Экс-лидер Лейбористской партии: премьер Стармер должен разъяснить, означают ли удары британскими ракетами по России наше вступление в войну против ядерной державы
В Британии вчерашние удары ракетами Storm Shadow по Курской области комментируют практически все, кроме правительства. Журналисты неоднократно задавали вопрос Киру Стармеру, его пресс-секретарю, запрашивая комментарий по поводу ударов по России британским оружием. Однако те хранят молчание.
Ситуацию прокомментировал бывший лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин. По его словам, Кир Стармер обязан немедленно выступить перед британцами и прояснить ситуацию с ударами по России.
Корбин:
Экс-лидер лейбористов сделал упор на то, что Стармер боится давать какие-либо комментарии, так как, по сути, нарушил британские законы:
По словам бывшего глава лейбористов, сейчас нужно делать всё возможное для деэскалации, а премьер Стармер ставит под угрозу жизни миллионов британцев.
Напомним, что удар по Курской области был нанесён спустя всего пару часов после того, как в западных СМИ заявили об одобрении таких ударов. Причём одобрение на использование британских ракет вглубь России дал Вашингтон. Это лишний раз свидетельствует о том, что наведение на цели осуществляется именно американскими военными посредством американских технологий. Украина же, как в своё время и сказал Владимир Путин, выступает как территория, с которой идут атаки на Россию.
Информация