Западные эксперты: зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow, если ими ударили на расстояние около 55 км от границы

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Западные эксперты: зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow, если ими ударили на расстояние около 55 км от границы

На Западе продолжают обсуждать ситуацию с ударами по территории Брянской и Курской областей американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow соответственно. Напомним, что в ночь на 19 ноября с территории Украины удар был нанесён по району брянского Карачева, а накануне был атакован Рыльский район Курской области – территория посёлка Марьино.

Один из обсуждаемых западными, да и не только западными, военными экспертами вопросов состоит в расстоянии, на которое запускались британские ракеты. Кратчайшее расстояние от упомянутого Марьино до границы Украины составляет около 55 км. Даже если учесть, что удар наносился не от границы как таковой, а с некоторой глубины (10-20 км) то возникает вопрос, для чего понадобились именно Storm Shadow при наличии у ВСУ ракет к универсальным пусковым установкам HIMARS? Тем более, что в августе, на фоне вторжения в Курскую область, ВСУ уже атаковали тот же Рыльский район ракетами «Хаймарсов». Указанное расстояние американские «Химеры» покрывают.



В связи с этим можно напомнить об интервью украинского капитана американскому изданию NYT, где тот заявил, что установок HIMARS на фронте становится всё меньше, а сам он их «уже практически не встречает». Значит ли это, что у ВСУ есть проблемы с наличием такого рода оружия, а потому приходится использовать тот же британский ракетный «дальнобой», чтобы бить им отнюдь не на предельные по его ТТХ расстояния?

Есть и иная версия: удары в первые дни после их одобрения являются «пробно-пристрелочными». Во-первых, проследить, как поведёт себя российское военно-политическое руководство, во-вторых, отработать там, где с учётом подлётного времени у армии России будет меньше возможностей по перехвату как ATACMS, так и Storm Shadow.

Напомним, что ранее на Украину были поставлены и французские ракеты SCALP, что подтвердили в правительстве Франции. Соответственно, велика вероятность того, что в скором времени с территории Украины попытаются нанести удар по международно признаваемым территориям России и ими тоже.
47 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 08:30
    зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow, если ими ударили на расстояние около 55 км от границы

    Всё объясняется менталитетом - "А что бы были".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Irokez
      Всё объясняется менталитетом - "А что бы были".

      Всё объясняется прощупыванием реакции РФ на реальное применение Украиной указанных ракет, заранее объявленное Вашингтоном. То есть, американцы продемонстрировали, что своё решение выполняют, хоть и не сразу на максимальное расстояние поражения, но теперь очередь РФ - чем и как будет отвечать.
      1. Aken Звание
        Aken
        +7
        Сегодня, 08:53
        Ну что же, прощупали. Наше руководство повело себя ожидаемо.
        Следующие Ростов или Воронеж. Ждем, не готовимся. Кто готовится - тот паникёр и дискредитатор.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -3
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Aken
          Наше руководство повело себя ожидаемо.
          Откуда вы знаете как повело себя наше руководство? Уже были какие то заявления? или лично вам доложили планы?
          1. Aken Звание
            Aken
            +6
            Сегодня, 09:05
            Я вижу. Руководство сделало как всегда. Ничего не сделало.
            Зачем мне докладывать их бесполезные планы? Зачем слова, когда есть дела?
            Словам я не верю с Горбачёвских времён.
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 09:08
              Цитата: Aken
              Я вижу.
              Видишь суслика? нет, и я нет, а он есть!!!
              1. Aken Звание
                Aken
                +6
                Сегодня, 09:09
                Суслик давно не вылезал из норы. Подозреваю, что он сдох.
            2. Hagen Звание
              Hagen
              -4
              Сегодня, 09:31
              Цитата: Aken
              Словам я не верю с Горбачёвских времён.

              А дела не показывают за отсутствием надобности и допуска. Про мозг не говорю, сами додумаете. А вообще задайте себе вопрос - на что влияет ваше мнение о руководстве страны? Ваше критическое мнение важно только в качестве самоутверждения. Видимо окружающие не позволяют вам ощутить масштаб вашего величия. request
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 09:46
                Расширю токование.
                Меня интересуют не отдельно взятые дела.
                Для меня важен конечный результат. Ситуация улучшается или ухудшается? Какое вырисовывается будущее? Для того чтобы это узреть, допуск к гостайнам не нужен.
                Хотя, в чём-то Вы правы. Часть электората удалось заболтать до такой степени, что она находятся в состоянии перманентной эйфории и готова схавать всё что угодно. Ещё и добавки попросят.
                Знаете как 100 лет назад крестьяне объясняли свою бедность? Пьяницы мы и бога забыли.
                Правда, потом грянула Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Но это уже другая история.

