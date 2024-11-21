Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса

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Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса

Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса Василия Веремейчика. Он участвовал в военных действиях в составе полка имени Калиновского, который входит в структуру ВСУ и состоит из граждан Белоруссии.

Об этом сообщил глава следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек в эфире местного телеканала ОНТ.



Он отметил, что вооруженное формирование, в котором служил Веремейчик, решением Верховного суда Республики Беларусь признано террористическим. Ханой выдал боевика белорусским властям на основании соответствующего межгосударственного соглашения как находящегося в розыске по уголовному обвинению.

Веремейчик покинул Украину после конфликта с командованием своего подразделения. Изначально он прибыл в Литву, но долго ему там пробыть не удалось. Его выслали из страны как лицо, угрожающее литовской национальной безопасности, так как ранее Веремейчику доводилось служить в силовых структурах Белоруссии. Боевику пришлось перебраться в другое государство – он выбрал Вьетнам.

Местные правоохранители задержали его за драку 13 ноября и уже на следующий день экстрадировали в Белоруссию.

Примечательно, что во время своей службы в полку имени Калиновского (запрещённая экстремистская группировка) у Веремейчика был позывной «Пацук», что означает «крыса». Видимо, уже тогда было ясно, что в дальнейшем его ожидает судьба крысы.

Незадолго до этого поступила информация, что в зоне спецоперации наши бойцы уничтожили отряд спецназа «АСП Террор», состоявший из белорусов, воевавших на стороне киевского режима.
13 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 09:38
    Веремейчик

    И что ему грозит в Белоруссии? К стеночке его поставить могут?
    1. ValeraKrasovski Звание
      ValeraKrasovski
      +2
      Сегодня, 09:52
      Вполне вероятно если за ним есть преступления предусматривающие расстрел за преступления совершенные этим крысёнышем. Я бы его расстрелял подонка
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 09:54
      Местные правоохранители задержали его за драку 13 ноября и уже на следующий день экстрадировали в Белоруссию.

      Однозначно, русские мужчины-туристы делают полезное дело для победы в СВО. drinks Кроме наших в драку никто не лезет.
    3. nikon voron Звание
      nikon voron
      0
      Сегодня, 09:58
      Смертная казнь там не отменялась. И последняя была не давно.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 09:38
    Примечательно, что во время своей службы в полку имени Калиновского у Веремейчика был позывной «Пацук», что означает «крыса».

    А в Белоруссии, смертная казнь не отменялась.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:51
      Цитата: carpenter
      Примечательно, что во время своей службы в полку имени Калиновского у Веремейчика был позывной «Пацук», что означает «крыса».

      А в Белоруссии, смертная казнь не отменялась.

      Сейчас Крыса соловьём запоёт: коль вышак корячится. am good
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:40
    Повезло крысе, если конечно вышку не присудят.
  4. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -3
    Сегодня, 09:51
    Запутано всё, кто прав, кто виноват... Кто за " белых ", кто за " красных "... В странах Центральной Азии на скамью отправляют тех, кто воюет на стороне РФ... Во времена настали smile
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 09:52
      Запутано всё, кто прав, кто виноват... Кто за " белых ", кто за " красных

      У вас запутано? У нас всё предельно ясно.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 09:52
    Цитата: Msi
    Веремейчик

    И что ему грозит в Белоруссии? К стеночке его поставить могут?

    Дико это - к стенке.
    Лучше всего электрический стул(и аромат будет).
  6. 123_123 Звание
    123_123
    -1
    Сегодня, 09:54
    Хорошая страна Вьетнам. Не забыл, как русские им защищаться от американцев помогали.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 09:54
    Судьба крысы: Вьетнам передал Минску воевавшего на стороне киевского режима белоруса

    Походу , Вьетнам не копит у себя различные элементы , и гражданство не раздаёт ИГИЛ.
    Молодцы.
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:55
    «Вооруженное формирование, в котором служил Веремейчик, решением Верховного суда Республики Беларусь признано террористическим» —

    Смертная казнь в Белоруссии

    Преступления, за которые может назначаться смертная казнь:

    — ст. 124, ч.2 Убийство представителя иностранного государства или международной организации с целью провокации международных осложнений или войны.
    — ст. 126 Международный терроризм.
    — ст. 356, ч.2 Измена государству, сопряжённая с убийством.
    — ст. 360 Диверсия, совершённая организованной группой либо повлёкшую гибель людей или иные тяжкие последствия ...
    И т.д.
    (Белорусскому суду решать)
    ...