Украинские медиа: Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по промпредприятию в Днепре (Днепропетровске)
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Российские войска в утренние часы нанесли удары по одному из объектов контроля противника в Днепре (переименованный Днепропетровск). Ресурсы противника пишут о том, что ракетных ударов было несколько. При этом утверждается, что по объекту были прилёты крылатых ракет авиационного базирования.
Сами местные жители в пабликах делятся сведениями о том, что взрывы были столь мощными, что слышали их не только горожане, но и жители окрестностей Днепропетровска (Днепра).
Украинские медиа:
Имели место удары крылатыми ракетами Х-101 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС.
По последним данным, как минимум два прилёта пришлись по одному из промышленных объектов в городе. Местные ресурсы публикуют фото с дымом от пожара, возникшего на предприятии, однако информации о том, какое именно промпредприятие в Днепропетровске поражено, пока нет.
Также сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области.
Тем временем в посольстве США на Украине заявили, что диппредставительство в Киеве возобновило свою работу. Напомним, что накануне американцы объявили о временной приостановке работы посольства «из-за высокого риска российских ударов по украинской столице». Таких ударов в последние часы не фиксировалось.
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