                на что влияет ваше мнение о руководстве страны?

                А вот за этот вопрос - пятёрка с плюсом.
                Ни моё, ни Ваше, ни чьё другое мнение ни на что не влияет. Охлосу вообще собственное мнение иметь не положено.
        2. михаил3 Звание
          михаил3
          0
          Сегодня, 09:50
          Цитата: Aken
          Ждем, не готовимся.

          Вы готовитесь, и вас заклеймили? За то, что вы развернули дополнительные комплексы ПВО? Или вы провели переподготовку операторов? Пополнили запасы противоракетных средств? Что вы такое сделали, что вы
          [/quote][quote=Aken]паникёр и дискредитатор.

          А, я понял! Ваша "подготовка" - ныть в интернете! Так чего ж вы гтовитесь, давайте уже победите совсем)
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 09:59
        Удар по детскому саду и котельной в санатории управделами президента это явное прощупывание реакции нашего руководства.
        Сейчас все затаились и ждут ответа.
        Видимо час Х настаёт. Или мы или нас.
      3. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 09:59
        Удар по детскому саду и котельной в санатории управделами президента это явное прощупывание реакции нашего руководства.
        Сейчас все затаились и ждут ответа.
        Видимо час Х настаёт. Или мы или нас.
  2. BAI Звание
    BAI
    +12
    Сегодня, 08:32
    Это их принцип постепенности: чего поднимать шум из ракет, если туда бьют Хаймерсы? Незачем
    Потом ударят вглубь - чего поднимать шум, если мы их уже используем в других регионах? Незачем.
    Т.е. уже можео полноценно использовать. Без ответа. А если ответ будет, у них будет ответ перед своими избирателями (что для них важнее, чем мнение России): это Россия не знает чего хочет со своими двойными стандартами.
    Ну а там и новые, более мощные системы подоспеют
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 08:43
      Цитата: BAI
      А если ответ будет, у них будет ответ перед своими избирателями

      А кто даст ответ российским избирателям и гражданам - расскажет о сути ответа российских ВС западным супостатам...
      От общих фраз уже уши вянут...
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +3
        Сегодня, 08:52
        Десятки умнейших экспертов приглашены ̶в̶л̶а̶с̶т̶ь̶ю̶ на ТВ для чуть ли не круглосуточного объяснения всех непонятных вопросов, плюс Захарова с Песковым постоянно дают ответы, а Вам всё прямо не угодишь... wink
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 08:57
          Цитата: Аль Манах
          Десятки умнейших экспертов приглашены...

          А у нас в стране есть государственное ТВ, куда могут пригласить, чтобы узнать правду?
          И приглашённые умные люди говорят только то, что желает услышать власть...
  3. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -2
    Сегодня, 08:33
    Почему-то "эксперты" не упоминают, что эти ракеты предназначены ( в том числе ) для уничтожения бункеров и особо прочных укрытий winked
    1. Аристарх Людвигович Звание
      Аристарх Людвигович
      -2
      Сегодня, 08:46
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      для уничтожения бункеров и особо прочных укрытий

      По различным постройкам возле исторической усадьбы 19 века усадьбы князей Барятинских прилетает суммарно около 12 крылатых ракет по сведениям военкуров. Повреждены бункера 1810 годов постройки. Содержимое бункеров не пострадало, так как вино было распито большевиками в революцию.
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        -3
        Сегодня, 08:49
        Наверное... Х.а.х.л.ы же тупые. Я забыл smile
        1. Аристарх Людвигович Звание
          Аристарх Людвигович
          +2
          Сегодня, 09:00
          Цитата: Медведев_Дмитрий
          Наверное... Х.а.х.л.ы же тупые.

          Оранжерея постройки второй половины XIX века, кирха на Овальном острове и ротонда на Круглом острове (1810-е годы), Горбатый мост первой четверти XIX века, а также ряд кирпичных мостов и сторожевых помещений у восточных, северных и западных ворот усадьбы и другие. Дворец-усадьба Марьино -одна из немногих дворянских усадеб в России, сохранившаяся до наших дней. Достопримечательность дворца – винтовая деревянная лестница без единого гвоздя. По ней князь из своего кабинета поднимался в покои жены. Сделана из цельного массива груши. Без покрытия лаком. Прелесть лестницы была, как говорят, в грушевом аромате от использования дерева и особой технологии смягчения древесины для придания формы. 200 летний эксклюзивный паркет. Иван Иванович Барятинский заказал паркет в Италии за большие деньги. Пригласил итальянского же архитектора. На такое 12 ракет Шторм Шедоу потратить не жалко.
          1. Msi Звание
            Msi
            +1
            Сегодня, 09:17
            На такое 12 ракет Шторм Шедоу потратить не жалко.

