя всего пару часов после того, как в западных СМИ заявили об одобрении таких ударов. Причём одобрение на использование британских ракет вглубь России дал Вашингтон. Это лишний раз свидетельствует о том, что наведение на цели осуществляется именно американскими военными посредством американских технологий. Украина же, как в своё время и сказал Владимир Путин, выступает как территория, с которой идут атаки на Россию.
42 комментария
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  1. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 07:06
    Ничео это не означет, потому что ничего не произошло, Москва в неопасности, отвечать не обязательно и ответа не будет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 07:57
      НАТО так и будет нас бомбить. yes
      Пока мы с территории Йемена не пустим на дно АУГ. am wink
      Кто-то сказал, что в эту игру можно играть вдвоём. what
      Но это неточно. no
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Бородач
        Пока мы с территории Йемена не пустим на дно АУГ.

        stop no
        Пока йеменцы с территории Йемена не пустят «Цирконами» на дно американскую АУГ...
        yes
        И это факт...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 08:31
          ROSS 42
          Сегодня, 08:17
          stop no
          Пока йеменцы с территории Йемена не пустят «Цирконами» на дно американскую АУГ...
          yes
          И это факт...

          hi В минувшие выходные была информация об атаке парней в тапках на авик линкольн с повреждением палубы и нескольких самолётов и эсминцы, потом опровержение пингвинов, но по сведениям линкольн покинул зону БВ аккурат после 17 ноября со вбросом в сми о разрешении дальнобоя по территории РФ.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 08:33
            Цитата: ZovSailor
            В минувшие выходные была информация об атаке парней в тапках

            Да почему никто не атакует американских террористов, устроивших базы на территории Сирии?
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              +2
              Сегодня, 08:45
              ROSS 42
              Сегодня, 08:33
              Да почему никто не атакует американских террористов, устроивших базы на территории Сирии?

              hi Решение я принял, но мне не позволяют заговорщики - сторонники коллегиального решения?
              Могу предположить там сложная схема взаимных договорняков с султаном, ИРИ, Ираком с посредниками от матрасников в лице Катара и арабских стран.
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                +2
                Сегодня, 08:59
                Цитата: ZovSailor
                Решение я принял


                Я вами руководил - я отвечу за всё...
          2. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:11
            Торпед бы хитрых парням в шлепанцах.... Чтобы тихонько пускали по АУГам...
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              0
              Сегодня, 09:18
              Nexcom
              Сегодня, 09:11
              Торпед бы хитрых парням в шлепанцах.... Чтобы тихонько пускали по АУГам...

              hi Видимо, с помощью ИИ враги услышали Ваши мысли и покинули ТВД - была инфа из открытых источников, аккурат после заявлений мужественных хуситов об успешных атаках и объявления в сми о разрешениях бидэ ( штаб Фашингтона) линкольн покинул Красное море.
              Будем дожидаться уточнения.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:08
      Ядерная Держава должна прежде всего сама себя уважать ее слова должны быть весомыми, ядерное оружие это не пугалка с многочисленными доктринами, от его частого упоминания у врагов притупляется чувство опасности, и вызывает только ухмылку и действия против России.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 08:24
        Цитата: Silver99
        Ядерная Держава должна прежде всего сама себя уважать

        Зачастую уважение самой собой определяется приоритетами человека, который устанавливает свою легитимность изменением Конституции РФ и законов, как и собственную неприкосновенность...
        Что касается граждан ядерной державы, то у них есть:
        1. Все равны перед законом и судом.
        2. Каждый имеет право на жизнь.
        hi
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +3
        Сегодня, 08:37
        вызывает только ухмылку
        Да если бы только ухмылку... Время ухмылок прошло, они, походу, уже тихо писаются от едва сдерживаемого смеха...
      3. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 09:29
        Silver99
        Сегодня, 08:08
        Ядерная Держава должна прежде всего сама себя уважать ее слова должны быть весомыми, ядерное оружие это не пугалка с многочисленными доктринами, от его частого упоминания у врагов притупляется чувство опасности, и вызывает только ухмылку и действия против России.

