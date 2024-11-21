Западные эксперты: зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow, если ими ударили на расстояние около 55 км от границы
На Западе продолжают обсуждать ситуацию с ударами по территории Брянской и Курской областей американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow соответственно. Напомним, что в ночь на 19 ноября с территории Украины удар был нанесён по району брянского Карачева, а накануне был атакован Рыльский район Курской области – территория посёлка Марьино.
Один из обсуждаемых западными, да и не только западными, военными экспертами вопросов состоит в расстоянии, на которое запускались британские ракеты. Кратчайшее расстояние от упомянутого Марьино до границы Украины составляет около 55 км. Даже если учесть, что удар наносился не от границы как таковой, а с некоторой глубины (10-20 км) то возникает вопрос, для чего понадобились именно Storm Shadow при наличии у ВСУ ракет к универсальным пусковым установкам HIMARS? Тем более, что в августе, на фоне вторжения в Курскую область, ВСУ уже атаковали тот же Рыльский район ракетами «Хаймарсов». Указанное расстояние американские «Химеры» покрывают.
В связи с этим можно напомнить об интервью украинского капитана американскому изданию NYT, где тот заявил, что установок HIMARS на фронте становится всё меньше, а сам он их «уже практически не встречает». Значит ли это, что у ВСУ есть проблемы с наличием такого рода оружия, а потому приходится использовать тот же британский ракетный «дальнобой», чтобы бить им отнюдь не на предельные по его ТТХ расстояния?
Есть и иная версия: удары в первые дни после их одобрения являются «пробно-пристрелочными». Во-первых, проследить, как поведёт себя российское военно-политическое руководство, во-вторых, отработать там, где с учётом подлётного времени у армии России будет меньше возможностей по перехвату как ATACMS, так и Storm Shadow.
Напомним, что ранее на Украину были поставлены и французские ракеты SCALP, что подтвердили в правительстве Франции. Соответственно, велика вероятность того, что в скором времени с территории Украины попытаются нанести удар по международно признаваемым территориям России и ими тоже.
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