            Прочитал ваш комментарий, такое прощать нельзя. Это уникальный памятник архитектуры.
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    -2
    Сегодня, 08:35
    Вот эта версия скорее:

    удары в первые дни после их одобрения являются «пробно-пристрелочными».

    Запад всегда руководствуется принципом салями. По чуть-чуть.
  5. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +1
    Сегодня, 08:37
    Если абстрагироваться,все эти ракеты и средства ПВО,не три рубля стоят..
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 08:37
    Есть и иная версия: удары в первые дни после их одобрения являются «пробно-пристрелочными».

    И она может быть приоритетной...
  7. Ella34 Звание
    Ella34
    -1
    Сегодня, 08:38
    Так что же там было что 12 ракет не пожалели? В одну ж точку били, как евреи в Насраллу.
    1. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 09:03
      На украине в сми пишут, что там был оперативный штаб.
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 08:43
    зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow, если ими ударили на расстояние около 55 км от границы

    Боялись что носители собьют...тут все элементарно.
    Говорят 12 ракет было...сбито 2... what
    всушники выложили видео удара.
    О цели удара тоже интересно поговаривают...но информация требует проверки...так как ПВО для такого объекта слишком слабенькая. request
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    -3
    Сегодня, 08:43
    Есть и иная версия: удары в первые дни после их одобрения являются «пробно-пристрелочными». Во-первых, проследить, как поведёт себя российское военно-политическое руководство, во-вторых, отработать там, где с учётом подлётного времени у армии России будет меньше возможностей по перехвату как ATACMS, так и Storm Shadow.

    Я думаю, что цель ударов проследить, как поведёт себя российское военно-политическое руководство, потому как историческая усадьба Марьино, принадлежащая князьям Барятинским и расположенная в Курской области так себе стратегически важный объект.
    1. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 09:00
      На Украине пишут, что рядом с усадьбой был оперативный штаб. Официально такого никто не заявлял, впрочем.
      1. bambr731 Звание
        bambr731
        +1
        Сегодня, 09:04
        На Украине пишут, что рядом с усадьбой был оперативный штаб.

        На Украине могут написать всё, что угодно - что ночью приснилось то и напишут
        1. solar Звание
          solar
          +2
          Сегодня, 09:32
          Автор в статье перебрал разные версии, в от числе из украинских источников- но эту он "не заметил".
    2. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 09:01
      Политическое руководство они давно изучили, вплоть до того кто утром пьёт кофе с сахаром а кто без.
      Надо было с 22 года предполагать что удары будут по нарастающей по всей территории России и быть готовыми к этому.
    3. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 09:19
      историческая усадьба Марьино, принадлежащая князьям Барятинским и расположенная в Курской области так себе стратегически важный объект.

      Усадьбу Марьино не тронули, там еще остались следы их "хероя" - палаты Мазепы. Удар был нанесен рядом по объекту, названным на карте викимапии "узлом связи" , кстати вчера сайт работал, сегодня нет. От кого шифруемся, от собственных граждан? Десять ракет ударили по центру этого объекта с забором по периметру 100х100 метров. И будет весьма унизительно для нас, если этот объект использовали наш генштабисты для руководства операцией в Курской области. Взрывы ракет были различны по мощности, такое впечатление, что часть ракет были противобункерные. Додуматься использовать весьма известный объект для СВО надо быть простым прорабом, но не генералом.
  10. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 08:47
    Есть и иная версия: удары в первые дни после их одобрения являются «пробно-пристрелочными».

    Конечно пристрелочные. С учётом того, что менее, чем в 50км от Марьино находится КАЭС.
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -5
    Сегодня, 08:51
    А почему бы не предположить что пусковые установки пересекают границу Польши, делают пуски и обратно скрываются в Польше. Наши войска научились уничтожать на территории Украины установки Хаймерс вместе с иностранными расчётами. Вот может и поменяли тактику пусков. bully
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      -1
      Сегодня, 09:35
      Точно в Польше, минусоиды все из Польши.
  12. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    -1
    Сегодня, 08:53
    А как было бы хорошо разок для острастки бахнуть маломощным ТЯО по тому же яворовскому полигону, поближе к польской границе... Вот бы визгов было. Приятно было бы наблюдать панику западенцев во Львове. А потом оставшуюся в хохланде энергетику погасить.
    Мечты, мечты...
  13. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 08:54
    Приколисты эти на коллективном западе. После заявленного "вы только посмейте этими ракетами ударить и мы ого-го как ответим". Ну вот тыкнули в склад, потом в усадьбу.
  14. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:59
    Кратчайшее расстояние от упомянутого Марьино до границы Украины составляет около 55 км. Даже если учесть, что удар наносился не от границы как таковой, а с некоторой глубины (10-20 км) то возникает вопрос, для чего понадобились именно Storm Shadow при наличии у ВСУ ракет к универсальным пусковым установкам HIMARS?

