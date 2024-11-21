Представитель МИД КНР заявил, что заявления американских официальных лиц отражают «устаревшее мышление» в США

8
Представитель МИД КНР заявил, что заявления американских официальных лиц отражают «устаревшее мышление» в США

В Китае прокомментировали недавнее заявление представителя Пентагона о возможности применения ВС США своего ядерного оружия при сохранении части арсенала для последующего сдерживания.

По мнению официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, которое он высказал в ходе сегодняшнего брифинга, подобные высказывания отражают «устаревшее мышление» в Соединенных Штатах, которое выражается в стремлении обеспечить свою безопасность путем достижения абсолютного стратегического превосходства и насаждения американской гегемонии.



Китайский дипломат подчеркнул, что подобные заявления подрывают усилия по поддержанию глобального стратегического равновесия. С его слов, политика США в области ядерных вооружений провоцирует рост напряженности в международных отношениях, способствует милитаризации конфликтных регионов и увеличивает вероятность ядерной эскалации. Такие действия, как выразился Линь Цзянь, угрожают стабильности и безопасности во всем мире.

Стоит напомнить, что речь в данном случае идет о высказывании американского контр-адмирала Томаса Бьюкенена, представляющего Стратегическое командование США, который допустил вероятность обмена ядерными ударами при сохранении определенной части американского арсенала для дальнейшего сдерживания противников. Эти заявления вызвали серьезную озабоченность у китайской стороны, которая видит в них отход от принципов мирного сосуществования и угрозу для международного порядка.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 14:16
    """... который допустил вероятность обмена ядерными ударами при сохранении определенной части американского арсенала для дальнейшего сдерживания противников."""
    Пояснительная бригада нужна. Это вообще как на практике можно осуществить? Договориться с противником, типа - "мы по вам десятком ЯО вдарим, и вы по нам только десятком, не больше!" Так что ли?
    Они там уже Пемолюкс по венам гоняют?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:20
      допустил вероятность обмена ядерными ударами при сохранении определенной части американского арсенала для дальнейшего сдерживания противников.

      Вы все уничтожите, а у нас ЯО останется - как-о так....
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    -2
    Сегодня, 14:19
    МИД КНР ещё большее днище, чем у одной весьма крупной страны.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:23
    По мнению официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, которое он высказал в ходе сегодняшнего брифинга, подобные высказывания отражают «устаревшее мышление» в Соединенных Штатах
    Думаю... Государства, шо мой старинный Айфон!
    Его производители обновили до версии 9.5 и забыли. sad
    Т.о. чтобы иметь обновлённое мышление НУЖНО МЕНЯТЬ ЖЕЛЕЗО!
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:02
    В Китае прокомментировали недавнее заявление представителя Пентагона о возможности применения ВС США своего ядерного оружия при сохранении части арсенала для последующего сдерживания.

    После начала обменами ядерными ударами от США, как и от России останется выжженная пустыня. Надежды на выживание похоронит система «Периметр» и «Посейдон»...
    * * *
    Смешно слышать, как европейские вояки из НАТО возлагают надежды на электронику и цифровые технологии. Они просто забыли о нейтронном оружии и своей мизерной территории, на которой не останется даже намёков на цивилизацию...
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:13
    "Сатрапы! Палачи!! Душители свободы!!!" Вроде все сказал, надо пойти отдохнуть, хлебнуть китайского пивка и прикинуть, чего бы еще выгодно продать палачам и душителям свободы.
  6. Панчо_Эскамильо Звание
    Панчо_Эскамильо
    +1
    Сегодня, 15:30
    прямо один в один как в старом анекдоте.
    сидит обезьяна и колотит по камню гранатой. мимо пролетает ворона:
    - обезьяна, чего творишь, взорвется же!
    -ну и чо, у меня еще есть.
  7. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:27
    Представитель МИД КНР заявил, что заявления американских официальных лиц отражают «устаревшее мышление» в США

    Какие президенты в белом доме сидят, такое и мышление. laughing lol