В Киеве, Днепропетровске, Кременчуге, Харькове вводятся экстренные отключения электроэнергии
В целом ряде регионов Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии. Ещё вчера в украинской мэрии заявляли, что на сегодня (21 ноября) отключений не планируется, однако сегодня местные власти сообщают о внеплановых отключениях.
Сообщения киевской мэрии:
Об «изменении графика» отключений заявляют и в «Полтаваэнерго». Сообщается о том, что с 8:00 по местному времени отключение будет вестись «не о одной очереди, а сразу по двум – одновременно».
Экстренные отключения света вводятся на всей территории Днепропетровской области. Сообщается о ряде неработающих объектов электрогенерации после сегодняшних ударов ВС РФ. При этом ставленники киевского режима не пишут о том, какие именно объекты российскими ракетами в Днепре сегодня были поражены. Ранее поступила информация об ударе по одному из предприятий промышленности.
Сообщения из Кременчуга:
Напомним, что на Украине пытаются восстановить систему подачи электричества из Европы. По последним данным, работа этой системы была нарушена в Закарпатской области.
Очередная волна внеплановых отключений и в Харькове, где на днях киевский ставленник заявил, что собственных источников генерации в Харьковской области не осталось.
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