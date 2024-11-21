Представитель МИД КНР заявил, что заявления американских официальных лиц отражают «устаревшее мышление» в США
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В Китае прокомментировали недавнее заявление представителя Пентагона о возможности применения ВС США своего ядерного оружия при сохранении части арсенала для последующего сдерживания.
По мнению официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, которое он высказал в ходе сегодняшнего брифинга, подобные высказывания отражают «устаревшее мышление» в Соединенных Штатах, которое выражается в стремлении обеспечить свою безопасность путем достижения абсолютного стратегического превосходства и насаждения американской гегемонии.
Китайский дипломат подчеркнул, что подобные заявления подрывают усилия по поддержанию глобального стратегического равновесия. С его слов, политика США в области ядерных вооружений провоцирует рост напряженности в международных отношениях, способствует милитаризации конфликтных регионов и увеличивает вероятность ядерной эскалации. Такие действия, как выразился Линь Цзянь, угрожают стабильности и безопасности во всем мире.
Стоит напомнить, что речь в данном случае идет о высказывании американского контр-адмирала Томаса Бьюкенена, представляющего Стратегическое командование США, который допустил вероятность обмена ядерными ударами при сохранении определенной части американского арсенала для дальнейшего сдерживания противников. Эти заявления вызвали серьезную озабоченность у китайской стороны, которая видит в них отход от принципов мирного сосуществования и угрозу для международного порядка.
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