        hi Ну, батенька, не забываем, как и предсказывали политологи, мы впали в период идеального шторма.
        Мутный период передачи власти у матрасников будет сопровождаться многочисленными провокациями в сторону объявленного ими стратегического врага - РФ.
        Но уже тот факт, что первыми прогнулись и обделались наглосаксы с закрытием своих посольств в Кукуеве, а за ними и все остальные позволяет давить этих клопов по всем фронтам.
  2. МММ-642 Звание
    МММ-642
    -1
    Сегодня, 07:09
    Кучка америкосов, под прикрытием действующего маразматика Бидона, делает всё, чтоб под нака кать Трампу
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -4
      Сегодня, 07:17
      В чем "нака кать" Трампу? Трамп "выиграл" выборы согласно ранее утвержденному плану. План разрабатывался лет 10 назад. Сейчас ни в одной стране мира не имеет значение кто и как голосует - имеет значение как "считают" или создают такие условия, что бы не было проблем с поучением нужного результата при подсчёте голосов.
    2. MARGADON Звание
      MARGADON
      +2
      Сегодня, 07:49
      Наоборот, они боятся что Трамп сольёт все их усилия и договорится о чем то с Путиным (не факт что о мире) без их ведома. Они потеряют все свои дивиденды от вооружений. Поэтому стараются выжать наибольшую эскалацию как могут.
      1. МММ-642 Звание
        МММ-642
        +2
        Сегодня, 07:57
        Цитата: MARGADON
        они боятся что Трамп сольёт все их усилия и договорится о чем то с Путиным.

        Я об этом и пишу, что делают всё возможное, чтоб Трампу с ВВП было сложнее о чём-то договориться
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 08:21
          Цитата: МММ-642
          Цитата: MARGADON
          они боятся что Трамп сольёт все их усилия и договорится о чем то с Путиным.

          Я об этом и пишу, что делают всё возможное, чтоб Трампу с ВВП было сложнее о чём-то договориться

          Не факт, что с Трампом удастся договориться. no
          1. МММ-642 Звание
            МММ-642
            0
            Сегодня, 08:24
            Цитата: Бородач
            Не факт, что с Трампом удастся договориться.


            Само собой! Но хочется, чтоб быстрее всё закончилось и поэтому "надежда умирает последней"
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 08:30
          Цитата: МММ-642
          Я об этом и пишу, что делают всё возможное, чтоб Трампу с ВВП было сложнее о чём-то договориться

          Позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе где и когда смогли договориться Дональд Трамп и Владимир Путин?
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 09:03
            ROSS 42
            Сегодня, 08:30
            Позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе где и когда смогли договориться Дональд Трамп и Владимир Путин?

            hi Не могу разглашать слово офицера, клятвенно данное мною бабушкам на лавочке во дворе, но во имя будущего мира - был вброс в сми о телефонном звонке Героя России Даниилы Трампова в Кремль, что считаю вполне реальным, но всех нас не посвящали - только в Италии возможна утечка сведений подобного рода.
            Я предполагаю, что агента перевербовали и он работает на многих в своих интересах ради бабла? what
        3. сайгон Звание
          сайгон
          +1
          Сегодня, 09:11
          Да вера в доброго царя или там президента омерик есть глупость. Словом как понгимаю вопрос стоит в таком виде - что из взятого нашими солдатами мы сможеи удержать и что сольется за ради мира с ПАРТНЕРАМИ.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 08:00
        MARGADON
        Сегодня, 07:49
        Наоборот, они боятся что Трамп сольёт все их усилия и договорится о чем то с Путиным (не факт что о мире) без их ведома. Они потеряют все свои дивиденды от вооружений. Поэтому стараются выжать наибольшую эскалацию как могут.

        hi Не исключаю участие самого стреляного Уха в грязной миссии с разрешением дальнобоя, чтобы усилить давление на руководство РФ.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 08:17
          А скорее всего именно так и есть. Проверить решимость России руками уходящей администрации, это идеальный вариант. Если Россия хорошенечко так ответит - то можно всё свалить на дедушку, а если Россия испугается, то лавры пожинать будет уже Трамп. Просто идеальный расклад.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:37
      МММ-642
      Сегодня, 07:09
      Кучка америкосов, под прикрытием действующего маразматика Бидона, делает всё, чтоб под нака кать Трампу

      hi Стреляное Ухо сам может участвовать в грязном действии, пожиная лавры чужими руками,он ничего не теряет, поскольку нынче не несёт ответственности, а приобрести может политические очки. what
      1. МММ-642 Звание
        МММ-642
        0
        Сегодня, 08:48
        Цитата: ZovSailor
        Стреляное Ухо сам может участвовать в грязном действии

        Не исключено. Через два месяца будет более понятно
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:12
          МММ-642
          Сегодня, 08:48
          Не исключено. Через два месяца будет более понятно

          hi Не факт, в быстро меняющемся мире всё возможно, если даже удастся дожить и безопасно рулить страной, а не повторить судьбу Д. Кеннеди?
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +9
    Сегодня, 07:16
    По словам бывшего глава лейбористов, сейчас нужно делать всё возможное для деэскалации, а премьер Стармер ставит под угрозу жизни миллионов британцев.