    Странно, что автор не упомянул о версии, обсуждаемой в украинских сми. У Storm Shadow, в отличии от Химарсов, проникающая тандемная боевая часть. В украинских сми обсуждается, что удар ими был нанесен по оперативному штабу российских войск. Как-то так
    Географическая привязка видеозаписей удара позволяет предположить, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, в котором, по мнению украинского издания Defense Express, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

    Официально, кстати, на Украине не подтвердили использование именно Storm Shadow.
  15. cmax Звание
    cmax
    +3
    Сегодня, 09:00
    Думаю, что они ждут реакции российской прокуратуры-" возбудит"ли дело по факту или нет? Если ответить не можем, то возбуждаем. 12 ракет, это как минимум 6 носителей, которые поднялись с аэродромов, выпустили ракеты и улетели обратно. Никто их не перехватил (носители), да наверное и не видел. Все по факту. Итог, самолёты - носители не сбили, ракеты не сбили, даже вражеский беспилотник, который висел для корректировки ударов в 50 км за линией фронта, тоже никто не сбил. И это в конце третьего года войны. Полная беспомощность! Имхо.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -3
    Сегодня, 09:11
    Тупые вопросы. Что было, то и пульнули, что бы просто так не пропадало. Вопрос: зачем? Но видно стоит цель: быстрее израсходовать, пока на земле не уничтожили. А еще хотелось бы знать, сколько пусков было по данным Украины? Пустил одну, отчитался за 5, остальные перепродал.
  17. iommi Звание
    iommi
    +1
    Сегодня, 09:16
    Мы всем своим видом, словами, действиями показываем что нас не только можно бить, что нас нужно бить, скоро южные корейцы и японцы "сдадут в аренду" украине чуть-чуть своих территорий буквально на 3 часа и площадью гдето метров 20 на 20 и оттуда будут бить уже по нашему тихоокеанскому флоту, а чем мы ответим?. Финны, шведы и курва-бобры тоже так сделают и просто закроют Калининград, ни воздушного ни морского сообщения не будет.
    Вот вы можете подумать что это смешно, что мы "КАААК ВДАРИМ!" если надо будет, огорчу вас - мы не вдарим.
    Никогда.
    Ядерка это видите ли - для защиты, но не подумайте это не для защиты своих территорий (Передаю привет Курской области), а для "защиты существования России", вот например германия в 45-ом, она получила урон, но существовать не перестала - если бы тогда у немцев было ядерное оружие и такая же ядерная доктрина как у нас - юридически они могли бы его и не применить - Германия же продолжает существовать. Думайте над тем как нам заставить наше руководство применить ядерное оружие.
    Новая доктрина - ей только подтереться. Оно не обвязывает нас применить ЯО, мы можем ответить на чтото применением ЯО но не обязаны.
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Сегодня, 09:33
    они забывают одно эта атака управляется сша которая бьет по РФ по тылам РФ по ядерной державе ! а РФ даже ответа пока что нормального не дала !
  19. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 09:37
    . то возникает вопрос, для чего понадобились именно Storm Shadow при наличии у ВСУ ракет к универсальным пусковым установкам HIMAR И

    Ответ простой. В Шторм шэдоу взрывчатки намного больше чем в ракете Атакмс
  20. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 09:38
    США добивается ядерного удара от России, на массированный удар по США они не рассчитывают, во всяком случае подготовку к нему они увидят, любой другой они используют против России.
  21. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    0
    Сегодня, 09:45
    Если для российского руководства принципиально, - что удар всего на 55 км вглубь территории, - а не тот факт, - что по территории РФ нанесён удар дальнобойными Storm Shadow, - то плохие новости, пацаны.
  22. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 09:58
    Наши "рули" придумали понятия "в глубь" и "не в глубь", что бы был повод не "отвечать" партнёрам. Надежда на "договорняк" так и "не умерла". Не правильно "делить" наши территории, ни к чему хорошему это не приведет.
    Да и для запада сейчас бить "в глубь" опасно, перед ними нет и не было задачи победить Россию военным путем. Это только бы сплотило народы России перед внешним врагом.
    Цель запада раскол внутри народов на территориях России и "взрыв" внутри.
    Вот и объяснение ударов запада "не в глубь".