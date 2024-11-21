В Киеве, Днепропетровске, Кременчуге, Харькове вводятся экстренные отключения электроэнергии

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В Киеве, Днепропетровске, Кременчуге, Харькове вводятся экстренные отключения электроэнергии

В целом ряде регионов Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии. Ещё вчера в украинской мэрии заявляли, что на сегодня (21 ноября) отключений не планируется, однако сегодня местные власти сообщают о внеплановых отключениях.

Сообщения киевской мэрии:



По распоряжению «Укрэнерго» в Киеве и в Киевской области введены экстренные отключения света. Графики отключений, которые могут быть спрогнозированы заранее, – не действуют.

Об «изменении графика» отключений заявляют и в «Полтаваэнерго». Сообщается о том, что с 8:00 по местному времени отключение будет вестись «не о одной очереди, а сразу по двум – одновременно».

Экстренные отключения света вводятся на всей территории Днепропетровской области. Сообщается о ряде неработающих объектов электрогенерации после сегодняшних ударов ВС РФ. При этом ставленники киевского режима не пишут о том, какие именно объекты российскими ракетами в Днепре сегодня были поражены. Ранее поступила информация об ударе по одному из предприятий промышленности.

Сообщения из Кременчуга:

Было громко. Очень. Вводятся аварийные отключения электроснабжения.

Напомним, что на Украине пытаются восстановить систему подачи электричества из Европы. По последним данным, работа этой системы была нарушена в Закарпатской области.

Очередная волна внеплановых отключений и в Харькове, где на днях киевский ставленник заявил, что собственных источников генерации в Харьковской области не осталось.
4 комментария
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  1. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 09:50
    Добивать и добивать знергетику 404! Не так много и осталось.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 09:54
      Полный блекаут Украины очень действенная мера, представьте как сотни тысяч беженцев хлынут в Европу спасаясь от холодов попутно устраивая стихийные майданы славя зеленую просроченную плесень, да и в ЕС просто офигеют от этого стада.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 09:59
        Цитата: Silver99
        как сотни тысяч беженцев хлынут в Европу

        Это наш новогодний подарок "европейскому цветущему саду". Готовь боррелька любимым украинцам пироги.
        Боррель заявил, что ЕС делает все возможное, чтобы поддерживать Украину больше и быстрее.
  2. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 09:55
    Радует конечно, что отключения электроэнергии начались на украине. Значит будет затруднено производство, логистика, да и моральный дух всуков упадёт.
    Помнится главный укросвин, Залужный, когда то писал: " Очень трудно воевать солдатам, когда семья дома без света сидит"... (не цитата)