    Пусть не парится по этому поводу - от красных линий и озабоченностей ещё никто не умирал
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 08:06
      .. от красных линий и озабоченностей ещё никто не умирал

      В интересах правды нужно добавить - "за пределами России"..
      1. bambr731 Звание
        bambr731
        -1
        Сегодня, 08:52
        В интересах правды нужно добавить - "за пределами России"..

        Совершенно точно Сергей
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -3
    Сегодня, 07:23
    В "святые 90-е" вывезли всё что возможно вывести ,оставив лишь скорлупки без начинки. . .а из начинки сделали топливо для американских АЭС. . . request
  5. Pohk
    Pohk
    0
    Сегодня, 07:30
    Опять будем сопли жевать пока в Москву не прилетит.
    1. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      0
      Сегодня, 08:11
      Не они не будут по Москве пулять! Есть теневые договоренности, мы их лидеров не трогаем, они наших.. laughing
      А все остальное расходная часть.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:33
    Журналисты неоднократно задавали вопрос Киру Стармеру, его пресс-секретарю, запрашивая комментарий по поводу ударов по России британским оружием. Однако те хранят молчание.

    Ждут...ждут реакции Путина.
    Наш ВВП сейчас в сложном положении...стремление договориться о мире с Трампом удерживает его от резких шагов и развязывает руки Байдену и его клике полностью.
    Байден может разрешить своим офицерами даже резиденцию Путина атаковать и Путин навряд ли будет отвечать.
    Судя по ответам за подрыв СП1, 2 наш ГК будет как кот Леопольд оттягивать Ответный удар до последней возможности...очень слабая позиция.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:11
      Леха с Андроида.
      Сегодня, 07:33
      Байден может разрешить своим офицерами даже резиденцию Путина атаковать и Путин навряд ли будет отвечать.
      Судя по ответам за подрыв СП1, 2 наш ГК будет как кот Леопольд оттягивать Ответный удар до последней возможности...очень слабая позиция.

      hi Дед в бидэ ( штаб Фашингтона ) ничего не решает, рулят другие, типа копчёного бабамы и дерьмократы-глобалисты.
      Провоцируют РФ на резкие действия, чтобы всем миром осудить РФ и под шумок ввести НАТО не надо в бандерштат.
      Со стороны РФ необходим чёткий и жёсткий предупредительный сигнал в дополнение к новой ядрёной доктрине, типа разрыва БЧ в морской акватории янкесов, мелко бритов.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        -2
        Сегодня, 08:43
        Со стороны РФ необходим чёткий и жёсткий предупредительный сигнал в дополнение к новой ядрёной доктрине, типа разрыва БЧ в морской акватории янкесов, мелко бритов.
        Не с нынешним кремлёвским руководством, увы.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 08:54
          Аль Манах
          Сегодня, 08:43
          Не с нынешним кремлёвским руководством, увы.

          hi Но и резких непродуманных действий со стороны РФ нельзя допускать, всё идёт путём, - весь мир увидел, как обделались матрасники и все прочие гей еуропейские вассалы, закрывая посольства в Кукуеве.
          Чуют кошки, что сметаны не будет! am
    2. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      +3
      Сегодня, 08:21
      Путин навряд ли будет отвечать.
      Ну да, фаберже то картонные, да и все окружение у него не сильно надёжное- псевдопатриоты, с такими далеко не уедешь.
      Будет очередное наращивание красных линий и озабоченностей.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 07:43
    Странная адресация вопроса - мне кажется, находимся ли мы по такому случаю в состоянии войны решать отнюдь не Стармеру, а российскому руководству, нет?

    Правда - увы, мы все отлично знаем, что оно решит...
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    -1
    Сегодня, 08:10
    означает ли эта ситуация, что Британия вошла в состояние войны с ядерной державой.

    На этот вопрос уже ответил российский президент:

    Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией.

    Но для полноценного состояния войны нужен ещё ответ на агрессию второй стороны. Пока его нет.
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 08:19
    Если удары были, то наносились они без обсуждения в британском парламенте, тем более без одобрения большинством.

    По словам бывшего глава лейбористов, сейчас нужно делать всё возможное для деэскалации

    Задобрить пытаются сторону, по которой наносился удар. Дескать, это недоразумение какое-то вышло! Главное сбить первоначальный накал. Дождаться чтобы ответа на агрессию НАТО не было. А потом продолжить привычно бить теми же ракетами по нашей территории.
  10. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    -1
    Сегодня, 09:20
    Всё идёт по плану, по их плану. Лягушка варится.