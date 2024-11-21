Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Василия Веремейчика. Он участвовал в военных действиях в составе полка имени Калиновского, который входит в структуру ВСУ и состоит из граждан Белоруссии.Об этом сообщил глава следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек в эфире местного телеканала ОНТ.Он отметил, что вооруженное формирование, в котором служил Веремейчик, решением Верховного суда Республики Беларусь признано террористическим. Ханой выдал боевика белорусским властям на основании соответствующего межгосударственного соглашения как находящегося в розыске по уголовному обвинению.Веремейчик покинул Украину после конфликта с командованием своего подразделения. Изначально он прибыл в Литву, но долго ему там пробыть не удалось. Его выслали из страны как лицо, угрожающее литовской национальной безопасности, так как ранее Веремейчику доводилось служить в силовых структурах Белоруссии. Боевику пришлось перебраться в другое государство – он выбрал Вьетнам.Местные правоохранители задержали его за драку 13 ноября и уже на следующий день экстрадировали в Белоруссию.Примечательно, что во время своей службы в полку имени Калиновского (запрещённая экстремистская группировка) у Веремейчика был позывной «Пацук», что означает «крыса». Видимо, уже тогда было ясно, что в дальнейшем его ожидает судьба крысы.Незадолго до этого поступила информация, что в зоне спецоперации наши бойцы уничтожили отряд спецназа «АСП Террор», состоявший из белорусов, воевавших на стороне киевского режима.

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