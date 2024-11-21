Украинские медиа: Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по промпредприятию в Днепре (Днепропетровске)

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Украинские медиа: Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по промпредприятию в Днепре (Днепропетровске)

Российские войска в утренние часы нанесли удары по одному из объектов контроля противника в Днепре (переименованный Днепропетровск). Ресурсы противника пишут о том, что ракетных ударов было несколько. При этом утверждается, что по объекту были прилёты крылатых ракет авиационного базирования.

Сами местные жители в пабликах делятся сведениями о том, что взрывы были столь мощными, что слышали их не только горожане, но и жители окрестностей Днепропетровска (Днепра).



Украинские медиа:

Имели место удары крылатыми ракетами Х-101 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

По последним данным, как минимум два прилёта пришлись по одному из промышленных объектов в городе. Местные ресурсы публикуют фото с дымом от пожара, возникшего на предприятии, однако информации о том, какое именно промпредприятие в Днепропетровске поражено, пока нет.

Также сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области.

Тем временем в посольстве США на Украине заявили, что диппредставительство в Киеве возобновило свою работу. Напомним, что накануне американцы объявили о временной приостановке работы посольства «из-за высокого риска российских ударов по украинской столице». Таких ударов в последние часы не фиксировалось.
24 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:48
    Вчера сам видел, как Сушка на задание шла. А об их ударах - ни слова
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 08:50
      Посольство США в Куеве возобновило работу. good
      Можно гасить. am wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -3
        Сегодня, 08:57
        Как можно-с ? ТАМ заявили что переговоры готовы с ними вести. Как же-с переговариваться то, если вломим по амерскому посольству? Потому и не будет этого никогда - не вломим. hi Бородач.

        зы минусаторы опять повылазили. laughing И кому это неимётся? what
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 09:07
          Цитата: Nexcom
          Как можно-с ? ТАМ заявили что переговоры готовы с ними вести. Как же-с переговариваться то, если вломим по амерскому посольству? Потому и не будет этого никогда - не вломим. hi Бородач.

          зы минусаторы опять повылазили. laughing И кому это неимётся? what

          А мы и не воюем с США. no
          Просто в украинских стиралках плохие чипы стоят: от этого низкая точность наших ракет. Случайно промажем. yes
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -3
            Сегодня, 09:08
            Первый раз слышу чтобы какелы стиралки производили.....
            1. обыватель Звание
              обыватель
              +2
              Сегодня, 09:32
              Цитата: Nexcom
              Первый раз слышу чтобы какелы стиралки производили.....

              Наверное "Бородач" неправильно выразился. В европейских стиралках, приобретенных украинскими гражданами и затрофеенных российскими войсками для производства ракет.
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 09:52
                Цитата: обыватель
                Цитата: Nexcom
                Первый раз слышу чтобы какелы стиралки производили.....

                Наверное "Бородач" неправильно выразился. В европейских стиралках, приобретенных украинскими гражданами и затрофеенных российскими войсками для производства ракет.

                Понять и простить. hi laughing
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 08:48
    Напомним, что накануне американцы объявили о временной приостановке работы посольства «из-за высокого риска российских ударов по украинской столице».

    А жаль что не ударили...американцам за их пакости стоит вломить.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -5
      Сегодня, 09:01
      Для того чтобы американцам " вломить" надо для начала, от недвижимости и счетов,отказаться.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:04
        Ага, ЩАЗ. laughing Откажутся они от "непосильным трудом" (с) наскирдованного за рубеж....
        Столько лет скирдовали - и отказаться??? wassat

        Кое у кого виллу в Италии отобрали - воплей то было на ТВ в одной одноименной передаче...
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 09:17
          Вы уж определитесь, есть у них там что то, или все отобрали?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:20
            Если есть что отбирать и отбирают - значит оно там было. По-крайней мере так.
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +2
        Сегодня, 09:28
        Щерт с ними со счетами, от Бреттон-вудской системы надо отказаться сначало
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 08:59
    В один из объектов в Днепропетровске прилетело сразу ШЕСТЬ «Искандеров», слышно было за 20 километров. Вот теперь думай, что это за объект такой на который не жалко шесть «Искандеров» recourse
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 09:16
      Судя по всему очень жирная цель,если так били,чтоб наверняка! Подробности всё равно появятся...
      1. Msi Звание
        Msi
        -1
        Сегодня, 09:35
        Судя по всему очень жирная цель

        Может быть так же какая та древнейшая усадьба. Может это прародина древних укров. Может там жила альфа самка от которой пошли укры... request
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:34
      В Сирии году в 2018, Боромир, тьфу, Трамп, чтобы сохранить лицо, тратил на сарай по 30-35 крылатых ракет.
  5. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +3
    Сегодня, 09:00
    свет тушить надо, гораздо эффективнее будет
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 09:02
      Да там все уже притушили где могли - они из Польши получают электричество.
      По крайней мере для их оф заведений хватает, а на простых щирых и свидомых им накакать. ЛЭП на Польшу надо валить, кабеля и прочае.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 09:22
        Чудеса прям какие то. У них есть 3 АЭС и при этом закупают электроэнергию по какой то Супер ЛЭП, которая может передать электричество для все 404.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:23
          Я не говорил про всю окраину. Но то что они сами заявляли что получают из Польши - было дело.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:10
      «Свет тушить надо, гораздо эффективнее будет» —
  6. Комментарий был удален.
  7. Бомба Звание
    Бомба
    -2
    Сегодня, 09:38
    Все хватит ответки, а то опять яйца в тисках сожмут!
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 09:51
      Какой-такой ответки? Обыкновенная рутинная работа. Ответки за удары по нашим территориям ещё не было. Для этого нужно выбрать цель, средства поражения, чёткий план. И это может быть вообще не удар по какому-то объекту, а, например, передача каким-нибудь формированиям кое-какого вооружения.