Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса
Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Василия Веремейчика. Он участвовал в военных действиях в составе полка имени Калиновского, который входит в структуру ВСУ и состоит из граждан Белоруссии.
Об этом сообщил глава следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек в эфире местного телеканала ОНТ.
Он отметил, что вооруженное формирование, в котором служил Веремейчик, решением Верховного суда Республики Беларусь признано террористическим. Ханой выдал боевика белорусским властям на основании соответствующего межгосударственного соглашения как находящегося в розыске по уголовному обвинению.
Веремейчик покинул Украину после конфликта с командованием своего подразделения. Изначально он прибыл в Литву, но долго ему там пробыть не удалось. Его выслали из страны как лицо, угрожающее литовской национальной безопасности, так как ранее Веремейчику доводилось служить в силовых структурах Белоруссии. Боевику пришлось перебраться в другое государство – он выбрал Вьетнам.
Местные правоохранители задержали его за драку 13 ноября и уже на следующий день экстрадировали в Белоруссию.
Примечательно, что во время своей службы в полку имени Калиновского (запрещённая экстремистская группировка) у Веремейчика был позывной «Пацук», что означает «крыса». Видимо, уже тогда было ясно, что в дальнейшем его ожидает судьба крысы.
Незадолго до этого поступила информация, что в зоне спецоперации наши бойцы уничтожили отряд спецназа «АСП Террор», состоявший из белорусов, воевавших на стороне киевского режима.
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